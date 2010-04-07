Lot Calculator MT4

BERECHNEN SIE IHRE LOTGRÖSSE DIREKT HIER AUF METATRADER!!!





Hallo Trader! Sind Sie ein risikobewusster Trader? Dann ist dieses Tool genau das Richtige für Sie. Mein Name ist Ibrahim und ich habe ein Tool entwickelt, mit dem Sie Ihre Lotgröße basierend auf Ihrem Risikoprozentsatz im Verhältnis zu Ihrem Kontostand berechnen können. Dieses Tool kann Ihnen auch helfen, Ihre Lotgröße zu berechnen, wenn Sie einen absoluten Betrag angeben möchten, anstatt Ihr Risiko in Prozent anzugeben. Sie können beispielsweise festlegen, dass Sie 100 $ Ihres Guthabens riskieren möchten.









Es ist kostenlos. Probieren Sie es unbedingt aus! Schreiben Sie mir in den Kommentaren, welche Funktionen Sie sich wünschen oder welches Tool ich als Nächstes für die Community entwickeln soll.





Viel Erfolg beim Trading und bei der Automatisierung!