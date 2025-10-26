Equity Security MT5

DIE DEFENSIVE MASSNAHME IHRER GEWINNSTRATEGIEN!


Wie Meister Sun Tzu sagte: Sicherheit vor einer Niederlage erfordert defensive Taktiken; die Fähigkeit, den Feind zu besiegen, bedeutet, in die Offensive zu gehen.


Möchten Sie keine lächerlichen Drawdowns mehr aufgrund von Störungen Ihrer Expert Advisors (EA) hinnehmen? Möchten Sie Ihre Gewinne und Verluste verfolgen und das Risikomanagement ernst nehmen? Bevor Sie Ihr nächstes Prop-Firm-Konto oder Ihren nächsten Expert Advisor kaufen, warten Sie noch. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch! Ich habe für Sie Ihre erste Verteidigungslinie gegen unerwartete Verluste beim Trading entwickelt. Dieses leistungsstarke Tool sperrt Ihr Konto automatisch für weitere Handelsgeschäfte, sobald Ihr tägliches Gewinnziel oder Ihr täglicher Drawdown Ihr voreingestelltes Limit erreicht hat, und schützt so Ihr Kapital vor emotionalen Entscheidungen, volatilen Märkten oder fehlerhaften Expert Advisors. Holen Sie sich dieses Tool in Ihr Trading-Arsenal und traden Sie mit Zuversicht!


MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/145636


✅ Hauptmerkmale:


🚫 Automatische Handelssperre: Stoppt alle Handelsaktivitäten, sobald Ihr täglicher Kapitalverlust oder Ihr tägliches Gewinnziel erreicht ist.

📊 Echtzeit-Überwachung: Verfolgt während des gesamten Handelstages kontinuierlich das Eigenkapital im Vergleich zum Drawdown.

⏰ Tägliches Zurücksetzen: Das Drawdown-Limit und das Gewinnziel werden zu Beginn eines neuen Handelstages automatisch zurückgesetzt.

⚙️ Anpassbare Einstellungen: Legen Sie Ihr eigenes Gewinnziel und Ihren Drawdown in Prozent oder als Festbetrag basierend auf Ihrem Handelsplan fest.

🔔 Warnungen und Benachrichtigungen: Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn das Eigenkapitallimit erreicht ist.



💡 Warum Sie T brauchen

Weitere Produkte dieses Autors
Grid Feast MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experten
Hallo, Trader! Vor langer Zeit, als ich auf YouTube streamte, stieß ich auf eine leistungsstarke Grid-Strategie von Expert4x. Als begeisterter Devisenhändler und MQL4/5-Programmierer entwickelte ich einen Expert Advisor auf Basis dieser Strategie und verwende den EA seitdem. Ich stelle den EA hier für Sie alle zur Verfügung, um einen Beitrag zur Trading-Community zu leisten. Sehen Sie sich bitte das folgende Video an, in dem die Strategie erklärt wird. MT4 version: https://www.mql5.com/en/marke
FREE
AI Gold ATM
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experten
Verdienen Sie viel Geld mit intelligentem Trading! Wenn Sie Ihr Trading-Kapital ohne Stress vermehren möchten, ist dieses vollautomatische, vielseitige und anpassungsfähige System „AI GOLD ATM” genau das Richtige für Sie. Es hilft Ihnen dabei, das Währungspaar XAUUSD präzise zu handeln, indem es ein intelligentes System nutzt, das sich an den Markt anpasst, sodass Sie keine profitablen Gelegenheiten verpassen. Einführungspreis = 299 $ Tatsächlicher Preis = 1499 $ AI GOLD ATM verwendet fortsc
ATR SlTp MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indikatoren
Hallo Trader! Ich habe ein Tool für Trader entwickelt, die die Average True Range (ATR) zur Bestimmung von Stop-Loss und Take-Profit nutzen. Mit diesem Indikator können Sie Stop-Loss und Take-Profit ganz einfach mit dem Multiplikator Ihrer Wahl festlegen. Passen Sie dazu bitte die ATR-Periode an Ihren Handelsstil an und justieren Sie anschließend den Stop-Loss- und den Take-Profit-Multiplikator entsprechend. Viel Erfolg beim Trading!
FREE
Grid Feast MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experten
Hallo, Trader! Vor langer Zeit, als ich auf YouTube streamte, stieß ich auf eine leistungsstarke Grid-Strategie von Expert4x. Als begeisterter Devisenhändler und MQL4/5-Programmierer entwickelte ich einen Expert Advisor auf Basis dieser Strategie und verwende den EA seitdem. Ich stelle den EA hier für euch alle zur Verfügung, um einen Beitrag zur Trading-Community zu leisten. Seht euch bitte das folgende Video an, in dem die Strategie erklärt wird. MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/pr
FREE
Lot Calculator MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitys
BERECHNEN SIE IHRE LOTGRÖSSE DIREKT HIER AUF METATRADER!!! Hallo Trader! Sind Sie ein risikobewusster Trader? Dann ist dieses Tool genau das Richtige für Sie. Mein Name ist Ibrahim und ich habe ein Tool entwickelt, mit dem Sie Ihre Lotgröße basierend auf Ihrem Risikoprozentsatz im Verhältnis zu Ihrem Kontostand berechnen können. Dieses Tool kann Ihnen auch helfen, Ihre Lotgröße zu berechnen, wenn Sie einen absoluten Betrag angeben möchten, anstatt Ihr Risiko in Prozent anzugeben. Sie können be
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitys
Hallo Trading-Experten! Ich hoffe, ihr seid erfolgreich. Kennt ihr das schon, wenn der Markt sich zunächst zu euren Gunsten entwickelt oder eurem Take-Profit entgegenkommt und sich dann plötzlich eurer Position entgegenstellt? Mir ist das schon oft passiert, und heute habe ich beschlossen, dagegen anzukämpfen. Ich präsentiere euch einen Trade-Manager, der euch hilft, eure Position(en) zu schützen. Mit diesem Projekt könnt ihr eure Position(en) entweder auf Break-Even setzen, wenn eine bestimmt
FREE
Lot Calculator MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitys
BERECHNEN SIE IHRE LOTGRÖSSE DIREKT HIER AUF METATRADER!!! Hallo Trader! Sind Sie ein risikobewusster Trader? Dann ist dieses Tool genau das Richtige für Sie. Mein Name ist Ibrahim und ich habe ein Tool entwickelt, mit dem Sie Ihre Lotgröße basierend auf Ihrem Risikoprozentsatz im Verhältnis zu Ihrem Kontostand berechnen können. Dieses Tool kann Ihnen auch helfen, Ihre Lotgröße zu berechnen, wenn Sie einen absoluten Betrag angeben möchten, anstatt Ihr Risiko in Prozent anzugeben. Sie können be
FREE
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitys
Hallo Trading-Champions! Ich hoffe, ihr seid erfolgreich. Kennt ihr das schon, wenn der Markt sich zunächst zu euren Gunsten entwickelt oder eurem Take-Profit entgegenkommt und sich dann plötzlich gegen eure Position wendet? Mir ist das schon oft passiert, und heute habe ich beschlossen, dagegen anzukämpfen. Ich präsentiere euch einen Trade-Manager, der euch hilft, eure Position(en) zu schützen. Mit diesem Projekt könnt ihr eure Position(en) so einstellen, dass sie entweder eine bestimmte Anza
FREE
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indikatoren
Dies ist ein Indikator, der Ihnen hilft, den gesamten Zeitrahmen zu scannen und Sie dann über die letzte Kerzenposition informiert, an der das Engulfing Candlestick-Muster gebildet wurde. Der Indikator sendet auch eine Benachrichtigung an Ihr Handy, wenn eine neue Engulfing Candlestick-Kerze gebildet wird. Für das Visuelle; 1. Der grüne Aufwärtspfeil zeigt ein bullisches Engulfing Candlestick-Muster an 2. Roter Abwärtspfeil zeigt ein bärisches engulfing Candlestick-Muster an
FREE
Breakout Hunter MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experten
Hallo Trading-Experten! Ich hoffe, ihr seid erfolgreich. Ich habe ein interessantes Projekt für euch, das auf Kursausbrüchen basiert. Dieses Projekt eignet sich ideal für Trader, die an zeitbasierten Kursausbrüchen interessiert sind oder mit solchen handeln. Das Projekt schützt euch vor emotionalen Entscheidungen beim Trading. Der EA kann auch für Prop-Firmen-Herausforderungen eingesetzt werden. Passt einfach den zeitlichen Kursausbruchsbereich nach euren Wünschen an und passt den gewünschten K
Equity Security
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitys
DIE DEFENSIVE MASSNAHME IHRER GEWINNSTRATEGIEN! Wie Meister Sun Tzu sagte: Sicherheit vor einer Niederlage erfordert defensive Taktiken; die Fähigkeit, den Feind zu besiegen, bedeutet, in die Offensive zu gehen. Möchten Sie keine lächerlichen Drawdowns mehr aufgrund von Störungen Ihrer Expert Advisors (EA) hinnehmen? Möchten Sie Ihre Gewinne und Verluste verfolgen und das Risikomanagement ernst nehmen? Bevor Sie Ihr nächstes Prop-Firm-Konto oder Ihren nächsten Expert Advisor kaufen, warten Sie
AI Gold ATM MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experten
Verdienen Sie viel Geld mit intelligentem Trading! Wenn Sie Ihr Trading-Kapital ohne Stress vermehren möchten, ist dieses vollautomatische, vielseitige und anpassungsfähige System „AI GOLD ATM” genau das Richtige für Sie. Es hilft Ihnen dabei, das Währungspaar XAUUSD präzise zu handeln, indem es ein intelligentes System nutzt, das sich an den Markt anpasst, sodass Sie keine profitablen Gelegenheiten verpassen. Einführungspreis = 299 $ Tatsächlicher Preis = 1499 $ MT5 version: https://www.mql
Martingale and Hedge Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitys
Hallo Trader! Gehören Sie zu den Tradern, die zwar von ihrem Einstieg überzeugt sind, aber ständig Stop-Loss-Aufträge auslösen? Ihre Analysen sind zu über 70 % korrekt, aber Ihre Trades treffen aufgrund von Stop-Loss-Jagden oder Marktmanipulationen immer wieder den Stop-Loss? Dann ist es Zeit, die Kontrolle zu übernehmen! Mit diesem Tool können Sie all Ihre korrekten Trades sorgenfrei gewinnen. Es hilft Ihnen außerdem, Ihre Positionen nachzuziehen und Ihre Gewinne zu sichern, bis der Markt dreh
Breakout Hunter MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experten
Hallo Trading-Experten! Ich hoffe, ihr seid gut unterwegs. Ich habe ein interessantes Projekt für euch, das auf Kursausbrüchen basiert. Dieses Projekt eignet sich ideal für Trader, die sich für zeitbasierte Kursausbrüche interessieren oder mit solchen handeln. Das Projekt schützt euch vor emotionalen Entscheidungen beim Trading. Der EA kann auch für Eigenhandels-Herausforderungen eingesetzt werden. Passt einfach den zeitlichen Kursausbruchsbereich nach euren Wünschen an und passt den gewünschte
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitys
Hallo Trader! Gehören Sie zu den Tradern, die zwar von ihren Einstiegen überzeugt sind, aber ständig Stop-Loss-Aufträge auslösen? Ihre Analysen sind zu über 70 % korrekt, aber Ihre Trades treffen aufgrund von Stop-Loss-Jagden oder Marktmanipulationen immer wieder den Stop-Loss? Dann ist es Zeit, die Kontrolle zu übernehmen! Mit diesem Tool können Sie all Ihre korrekten Trades sorgenfrei gewinnen. Es hilft Ihnen außerdem, Ihre Positionen nachzuverfolgen und Ihre Gewinne zu sichern, bis der Markt
