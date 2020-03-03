CAN Robot Market V5
- Experten
- Minh Phu Qui Le
- Version: 6.90
- Aktivierungen: 10
CAN ROBOT MARKET V5 MQ5 – DIE GOLDWELLE DES JAHRHUNDERTS 2026 BEZWINGEN GOLD HUNTER EXPERTE | BEREIT FÜR MQL5 MARKET VALIDIERUNG Suchen Sie einen echten "Kommandanten", um Gold zu schürfen und die heftigen Schwankungen von XAU/USD zu zähmen? Lassen Sie CAN ROBOT MARKET V5 MQ5 das Spiel für Sie beherrschen.
-
Mehrschichtige Kraft: Perfekte Kombination aus Ichimoku Kumo und ADX > 30 Impulsfilter.
-
Unglaubliche Performance: Rekord-Winrate von 84,62% auf M5, für absolute Sicherheit Ihres Kapitals.
-
Königliches Risikomanagement: Minimales R:R-Verhältnis von 1:2,5 mit automatischem Trailing Stop und Break-even.
-
Internationaler Standard: Verfeinerter Code nach Market Validation Standards für reibungslosen Betrieb bei allen Brokern. CAN ROBOT MARKET V5 MQ5 – Nicht nur Trading, sondern nachhaltiger Wohlstand für Elite-Trader.