GoldForever EA X MT5
- Experten
- Mohammedafridi
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Gold Forever EA ist ein professioneller, institutionell entwickelter Expert Advisor
Live-Leistungsnachweis ICMarkets Live Signal → { Echte Ergebnisse ansehen } Einführungspreis: $499 (die ersten 10 Lizenzen). Nachdem die ersten 10 Lizenzen verkauft sind, erhöht sich der Preis auf $699, dann auf $999 und schließlich auf $1199. oder höher Jede Preisstufe ist dauerhaft und basiert auf der Lizenzzuteilung, der Nachfrage und der Leistung. Sobald alle Lizenzen vergeben sind, endet dieses Angebot dauerhaft
Der Preis erhöht sich automatisch auf $699, nachdem die wenigen Lizenzen verkauft wurden.
Der Preis kann auch früher steigen
Jedes Wachstum des Live-Handelskontos um 20% kann eine Preiserhöhung auslösen
Der Preis wird auf der Grundlage von Leistung und Nachfrage angepasst
Handeln Sie jetzt oder zahlen Sie später mehr.
Live-Leistungsnachweis ICMarkets Live Signal → { Echte Ergebnisse ansehen }
Dieser EA wurde für seriöse Händler entwickelt, die sich am institutionellen Marktverhalten orientieren wollen und nicht an emotionalen oder zufälligen Entscheidungen. Er wendet eine fortschrittliche Multi-Timeframe-Analyse an, um die Richtung auf höheren Timeframes zu bestimmen und den Einstieg auf niedrigeren Timeframes mit Präzision und Kontrolle zu verfeinern.
Das System bewertet die Marktstruktur, Volatilitätsverschiebungen, Momentumveränderungen und wichtige Preisreaktionszonen und stellt sicher, dass Trades nur unter günstigen Bedingungen ausgeführt werden, wodurch unnötige Risiken reduziert und minderwertige Setups herausgefiltert werden.
Durch die Kombination von strukturierter Marktinterpretation mit disziplinierten Ausführungsregeln fungiert der EA als vollständiger Entscheidungsrahmen und nicht als einfaches Signalwerkzeug. Seine adaptive Logik reagiert intelligent auf sich ändernde Marktbedingungen und ermöglicht eine konsistente und kontrollierte Beteiligung in unterschiedlichen Umgebungen.
Gold Forever EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Struktur, Disziplin und professionelle Ausführung legen, und bietet einen raffinierten, institutionellen Handelsansatz, der sich auf Präzision, Stabilität und langfristige Performance konzentriert.
Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um dort zu handeln, wo sich echtes Geld bewegt - an der Seite von Banken, Hedgefonds und institutionellen Händlern.
Während die meisten Einzelhändler den Kursen hinterherjagen, nachdem die Bewegung bereits vorbei ist, steigt Gold Forever EA auf denselben wichtigen Niveaus ein, auf denen das intelligente Geld seine Aufträge platziert.
Das ist kein Ratespiel.
Das ist Handelslogik auf institutionellem Niveau, entwickelt für echte Händler, die Geduld und Disziplin haben. Entwickelt für ernsthafte Händler, die langfristig denken, intelligent handeln und mit institutioneller Präzision agieren.
Professionelles institutionelles Goldhandelssystem
Gold Forever EA ist ein professionell entwickeltes Handelssystem für den Goldhandel, das die gleiche Logik anwendet wie Banken, Hedgefonds und institutionelle Händler.
Es handelt sich nicht um einen einfachen indikatorbasierten Roboter.
Es handelt sich um ein regelbasiertes, institutionelles System, das auf jahrelanger Markterfahrung und Live-Handelsanalyse basiert.
Handeln Sie Gold auf die institutionelle Art
Die meisten Einzelhändler reagieren auf Preisbewegungen.
Gold Forever EA handelt dort, wo institutionelles Geld agiert.
Das System identifiziert:
Hochwahrscheinliche institutionelle Preiszonen
Gebiete, in denen sich Liquidität ansammelt und verteilt
Strukturelle Marktbewegungen, die von Fachleuten genutzt werden
Der Schwerpunkt liegt eher auf Präzision, Disziplin und Beständigkeit als auf übermäßigem Handel.
Institutionelle Handelslogik
Gold Forever EA basiert auf bewährten professionellen Konzepten:
Institutioneller Orderflow
Identifiziert Zonen, in denen Banken und große Teilnehmer Positionen aufbauen.
Marktstrukturanalyse
Verwendet die Wochen- und Monatsstruktur, um die Trendrichtung zu bestimmen.
Liquiditätsbasierte Ausführung
Handelt um Liquiditätspools, in denen Stop Hunts und große Aufträge auftreten.
Breakout Confirmation
Vermeidet falsche Ausbrüche durch Struktur und Bestätigungslogik.
Risikokontrollierte Ausführung
Filtert instabile Marktbedingungen und schützt das Kapital.
7 Professionelle Strategie-Module
1. Wöchentliche Pivot-Strategie
Verfolgt die wichtigsten wöchentlichen Kursniveaus, an denen die Märkte häufig umkehren oder eine Pause einlegen, und wird von großen Marktteilnehmern zur Positionierung genutzt.
2. Monatliche Ausbruchsstrategie
Handelt starke Kursbewegungen, wenn der Markt mit Schwung aus seiner monatlichen Spanne ausbricht.
3. Marktstruktur-Strategie
Steigt erst ein, wenn sich eine Trendwende am Markt bestätigt hat, und wartet auf einen erneuten Test des durchbrochenen Niveaus.
4. Order Block Detection
Identifiziert Zonen, in denen Institutionen zuvor große Kauf- oder Verkaufsaufträge platziert haben, die oft als Unterstützung/Widerstand fungieren.
5. Stop Hunt & Liquiditätsstrategie
Sucht nach falschen Ausbrüchen, bei denen Einzelhandelsstopps nachgezogen werden, und kehrt dann zum echten Trend zurück.
6. Session Momentum Strategy
Handelt in den ersten 1-2 Stunden der Londoner und New Yorker Sitzungen, wenn die Volatilität und das Volumen am höchsten sind.
7. Price Imbalance Strategy
Sucht nach schnellen Kursbewegungen, die durch ein Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern verursacht werden, und steigt bei Rücksetzern ein.
Wie der EA funktioniert
Schritt 1: Analyse der Marktstruktur
Bewertet wöchentliche und monatliche Trends, um die allgemeine Marktrichtung zu bestimmen
Identifiziert institutionelle Preiszonen, in denen die wichtigsten Marktteilnehmer aktiv sind
Schritt 2: Präzise Einstiegslogik
Bestätigt Eingaben durch Multi-Timeframe-Abgleich
Validiert Trades durch Liquiditätszonen und Volatilitätsbedingungen, um falsche Signale zu vermeiden
Schritt 3: Intelligentes Handelsmanagement
Wendet strukturierte Risikokontrolle zum Schutz des Kapitals an
Führt logische und dynamische Gewinnmitnahmen auf der Grundlage des Marktverhaltens aus
Vollständig automatisierte Ausführung für Konsistenz und Geschwindigkeit
Dieser EA ist darauf ausgelegt:
Handeln wie professionelle Institutionen
Schutz des Kapitals bei volatilen Bedingungen
Sowohl in trendigen als auch in korrigierenden Märkten zu handeln
Effizientes Arbeiten mit kleinen oder großen Konten
Empfohlenes Setup
Parameter Empfehlung Symbol XAUUSD (GOLD) Zeitrahmen H1 Mindestguthaben $500 Empfohlen $1000+ Broker-Typ ECN / RAW Ausbreitung
Nach dem Kauf, senden Sie mir eine private Nachricht für die Installationsanleitung und Setup-Anweisungen