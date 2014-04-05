Heiken Ashi Smoothed Indicator

Heiken Ashi Smoothed Indikator für MT5

Fortgeschrittener Heiken Ashi mit Glättungsfilter. Reduziert Rauschen, falsche Signale und erkennt Trends früh. Ideal für Forex, Indizes und Krypto (H1-D1).

Funktionsweise und Glättung

Der traditionelle Heiken Ashi berechnet Kerzen durch Mittelung von Open, Close, High und Low aus vorherigen Perioden, was bereits den Einfluss kleiner Schwankungen reduziert. Der Heiken Ashi Smoothed geht jedoch weiter und wendet einen zusätzlichen Glättungsfilter auf die "raw"-Preise an. Statt direkter Preise verwendet der Indikator gleitende Durchschnitte (wie EMA oder SMA, konfigurierbar), um Eingabedaten zu verarbeiten und Kerzen zu erzeugen, die stabilere und fließendere Trends darstellen.

Dieser Glättungsprozess erfolgt in zwei Stufen:

Basis-Heiken-Ashi-Berechnung: Preise werden gemittelt, um initiale Kerzen zu bilden, wobei bullische Kerzen (meist grün oder weiß) Uptrends und bearische (rot oder schwarz) Downtrends anzeigen. Rekursive Glättung: Ein gleitender Durchschnitt wird auf das Ergebnis angewendet, um erratische Spitzen zu eliminieren und eine linearere Darstellung der Preisbewegung zu schaffen. Dies minimiert "Rauschen" durch temporäre Volatilität, ohne übermäßigen Lag einzuführen, ideal für Echtzeit-Analyse.

Als Ergebnis verhalten sich die geglätteten Kerzen ähnlich wie ein dynamischer gleitender Durchschnitt: Preis über der Kerze zeigt bullische Stärke, darunter bearisch. Kreuzungen mit dem Preis erzeugen klare Einstiegs- oder Ausstiegssignale.

Wichtige Vorteile

Dieser Indikator zeichnet sich durch die Verbesserung der Trading-Genauigkeit aus und bietet konkrete Vorteile:

Reduktion falscher Signale : Durch Filterung von Marktrauschen werden Whipsaws (falsche Bewegungen) drastisch reduziert, was einen disziplinierteren Fokus auf echte Trends ermöglicht.

: Durch Filterung von Marktrauschen werden Whipsaws (falsche Bewegungen) drastisch reduziert, was einen disziplinierteren Fokus auf echte Trends ermöglicht. Frühe Trendidentifikation : Farbige Kerzen mit reduzierten Schatten heben Richtungswechsel früher hervor als Standardkerzen, ideal für Trendfolgestrategien.

: Farbige Kerzen mit reduzierten Schatten heben Richtungswechsel früher hervor als Standardkerzen, ideal für Trendfolgestrategien. Benutzerfreundlichkeit : Visuell intuitiv, mit Anpassungsoptionen wie Glättungsperiode, Durchschnittstyp (EMA/SMA) und Alerts für Farbwechsel oder Kreuzungen.

: Visuell intuitiv, mit Anpassungsoptionen wie Glättungsperiode, Durchschnittstyp (EMA/SMA) und Alerts für Farbwechsel oder Kreuzungen. EA-Kompatibilität : Über iCustom zugänglich für Integration in Trading-Roboter, erweitert die Nutzung in automatisierten Systemen.

: Über iCustom zugänglich für Integration in Trading-Roboter, erweitert die Nutzung in automatisierten Systemen. Weniger emotionaler Stress: Durch Glätten der Volatilität hilft es, in choppy Märkten ruhig zu bleiben und die Konsistenz zu verbessern.

Im Vergleich zum Standard-Heiken-Ashi bietet die geglättete Version kontrollierten Lag, der Sensitivität und Zuverlässigkeit ausbalanciert, ideal für mittlere und fortgeschrittene Trader.

Empfohlene Assets und Timeframes

Der Heiken Ashi Smoothed Indikator glänzt bei Assets mit definierten Trends und moderater Volatilität, wo Glättung die Wirksamkeit maximiert:

Forex : Perfekt für Major-Paare wie EUR/USD oder GBP/USD, wo Intraday-Trends üblich sind.

: Perfekt für Major-Paare wie EUR/USD oder GBP/USD, wo Intraday-Trends üblich sind. Indizes und Aktien : Nützlich in Märkten wie S&P 500 oder hochliquiden Aktien, um anhaltende Rallyes oder Rückgänge zu erfassen.

: Nützlich in Märkten wie S&P 500 oder hochliquiden Aktien, um anhaltende Rallyes oder Rückgänge zu erfassen. Rohstoffe : Empfohlen für Gold (XAU/USD) oder Öl, die starke Richtungsbewegungen mit gelegentlichem Rauschen zeigen.

: Empfohlen für Gold (XAU/USD) oder Öl, die starke Richtungsbewegungen mit gelegentlichem Rauschen zeigen. Kryptowährungen: Filtert extreme Volatilität in BTC/USD oder ETH/USD, mit Fokus auf Makro-Trends.

Passt sich am besten an mittlere und hohe Timeframes wie H1, H4 oder D1 an, um übermäßiges Rauschen in niedrigen (M1-M15) zu vermeiden. Beim Scalping mit zusätzlichen Bestätigungen wie RSI oder ATR kombinieren.

Installation und Konfiguration