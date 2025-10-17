

ShowXpert ist dein visuelles Kontrollzentrum für MetaTrader 5. Das intelligente Tool zeigt dir alle abgeschlossenen Buy- und Sell-Trades direkt im Chart, inklusive Ergebnis in Punkten und Währung. Gewinne erscheinen in Grün, Verluste in Rot und klar, intuitiv und in Echtzeit. Mit einem Blick erkennst du, welche Setups funktioniert haben und wie sich dein aktueller Trade entwickelt. Ob zur Strategieanalyse, Live-Überwachung oder einfach, um dein Trading visuell greifbar zu machen. Alle Elemente sind vollständig anpassbar: Farben, Schrift, Linien-Stil und die Anzeigeform (Pips oder USD). So entsteht dein persönliches Performance-Display das präzise, transparent und motivierend. ShowXpert verwandelt rohe Zahlen in sichtbare Ergebnisse und macht Trading erlebbar und ist Teil der professionellen Xpert-Serie für Trader mit Anspruch. ShowXpert zeigt dir dein Trading so klar wie nie zuvor – ein anpassbares, leistungsstarkes Tool, das deine Ergebnisse sichtbar macht und dir hilft, Märkte mit Präzision, Struktur und Vertrauen zu analysieren.





Spezifikationen

Anzeige aller Buy- und Sell-Signale direkt im Chart visuell, klar und in Echtzeit

direkt im Chart visuell, klar und in Echtzeit Darstellung von Profit und Verlust in Punkten oder USD du entscheidest, was zählt

Live-Tracking offener Trades laufende Positionen werden mit aktuellem Profit oder Verlust angezeigt

offener Trades laufende Positionen werden mit aktuellem Profit oder Verlust angezeigt Farbkodierung für Gewinn und Verlust, Grün für Profit, Rot für Verlust intuitiv und sofort verständlich

Individuell einstellbare Farben für Signale , Linien und Texte passe den Stil deinem Chart an

, Linien und Texte passe den Stil deinem Chart an Wähle wie viele Trades angezeigt werden sollen z. B. die letzten 10, 25 oder 50 Positionen

Linienstil und -breite frei definierbar von dezent bis auffällig, ganz nach Geschmack

von dezent bis auffällig, ganz nach Geschmack Anzeige von Buy- und Sell-Linien erkennen die Entry-Zonen jedes Trades auf einen Blick



Font und Schriftgröße einstellbar perfekte Lesbarkeit auf jedem Bildschirm



auf jedem Bildschirm Schnelle Echtzeit-Aktualisierung alle Werte ohne Verzögerung

Schnelle ohne Verzögerung Kompatibel mit allen Strategien und Symbolen funktioniert für Forex, Gold, Indizes, Krypto & mehr



Leichtgewichtig und CPU-schonend optimiert für Dauerbetrieb ohne Chart-Lags



und CPU-schonend optimiert für Dauerbetrieb ohne Chart-Lags Nahtlose Integration mit AutoXpert & DashXpert fügt sich perfekt ins Xpert-Ökosystem ein



Ideal für Backtests, Strategietests und Content-Erstellung mache deine Ergebnisse sichtbar







Hier findest Du KOSTENLOSE Produkte für Dein Trading: Produkte https://www.mql5.com/de/users/steverosenstock/seller









VERGISS NICHT DEINE BEWERTUNG ZU HINTERLASSEN. Wenn Du Fragen hast oder Hilfe benötigst, diskutiere mit uns.

Wünsche? Schreib mir – ShowXpert bleibt fokussiert, aber lernfähig.



