Valkyrie Scalper

5

Nota: Hable conmigo para la configuración de temporización corredor porque algunos corredores pueden tener diferente desplazamiento de tiempo.

EA no funcionará bien con algunos de los corredores como Exness.

Valkyrie GBPUSD es un Asesor Experto de scalping de grado profesional diseñado específicamente para el GBPUSD. Combina múltiples confirmaciones, una buena estructura única de riesgo-recompensa, y una sincronización estricta de las operaciones para ofrecer un rendimiento constante.

Características principales

  • Construido con muchas confirmaciones para entradas seguras y precisas.

  • Diseñado exclusivamente para GBPUSD para una máxima optimización.

  • Utiliza una buena relación Riesgo-Recompensa, ofreciendo un equilibrio entre crecimiento y seguridad poco frecuente en el mercado.

  • Logra una increíble tasa de ganancias >82% con esa estructura de RR.

  • Sin martingala, sin rejilla, sin sistema de recuperación - 100% gestión segura del dinero.

  • Ventaja: se recupera de forma natural a través de una alta tasa de ganancias + RR favorable.

  • Adecuado tanto para cuentas personales como para prop firm trading.

  • El autor mantendrá y actualizará el EA mensualmente para mantenerlo en sintonía con los cambios del mercado.

Recomendaciones

  • Para obtener los mejores resultados, backtest de enero de 2025 (scalping lógica está sintonizado para este período en adelante).

  • Pruebe siempre en la cuenta demo de su broker antes de operar para asegurarse de que los ajustes y la ejecución coinciden.

Seguro, eficiente y fácil de usar.
Valkyrie GBPUSD es un scalper increíble con una precisión de nivel profesional, diseñado para los traders que quieren un rendimiento estable y serio.


Comentarios 3
Abrarr GABR
53
Abrarr GABR 2025.08.29 19:19 
 

The support is more than wonderful from the developer and the bot is also very profitable and I advise everyone to buy the bot. Thank you for the more than wonderful service.

kimolxx
24
kimolxx 2025.08.29 15:38 
 

Excellent communication and assistance. The developer remained highly responsive, professional, and sincerely supportive during the entire interaction. Truly value the exceptional quality of service provided.

Filtro:
Respuesta al comentario