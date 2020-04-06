AI Gold ATM MT4

¡Gana mucho dinero operando de forma inteligente!


Si quieres aumentar tu capital de trading sin estrés, este sistema totalmente automatizado, versátil y adaptable, «AI GOLD ATM», está hecho para ti.


Su función es ayudarte a operar con precisión con el par XAUUSD utilizando un sistema inteligente que se adapta al mercado para que nunca pierdas oportunidades rentables.


Precio de lanzamiento = 299 $

Precio actual = 1499 $


MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/152981


AI GOLD ATM utiliza algoritmos avanzados para detectar operaciones de alta probabilidad;

💯 ahorrándole tiempo

💯 reduciendo los errores manuales

💯 mejorando la consistencia de sus operaciones

💯 ayudándole a generar enormes beneficios en sus operaciones con una caída mínima.


Es una combinación inteligente de sistemas de tendencia, cuadrícula y pirámide que le ayuda a gestionar el riesgo de forma más eficaz, al tiempo que obtiene más beneficios de cada movimiento del mercado.


Con AI GOLD ATM, puede aumentar su capital con confianza, sabiendo que cada operación está respaldada por la precisión impulsada por la IA.

Aproveche ahora el precio de lanzamiento (OFERTA LIMITADA)


El precio de lanzamiento aumentará en 100 $ después de cada 10 compras hasta alcanzar el precio real.


IMPORTANTE: Después de su compra, envíe un mensaje para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración. También se le añadirá a un grupo de apoyo muy valioso para obtener más beneficios.


Requisitos mínimos y recomendaciones para disfrutar de todo su valor

1. Par recomendado: XAUUSD.

2. Depósito inicial recomendado: 2000 $ en cuentas o, preferiblemente, utilizar una cuenta en céntimos de 10 000 USC.

3. Apalancamiento mínimo de 1:200, recomendado 1:500.

4. Tipo de cuenta: Hed


