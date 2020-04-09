Apex Trading Dashboard PRO ist ein professionelles Trading-Panel mit erweitertem Risikomanagement, Echtzeitanalysen und schneller Ausführung. Verwalten Sie Stop-Loss, Take-Profit, Lotgrößen und tägliche Risiko­grenzen in einem übersichtlichen Dashboard. Ideal für Trader, die Präzision, Disziplin und vollständige Kontrolle suchen.

Hauptfunktionen

• Fortgeschrittenes Trade-Panel: Orders ausführen, Positionen schließen, Trades verwalten.

• Risikomanagement: Risiko pro Trade, Tagesrisiko, Drawdown-Grenzen, Trailing Stop.

• Flexible Lotberechnung.

• Anpassbare SL/TP.

• Analysen in Echtzeit.

• Benutzerfreundliches TradingView-Design.

• Warnungen für Drawdown, RSI, Risiko.

• Input-Tab für schnelle Anpassungen.

• Units/Lots Umschalter.

Eingabeparameter

Risk Management Settings

• RiskPercent — Risiko pro Trade.

• MaxDailyRisk — maximaler Tagesrisiko-Prozentsatz.

• MaxDrawdown — maximaler Drawdown.

• DefaultSL — SL in Pips.

• DefaultTP — TP in Pips.

• RiskRewardRatio — automatisches TP-Berechnen.

• MaxPositions — maximale Positionen.

• UseTrailingStop — Trailing Stop.

• TrailingStop — Startdistanz.

• TrailingStep — Schritt.

Risk Calculation Method

• RiskCalcMethod:

– RISK_BALANCE_PERCENT

– RISK_EQUITY_PERCENT

– RISK_FREE_MARGIN_PERCENT

– RISK_FIXED_DOLLAR

• LotCalcMethod:

– LOT_RISK_BASED

– LOT_FIXED

– LOT_EQUITY_PERCENT

– LOT_FREE_MARGIN_PERCENT

• FixedLotSize — feste Lotgröße.

• UseUnitsInsteadOfLots — Einheiten statt Lots.

Alert Settings

• EnableAlerts — Warnungen aktivieren.

• RSI_Period — RSI-Periode.

• RSI_Overbought / RSI_Oversold — RSI-Grenzen.

• AlertOnDrawdown — Drawdown-Warnung.