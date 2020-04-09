Apex Trading Dashboard PRO
- Utilitys
- Cedric Landry Shema
- Version: 1.20
Apex Trading Dashboard PRO ist ein professionelles Trading-Panel mit erweitertem Risikomanagement, Echtzeitanalysen und schneller Ausführung. Verwalten Sie Stop-Loss, Take-Profit, Lotgrößen und tägliche Risikogrenzen in einem übersichtlichen Dashboard. Ideal für Trader, die Präzision, Disziplin und vollständige Kontrolle suchen.
Hauptfunktionen
• Fortgeschrittenes Trade-Panel: Orders ausführen, Positionen schließen, Trades verwalten.
• Risikomanagement: Risiko pro Trade, Tagesrisiko, Drawdown-Grenzen, Trailing Stop.
• Flexible Lotberechnung.
• Anpassbare SL/TP.
• Analysen in Echtzeit.
• Benutzerfreundliches TradingView-Design.
• Warnungen für Drawdown, RSI, Risiko.
• Input-Tab für schnelle Anpassungen.
• Units/Lots Umschalter.
Eingabeparameter
Risk Management Settings
• RiskPercent — Risiko pro Trade.
• MaxDailyRisk — maximaler Tagesrisiko-Prozentsatz.
• MaxDrawdown — maximaler Drawdown.
• DefaultSL — SL in Pips.
• DefaultTP — TP in Pips.
• RiskRewardRatio — automatisches TP-Berechnen.
• MaxPositions — maximale Positionen.
• UseTrailingStop — Trailing Stop.
• TrailingStop — Startdistanz.
• TrailingStep — Schritt.
Risk Calculation Method
• RiskCalcMethod:
– RISK_BALANCE_PERCENT
– RISK_EQUITY_PERCENT
– RISK_FREE_MARGIN_PERCENT
– RISK_FIXED_DOLLAR
• LotCalcMethod:
– LOT_RISK_BASED
– LOT_FIXED
– LOT_EQUITY_PERCENT
– LOT_FREE_MARGIN_PERCENT
• FixedLotSize — feste Lotgröße.
• UseUnitsInsteadOfLots — Einheiten statt Lots.
Alert Settings
• EnableAlerts — Warnungen aktivieren.
• RSI_Period — RSI-Periode.
• RSI_Overbought / RSI_Oversold — RSI-Grenzen.
• AlertOnDrawdown — Drawdown-Warnung.