ShowXpert

ShowXpert ist dein visuelles Kontrollzentrum für MetaTrader 5. Das intelligente Tool zeigt dir alle abgeschlossenen Buy- und Sell-Trades direkt im Chart, inklusive Ergebnis in Punkten und Währung. Gewinne erscheinen in Grün, Verluste in Rot und klar, intuitiv und in Echtzeit. Mit einem Blick erkennst du, welche Setups funktioniert haben und wie sich dein aktueller Trade entwickelt. Ob zur Strategieanalyse, Live-Überwachung oder einfach, um dein Trading visuell greifbar zu machen. Alle Elemente sind vollständig anpassbar: Farben, Schrift, Linien-Stil und die Anzeigeform (Pips oder USD). So entsteht dein persönliches Performance-Display das präzise, transparent und motivierend. ShowXpert verwandelt rohe Zahlen in sichtbare Ergebnisse und macht Trading erlebbar und ist Teil der professionellen Xpert-Serie für Trader mit Anspruch. ShowXpert zeigt dir dein Trading so klar wie nie zuvor – ein anpassbares, leistungsstarkes Tool, das deine Ergebnisse sichtbar macht und dir hilft, Märkte mit Präzision, Struktur und Vertrauen zu analysieren.


Spezifikationen

  • Anzeige aller Buy- und Sell-Signale direkt im Chart visuell, klar und in Echtzeit
  • Darstellung von Profit und Verlust in Punkten oder USD du entscheidest, was zählt
  • Live-Tracking offener Trades laufende Positionen werden mit aktuellem Profit oder Verlust angezeigt
  • Farbkodierung für Gewinn und Verlust, Grün für Profit, Rot für Verlust intuitiv und sofort verständlich
  • Individuell einstellbare Farben für Signale, Linien und Texte passe den Stil deinem Chart an
  • Wähle wie viele Trades angezeigt werden sollen z. B. die letzten 10, 25 oder 50 Positionen
  • Linienstil und -breite frei definierbar von dezent bis auffällig, ganz nach Geschmack
  • Anzeige von Buy- und Sell-Linien erkennen die Entry-Zonen jedes Trades auf einen Blick
  • Font und Schriftgröße einstellbar perfekte Lesbarkeit auf jedem Bildschirm
  • Schnelle Echtzeit-Aktualisierung alle Werte ohne Verzögerung
  • Kompatibel mit allen Strategien und Symbolen funktioniert für Forex, Gold, Indizes, Krypto & mehr
  • Leichtgewichtig und CPU-schonend optimiert für Dauerbetrieb ohne Chart-Lags
  • Nahtlose Integration mit AutoXpert & DashXpert fügt sich perfekt ins Xpert-Ökosystem ein
  • Ideal für Backtests, Strategietests und Content-Erstellung mache deine Ergebnisse sichtbar


FREE
Auswahl:
Edwin Hernando Valle Reyes
145
Edwin Hernando Valle Reyes 2025.10.27 01:04 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Steve Rosenstock
24699
Antwort vom Entwickler Steve Rosenstock 2025.11.22 17:38
Thank you for your review.
Antwort auf eine Rezension