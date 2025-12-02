NewsXpert

NewsXpert wurde entwickelt, um Tradern eine klare, strukturierte Übersicht über bevorstehende Wirtschaftsereignisse direkt im Chart zu geben. Dein Echtzeit-News-Filter für MetaTrader 5. Der Indikator erkennt automatisch alle relevanten Nachrichten zu den ausgewählten Währungen und markiert sie mit farbcodierten Linien (Low, Medium, High Impact). So weißt du immer genau, wann und welche News den Markt bewegen – ohne externe Kalender oder Tabs zu öffnen. NewsXpert macht wirtschaftliche Unsicherheiten planbar, indem es dir alle relevanten Marktinformationen genau dort liefert, wo du sie brauchst – direkt im Chart und in Echtzeit. Durch die klare Visualisierung, präzise Vorwarnzeiten und die Möglichkeit, nur die wirklich wichtigen Währungen und Ereignisse zu filtern, wird dein Trading ruhiger, strukturierter und wesentlich professioneller. Statt zu reagieren, kannst du mit NewsXpert endlich agieren – vorbereitet, informiert und mit einem System, das dich zuverlässig vor starken Marktbewegungen schützt. Er liefert dir Echtzeit-Informationen, Countdown-Zeiten und Benachrichtigungen vor wichtigen Ereignissen – per Alert, Push oder E-Mail. Damit verpasst du keine Marktreaktion mehr und kannst dein Risiko gezielt steuern. 


Spezifikationen

  • Echtzeit-Anzeige aller bevorstehenden Wirtschaftsnews direkt im Chart.
  • Farbcode-System für News-Impact (LOW, MEDIUM, HIGH).
  • Anzeige nach Währung gefiltert (z. B. USD, EUR, GBP, JPY, AUD etc.).
  • Automatische Synchronisierung mit globalen Wirtschaftskalendern.
  • Countdown bis zum News-Event (in Minuten).
  • Benachrichtigungen per Alert, Push-Notification oder E-Mail.
  • Anpassbare Vorwarnzeit (z. B. 5, 10 oder 30 Minuten vor News).
  • Selektive Anzeige nach Währung und Volatilitätsstärke.
  • Frei wählbare Farben, Fonts und Linienstile.
  • Kompatibel mit allen Timeframes und Symbolen (Forex, Gold, Indizes, Crypto).
  • Ressourcenoptimiert – kein Lagging, keine Verzögerung.
  • Perfekt kombinierbar mit AutoXpert, RangeXpert und SignalXpert.
  • Ideal für Volatilitätsfilter, News-Trading-Strategien und Risk-Management.
  • Zeigt zusätzlich vergangene News zur Analyse historischer Marktreaktionen.


