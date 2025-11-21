ZoneXpert
- Indikatoren
- Steve Rosenstock
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 2 Dezember 2025
ZoneXpert ist dein visueller Marktanalyst für MetaTrader 5 – entwickelt, um Support- und Resistance-Zonen automatisch zu erkennen, farblich zu markieren und in Echtzeit zu aktualisieren. Der Indikator analysiert Preisstrukturen, Hochs, Tiefs und Volumenbereiche, um dir präzise zu zeigen, wo der Markt reagiert – und wo er durchbricht. Mit ZoneXpert erkennst du auf einen Blick, wo sich Marktkräfte sammeln – und handelst dort, wo echte Entscheidungen entstehen, nicht wo Zufall regiert. Anstatt manuell Linien zu ziehen oder alte Level zu vergleichen, bekommst du mit ZoneXpert ein dynamisches, klares Zonen-System direkt auf dem Chart. Jede Zone wird automatisch berechnet und an aktuelle Marktbewegungen angepasst – ideal, um Ein- und Ausstiege zu planen, Risiko zu begrenzen und Marktreaktionen zu verstehen. Ob im Forex-, Gold- oder Indexhandel – ZoneXpert zeigt dir die unsichtbaren Preisbereiche, an denen Märkte wirklich entscheiden. Perfekt für Trader, die Struktur, Timing und visuelle Klarheit schätzen.
Spezifikationen
- Automatische Erkennung von Support- und Resistance-Zonen in Echtzeit
- Dynamische Anpassung der Zonen an aktuelle Marktbewegungen
- Erkennt Preisstrukturen, Hochs, Tiefs und Volumenbereiche automatisch
- Farbkodierte Darstellung für aktive, bestätigte und gebrochene Zonen
- Timeframe-Analyse – sichtbar für jeden Timeframe
- Empfindlichkeitssteuerung für präzise oder weite Zonenanpassung
- Keine Neuberechnung, kein Repainting – verlässliche Marktlevels
- Ressourcenschonend und stabil, entwickelt für den Dauerbetrieb
- Universell einsetzbar – Forex, Gold, Indizes, Rohstoffe & Crypto
- Perfekt kombinierbar mit ShowXpert, StrongXpert & DashXpert
Ein sehr hilfreicher Indikator!! Danke