META i7 – Эволюция интеллектуального трейдинга - Техническая документацияMETA i7 - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), основанный на двух мощных и взаимодействующих нейронных сетях. Они работают в реальном времени,
принимая, оценивая и постоянно оптимизируя торговые решения. Обе нейронные сети обрабатываются и анализируются через внутренний слой META Layer.
Это полностью интегрированный интерфейс в составе советника, который объединяет результаты сетей, анализирует их и формирует единое, согласованное торговое решение.
Советник активно обучается на каждой сделке - как прибыльной, так и убыточной, - и напрямую использует эти данные в процессе принятия решений. Это обучение заметно на практике,
поскольку стиль торговли со временем значительно улучшается, а советник всё точнее реагирует на повторяющиеся рыночные условия.
Он динамически адаптирует свои стратегии к текущей рыночной ситуации и избегает повторения прошлых ошибок.
Почему в тестах не видно убытков:
META i7 использует продвинутую, основанную на данных систему обучения, базирующуюся на масштабном анализе Big Data и исторических данных о торговой эффективности.
Каждая транзакция количественно оценивается в реальном времени, классифицируется по параметрам эффективности и контекста и сохраняется во внутренней базе опыта.
Если в процессе реальной торговли возникает убыток или прибыль, соответствующая модель решения автоматически рекалибруется и заменяется оптимизированным поведенческим шаблоном внутри
нейронной архитектуры - процесс, который постоянно совершенствует адаптивные механизмы самообучения системы.
Это означает:
Система имеет адаптивный механизм памяти, который учится на прошлых ошибках и предотвращает их повторение.
Исторические модели и структуры решений анализируются и интегрируются во внутреннюю контекстную память для оптимизации будущих торговых решений.
Таким образом, производительность системы постоянно улучшается, обеспечивая всё более стабильное и точное поведение на рынке.
С помощью META i7 вы получаете советника, который не просто реагирует - он мысленно предвосхищает, действует и постоянно развивается - и это действительно ощущается.
+ 2 нейронные сети, работающие онлайн
+ Интегрированный AI-интерфейс
+ Логика PMPR, AEB, STCM
Кроме того, советник объединяет несколько проверенных стратегий в единую интеллектуальную систему: META i7 - это эволюция интеллектуального трейдинга.
META i7 сочетает три специально разработанных взаимосвязанных модуля, которые проявляют наибольшую эффективность только в комплексе:
(1) Predictive Market Pattern Recognition (PMPR)
Этот модуль обнаруживает повторяющиеся рыночные структуры в реальном времени, задолго до того, как они становятся видимыми для классических индикаторов.
Он анализирует движение цен, объёмы и реакции институциональных участников рынка.
Это позволяет системе заблаговременно определять возможные развороты тренда или зоны ликвидности и корректировать торговые позиции.
Назначение:
Нейронные сети работают на основе «вероятностных ожиданий», а не фиксированных правил.
Они оценивают рыночное поведение вероятностно, подобно опытному трейдеру, который интуитивно распознаёт и запоминает паттерны.
(2) Adaptive Equity Balancing (AEB)
Этот модуль динамически регулирует размер позиций и уровень риска.
Это означает, что система определяет, является ли рынок стабильным или нестабильным, и автоматически корректирует уровень риска.
В периоды высокой волатильности META i7 действует осторожнее, а в спокойных фазах - агрессивнее, без использования жёстких параметров.
Назначение:
Нейронные сети сравнивают каждое решение с историческими данными о рисках.
Они «изучают», какие комбинации риска и рыночных условий приводили к убыткам в прошлом, и избегают их в будущем.
(3) Self-Correcting Trade Memory (SCTM)
Ядро системы META i7.
Каждая сделка временно сохраняется с сопутствующими данными (время, волатильность, спред, движение цены, новости) и повторно анализируется.
Если сделка приводит к убытку, ошибка автоматически отмечается, и вес схожих структур решений уменьшается.
Почему это работает:
Система постепенно устраняет неэффективные пути принятия решений.
Именно поэтому убытки «исчезают» в тестах - советник действительно учится на них и немедленно устраняет исходную причину.
Интегрированный слой контроля и оптимизации GPT-5
META i7 также включает в себя встроенный AI-интерфейс на базе GPT-5, который выполняет функции контрольного уровня для META Layer.
Этот модуль анализирует каждое решение, сгенерированное внутренним слоем, оценивает его в контексте и оптимизирует при необходимости.
Этот дополнительный слой проверки снижает вероятность ошибок интерпретации и заметно повышает точность и стабильность системы.
GPT-5 не является самостоятельной торговой системой, а выступает как интеллектуальный супервизор, который контролирует работу нейронных сетей и помогает им принимать решения.
Общая концепция:META i7 сочетает человеческое распознавание паттернов с машинной самокоррекцией.
Каждое решение учитывает предыдущие анализы, что позволяет избегать ошибок и оптимизировать решения соответственно.
Результат - система, которая становится умнее с каждой сделкой - обеспечивая точную, адаптивную и прогрессивную торговлю.
I have been using Metai7 on several of my accounts (Demo and Real) and all profitable trades over the last couple of weeks and my system is not on a VPS yet. I highly recommend and I will be looking at Metai9 next. Sophie is great and gets back with clear answers to questions and it is a pleasure to work with her.