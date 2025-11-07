Pullback-Power: Fangen Sie den Trend, maximieren Sie Ihren Gewinn!

Haben Sie es satt, Trades hinterherzulaufen und im Marktrauschen gefangen zu sein? Der Pullback Power-Indikator ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um in einem Trendmarkt mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Einstieg zu finden. Es geht nicht darum, zu raten; es geht darum, mit Zuversicht zu handeln, weil Sie wissen, dass Sie ein System haben, das entwickelt wurde, um eine echte Trendfortsetzung nach einem kurzen Pullback zu bestätigen.

Dieser intelligente Indikator kombiniert die Zuverlässigkeit der EMA-Kreuzungen für eine etablierte Trendrichtung mit der dynamischen Bestätigung des Stochastik-Momentums beim Verlassen überkaufter oder überverkaufter Zonen. Das Ergebnis? Klare, umsetzbare Pfeilsignale direkt auf Ihrem Chart, die Ihnen helfen, von den lukrativsten Bewegungen zu profitieren.

Warum Sie Pullback Power brauchen: Die wichtigsten Vorteile

Handeln Sie mit Zuversicht: Hören Sie auf, Ihre Einstiege in Frage zu stellen. Unser System filtert abgehackte Bewegungen heraus und alarmiert Sie nur dann, wenn der Markt einen bestätigten, wahrscheinlichen Einstieg in Richtung des Haupttrends bietet.

Der Trend ist Ihr Freund (endlich!): Die Kombination aus schnellem (16) und langsamem (34) EMA bestimmt die aktuelle Tendenz des Marktes und stellt sicher, dass Sie nur nach Kaufsignalen in einem Aufwärtstrend und nach Verkaufssignalen in einem Abwärtstrend suchen.

Fangen Sie die "versteckten" Einstiege: Der Stochastik-Filter zielt speziell auf den Moment ab, in dem ein vorübergehender Pullback (ein Rücksetzer gegen den Trend) endet und der Haupttrend wieder einsetzt. So können Sie zu einem günstigeren Zeitpunkt einsteigen und Ihren potenziellen Gewinn maximieren.

Vermeiden Sie schlechte Trades mit dem EMA-200-Filter: Sie haben die Möglichkeit, den eingebauten EMA 200-Filter zu aktivieren, den institutionellen Standard für langfristige Trends, um sicherzustellen, dass Ihre Signale mit der Makrorichtung übereinstimmen.

Indikator Eigenschaften & Parameter

Passen Sie Pullback Power mit diesen einfachen Eingaben an Ihren spezifischen Handelsstil an:

Kernsignal-Einstellungen

FastEMA (Voreinstellung: 16): Die Periode für den schnelleren Exponential Moving Average.

SlowEMA (Voreinstellung: 34): Die Periode für den langsameren Exponential Moving Average.

StochasticK (Voreinstellung: 12): Die %K-Periode für den stochastischen Oszillator.

StochasticD (Voreinstellung: 3): Die %D-Periode für den stochastischen Oszillator.

StochasticSlowing (Voreinstellung: 3): Die Verlangsamungsperiode für den Stochastik Oszillator.

Trendfilter-Einstellungen

UseEMAFilter (Voreinstellung: True): Aktiviert/Deaktiviert den langfristigen Trendfilter.

EMAPeriod (Voreinstellung: 200): Die Periode für den langfristigen Trendfilter EMA.

EMAAppliedPrice (Voreinstellung: PRICE_CLOSE): Der Preistyp, der für die Berechnung des EMA-Filters verwendet wird.

Benachrichtigung & Anzeige

EnableNotify (Voreinstellung: True): Globaler Schalter für alle Alarmtypen.

SendAlert (Standardwert: True): Aktiviert Popup-Warnungen im MT4.

SendApp (Voreinstellung: True): Aktiviert Push-Benachrichtigungen an Ihre mobile MT4-App. 2

SendEmail (Voreinstellung: False): Aktiviert E-Mail-Benachrichtigungen.

AlertDelaySeconds (Standardwert: 60): Verhindert Spam-Benachrichtigungen, indem eine Mindestverzögerung zwischen neuen Signalen festgelegt wird.

ArrowOffset (Voreinstellung: 10): Stellt den vertikalen Abstand des Pfeils vom Hoch- oder Tiefpunkt der Kerze ein.

Verschiebung (Voreinstellung: 0): Verschiebt die Darstellung des Indikators auf einen anderen Balken (typischerweise nach links oder rechts).

🚀 Warten Sie nicht auf die nächste große Bewegung - seien Sie darauf vorbereitet!

Pullback Power verschafft Ihnen einen strategischen Vorteil, indem es die Absicht des Marktes nach einem flachen Retracement bestätigt. Es ist sauber, effektiv und so aufgebaut, dass es Ihr Handelsleben einfacher macht.

Laden Sie Pullback Power jetzt herunter und fangen Sie an, Marktgeräusche in gezielte, qualitativ hochwertige Handelsmöglichkeiten zu verwandeln!

