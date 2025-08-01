Grid Feast MT4

Hallo, Trader! Vor langer Zeit, als ich auf YouTube streamte, stieß ich auf eine leistungsstarke Grid-Strategie von Expert4x. Als begeisterter Devisenhändler und MQL4/5-Programmierer entwickelte ich einen Expert Advisor auf Basis dieser Strategie und verwende den EA seitdem. Ich stelle den EA hier für euch alle zur Verfügung, um einen Beitrag zur Trading-Community zu leisten. Seht euch bitte das folgende Video an, in dem die Strategie erklärt wird.


MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/145866


EMPFEHLUNG

Die Strategie/der EA ist nur für Paare mit einer bestimmten Spanne konzipiert. Ich persönlich verwende den EA für EURCHF und AUDNZD. Ich hoffe, dass auch Sie den EA nützlich finden.


WARNUNG ZUM HANDELS-RISIKO!

1. Der Handel an Finanzmärkten birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für jeden geeignet. Seien Sie sich bewusst, dass Sie einen Teil oder Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren können.


2. Beginnen Sie die Nutzung dieses Projekts bitte auf einem Demokonto. Wechseln Sie erst dann zu einem Live-Konto, wenn Sie sich der Strategie und der Risiken, die mit der Verwendung des EA und dem Handel im Allgemeinen verbunden sind, voll bewusst sind.



Viel Erfolg beim Trading!!!

