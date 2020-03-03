Institutional Liquidity Concept

Produktname: Liquiditätskonzept von Subho

Überschrift:
Beherrschen Sie die Herausforderungen von Wertpapierfirmen mit Präzision. Ein-Kerze SL & Institutionelle Liquiditätslogik.

Beschreibung:

ZEITRAHMEN-15MIN

PAIR-XAUUSD

Mindesteinlage--(2000$-0.1) (1000$ für 0.5 ) (500$-0.02) (200$-0.01)

RISIKO-BELOHNUNG- RISIKOFREIE RISIKO-BELOHNUNG 1:2(99%CHANCE KEIN KONTO WIPEOUT) UND GOLDENE RISIKO-BELOHNUNG 1:4

Kämpfen Sie mit den Herausforderungen von Prop Firm aufgrund von großen Drawdowns oder inkonsistentem Handel? Liquidity Concept von Subho wurde speziell für disziplinierte Trader entwickelt, die Präzision über Volumen stellen.

Dies ist nicht nur ein weiterer Breakout-Bot. Es ist ein Smart Money Structure Scanner , der hochwahrscheinliche Liquiditätsschwankungen während der institutionellen Volumeninjektionsperioden identifiziert. Durch die Verwendung eines einzigartigen "One-Candle Stop Loss" -Mechanismus sorgt dieser EA für das geringstmögliche Risiko bei maximalem Reward-to-Risk (RR)-Potenzial.

🔥 Warum dies perfekt für Prop-Firmen ist:

  1. Übereinstimmung mit der Konsistenzregel: Der EA handelt während bestimmter "Liquiditätsfenster", wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Handelszeiten konsistent bleiben - eine wichtige Anforderung für Finanzierungsfirmen.

  2. Ultra-niedriger Drawdown: Durch die Verwendung der "One Candle SL"-Strategie werden Verluste sofort reduziert, wenn das Setup fehlschlägt. Keine schwebenden Verluste, kein Hoffen.

  3. Hohes Risiko-Belohnungs-Verhältnis: Mit einem engen SL, der auf der Marktstruktur basiert, erzeugt selbst eine kleine Bewegung einen Gewinn von 1:2 oder höher, was Ihnen hilft, Gewinnziele schneller zu erreichen.

💎 Hauptmerkmale:

  • Ein-Kerzen-Stop-Loss (Sniper-Modus): Die Strategie setzt den Stop-Loss dynamisch auf das Hoch/Tief der Setup-Kerze. Dies minimiert das Risiko und maximiert die Effizienz der Losgröße innerhalb sicherer Grenzen.

  • Liquiditätsausbruchslogik: Ignoriert Rauschen. Einstiege werden nur ausgelöst, wenn der Preis aggressiv Liquiditätszonen durchbricht, in denen Smart Money aktiv ist.

  • Keine gefährlichen Methoden: Kein Martingale. Null Grid. Keine Arbitrage. Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit ab dem Zeitpunkt des Einstiegs.

  • Pro-Level Dashboard: Überwachen Sie Ihre monatliche Performance, Gewinnrate und tägliche PnL direkt auf dem Chart mit einem Premium-Panel mit dunklem Design.

⚙️ Strategie-Logik:

Der EA wartet auf das Ende der Akkumulationsphase. Sobald der Markt die Liquidität "mitnimmt" (Stop Hunts), steigt der EA bei der Momentum-Bestätigung ein.

  • Einstieg: Durchbruch des Liquiditäts-Dochts/Körpers.

  • Stop Loss: Vorheriges Kerzenhoch/-tief (Risiko einer Kerze).

  • Exit: Festes Risiko:Reward oder Trailing-Logik.

📋 Empfehlungen:

  • Beste Paare: XAUUSD (Gold).

  • Zeitrahmen: M15 (Perfekte Balance zwischen Rauschunterdrückung und Einstiegspräzision).

  • Kontotyp: Raw Spread / ECN / Prop Firm Demo.

  • VPS: Sehr empfehlenswert für perfekte Ausführungsgeschwindigkeit.

🔧 Eingabeeinstellungen:

  • Fixes Lot: Definieren Sie Ihre statische Lotgröße (Berechnung basierend auf den Risikolimits Ihrer Prop Firm).

  • Risiko-Ertrags-Verhältnis: Empfohlen 1:2 oder 1:3.

  • Magic Number: Eindeutige ID für die Strategie.

Autor:
Entwickelt von Subho Trading Systems.
Genauigkeit. Disziplin. Beständigkeit.
Profil ansehen

Empfohlene Produkte
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experten
Zuerst habe ich mich in Phoenix Ultra Expert Advisor verguckt . Dieser Expert Advisor unterstützt die automatische Schließung, wenn die Richtung richtig ist, und führt eine Erholung durch, wenn die Richtung falsch ist. Wenn Sie einen Auftrag eingeben: 1. Der Preis geht in die richtige Richtung und trifft den Min Profit Point , Trailing Stop 20% des aktuellen Gewinns. 2. Der Preis geht in die entgegengesetzte Richtung, der Expert Advisor wird den Auftrag mit dem Volumen platzieren ist Recovery V
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Experten
BFG 9000 ist ein einzigartiges System, das Ihr Konto zu 100% freihändig mit live-erprobten Algorithmen handelt. Seit 12 Monaten im Live-Handel validiert. Kein Grid, kein Martingale. Der verrückteste Teil ist jedoch die Fähigkeit, Ihre eigenen Handelsentscheidungen zu verwalten . Die eingebaute KI übernimmt Ihre Trades und führt sie in den Gewinn. Sichere Zuflucht BFG enthält einen sehr stabilen Algorithmus, der zu 100% auf Autopilot läuft. Es verwendet kein Grid und kein Martingale - so können
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
SRFire Hedge Position - Automatisierte Handelsstrategie SRFire Hedge Position ist ein Expert Advisor (EA), der mit Hilfe einer Absicherungs- und Skalierungstechnik dafür sorgt, dass Trades immer mit Gewinn abgeschlossen werden. Hier ist, wie es funktioniert: Wie es funktioniert: Handelseröffnung: Der EA eröffnet eine Kaufposition innerhalb eines vordefinierten Kanals. Gleichzeitig platziert er eine Sell Stop-Order unterhalb des Kanals mit der doppelten Lot-Größe der Buy-Position. Wenn die Kaufpo
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Experten
Währung EURUSD . Zeitrahmen H1 Die Mindesteinlage beträgt $ 200 bei 0,5% pro Trade.  Der Expert Advisor basiert auf klassischen, bewährten Indikatoren . Einige Strategien verwenden auch Price Action . Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt .  Keine Martingale , kein Grid , keine Hochrisiko-Strategien . Alle hier verwendeten Strategien sind Trendfolge- und Umkehrstrategien. Die Einhaltung von MM = 0,5% für jeden Trade wird empfohlen. Frage: - Warum ist das Testen so langsam? Antwo
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Experten
Medusa Bitcoin AI: Fortschrittliches Deep-Learning-Handelssystem Wichtig:   Erhält regelmäßige Updates (vierteljährlich & bei Marktverschiebungen). Nutzen Sie die neueste Version. Das Model ist im   M5-Zeitrahmen trainiert. Dieser Zeitraum ist optimal. Übersicht Aufbauend auf dem Erfolg von Medusa Gold AI wendet   Medusa Bitcoin AI   unsere bewährte Deep-Learning-Methodik auf den   Bitcoin (BTCUSD)-Handel   an. Es kombiniert klassische technische Indikatoren (MAs, Bollinger Bänder, RSI, ATR) mi
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experten
EINFÜHRUNGSAKTION: Zum aktuellen Preis ist nur eine sehr begrenzte Anzahl Exemplare erhältlich! Endpreis: 999 $ NEU (ab 349 $) --> ERHALTEN SIE 1 EA GRATIS (für 2 Handelskontonummern). Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Willkommen beim BITCOIN REAPER!   Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit g
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! RSI Grid basiert auf den überkauften und überverkauften Bedingungen des RSI und öffnet ein Grid, wenn der Trade auf der Verliererseite des Marktes steht. Der RSI liefert technischen Händlern Signale über bullisches und rückläufiges Preismomentum und wird oft unter dem Diagramm des Preises eines Vermögenswerts dargestellt. Ein Vermögensw
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experten
Bollinger Band Strategy EA MT5 ist ein automatisiertes Handelswerkzeug, das darauf ausgelegt ist, Handelsmöglichkeiten basierend auf den Umkehrbedingungen der Bollinger-Bänder zu nutzen. Es führt Kauftransaktionen durch, wenn eine bullische Umkehr in der Nähe des unteren Bandes erkannt wird (wenn die vorherige Kerze unter dem unteren Band schließt und die aktuelle Kerze darüber schließt, von einer roten zu einer grünen Kerze wechselnd) und Verkaufstransaktionen bei einer bärischen Umkehr in der
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
ChronomaX
Jesper Christensen
5 (5)
Experten
X-Mas Sale: 10 Exemplare werden während des X-mas Sale mit 50% Rabatt verkauft. Verändern Sie Ihren EURUSD-Handel mit ChronomaX, einem fortschrittlichen Expert Advisor, der traditionelle Grid-Trading-Strategien mit hochmodernen Technologien der künstlichen Intelligenz und neuronalen Netzen kombiniert. Treten Sie meiner offenen Gruppe bei, wenn Sie Fragen zu einem meiner Produkte haben: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 Benutzerhandbuch/ EA-Handbuch: klicken Sie hier. Um den EA
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
3 (1)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für den Handel mit GBPUSD, XAUUSD und AUDCAD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basiert
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experten
Trend Trading - Kapitalschutz - Optimiert für starke Trends Supertrend G5 Prime ist eine verbesserte Version von Supertrend G5 für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um starke Markttrends auszunutzen und gleichzeitig das Kapital mit professionellen Risikomanagement-Tools zu schützen. Der EA verwendet den Supertrend-Indikator in Kombination mit einem EMA 200-Filter auf dem D1-Zeitrahmen, um Trades nur in Richtung des Haupttrends zu eröffnen. Kernstrategie - Einstiegssignale: BUY eröffnen, wenn
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experten
HMA Scalper Pro EA     ist ein multifunktionaler Trading-Roboter für aktives Trading in den gefragtesten Finanzinstrumenten, darunter beliebte Währungspaare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), Gold (XAU/USD), Öl (Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC und andere). Das Kernstück des Algorithmus ist eine modernisierte Version des Hull Moving Average (HMA), welche im Vergleich zu klassischen gleitenden Durchschnitten klarere Signale liefert. Der Experte reagiert flexibel auf kurz
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Experten
Small Account Scalper - Präzisionshandel für jeden Pip Entwickelt für Trader, die mit kleinen Konten konsistente Ergebnisse erzielen wollen. Der Small Account Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für das Scalping entwickelt wurde und eine leistungsstarke Kombination aus Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) und Support & Resistance-Logik verwendet. Dieser EA konzentriert sich auf die Identifizierung von kurzfristigen Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit , während e
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experten
Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experten
ThanosAlgotrade ist ein automatischer Handelsberater zur Erzielung stabiler Gewinne über einen langen Zeitraum. Erfordert keine manuellen Eingriffe. Entwickelt, um im MT5-Terminal auf Konten vom Typ "Hedge" zu arbeiten Der Adviser muss auf dem Chart des Währungspaares EURUSD auf dem Zeitrahmen M1 installiert werden und den automatischen Handel aktivieren. Die Überwachung der Arbeit des Advisers kann hier eingesehen werden
GOLD robot4trade
Vyacheslav Izvarin
Utilitys
GOLD robot4trade (FTMO-Ready Edition) v1.5 Bereitgestellt von Robot4Trade.com | KI-gestützt & Challenge-kompatibel Überblick Der Advanced Forex EA ist ein fortschrittlicher Handelsroboter der nächsten Generation, entwickelt für Leistung, Stabilität und vollständige Kompatibilität mit den Anforderungen von Prop-Firmen wie FTMO, MyForexFunds und weiteren. Dieser EA kombiniert klassische und bewährte Indikatoren (MA, RSI, ATR) mit modernem Risikomanagement und Kapitalerhalt: Tägliches Draw
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experten
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Präzises Trading für XAUUSD Live Signal Avalut X1 ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. Das System kombiniert vier sich ergänzende Strategien in einem einzigen EA, um unterschiedliche Marktphasen abzudecken. Es ist für MT5 eigenständig und benötigt keine externen DLLs oder Installer von Drittanbietern. Wichtigste Funktionen Vier Strategien in einem EA: koordinierte Strategien, di
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experten
"Silicon Ex ": Ihr zuverlässiger Assistent in der Welt des Forex Silicon Ex ist ein moderner Trading-Bot, der speziell für Trader auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieses innovative Tool dient als zuverlässiger Partner für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Hauptmerkmale von "Silicon Ex" : Verlässlichkeit und Stabilität: Erstellt mit fortschrittlichen Technologien, die einen stabilen und zuverlässigen Betrieb auf dem Markt gewährleisten. Intelligentes Risikoma
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Entdecken Sie Pips Maven: Ihr erstklassiger Trendanalyse-Bot für den Devisenhandel In der dynamischen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge den Unterschied ausmachen. Wir stellen Ihnen Pips Maven vor, einen avantgardistischen Trendanalyse-Bot, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die den komplizierten Tanz des Devisenmarktes meistern wollen. Pips Maven nutzt hochentwickelte Algorithmen, die auf geometrischen virtuellen Mustern beruhen, und dient als umfassende Lösung, di
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jackal Expert Advisor – Handelsstrategie 4 Monate im Live-Betrieb Nach dem Kauf bleiben alle Produkte lebenslang kostenlos.  Konfigurationsdatei herunterladen  Gold M1 | ECN-Konto: Mit jedem Broker kompatibel Der Jackal EA basiert auf einer mehrschichtigen und intelligenten Breakout-Strategie, die fortschrittliches Risiko- und Gewinnmanagement kombiniert, um sich an die Marktdynamik anzupassen. 1. Breakout-Fallen-Strategie Nachdem die Marktbedingungen bestätigt wurden, platziert der EA zwei g
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experten
NorthEastWay MT5 ist ein vollständig automatisiertes "Pullback"-Trading-System, das besonders effektiv beim Handel mit beliebten "Pullback"-Währungspaaren ist: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Das System nutzt die Hauptmuster des Forex-Marktes im Handel – die Rückkehr des Preises nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung. Zeitrahmen: M15 Hauptwährungspaare: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Zusätzliche Paare: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Nach dem Kauf des EAs schreiben Sie mir bitte
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Experten
Hüten Sie sich vor SCAMS! SCIPIO GOLD BOT wird nur über MQL5.com vertrieben. Dies ist kein kommerzieller BOT, aber er ist professionell, der Vertrieb ist auf insgesamt 100 Kopien begrenzt und der Preis kann ohne Vorankündigung erhöht werden. Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der TRADER eingeben muss + eröffnet immer nur 1 Trade auf einmal + verwendet immer Close und feste STOP LOSS + SL und TP an die Volatilität d
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leich
Xauron
Roberto Liguoro
Experten
XAURON EA - Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON ist ein Premium Gold Expert Advisor, der entwickelt wurde, um explosive Ausbrüche auf XAU/USD mit Hilfe von hochpräzisen Algorithmen, dynamischem Schutz und Echtzeit-Anpassungsfähigkeit an die Marktbedingungen zu erfassen. LINK ZUM MYFXBOOK LIVE-SIGNAL Die Handelsleistung kann in Abhängigkeit von mehreren Faktoren erheblich variieren, darunter: Bedingungen des Brokers Ausführungsgeschwindigkeit und Slippage Latenzzeit VPS-Qualität Marktb
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Experten
Hallo, ich bin ein Algo-Trader aus Deutschland und biete hier meinen eigenen EA an, den ich täglich für meinen Handel verwende und den ich seit mehreren Jahren kontinuierlich weiterentwickle. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser EA ein sehr komplexes Tool ist, mit dem man verschiedene Strategien handeln kann. Verschiedene Ein- und Ausstiegssignale können mit verschiedenen Filtern kombiniert werden. Außerdem gibt es ein umfangreiches Stop-Loss- und Take-Profit-Management-System. Ich verwend
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Experten
Tree Of Life EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der Trades mit einer ausgeklügelten Mischung aus Indikatoren und internen Algorithmen ausführt. Er wurde durch jahrelange Tests und Live-Trading entwickelt und erkennt Marktmuster und Trends sehr genau. Die Live-Handelskonten bestätigen dies. Die wichtigsten Indikatoren, die Tree Of Life verwendet, sind der Gleitende Durchschnitt und die Stochastik. Zusammen mit den internen Berechnungen haben sich unsere Kombinationen als solide Grundlag
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experten
Vorteil EA Verwendet nur Absicherungskonten. Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experten
Über APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) ist ein Expert Advisor (EA), der auf einer Mean-Reversion-Strategie basiert. Das System erkennt überdehnte Marktbewegungen und reagiert mit gegenläufigen Positionen, die auf festgelegten Bedingungen beruhen. Der EA verfügt über integrierte Risikokontrollen wie konfigurierbare tägliche Verlustlimits und automatische Ausstiegsmechanismen. Die Einstellungen lassen sich an Kontogröße, Handelsumgebung oder Bewertungsrichtlinien anpassen. APE wurde aus
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Experten
Unser Team - @Supremacy_Lab - freut sich, Ihnen unser erstes Produkt vorstellen zu können - EA_Supremacy_NT - eine einzigartige technische Lösung für Daytrading, Scalping und Trendfolge. EA_Supremacy_NT ist eine nicht-trading Version unseres automatisierten Kern-Advisors, der später veröffentlicht wird. Es handelt sich um ein wirklich innovatives Produkt, das auf einem unkonventionellen Ansatz zur Verarbeitung von Marktdaten basiert. Der zugrunde liegende Algorithmus ermöglicht es Händlern, de
Weitere Produkte dieses Autors
Chart Pattern By Subho
Subrata Das
Indikatoren
Produktname: Auto Trend Pattern Pro [Subho - Indien] Kurze Beschreibung: Ein fortschrittliches Price Action Tool, das automatisch Trendkanäle, Keile und Dreiecke mit einem Live Dashboard erkennt und zeichnet. Vollständige Beschreibung: Auto Trend Pattern Pro ist ein hochentwickelter technischer Indikator, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er automatisiert die komplexe Aufgabe des Zeichnens von Trendlinien und Kanälen. Durch die Analyse historischer Kursverläufe identifiziert der Indikator
FREE
Trend R Test By Subho
Subrata Das
Indikatoren
Beschreibung (Englisch): Trend Test by Subho - Fortgeschrittenes Trend & Step Channel System Trend Test by Subho ist ein leistungsfähiges All-in-One-Trendhandelssystem, das entwickelt wurde, um Störungen zu filtern und eine klare Marktrichtung zu liefern. Dieser Indikator kombiniert zwei hochentwickelte Algorithmen: den Trend Test () und den Subho Step Channel in einem einzigen Chart-Overlay. Er verfügt außerdem über ein elegantes Live-Dashboard , das Sie in Echtzeit über den aktuellen Trendstat
FREE
Liquidity Indicator subho
Subrata Das
Indikatoren
Kurzbeschreibung: Ein fortschrittliches Reversal-Trading-System, das die Wendepunkte des Marktes mit Hilfe von Liquiditätsmomentum in Kombination mit Price-Action-Bestätigung erkennt . Überblick: Der Indikator Accurate Liquidity Pivot Signals wurde entwickelt, um hochwahrscheinliche Kauf- und Verkaufs-Setups zu identifizieren. Anstatt sich auf nachlaufende gleitende Durchschnitte zu verlassen, analysiert dieses Tool den internen Liquiditätsfluss des Marktes, um versteckte Unterstützungs- (Nach
SmC Concept By Subho
Subrata Das
Indikatoren
Beschreibung (Für MQL5 Website/Markt) Titel: Subho SMC Konzept & Trend-Signale Untertitel: All-in-one Smart Money Concepts (SMC) Dashboard mit hochpräzisen SUBHO Signalen. Beschreibung: Das Subho SMC Concept & Trend Signals ist ein umfassendes professionelles Handelssystem, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Es automatisiert fortschrittliche Smart Money Concepts (SMC) und kombiniert sie mit dem proprietären "SUBHO Signal System", um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu finden. Dieser In
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension