

ZoneXpert ist dein visueller Marktanalyst für MetaTrader 5 – entwickelt, um Support- und Resistance-Zonen automatisch zu erkennen, farblich zu markieren und in Echtzeit zu aktualisieren. Der Indikator analysiert Preisstrukturen, Hochs, Tiefs und Volumenbereiche, um dir präzise zu zeigen, wo der Markt reagiert – und wo er durchbricht. Mit ZoneXpert erkennst du auf einen Blick, wo sich Marktkräfte sammeln – und handelst dort, wo echte Entscheidungen entstehen, nicht wo Zufall regiert. Anstatt manuell Linien zu ziehen oder alte Level zu vergleichen, bekommst du mit ZoneXpert ein dynamisches, klares Zonen-System direkt auf dem Chart. Jede Zone wird automatisch berechnet und an aktuelle Marktbewegungen angepasst – ideal, um Ein- und Ausstiege zu planen, Risiko zu begrenzen und Marktreaktionen zu verstehen. Ob im Forex-, Gold- oder Indexhandel – ZoneXpert zeigt dir die unsichtbaren Preisbereiche, an denen Märkte wirklich entscheiden. Perfekt für Trader, die Struktur, Timing und visuelle Klarheit schätzen.





Spezifikationen

Automatische Erkennung von Support- und Resistance-Zonen in Echtzeit

von Support- und Resistance-Zonen in Echtzeit Dynamische Anpassung der Zonen an aktuelle Marktbewegungen

der Zonen an aktuelle Marktbewegungen Erkennt Preisstrukturen, Hochs, Tiefs und Volumenbereiche automatisch

Erkennt automatisch Farbkodierte Darstellung für aktive, bestätigte und gebrochene Zonen

für aktive, bestätigte und gebrochene Zonen Timeframe-Analyse – sichtbar für jeden Timeframe

– sichtbar für jeden Timeframe Empfindlichkeitssteuerung für präzise oder weite Zonenanpassung

für präzise oder weite Zonenanpassung Keine Neuberechnung, kein Repainting – verlässliche Marktlevels

– verlässliche Marktlevels Ressourcenschonend und stabil , entwickelt für den Dauerbetrieb



, entwickelt für den Dauerbetrieb Universell einsetzbar – Forex, Gold, Indizes, Rohstoffe & Crypto



– Forex, Gold, Indizes, Rohstoffe & Crypto Perfekt kombinierbar mit ShowXpert, StrongXpert & DashXpert







