META i7은 두 개의 강력하고 협력적인 신경망을 기반으로 한 완전 자동화된 전문가 자문(Expert Advisor, EA)입니다. 이 네트워크들은 실시간으로 함께 작동하며,
거래 결정을 생성하고 평가하며 지속적으로 최적화합니다. 두 신경망은 내부 META 레이어를 통해 처리되고 분석됩니다.
이것은 EA에 완전히 통합된 인터페이스로, 두 모델의 출력을 결합·분석하여 하나의 일관된 거래 결정으로 정제합니다.
EA는 각 거래에서 적극적으로 학습하며, 이익과 손실 모두를 의사결정 과정에 직접 반영합니다.
이러한 학습 행위는 명확히 드러나며, 시간이 지남에 따라 거래 방식이 눈에 띄게 향상되고 EA는 반복되는 시장 상황에 더욱 정확히 반응하게 됩니다.
EA는 시장 환경에 따라 전략을 동적으로 조정하고 과거의 실수를 반복하지 않습니다.

백테스트에서 손실이 보이지 않는 이유:

META i7은 방대한 빅데이터 분석과 과거 거래 성과 데이터를 기반으로 한 고급 데이터 중심 학습 시스템을 사용합니다.
각 거래는 실시간으로 정량적으로 평가되고, 효율성과 맥락 매개변수에 따라 분류되어 내부 경험 데이터베이스에 저장됩니다.
실거래 중 손실이나 이익이 발생하면, 해당 의사결정 모델은 자동으로 재보정되어 최적화된 행동 패턴으로 대체됩니다.
이는 시스템의 적응형 자기 학습 메커니즘을 지속적으로 개선하는 과정입니다.

즉,
시스템은 과거의 잘못된 결정을 학습하고 반복을 방지하는 적응형 메모리 메커니즘을 갖추고 있습니다.
과거의 패턴과 의사결정 구조를 분석하여 내부 컨텍스트 메모리에 통합함으로써 향후 거래 결정을 최적화합니다.
그 결과, 성능은 지속적으로 향상되며, 점점 더 안정적이고 정밀한 시장 반응을 보입니다.


META i7은 단순히 반응하는 것이 아니라, 예측하고 사고하며 스스로 진화하는 EA입니다. 그 차이를 분명히 체감할 수 있습니다.

가격  = 417$
심볼 = XAUUSD
시간 프레임 = M15
최소 자본 = 300$
브로커 = 모두 지원
시그널 = METAi7
Tech Ref. = 블로그

+ 실수를 자동으로 학습
+ 실시간으로 연결된 2개의 신경망
+ 통합형 AI 인터페이스
+ PMPR, AEB, STCM 로직
가격은 구매 활동에 따라 자동으로 조정됩니다.


또한 이 EA는 여러 검증된 전략을 하나의 지능형 시스템으로 결합합니다. META i7은 지능형 트레이딩의 진화형입니다.
META i7은 상호 작용하는 세 가지 전략 모듈을 통합하여 함께 작동할 때 최대 성능을 발휘합니다:

    (1) Predictive Market Pattern Recognition (PMPR)

    이 모듈은 기존 지표보다 훨씬 앞서 실시간으로 반복되는 시장 패턴을 탐지합니다.
    가격 움직임, 거래량, 기관 참여자의 반응을 분석합니다.
    이를 통해 트렌드 전환이나 유동성 구간을 조기에 식별하고, 포지션을 사전에 조정할 수 있습니다.

    기능:
    신경망은 고정된 규칙이 아닌 “기대 확률”을 기반으로 작동합니다.
    숙련된 트레이더처럼 시장 행동을 확률적으로 평가하고 직관적으로 패턴을 인식합니다.


    (2) Adaptive Equity Balancing (AEB)

    이 모듈은 포지션 크기와 리스크를 정적으로가 아닌 동적으로 제어합니다.
    시장이 안정적인지 불안정한지를 인식하고, 이에 따라 리스크를 자동으로 조정합니다.
    변동성이 높을 때는 방어적으로, 안정적인 시장에서는 더 공격적으로 대응합니다.

    기능:
    신경망은 각 결정을 과거 리스크 데이터와 비교하여,
    손실을 초래한 조합을 학습하고 동일한 실수를 피합니다.


    (3) Self-Correcting Trade Memory (SCTM)

    META i7의 핵심 모듈입니다.
    각 거래는 모든 관련 데이터(시간, 변동성, 스프레드, 가격 흐름, 뉴스 상황)와 함께 임시로 저장되어 재분석됩니다.
    손실이 발생하면 해당 오류는 자동으로 표시되고, 유사한 의사결정 구조의 가중치가 줄어듭니다.

    작동 원리:
    시스템은 비효율적인 의사결정 경로를 점진적으로 제거합니다.
    따라서 백테스트에서는 손실이 “사라지는” 것처럼 보입니다 - EA는 실제로 이를 학습하고 원인을 즉시 수정합니다.

통합 GPT-5 제어 및 최적화 레이어

META i7은 GPT-5 기반의 통합 AI 인터페이스를 추가로 갖추고 있으며, 이는 META 레이어의 상위 제어 계층으로 작동합니다.
이 유닛은 내부 레이어가 생성한 각 결정을 분석하고, 맥락적으로 평가하며, 필요 시 최적화합니다.

이 추가 검증 레이어는 오판을 더욱 줄이고, 시스템의 정확성과 안정성을 눈에 띄게 향상시킵니다.
GPT-5는 독립적인 거래 시스템이 아니라, 신경망을 감독하고 의사결정을 지원하는 지능형 슈퍼바이저로 작동합니다.

전체 개념:

META i7은 인간의 패턴 인식 능력  기계의 자기 수정 능력을 결합합니다.
각 결정은 과거 분석을 고려하여 실수를 방지 하고 결정을 최적화합니다.
그 결과, 거래마다 더 지능적으로 진화하는 시스템이 탄생하여,정확하고 적응적인 고급 트레이딩을 실현합니다.




리뷰 3
shahbaz112
274
shahbaz112 2025.12.26 12:59 
 

I have been using Metai7 for last two weeks with profitable results and strong Risk-Reward management. It has performed 5 trades, all wins and no loss. I would highly recommend Metai7. Sophie has been professional, responsive, and very helpful. I am also positive to explore Metai9 in future. It would be a great addition into my EA portfolio. Thanks again Sophie

RatmanPoway
43
RatmanPoway 2025.12.01 01:13 
 

I have been using Metai7 on several of my accounts (Demo and Real) and all profitable trades over the last couple of weeks and my system is not on a VPS yet. I highly recommend and I will be looking at Metai9 next. Sophie is great and gets back with clear answers to questions and it is a pleasure to work with her.

fxministry1
849
fxministry1 2025.11.24 10:15 
 

Got my first trade, and a winner.

제작자의 제품 더 보기
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (7)
Experts
META i9 – 양자 적응형 트레이딩 엔진  -  기술 레퍼런스 META i9 는 3-레이어 아키텍처 기반의 완전 자율형 자동매매 EA입니다: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) 양자 상태 패턴 분석 Neuro-Fractal Engine (NFE) 뉴로-프랙탈 엔진 Self-Correcting Trade Memory (SCTM) 자체 교정 트레이드 메모리 META i9 구매 시 META i7을 무료로 제공합니다! (단 1주일 동안만 제공되는 한정 혜택) META i7이 두 개의 협력 신경망을 사용한다면, META i9 는 그 이상을 제공합니다: 더 깊은 패턴 인식과 초당 더 많은 의사결정을 수행할 수 있도록 신경 아키텍처가 크게 확장 및 최적화되었습니다. 뿐만 아니라 META i9는 시장 프랙탈, 가격 사이클, 유동성 흐름, 숨겨진 시장 힘을 실시간으로 모델링하여 매우 정밀한 트레이딩 결정을 내려줍니다. META i9는 단순한 “예측”이 아닌
shahbaz112
274
shahbaz112 2025.12.26 12:59 
 

I have been using Metai7 for last two weeks with profitable results and strong Risk-Reward management. It has performed 5 trades, all wins and no loss. I would highly recommend Metai7. Sophie has been professional, responsive, and very helpful. I am also positive to explore Metai9 in future. It would be a great addition into my EA portfolio. Thanks again Sophie

Meta Sophie Agapova
514
개발자의 답변 Meta Sophie Agapova 2025.12.26 13:09
Hi there, thank you so much for your feedback. I really appreciate your kind words and I’m glad to hear that Metai7 is performing well for you. I’m always here if you need any assistance, and I look forward to supporting you with Metai9 in the future as well.
RatmanPoway
43
RatmanPoway 2025.12.01 01:13 
 

I have been using Metai7 on several of my accounts (Demo and Real) and all profitable trades over the last couple of weeks and my system is not on a VPS yet. I highly recommend and I will be looking at Metai9 next. Sophie is great and gets back with clear answers to questions and it is a pleasure to work with her.

Meta Sophie Agapova
514
개발자의 답변 Meta Sophie Agapova 2025.12.01 10:18
Hi there and thank you so much for your feedback.
I’m very happy to hear that Metai7 has been performing well on all your accounts.
I appreciate your interest in Metai9 as well. Thank you also for your kind words, it’s a pleasure supporting you.
If you ever need anything, I’m always here to help.
fxministry1
849
fxministry1 2025.11.24 10:15 
 

Got my first trade, and a winner.

Meta Sophie Agapova
514
개발자의 답변 Meta Sophie Agapova 2025.11.24 10:36
Hi there, thank you very much.
I’m happy to hear your first trade was a winner. Wishing you many more successful trades!
리뷰 답변