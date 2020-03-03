Institutional Liquidity Concept

Produktname: Liquiditätskonzept von Subho

Beherrschen Sie die Herausforderungen von Wertpapierfirmen mit Präzision. Ein-Kerze SL & Institutionelle Liquiditätslogik.

ZEITRAHMEN-15MIN

PAIR-XAUUSD

Mindesteinlage--(2000$-0.1) (1000$ für 0.5 ) (500$-0.02) (200$-0.01)

RISIKO-BELOHNUNG- RISIKOFREIE RISIKO-BELOHNUNG 1:2(99%CHANCE KEIN KONTO WIPEOUT) UND GOLDENE RISIKO-BELOHNUNG 1:4

Kämpfen Sie mit den Herausforderungen von Prop Firm aufgrund von großen Drawdowns oder inkonsistentem Handel? Liquidity Concept von Subho wurde speziell für disziplinierte Trader entwickelt, die Präzision über Volumen stellen.

Dies ist nicht nur ein weiterer Breakout-Bot. Es ist ein Smart Money Structure Scanner , der hochwahrscheinliche Liquiditätsschwankungen während der institutionellen Volumeninjektionsperioden identifiziert. Durch die Verwendung eines einzigartigen "One-Candle Stop Loss" -Mechanismus sorgt dieser EA für das geringstmögliche Risiko bei maximalem Reward-to-Risk (RR)-Potenzial.

🔥 Warum dies perfekt für Prop-Firmen ist:

Übereinstimmung mit der Konsistenzregel: Der EA handelt während bestimmter "Liquiditätsfenster", wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Handelszeiten konsistent bleiben - eine wichtige Anforderung für Finanzierungsfirmen. Ultra-niedriger Drawdown: Durch die Verwendung der "One Candle SL"-Strategie werden Verluste sofort reduziert, wenn das Setup fehlschlägt. Keine schwebenden Verluste, kein Hoffen. Hohes Risiko-Belohnungs-Verhältnis: Mit einem engen SL, der auf der Marktstruktur basiert, erzeugt selbst eine kleine Bewegung einen Gewinn von 1:2 oder höher, was Ihnen hilft, Gewinnziele schneller zu erreichen.

💎 Hauptmerkmale:

Ein-Kerzen-Stop-Loss (Sniper-Modus): Die Strategie setzt den Stop-Loss dynamisch auf das Hoch/Tief der Setup-Kerze. Dies minimiert das Risiko und maximiert die Effizienz der Losgröße innerhalb sicherer Grenzen.

Liquiditätsausbruchslogik: Ignoriert Rauschen. Einstiege werden nur ausgelöst, wenn der Preis aggressiv Liquiditätszonen durchbricht, in denen Smart Money aktiv ist.

Keine gefährlichen Methoden: Kein Martingale. Null Grid. Keine Arbitrage. Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit ab dem Zeitpunkt des Einstiegs.

Pro-Level Dashboard: Überwachen Sie Ihre monatliche Performance, Gewinnrate und tägliche PnL direkt auf dem Chart mit einem Premium-Panel mit dunklem Design.

⚙️ Strategie-Logik:

Der EA wartet auf das Ende der Akkumulationsphase. Sobald der Markt die Liquidität "mitnimmt" (Stop Hunts), steigt der EA bei der Momentum-Bestätigung ein.

Einstieg: Durchbruch des Liquiditäts-Dochts/Körpers.

Stop Loss: Vorheriges Kerzenhoch/-tief (Risiko einer Kerze).

Exit: Festes Risiko:Reward oder Trailing-Logik.

📋 Empfehlungen:

Beste Paare: XAUUSD (Gold).

Zeitrahmen: M15 (Perfekte Balance zwischen Rauschunterdrückung und Einstiegspräzision).

Kontotyp: Raw Spread / ECN / Prop Firm Demo.

VPS: Sehr empfehlenswert für perfekte Ausführungsgeschwindigkeit.

🔧 Eingabeeinstellungen:

Fixes Lot: Definieren Sie Ihre statische Lotgröße (Berechnung basierend auf den Risikolimits Ihrer Prop Firm).

Risiko-Ertrags-Verhältnis: Empfohlen 1:2 oder 1:3.

Magic Number: Eindeutige ID für die Strategie.

Entwickelt von Subho Trading Systems.

Genauigkeit. Disziplin. Beständigkeit.

