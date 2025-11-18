SignalXpert

Der SignalXpert wurde von mir entwickelt, um Tradern, die den Indikator RangeXpert nutzen, ein leistungsstarkes Analysetool zur Verfügung zu stellen. RangeXpert dient dabei als Fundament des Systems – er erkennt präzise Marktbereiche und liefert die Daten, die SignalXpert in Echtzeit auswertet, um daraus klare, handelbare Signale zu generieren. Dieser ermöglicht die gleichzeitige Überwachung von bis zu 25 verschiedenen Assets in unterschiedlichen Timeframes und erkennt in Echtzeit die wichtigsten Marktbewegungen. Dank der integrierten Alarmfunktion können Benachrichtigungen per Alert, Push oder E-Mail versendet werden, sodass Sie keine Handelsgelegenheiten mehr verpassen. Durch die Installation auf dem MetaTrader-VPS ist der SignalXpert rund um die Uhr aktiv und sorgt für eine zuverlässige Signalüberwachung. Ob Sie Einstiege oder Ausstiege planen – der SignalXpert bietet Ihnen eine schnelle und gezielte Unterstützung, um auch in volatilen Märkten souverän zu handeln.


Spezifikationen

  • Nahtlose Integration mit RangeXpert – nutzt dessen Daten zur Analyse von Marktbereichen und Zonen in Echtzeit.
  • Überwachung von bis zu 25 Assets gleichzeitig – perfekt für Multi-Asset- und Multi-Timeframe-Analysen.
  • Kompatibel mit allen HauptmärktenForex, Futures, Kryptowährungen, Metalle, Aktien und Indizes.
  • Echtzeit-Signalerkennung – erkennt automatisch Breakouts, Range-Übergänge und Trendzonen.
  • Benachrichtigungen in Echtzeit – per Alert, Push-Nachricht oder E-Mail, direkt bei neuen Signalen.
  • MetaTrader VPS-kompatibel – für durchgängigen 24/7-Betrieb ohne Unterbrechungen.
  • Automatische Synchronisierung mit Marktvolatilität und Liquidität.
  • Anpassbare Timeframes – von M1 bis D1 frei wählbar für deine Tradingstrategie.
  • Benutzerfreundliches Interface – klare Struktur und intuitive Bedienung ohne Codewissen.
  • Flexible Alarm-Filter – wähle, welche Signale oder Märkte du aktiv überwachen möchtest.
  • Kombinierbar mit AutoXpert & DashXpert – für ein vollständiges Analyse- und Handelssystem.
  • Ideal für manuelle und halbautomatische Strategien – unterstützt verschiedene Tradingstile.


Weitere Produkte dieses Autors
ZoneXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
Indikatoren
KLICKEN SIE HIER FÜR ALLE MEINE KOSTENLOSEN PRODUKTE ZoneXpert ist dein visueller Marktanalyst für MetaTrader 5 – entwickelt, um Support- und Resistance-Zonen automatisch zu erkennen , farblich zu markieren und in Echtzeit zu aktualisieren.
FREE
RangeXpert
Steve Rosenstock
Indikatoren
KLICKEN SIE HIER FÜR ALLE MEINE KOSTENLOSEN PRODUKTE Wenn es darum geht, perfekte Marktchancen zu erkennen und Breakouts präzise zu handeln, gehört der RangeXpert zu den effektivsten Werkzeugen am Markt.
FREE
NewsXpert
Steve Rosenstock
Bibliotheken
KLICKEN SIE HIER FÜR ALLE MEINE KOSTENLOSEN PRODUKTE NewsXpert wurde entwickelt, um Tradern eine klare, strukturierte Übersicht über bevorstehende Wirtschaftsereignisse direkt im Chart zu geben.
FREE
ShowXpert
Steve Rosenstock
Utilitys
KLICKEN SIE HIER FÜR ALLE MEINE KOSTENLOSEN PRODUKTE ShowXpert ist dein visuelles Kontrollzentrum für MetaTrader 5.
FREE
DashXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
Utilitys
KLICKEN SIE HIER FÜR ALLE MEINE KOSTENLOSEN PRODUKTE DashXpert ist ein vollständig kostenloses, leistungsstarkes Dashboard für MetaTrader 5 , das dir alle wichtigen Marktdaten, Kontoinformationen und Performance-Statistiken direkt im Chart zeigt.
FREE
StrongXpert
Steve Rosenstock
Indikatoren
KLICKEN SIE HIER FÜR ALLE MEINE KOSTENLOSEN PRODUKTE StrongXpert ist dein präziser Echtzeit-Strength-Monitor für den globalen Devisenmarkt.
FREE
TimeXpert
Steve Rosenstock
5 (2)
Utilitys
KLICKEN SIE HIER FÜR ALLE MEINE KOSTENLOSEN PRODUKTE TimeXpert ist ein vollständig kostenloses Tool für MetaTrader 5 , das dir die globalen Handelssessions – Tokyo, Sydney, London und New York – direkt im Chart anzeigt.
FREE
InfoXpert
Steve Rosenstock
Utilitys
KLICKEN SIE HIER FÜR ALLE MEINE KOSTENLOSEN PRODUKTE InfoXpert ist ein kostenloses, intelligentes Tool für MetaTrader 5 , das dir alle wichtigen Handelsdaten direkt im Chart anzeigt – live, klar und präzise .
FREE
Auswahl:
Tumelo Tshabalala
49
Tumelo Tshabalala 2025.11.22 11:28 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Steve Rosenstock
24699
Antwort vom Entwickler Steve Rosenstock 2025.11.22 17:37
Thank you for your review. The RangeXpert will soon be available in a new and improved version.
Antwort auf eine Rezension