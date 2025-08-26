Valkyrie Scalper

Hinweis: Sprechen Sie mit mir für Broker Timing-Konfiguration, weil einige Makler können unterschiedliche Zeit-Offset haben.

EA wird nicht gut funktionieren mit einigen der Makler wie Exness.

Valkyrie GBPUSD ist ein professioneller Scalping Expert Advisor, der speziell für den GBPUSD entwickelt wurde. Er kombiniert mehrere Bestätigungen, eine einzigartig gute Risiko-Ertrags-Struktur und striktes Handels-Timing, um eine konsistente Performance zu liefern.

Hauptmerkmale

Mit vielen Bestätigungen für sichere und präzise Einstiege.

Ausschließlich für GBPUSD entwickelt, um eine maximale Optimierung zu erreichen.

Verwendet ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis und bietet ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Sicherheit, das auf dem Markt selten ist.

Erzielt eine unglaubliche Gewinnrate von >82% mit dieser RR-Struktur.

Kein Martingal, kein Grid, kein Recovery-System - 100% sicheres Geldmanagement.

Vorteil: es erholt sich natürlich durch hohe Gewinnrate + günstige RR.

Geeignet sowohl für persönliche Konten als auch für den Prop-Firm-Handel .

Der Autor wird den EA monatlich pflegen und aktualisieren, um ihn mit den Marktveränderungen in Einklang zu halten.

Empfehlungen

Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit Backtests ab Januar 2025 (die Scalping-Logik ist auf diesen Zeitraum abgestimmt).

Testen Sie immer auf dem Demokonto Ihres Brokers, bevor Sie live gehen, um sicherzustellen, dass Einstellungen und Ausführung übereinstimmen.

Sicher, effizient, und Prop-Firma freundlich.

Valkyrie GBPUSD ist ein unglaublicher Scalper mit professioneller Genauigkeit, entwickelt für Trader, die eine stabile und seriöse Performance wünschen.



