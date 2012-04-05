Schöpfen Sie das volle Potenzial des Handels mit demBollinger Bands Expert Advisor (EA)aus, einem hochgradig anpassbaren, automatisierten Tool, das auf dem weit verbreiteten Bollinger Bands Indikator basiert. Dieser EA ist mit fortschrittlichen Filtern und flexiblen Einstellungen ausgestattet und ermöglicht Händlern ein effektives Risikomanagement durch anpassbare Parameter wie Losgröße, Stop-Loss, Take-Profit und Session-Filter. Mit mehreren Trendbestätigungsoptionen und vielseitigen Trailing-Stop-Methoden passt sich der Bollinger Bands PROject EA nahtlos an verschiedene Marktbedingungen an und ist damit die ideale Wahl für Händler, die Präzision und Anpassungsfähigkeit in ihren Strategien suchen.

Preis: $32 (3 Exemplare übrig), Nächste: $99

Volle Kontrolle über Ihren Handel:

Kein Martingale, Hedging oder Grid : Gewährleistet einen sicheren Handelsansatz ohne riskante Strategien.

: Gewährleistet einen sicheren Handelsansatz ohne riskante Strategien. Einfache Installation : Starten Sie in wenigen Minuten mit einem unkomplizierten Setup-Prozess.

: Starten Sie in wenigen Minuten mit einem unkomplizierten Setup-Prozess. Geringer Kapitalbedarf : Perfekt für Trader mit begrenztem Startkapital.

: Perfekt für Trader mit begrenztem Startkapital. Keine künstliche Intelligenz oder neuronale Netzwerke: Konzentriert sich auf die bewährte technische Analyse.

Durch diese Reihe von Filtern und Einstellungen ist der EA in hohem Maße anpassbar, so dass Händler ihn an verschiedene Marktbedingungen und Handelsstrategien anpassen und gleichzeitig das Risiko durch Drawdown-Limits, Stop-Losses und Orderbeschränkungen steuern können.







