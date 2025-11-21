ZoneXpert

ZoneXpert ist dein visueller Marktanalyst für MetaTrader 5 – entwickelt, um Support- und Resistance-Zonen automatisch zu erkennen, farblich zu markieren und in Echtzeit zu aktualisieren. Der Indikator analysiert Preisstrukturen, Hochs, Tiefs und Volumenbereiche, um dir präzise zu zeigen, wo der Markt reagiert – und wo er durchbricht. Mit ZoneXpert erkennst du auf einen Blick, wo sich Marktkräfte sammeln – und handelst dort, wo echte Entscheidungen entstehen, nicht wo Zufall regiert. Anstatt manuell Linien zu ziehen oder alte Level zu vergleichen, bekommst du mit ZoneXpert ein dynamisches, klares Zonen-System direkt auf dem Chart. Jede Zone wird automatisch berechnet und an aktuelle Marktbewegungen angepasst – ideal, um Ein- und Ausstiege zu planen, Risiko zu begrenzen und Marktreaktionen zu verstehen. Ob im Forex-, Gold- oder IndexhandelZoneXpert zeigt dir die unsichtbaren Preisbereiche, an denen Märkte wirklich entscheiden. Perfekt für Trader, die Struktur, Timing und visuelle Klarheit schätzen. 


Spezifikationen

  • Automatische Erkennung von Support- und Resistance-Zonen in Echtzeit
  • Dynamische Anpassung der Zonen an aktuelle Marktbewegungen
  • Erkennt Preisstrukturen, Hochs, Tiefs und Volumenbereiche automatisch
  • Farbkodierte Darstellung für aktive, bestätigte und gebrochene Zonen
  • Timeframe-Analyse – sichtbar für jeden Timeframe
  • Empfindlichkeitssteuerung für präzise oder weite Zonenanpassung
  • Keine Neuberechnung, kein Repainting – verlässliche Marktlevels
  • Ressourcenschonend und stabil, entwickelt für den Dauerbetrieb
  • Universell einsetzbar – Forex, Gold, Indizes, Rohstoffe & Crypto
  • Perfekt kombinierbar mit ShowXpert, StrongXpert & DashXpert


Bewertungen 2
Det01
15
Det01 2025.11.26 14:20 
 

Ein sehr hilfreicher Indikator!! Danke

Det01
15
Det01 2025.11.26 14:20 
 

Ein sehr hilfreicher Indikator!! Danke

Steve Rosenstock
24699
Antwort vom Entwickler Steve Rosenstock 2025.11.28 10:22
Danke für Deine Bewertung. Das freut mich sehr.
haseeb_mirza12
14
haseeb_mirza12 2025.11.24 17:51 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Steve Rosenstock
24699
Antwort vom Entwickler Steve Rosenstock 2025.11.28 10:22
Thank you for your review.
