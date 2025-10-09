

DashXpert ist ein vollständig kostenloses, leistungsstarkes Dashboard für MetaTrader 5, das dir alle wichtigen Marktdaten, Kontoinformationen und Performance-Statistiken direkt im Chart zeigt. Anstatt zwischen Fenstern und Tabs zu wechseln, erhältst du mit DashXpert eine zentrale, intelligente Übersicht – optimiert für maximale Übersichtlichkeit, minimale Ablenkung und einen professionellen Look. Es liefert dir in Echtzeit einen klaren Überblick über aktuelle Positionen, Gewinne und Verluste, Erfolgsquote, Kontostand und vieles mehr. Damit ist DashXpert nicht nur ein praktisches Tool, sondern ein vollwertiger Performance-Monitor, der dir hilft, dein Trading zu verstehen, zu verbessern und transparent darzustellen. Zusätzlich zeigt das Dashboard automatisch die wichtigsten Handelssessions (Sydney, Tokyo, London, New York) inklusive Status an – so erkennst du sofort, wann und wo Bewegung im Markt ist. Mit seinem modernen, minimalistischen Design, klarer Farbstruktur und perfekter Lesbarkeit auf allen Charttypen verwandelt DashXpert deinen MetaTrader in ein echtes Trading-Cockpit – übersichtlich, professionell und 100 % kostenlos.





Spezifikationen

Bid / Ask / High / Low / Spread mit dynamischer Echtzeit-Aktualisierung

mit dynamischer Echtzeit-Aktualisierung Aktueller Kontostand, freie Margin und Equity – jederzeit im Blick

– jederzeit im Blick Floating Profit / Loss aller offenen Positionen in Währung und Pips

aller offenen Positionen in Währung und Pips Gesamtzahl aller Trades , Gewinne, Verluste und Nettobilanz

, Gewinne, Verluste und Nettobilanz Erfolgsquote (Success Rate) , Bruttogewinne und Bruttoverluste

, Bruttogewinne und Bruttoverluste Swaps, Kommissionen und Net Profit – alles automatisch berechnet

– alles automatisch berechnet Live-Session-Anzeige für Sydney, Tokyo, London und New York mit Status (aktiv/geschlossen)



für Sydney, Tokyo, London und New York mit Status (aktiv/geschlossen) Symbol- und Timeframe-Informationen inklusive Pip-Wert, Lotgröße und Point-Berechnung



inklusive Pip-Wert, Lotgröße und Point-Berechnung Spread-Monitoring mit Warnfarben bei erhöhter Volatilität



mit Warnfarben bei erhöhter Volatilität Realtime-Refresh , damit sich alle Werte ohne Verzögerung aktualisieren



, damit sich alle Werte ohne Verzögerung aktualisieren Performance-Statistik pro Chart , ideal für EA-Überwachung und Backtests



, ideal für EA-Überwachung und Backtests Kontoübersicht mit Balance-Entwicklung – perfekt zur Performance-Analyse



– perfekt zur Performance-Analyse Farbkodierung für klare Orientierung (Grün, Rot, Gelb)



Voll kompatibel mit AutoXpert und allen MT5-EAs



Leichtgewichtiges Design – kaum CPU-Last









