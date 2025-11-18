

Der SignalXpert wurde von mir entwickelt, um Tradern, die den Indikator RangeXpert nutzen, ein leistungsstarkes Analysetool zur Verfügung zu stellen. RangeXpert dient dabei als Fundament des Systems – er erkennt präzise Marktbereiche und liefert die Daten, die SignalXpert in Echtzeit auswertet, um daraus klare, handelbare Signale zu generieren. Dieser ermöglicht die gleichzeitige Überwachung von bis zu 25 verschiedenen Assets in unterschiedlichen Timeframes und erkennt in Echtzeit die wichtigsten Marktbewegungen. Dank der integrierten Alarmfunktion können Benachrichtigungen per Alert, Push oder E-Mail versendet werden, sodass Sie keine Handelsgelegenheiten mehr verpassen. Durch die Installation auf dem MetaTrader-VPS ist der SignalXpert rund um die Uhr aktiv und sorgt für eine zuverlässige Signalüberwachung. Ob Sie Einstiege oder Ausstiege planen – der SignalXpert bietet Ihnen eine schnelle und gezielte Unterstützung, um auch in volatilen Märkten souverän zu handeln.





Spezifikationen

Nahtlose Integration mit RangeXpert – nutzt dessen Daten zur Analyse von Marktbereichen und Zonen in Echtzeit.

Überwachung von bis zu 25 Assets gleichzeitig – perfekt für Multi-Asset- und Multi-Timeframe-Analysen.

Kompatibel mit allen Hauptmärkten – Forex, Futures, Kryptowährungen, Metalle, Aktien und Indizes.

Echtzeit-Signalerkennung – erkennt automatisch Breakouts, Range-Übergänge und Trendzonen.

Benachrichtigungen in Echtzeit – per Alert, Push-Nachricht oder E-Mail, direkt bei neuen Signalen.

MetaTrader VPS-kompatibel – für durchgängigen 24/7-Betrieb ohne Unterbrechungen.

Automatische Synchronisierung mit Marktvolatilität und Liquidität.

Anpassbare Timeframes – von M1 bis D1 frei wählbar für deine Tradingstrategie.



Benutzerfreundliches Interface – klare Struktur und intuitive Bedienung ohne Codewissen.



Flexible Alarm-Filter – wähle, welche Signale oder Märkte du aktiv überwachen möchtest.

Kombinierbar mit AutoXpert & DashXpert – für ein vollständiges Analyse- und Handelssystem.



Ideal für manuelle und halbautomatische Strategien – unterstützt verschiedene Tradingstile.









Wünsche? Schreib mir – SignalXpert bleibt fokussiert, aber lernfähig.