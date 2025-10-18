AI Gold ATM MT4

Gagnez énormément tout en négociant intelligemment !


Si vous souhaitez augmenter votre capital de trading sans stress, ce système entièrement automatisé, polyvalent et adaptatif « AI GOLD ATM » est fait pour vous.


Son rôle est de vous aider à négocier la paire XAUUSD avec précision à l'aide d'un système intelligent qui s'adapte au marché afin que vous ne manquiez jamais d'opportunités rentables.


Prix de lancement = 299 $

Prix actuel = 1 499 $


MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/152981


AI GOLD ATM utilise des algorithmes avancés pour repérer les transactions à forte probabilité ;

💯 vous faisant gagner du temps

💯 réduisant les erreurs manuelles

💯 améliorant la cohérence de vos transactions

💯 vous aidant à générer des profits considérables dans vos transactions avec un drawdown minimal.


Il s'agit d'une combinaison intelligente de systèmes de tendance, de grille et de pyramide qui vous aide à gérer plus efficacement les risques tout en tirant davantage de profits de chaque mouvement du marché.


Avec AI GOLD ATM, vous pouvez augmenter votre capital en toute confiance, sachant que chaque transaction est soutenue par la précision de l'IA.

Profitez dès maintenant du prix de lancement (OFFRE LIMITÉE)


Le prix de lancement augmentera de 100 $ après chaque tranche de 10 achats jusqu'à atteindre le prix réel.


IMPORTANT : après votre achat, veuillez envoyer un message pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration. Vous serez également ajouté à un groupe d'assistance très utile pour bénéficier d'avantages supplémentaires.


Configuration minimale requise et recommandations pour profiter pleinement de ses avantages

1. Paire recommandée : XAUUSD.

2. Dépôt initial recommandé : 2 000 $ sur les comptes ou, de préférence, utilisez un compte en cents de 10 000 USC.

3. Effet de levier d'au moins 1:200, 1:500 recommandé.

4. Type de compte : Hed


