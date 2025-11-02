META i7
- Experts
- Meta Sophie Agapova
- Versão: 1.6
- Atualizado: 30 novembro 2025
- Ativações: 7
META i7 – Evolução do Trading Inteligente - Referência técnicaMETA i7 é um Expert Advisor totalmente automatizado, baseado em duas poderosas redes neurais cooperativas. Elas trabalham em tempo real
para gerar, avaliar e otimizar continuamente as decisões de negociação. As duas redes neurais são processadas e analisadas através da camada interna META Layer.
Trata-se de uma interface totalmente integrada ao EA, que combina, analisa e transforma os resultados em uma decisão de negociação coerente e final.
O EA aprende ativamente com cada operação - tanto com os lucros quanto com as perdas - e incorpora esses dados diretamente em seu processo de tomada de decisão.
Esse comportamento de aprendizado é visível, pois com o tempo o estilo de negociação melhora significativamente, e o EA reage com mais precisão às condições repetitivas do mercado.
Ele adapta suas estratégias dinamicamente às condições atuais do mercado e evita repetir erros passados.
Por que não há perdas visíveis nos backtests:
O META i7 utiliza um sistema de aprendizado avançado, baseado em dados, construído sobre uma extensa análise de Big Data e conjuntos históricos de performance de operações.
Cada transação é avaliada quantitativamente em tempo real, classificada de acordo com parâmetros de eficiência e contexto, e armazenada no banco de dados de experiência interno.
Quando ocorre um ganho ou perda em operação real, o modelo de decisão correspondente é automaticamente recalibrado e substituído por um padrão de comportamento otimizado dentro da
arquitetura neural - um processo que aperfeiçoa continuamente os mecanismos de autoaprendizado adaptativo do sistema.
Isso significa:
O sistema possui um mecanismo de memória adaptativa que aprende com erros passados e evita sua repetição.
Os padrões e estruturas de decisão históricas são analisados e integrados na memória contextual interna para otimizar futuras decisões de negociação.
Dessa forma, o desempenho melhora continuamente, garantindo um comportamento de mercado cada vez mais estável e preciso.
Com META i7 você obtém um EA que não apenas reage - mas pensa, age e evolui constantemente - e isso é perceptível na prática.
|
|
+ 2 redes neurais conectadas em tempo real
+ Interface de IA integrada
+ Lógica PMPR, AEB, STCM
Além disso, o EA combina diversas estratégias comprovadas em um único sistema inteligente: META i7 é a evolução do trading inteligente.
META i7 integra três módulos estratégicos especialmente desenvolvidos que atingem seu máximo potencial quando operam em conjunto:
(1) Predictive Market Pattern Recognition (PMPR)
Este módulo detecta estruturas de mercado recorrentes em tempo real, muito antes de se tornarem visíveis para indicadores tradicionais.
Ele analisa os movimentos de preço, o comportamento do volume e as reações de participantes institucionais.
Isso permite que o sistema identifique antecipadamente possíveis reversões de tendência ou zonas de liquidez e ajuste seu posicionamento.
Função:
As redes neurais operam com “probabilidades de expectativa”, e não com regras fixas.
Elas avaliam o comportamento do mercado de forma probabilística, como um trader experiente que reconhece padrões intuitivamente.
(2) Adaptive Equity Balancing (AEB)
Este módulo controla o tamanho da posição e o risco de forma dinâmica, em vez de estática.
Isso significa que o sistema identifica se o mercado está estável ou instável e ajusta automaticamente o risco.
Durante fases voláteis, o META i7 atua de forma mais defensiva, enquanto em mercados calmos é mais agressivo - tudo sem parâmetros fixos.
Função:
As redes neurais comparam cada decisão com dados históricos de risco.
Elas “aprendem” quais combinações de risco e condições de mercado levaram a perdas no passado e as evitam no futuro.
(3) Self-Correcting Trade Memory (SCTM)
O núcleo do META i7.
Cada operação é armazenada temporariamente com todos os dados associados (horário, volatilidade, spread, movimento de preço, contexto de notícias) e reanalisada.
Se uma decisão resultar em perda, o erro é automaticamente marcado e o peso de estruturas de decisão semelhantes é reduzido.
Por que funciona:
O sistema elimina gradualmente caminhos de decisão ineficientes.
É por isso que as perdas “desaparecem” nos backtests - o EA realmente aprende com elas e corrige imediatamente a causa original.
Camada Integrada de Controle e Otimização GPT-5
O META i7 também apresenta uma interface de IA integrada baseada em GPT-5, que atua como camada de controle superior para o META Layer.
Esta unidade analisa cada decisão gerada pela camada interna, avalia seu contexto e a otimiza quando necessário.
Essa camada adicional de verificação reduz ainda mais as interpretações incorretas e aumenta significativamente a precisão e a estabilidade do sistema.
O GPT-5 não atua como um sistema de trading independente, mas como um supervisor inteligente que monitora e auxilia as redes neurais em seus processos de decisão.
Conceito Geral:META i7 combina o reconhecimento de padrões humano com a autocorreção da máquina.
Cada decisão considera análises anteriores, evitando assim erros e otimizando as decisões.
O resultado é um sistema que se torna mais inteligente a cada operação – proporcionando um trading preciso, adaptativo e progressivo.
I have been using Metai7 for last two weeks with profitable results and strong Risk-Reward management. It has performed 5 trades, all wins and no loss. I would highly recommend Metai7. Sophie has been professional, responsive, and very helpful. I am also positive to explore Metai9 in future. It would be a great addition into my EA portfolio. Thanks again Sophie