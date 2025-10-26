Equity Security MT5

DIE DEFENSIVE MASSNAHME IHRER GEWINNSTRATEGIEN!





Wie Meister Sun Tzu sagte: Sicherheit vor einer Niederlage erfordert defensive Taktiken; die Fähigkeit, den Feind zu besiegen, bedeutet, in die Offensive zu gehen.





Möchten Sie keine lächerlichen Drawdowns mehr aufgrund von Störungen Ihrer Expert Advisors (EA) hinnehmen? Möchten Sie Ihre Gewinne und Verluste verfolgen und das Risikomanagement ernst nehmen? Bevor Sie Ihr nächstes Prop-Firm-Konto oder Ihren nächsten Expert Advisor kaufen, warten Sie noch. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch! Ich habe für Sie Ihre erste Verteidigungslinie gegen unerwartete Verluste beim Trading entwickelt. Dieses leistungsstarke Tool sperrt Ihr Konto automatisch für weitere Handelsgeschäfte, sobald Ihr tägliches Gewinnziel oder Ihr täglicher Drawdown Ihr voreingestelltes Limit erreicht hat, und schützt so Ihr Kapital vor emotionalen Entscheidungen, volatilen Märkten oder fehlerhaften Expert Advisors. Holen Sie sich dieses Tool in Ihr Trading-Arsenal und traden Sie mit Zuversicht!





MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/145636





✅ Hauptmerkmale:





🚫 Automatische Handelssperre: Stoppt alle Handelsaktivitäten, sobald Ihr täglicher Kapitalverlust oder Ihr tägliches Gewinnziel erreicht ist.

📊 Echtzeit-Überwachung: Verfolgt während des gesamten Handelstages kontinuierlich das Eigenkapital im Vergleich zum Drawdown.

⏰ Tägliches Zurücksetzen: Das Drawdown-Limit und das Gewinnziel werden zu Beginn eines neuen Handelstages automatisch zurückgesetzt.

⚙️ Anpassbare Einstellungen: Legen Sie Ihr eigenes Gewinnziel und Ihren Drawdown in Prozent oder als Festbetrag basierend auf Ihrem Handelsplan fest.

🔔 Warnungen und Benachrichtigungen: Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn das Eigenkapitallimit erreicht ist.









💡 Warum Sie T brauchen