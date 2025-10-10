

TimeXpert ist ein vollständig kostenloses Tool für MetaTrader 5, das dir die globalen Handelssessions – Tokyo, Sydney, London und New York – direkt im Chart anzeigt. Statt Zeiten manuell zu berechnen, erhältst du eine automatische, farbcodierte Übersicht, die auf einen Blick zeigt, wann Märkte öffnen, sich überlappen oder schließen. So erkennst du sofort, wo Volatilität entsteht, wann Liquidität steigt und welche Zeiten am besten zu deiner Strategie passen. Alle Elemente sind frei anpassbar – von Farben und Linien bis zur Anzahl angezeigter Sessions – und machen TimeXpert zu einem flexiblen Begleiter für jeden Trader. TimeXpert hilft dir, das Timing deiner Trades zu perfektionieren, indem es zeigt, wann Bewegung entsteht und welche Sessions die stärksten Marktimpulse liefern – ein unverzichtbares Tool für jedes professionelle Setup. Mit seinem klaren, minimalistischen Design verwandelt TimeXpert deinen MetaTrader5 in eine visuelle Weltkarte der Märkte – präzise, übersichtlich und 100 % kostenlos.





Spezifikationen

Anzeige der globalen Handelssessions: Tokyo, Sydney, London und New York

Tokyo, Sydney, London und New York Automatische Anpassung an Brokerzeit und Zeitzone

an Brokerzeit und Zeitzone Farbcodierte Boxen für klare visuelle Trennung jeder Session

für klare visuelle Trennung jeder Session Vergangene und zukünftige Sessions zur besseren Marktvorbereitung

zur besseren Marktvorbereitung Individuelle Aktivierung oder Deaktivierung jeder Session

jeder Session Manuelle oder automatische Startzeiten für maximale Flexibilität

für maximale Flexibilität Anpassbare Farben, Linienbreite und Stil (Punkt, Strich, durchgehend)



(Punkt, Strich, durchgehend) Erkennung von Session-Überlappungen für erhöhte Volatilitätszonen



für erhöhte Volatilitätszonen Unverzichtbares Werkzeug für präzises Timing

für präzises Timing Voll kompatibel mit AutoXpert und allen MT5-EAs



Leichtgewichtiges Design – kaum CPU-Last









Wünsche? Schreib mir – TimeXpert bleibt fokussiert, aber lernfähig.