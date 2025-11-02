META i7

5

META i7 – Эволюция интеллектуального трейдинга - Техническая документация

META i7 - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), основанный на двух мощных и взаимодействующих нейронных сетях. Они работают в реальном времени,
принимая, оценивая и постоянно оптимизируя торговые решения. Обе нейронные сети обрабатываются и анализируются через внутренний слой META Layer.
Это полностью интегрированный интерфейс в составе советника, который объединяет результаты сетей, анализирует их и формирует единое, согласованное торговое решение.
Советник активно обучается на каждой сделке - как прибыльной, так и убыточной, - и напрямую использует эти данные в процессе принятия решений. Это обучение заметно на практике,
поскольку стиль торговли со временем значительно улучшается, а советник всё точнее реагирует на повторяющиеся рыночные условия.
Он динамически адаптирует свои стратегии к текущей рыночной ситуации и избегает повторения прошлых ошибок.

Почему в тестах не видно убытков:

META i7 использует продвинутую, основанную на данных систему обучения, базирующуюся на масштабном анализе Big Data и исторических данных о торговой эффективности.
Каждая транзакция количественно оценивается в реальном времени, классифицируется по параметрам эффективности и контекста и сохраняется во внутренней базе опыта.
Если в процессе реальной торговли возникает убыток или прибыль, соответствующая модель решения автоматически рекалибруется и заменяется оптимизированным поведенческим шаблоном внутри
нейронной архитектуры - процесс, который постоянно совершенствует адаптивные механизмы самообучения системы.

Это означает:
Система имеет адаптивный механизм памяти, который учится на прошлых ошибках и предотвращает их повторение.
Исторические модели и структуры решений анализируются и интегрируются во внутреннюю контекстную память для оптимизации будущих торговых решений.
Таким образом, производительность системы постоянно улучшается, обеспечивая всё более стабильное и точное поведение на рынке.


С помощью META i7 вы получаете советника, который не просто реагирует - он мысленно предвосхищает, действует и постоянно развивается - и это действительно ощущается.

Цена  = 417$
Символ = XAUUSD
Таймфрейм = M15
Мин. депозит = 300$
Любой брокер = Да
Сигнал = METAi7
Tech Ref. = Блог

+ Автоматически учится на ошибках
+ 2 нейронные сети, работающие онлайн
+ Интегрированный AI-интерфейс
+ Логика PMPR, AEB, STCM
Цена автоматически корректируется в зависимости от активности покупок.


Кроме того, советник объединяет несколько проверенных стратегий в единую интеллектуальную систему: META i7 - это эволюция интеллектуального трейдинга.
META i7 сочетает три специально разработанных взаимосвязанных модуля, которые проявляют наибольшую эффективность только в комплексе:

    (1) Predictive Market Pattern Recognition (PMPR)

    Этот модуль обнаруживает повторяющиеся рыночные структуры в реальном времени, задолго до того, как они становятся видимыми для классических индикаторов.
    Он анализирует движение цен, объёмы и реакции институциональных участников рынка.
    Это позволяет системе заблаговременно определять возможные развороты тренда или зоны ликвидности и корректировать торговые позиции.

    Назначение:
    Нейронные сети работают на основе «вероятностных ожиданий», а не фиксированных правил.
    Они оценивают рыночное поведение вероятностно, подобно опытному трейдеру, который интуитивно распознаёт и запоминает паттерны.


    (2) Adaptive Equity Balancing (AEB)

    Этот модуль динамически регулирует размер позиций и уровень риска.
    Это означает, что система определяет, является ли рынок стабильным или нестабильным, и автоматически корректирует уровень риска.
    В периоды высокой волатильности META i7 действует осторожнее, а в спокойных фазах - агрессивнее, без использования жёстких параметров.

    Назначение:
    Нейронные сети сравнивают каждое решение с историческими данными о рисках.
    Они «изучают», какие комбинации риска и рыночных условий приводили к убыткам в прошлом, и избегают их в будущем.


    (3) Self-Correcting Trade Memory (SCTM)

    Ядро системы META i7.
    Каждая сделка временно сохраняется с сопутствующими данными (время, волатильность, спред, движение цены, новости) и повторно анализируется.
    Если сделка приводит к убытку, ошибка автоматически отмечается, и вес схожих структур решений уменьшается.

    Почему это работает:
    Система постепенно устраняет неэффективные пути принятия решений.
    Именно поэтому убытки «исчезают» в тестах - советник действительно учится на них и немедленно устраняет исходную причину.

Интегрированный слой контроля и оптимизации GPT-5

META i7 также включает в себя встроенный AI-интерфейс на базе GPT-5, который выполняет функции контрольного уровня для META Layer.
Этот модуль анализирует каждое решение, сгенерированное внутренним слоем, оценивает его в контексте и оптимизирует при необходимости.

Этот дополнительный слой проверки снижает вероятность ошибок интерпретации и заметно повышает точность и стабильность системы.
GPT-5 не является самостоятельной торговой системой, а выступает как интеллектуальный супервизор, который контролирует работу нейронных сетей и помогает им принимать решения.

Общая концепция:

META i7 сочетает человеческое распознавание паттернов с машинной самокоррекцией.
Каждое решение учитывает предыдущие анализы, что позволяет избегать ошибок и оптимизировать решения соответственно.
Результат - система, которая становится умнее с каждой сделкой - обеспечивая точную, адаптивную и прогрессивную торговлю.




Отзывы 3
RatmanPoway
32
RatmanPoway 2025.12.01 01:13 
 

I have been using Metai7 on several of my accounts (Demo and Real) and all profitable trades over the last couple of weeks and my system is not on a VPS yet. I highly recommend and I will be looking at Metai9 next. Sophie is great and gets back with clear answers to questions and it is a pleasure to work with her.

fxministry1
839
fxministry1 2025.11.24 10:15 
 

Got my first trade, and a winner.

kushketty
130
kushketty 2025.11.13 11:16 
 

Although its only been about a week of trading...i have made 3 profitable trades no losses.Would like to thank Sophie for her prompt and quick replies to my queries.Keep up the good work will post more in the comments section as we go.

As of 30 Nov 2025, we have deleted META i7 as the EAs is performing badly. I7 only released not long ago and i9 has been released!! Developer could have improved on the i7 version instead of releasing new i9 version. Its not as if i7 is so good. As a matter of fact, we have lost quite a bit of money using Meta i7.

Рекомендуем также
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Эксперты
Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD, XAUUSD и AUDCAD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное обучение, и технологии анализа данных на основе ИИ, предо
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Эксперты
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Rosaline
Simone Peruggio
5 (4)
Эксперты
Rosaline is an EA that operates with a refinement of a simple strategy based on RSI + bollinger bands + ATR mainly on Gold, EU and OJ. The EA is designed with manually settable 'equity protect' that goes to protect capital from drawdowns. What does this mean?  If you are thinking of using it to pass a challenge you can do so because thanks to this 'feature' you are covered by the classic daily DD rule. Example: on a 100k account you can set a hedge at -4%. If EA reaches that floating loss it
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Эксперты
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Эксперты
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Эксперты
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Эксперты
Полностью автоматический советник, инструмент  GBPUSD . Таймфрейм  м15 . Терминал MT5 ChatGPT O1  глубоко проанализировал все загруженные мною котировки GBPUSD с высоких таймфреймов, с целью поиска безопасной стратегии; выявил паранормальную активность этого инструмента. Советник отслеживает такие нетипичные активности GBPUSD и мгновенно среагирует попыткой войти в противоположную сторону. Каждый ордер защищен стоп-лоссом. Один ордер может разбиваться максимум на три ордера. Для каждого ордера
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Эксперты
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Эксперты
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки инде
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Эксперты
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Эксперты
Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Эксперты
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Эксперты
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Эксперты
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
BASTET19z
Sorakrit Lueangtipayajun
Эксперты
This EA is based on a Bollinger Bands reversal strategy. It automatically detects price reversals at the upper or lower Bollinger Band and opens trades in the direction of the expected bounce. The system dynamically calculates optimal take-profit (TP) levels based on recent market volatility and structure, ensuring efficient profit capture without manual intervention. Live Results (6 months): +125.52% profit, 20.75% max drawdown Myfxbook proved please Copy and paste URL's: ( myfxbook.com/me
WaveMaster Hunter
Guan Jun Fan
Эксперты
Are you tired of expert advisors that only perform well in one specific market condition? Do you need a flexible, powerful tool that can adapt its strategy as the market shifts between trends and consolidations? Introducing WaveMaster Hunter   – a sophisticated and highly versatile trading system designed for the serious trader. It is not just one strategy; it's two independent trading models packed into a single, intelligent expert advisor, complete with an advanced on-chart control panel. Wave
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Эксперты
Тот день всё изменил. Началось всё спокойно — латте, европейское кафе, аромат свежей выпечки. И вдруг — он. Элегантный, спешащий, садится в машину. Что-то падает — флешка. Необычная. Тяжёлая. С гравировкой «R.D.». Машина уехала. Я поднял флешку, нажал звонок в здание, откуда он вышел. Тишина. Положил в сумку. Было ощущение: история только начинается. Позже, в аэропорту, я вспомнил. В самолёте открыл: одна папка — alpha_1803 . В основном код, непонятный мне. Но один файл — график. Гладкий. Увере
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
Эксперты
Grid trading Strategy A very safe and profitable strategy based on dividing the chart to horizontal grids and based on market direction (Bullish/Bearish) open buy or sell when the price touches each grid line. Grid distance will be calculated based on percentage of price. That way this EA can be used for any type of market. trade a list of given pairs at the same time on a single account and apply risk management rule for all of them
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Эксперты
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Эксперты
Medusa Bitcoin AI: Advanced Deep-Learning Trading System Important:   Receives regular updates (quarterly & during market shifts). Use the latest version. The model is trained on   M5 timeframe and is optimal on this. Overview Building on the success of Medusa Gold AI,   Medusa Bitcoin AI   applies our proven deep learning methodology to   Bitcoin (BTCUSD) trading . It combines classic technical indicators (MAs, Bollinger Bands, RSI, ATR) with advanced neural networks, prioritizes current marke
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Эксперты
Gold SWmax   EA   – это отличный советник   для   Meta   Trader   5 . Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует передовой мани менеджмент и множитель лота.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading th
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Эксперты
Gold SDmax   EA   – это отличный советник   для   Meta   Trader   5 . Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует передовой мани менеджмент и множитель лота.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading t
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Эксперты
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Эксперты
Currency   EURUSD . Timeframe   H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 0.5% per trade.  The Expert Advisor is based on   classic, time-tested indicators . Also, some strategies use   Price Action . Every trade is protected by a stop loss    No   martingale,   no   grid,   no   high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 0.5% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient,   15 very diff
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Эксперты
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
Эксперты
Представляем Weltrix – Ультимативное решение для торговли золотом (XAUUSD) $499 – ПОЗЖЕ -> $1999 USD ВАЖНО: ИСПОЛЬЗУЙТЕ EA ТОЛЬКО С ЭТИМ SET-ФАЙЛОМ:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  LIVE USER GUIDE Шесть проверенных стратегий. Один мощный советник. Стабильная эффективность. Высокая торговая активность. Чего НЕТ в этом советнике ВАЖНО: Чтобы AUTO_GMT работал → добавьте URL "http : // worldtimeapi . org" (уберите пробелы!!) в список разрешённых URL в вашем терминале MT5 (Сервис -> Настройк
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Эксперты
META i9 – Квантовый Адаптивный Торговый Движок  -  Техническая документация META i9 — полностью автономный торговый советник, основанный на трехуровневой архитектуре: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) При покупке META i9 вы получаете META i7 бесплатно! (Предложение ограничено и действует только одну неделю) Пока META i7 использует две кооперативные нейросети, META i9 идет дальше: Его нейронные архитектуры значительно расширен
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
Другие продукты этого автора
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Эксперты
META i9 – Квантовый Адаптивный Торговый Движок  -  Техническая документация META i9 — полностью автономный торговый советник, основанный на трехуровневой архитектуре: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) При покупке META i9 вы получаете META i7 бесплатно! (Предложение ограничено и действует только одну неделю) Пока META i7 использует две кооперативные нейросети, META i9 идет дальше: Его нейронные архитектуры значительно расширен
Фильтр:
RatmanPoway
32
RatmanPoway 2025.12.01 01:13 
 

I have been using Metai7 on several of my accounts (Demo and Real) and all profitable trades over the last couple of weeks and my system is not on a VPS yet. I highly recommend and I will be looking at Metai9 next. Sophie is great and gets back with clear answers to questions and it is a pleasure to work with her.

Meta Sophie Agapova
486
Ответ разработчика Meta Sophie Agapova 2025.12.01 10:18
Hi there and thank you so much for your feedback.
I’m very happy to hear that Metai7 has been performing well on all your accounts.
I appreciate your interest in Metai9 as well. Thank you also for your kind words, it’s a pleasure supporting you.
If you ever need anything, I’m always here to help.
fxministry1
839
fxministry1 2025.11.24 10:15 
 

Got my first trade, and a winner.

Meta Sophie Agapova
486
Ответ разработчика Meta Sophie Agapova 2025.11.24 10:36
Hi there, thank you very much.
I’m happy to hear your first trade was a winner. Wishing you many more successful trades!
kushketty
130
kushketty 2025.11.13 11:16 
 

Although its only been about a week of trading...i have made 3 profitable trades no losses.Would like to thank Sophie for her prompt and quick replies to my queries.Keep up the good work will post more in the comments section as we go.

As of 30 Nov 2025, we have deleted META i7 as the EAs is performing badly. I7 only released not long ago and i9 has been released!! Developer could have improved on the i7 version instead of releasing new i9 version. Its not as if i7 is so good. As a matter of fact, we have lost quite a bit of money using Meta i7.

Meta Sophie Agapova
486
Ответ разработчика Meta Sophie Agapova 2025.11.13 11:28
Hi there,
thank you for your review. I’m glad to hear you’ve had a strong first week with consistent profits.
I appreciate your support. The EA will continue to get better and better over time.
Ответ на отзыв