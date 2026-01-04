GoldForever EA X MT5

Gold Forever EA ist ein professioneller, institutionell entwickelter Expert Advisor

Live-Leistungsnachweis { Echte Ergebnisse ansehen } ICMarkets Live Signal



Der Preis erhöht sich automatisch auf $699 , nachdem die wenigen Lizenzen verkauft wurden.

Der Preis kann auch früher steigen

Jedes Wachstum des Live-Handelskontos um 20% kann eine Preiserhöhung auslösen

Der Preis wird auf der Grundlage von Leistung und Nachfrage angepasst



Handeln Sie jetzt oder zahlen Sie später mehr.

Dieser EA wurde für seriöse Händler entwickelt, die sich am institutionellen Marktverhalten orientieren wollen und nicht an emotionalen oder zufälligen Entscheidungen. Er wendet eine fortschrittliche Multi-Timeframe-Analyse an, um die Richtung auf höheren Timeframes zu bestimmen und den Einstieg auf niedrigeren Timeframes mit Präzision und Kontrolle zu verfeinern.

Das System bewertet die Marktstruktur, Volatilitätsverschiebungen, Momentumveränderungen und wichtige Preisreaktionszonen und stellt sicher, dass Trades nur unter günstigen Bedingungen ausgeführt werden, wodurch unnötige Risiken reduziert und minderwertige Setups herausgefiltert werden.

Durch die Kombination von strukturierter Marktinterpretation mit disziplinierten Ausführungsregeln fungiert der EA als vollständiger Entscheidungsrahmen und nicht als einfaches Signalwerkzeug. Seine adaptive Logik reagiert intelligent auf sich ändernde Marktbedingungen und ermöglicht eine konsistente und kontrollierte Beteiligung in unterschiedlichen Umgebungen.

Gold Forever EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Struktur, Disziplin und professionelle Ausführung legen, und bietet einen raffinierten, institutionellen Handelsansatz, der sich auf Präzision, Stabilität und langfristige Performance konzentriert.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um dort zu handeln, wo sich echtes Geld bewegt - an der Seite von Banken, Hedgefonds und institutionellen Händlern.

Während die meisten Einzelhändler den Kursen hinterherjagen, nachdem die Bewegung bereits vorbei ist, steigt Gold Forever EA auf denselben wichtigen Niveaus ein, auf denen das intelligente Geld seine Aufträge platziert.

Das ist kein Ratespiel.



Das ist Handelslogik auf institutionellem Niveau, entwickelt für echte Händler, die Geduld und Disziplin haben. Entwickelt für ernsthafte Händler, die langfristig denken, intelligent handeln und mit institutioneller Präzision agieren.



Professionelles institutionelles Goldhandelssystem

Lesen Sie unten mehr über Gold Forever EA

Gold Forever EA ist ein professionell entwickeltes Handelssystem für den Goldhandel, das die gleiche Logik anwendet wie Banken, Hedgefonds und institutionelle Händler.

Es handelt sich nicht um einen einfachen indikatorbasierten Roboter.

Es handelt sich um ein regelbasiertes, institutionelles System, das auf jahrelanger Markterfahrung und Live-Handelsanalyse basiert.

_____________________________________________________________________________________________

Handeln Sie Gold auf die institutionelle Art

Die meisten Einzelhändler reagieren auf Preisbewegungen.

Gold Forever EA handelt dort, wo institutionelles Geld agiert.

Das System identifiziert:

Hochwahrscheinliche institutionelle Preiszonen

Gebiete, in denen sich Liquidität ansammelt und verteilt

Strukturelle Marktbewegungen, die von Fachleuten genutzt werden

Der Schwerpunkt liegt eher auf Präzision, Disziplin und Beständigkeit als auf übermäßigem Handel.

______________________________________________________________________________________________

Institutionelle Handelslogik

Gold Forever EA basiert auf bewährten professionellen Konzepten:

Institutioneller Orderflow

Identifiziert Zonen, in denen Banken und große Teilnehmer Positionen aufbauen.

Marktstrukturanalyse

Verwendet die Wochen- und Monatsstruktur, um die Trendrichtung zu bestimmen.

Liquiditätsbasierte Ausführung

Handelt um Liquiditätspools, in denen Stop Hunts und große Aufträge auftreten.

Breakout Confirmation

Vermeidet falsche Ausbrüche durch Struktur und Bestätigungslogik.

Risikokontrollierte Ausführung

Filtert instabile Marktbedingungen und schützt das Kapital.

_____________________________________________________________________________________



7 Professionelle Strategie-Module

1. Wöchentliche Pivot-Strategie

Verfolgt die wichtigsten wöchentlichen Kursniveaus, an denen die Märkte häufig umkehren oder eine Pause einlegen, und wird von großen Marktteilnehmern zur Positionierung genutzt.

2. Monatliche Ausbruchsstrategie

Handelt starke Kursbewegungen, wenn der Markt mit Schwung aus seiner monatlichen Spanne ausbricht.

3. Marktstruktur-Strategie

Steigt erst ein, wenn sich eine Trendwende am Markt bestätigt hat, und wartet auf einen erneuten Test des durchbrochenen Niveaus.

4. Order Block Detection

Identifiziert Zonen, in denen Institutionen zuvor große Kauf- oder Verkaufsaufträge platziert haben, die oft als Unterstützung/Widerstand fungieren.

5. Stop Hunt & Liquiditätsstrategie

Sucht nach falschen Ausbrüchen, bei denen Einzelhandelsstopps nachgezogen werden, und kehrt dann zum echten Trend zurück.

6. Session Momentum Strategy

Handelt in den ersten 1-2 Stunden der Londoner und New Yorker Sitzungen, wenn die Volatilität und das Volumen am höchsten sind.

7. Price Imbalance Strategy

Sucht nach schnellen Kursbewegungen, die durch ein Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern verursacht werden, und steigt bei Rücksetzern ein.

_________________________________________________________________________________________________

Wie der EA funktioniert

Schritt 1: Analyse der Marktstruktur

Bewertet wöchentliche und monatliche Trends , um die allgemeine Marktrichtung zu bestimmen

Identifiziert institutionelle Preiszonen, in denen die wichtigsten Marktteilnehmer aktiv sind

Schritt 2: Präzise Einstiegslogik

Bestätigt Eingaben durch Multi-Timeframe-Abgleich

Validiert Trades durch Liquiditätszonen und Volatilitätsbedingungen, um falsche Signale zu vermeiden

Schritt 3: Intelligentes Handelsmanagement

Wendet strukturierte Risikokontrolle zum Schutz des Kapitals an

Führt logische und dynamische Gewinnmitnahmen auf der Grundlage des Marktverhaltens aus

Vollständig automatisierte Ausführung für Konsistenz und Geschwindigkeit

___________________________________________________________________ Dieser EA ist darauf ausgelegt: Handeln wie professionelle Institutionen Schutz des Kapitals bei volatilen Bedingungen Sowohl in trendigen als auch in korrigierenden Märkten zu handeln Effizientes Arbeiten mit kleinen oder großen Konten

_______________________________________________________________________________

