Event Horizon Trader

5

Event Horizon Trader ist ein fortschrittlicher automatischer Handelsroboter, der auf einer innovativen Hybridarchitektur basiert. Er kombiniert Quantenprinzipien, künstliche Intelligenz und ein mehrstufiges Risikomanagementsystem für den adaptiven Handel an den Finanzmärkten. Der Expert Advisor ist so konzipiert, dass er unter volatilen Marktbedingungen arbeitet und sich dynamisch an Trends, flache und hochvolatile Phasen anpasst. Der Expert Advisor verfügt über ein Test-Setup für das Paar: XAUUSD.

Hauptkomponenten des Systems:

1. Quanten-System (Quantum System)

  • QuantumStates (Quantenzustände): Modelliert die Marktunsicherheit durch eine Reihe von probabilistischen Zuständen.

  • Dekohärenz (QuantumDecayRate): Steuert den "Zerfall" von Zuständen durch Hinzufügen eines Elements der Stochastik, um ein Überlernen zu verhindern.

  • Collapse Mechanism: Wählt vor jeder Transaktion zufällig einen Zustand aus und ahmt damit die Quantendimension nach.

2- Künstliche Intelligenz (AI Core).

  • Dynamische Signalgewichtung: Die KI bewertet die Bedeutung der einzelnen Indikatoren auf der Grundlage ihrer jüngsten Leistung neu.

  • Reinforcement Learning: Passt die Modulgewichtung nach jedem Handel an und verstärkt die Wirkung erfolgreicher Indikatoren.

  • RegularisationLambda: Verhindert Überlernen durch L2-Regularisierung der Gewichte.

3) Aufmerksamkeits-Mechanismus.

  • Multitimeframe-Analyse: Vergleicht die Klarheit der Signale auf PrimaryTimeframe und SecondaryTimeframe.

  • Adaptive Gewichtung: Weist dem Zeitrahmen mit klareren Signalen ein höheres Gewicht zu (basierend auf RSI, ADX, MA).

4. Modulares Indikatorensystem

  • RSI (Relative Strength Index): Bestimmt überkauft/überverkauft.

  • ADX (Average Directional Index): Bewertet die Stärke des Trends.

  • Gleitende Durchschnitte (MA): Bestimmt die Richtung des Trends durch die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen MA.

  • ATR (Average True Range): Dient zur Berechnung von dynamischen Stop Losses und Take Profits.

  • Chaos Filter: Filtert Signale in Perioden mit geringer Volatilität aus (basierend auf der Standardabweichung der Renditen).

5. Fortgeschrittenes Risikomanagement

  • Adaptive Positionsgröße: Berechnet die Losgröße basierend auf:

    • Aktuelles Risiko (% der Einlage).

    • Abstand zum Stop Loss.

    • Volatilität (über ATR).

  • Kelly-Kriterium (optional): Optimiert die Positionsgröße basierend auf der historischen Performance der Strategie.

  • Drawdown-Schutz:

    • Tägliches Limit (MaxDailyDrawdownPercent): Sperrt den Handel, wenn der Drawdown überschritten wird.

    • Automatisches Zurücksetzen am neuen Tag (ResetLockOnNewDay).

  • Prüfung der Broker-Kompatibilität:

    • Automatische Anpassung des Stop Loss an die Anforderungen des Brokers (MinStopDistance, UseBrokerStopLevels).

    • Margin-Prüfung vor einem Handel.

So funktioniert die Signalerzeugung:

  1. Datenaktualisierung: Aktuelle Indikatorwerte auf zwei Timeframes werden gelesen .

  2. Chaos-Filter: Ablehnung von Signalen bei geringer Volatilität (Chaos < ChaosThreshold).

  3. Quantum Collapse: Randomisiert den Zustand, um Stochastizität einzuführen.

  4. Zeitrahmengewichtung: Berechnet die "Signalklarheit" auf jedem Zeitrahmen und bestimmt die Aufmerksamkeitsgewichtung.

  5. Signalaggregation: Gesamtsignal = gewichtete Summe der Beiträge der einzelnen Module (RSI, ADX, MA, Chaos, Quantum).

  6. Entscheidungsfindung: Ein Signal wird erzeugt, wenn der AdaptiveThreshold überschritten wird.

Risikomanagement-Funktionen:

  • Dynamisches Risiko: Erhöht das Risiko nach einer Reihe von gewinnbringenden Geschäften und verringert es nach Verlustgeschäften.

  • Volatilitätsadaptives Risiko: Berücksichtigt die aktuelle Marktvolatilität (über ATR).

  • Kelly-Kriterium: Berechnet den optimalen Kapitalanteil für einen Handel auf Basis der historischen Gewinnwahrscheinlichkeit.

  • Stop Loss Check: Passt Stop Losses und Take Profits an die Anforderungen des Brokers und den aktuellen Spread an.

Anweisungen zur Verwendung:

1. Anpassung an den Broker:

  • MaxLotSize: Legt das maximal zulässige Lot fest .

  • MinStopDistance: Legen Sie den minimalen Stop-Abstand in Pips fest (muss > Broker-Anforderungen sein).

  • UseBrokerStopLevels: Aktivieren Sie diese Option , um die Stop-Order-Levels des Brokers automatisch zu berücksichtigen.

2. Modul-Auswahl:

  • Aktivieren/Deaktivieren von Indikatoren (UseRSI, UseADX, etc.).

  • Konfigurieren Sie die Gewichtung der Indikatoren (RSIWeight, ADXWeight, etc.).

3. Risikomanagement:

  • BasisRisiko: Anfangsrisiko in % der Einlage (0,1-1,0% empfohlen).

  • MaxRisk: Maximales Risiko (nicht über 5%).

  • MaxDailyDrawdownPercent: Legen Sie eine Grenze für den täglichen Drawdown fest (z. B. 15%).

4-Optimierung:

  • Führen Sie einen Backtest für die Historie durch (2-5 Jahre).

  • Verwenden Sie den integrierten Tester OnTester(), um automatisch stabile Strategien auszuwählen.

  • Passen Sie die Indikator- und AI-Parameter für ein bestimmtes Instrument an.

Wichtige Hinweise:

  • Testen: Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie mit echtem Geld handeln.

  • Backups: Der Expert Advisor speichert AI-Gewichte automatisch in einer Datei. Archivieren Sie die Dateien QuantumAI_SIMVOL.txt regelmäßig.

  • Retraining: Vermeiden Sie eine Überoptimierung für historische Daten. Verlassen Sie sich auf den OOS-Validierungsmechanismus in OnTester().

Fazit:
Event Horizon Trader ist eine umfassende automatisierte Handelslösung, die moderne KI- und Quant-Metapher-Ansätze mit praktischem Risikomanagement kombiniert. Seine Stärke liegt in seiner Anpassungsfähigkeit und seinem Kapitalschutz.

Bewertungen 3
SHYAM4365
31
SHYAM4365 2025.10.16 16:33 
 

Производительность этого экспертного советника просто отличная! У него низкая просадка и высокая стабильность. Он прекрасно работает на золоте и подходит для долгосрочной торговли. Я хотел бы выразить благодарность разработчику за такую замечательную работу.

Cristian-bogdan Buzatu
664
Cristian-bogdan Buzatu 2025.10.11 08:42 
 

A very interesting EA. Tested for a month and a half, so far is in profit with an acceptable DD.

Kate_43
148
Kate_43 2025.09.15 04:58 
 

Very outstanding result for Gold (same result at any timeframe), consistency profit and acceptable DD. Thank you so much the developer. He is very supportive.

Empfohlene Produkte
Hammer Master MT5
Maziar Safaeinajafabadi
Experten
Wir stellen Ihnen HammerMaster EA vor, Ihren ultimativen Handelsassistenten für den MQL5-Markt. Nutzen Sie die Kraft der technischen Analyse mit unserem Expert Advisor, der Hammer Candlestick-Muster identifiziert und aus ihnen Kapital schlägt. Ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, HammerMaster EA bietet robuste Funktionen, um Ihre Handelsstrategie zu verbessern und Ihre potenziellen Gewinne zu maximieren. Überblick über die Strategie HammerMaster EA basiert auf der Identifizierun
FREE
BOA System
Ivan Zaidenberg
5 (1)
Experten
Das automatisierte Handelssystem ist ein professionelles Instrument, das es Ihnen ermöglicht, Ergebnisse ohne den negativen Einfluss des menschlichen Faktors zu erzielen. Die Effektivität wird durch den Handel auf einem realen Konto seit 2017 bestätigt. Führen Sie alle Tests mit der Modellierungsart RealTicks oder EveryTick durch. LINKS Vollständige Beschreibung des Algorithmus; Signalüberwachung (WeTrade + BOA System ); BESCHREIBUNG DER HANDELSSTRATEGIE Die Handelsstrategie basiert auf einem Au
FREE
Gold Candle Bot
Maksim Kononenko
4.59 (32)
Experten
Candle Bot - ist ein einfacher und effektiver Expert Advisor (EA) für den Goldhandel auf der Meta Trader 5 Plattform. Der Experte wartet darauf, dass Balken 1 eine große Kerze und Balken 2 eine kleine Kerze ist und eröffnet dann eine Position in Richtung der kleinen Kerze. Die Richtung der kleinen Kerze (bullish oder bearish) spielt dabei keine Rolle. Empfehlungen: Währungspaar: XAUUSD (GOLD). Zeitrahmen: M1,M5,M30 Mindesteinlage: $300 (empfohlen $1000) Hebelwirkung: Beliebig Kontotyp: Beliebig
FREE
Double Line Crossing MT5 EA
Wen Huang
Experten
Dies basiert auf dem doppelten beweglichen mittleren Kreuz- und Pfeilzeichen unter der Erstellung von benutzerdefinierten Indikatoren EA. Wenn der blaue Pfeil erscheint, machen Sie eine lange Reihenfolge. Wenn der rote Pfeil erscheint, kürzen Sie die Reihenfolge. Wenn die rosa Linie die grüne Linie nach oben kreuzt, ist die rosa Linie oben, die grüne Linie ist unten, die goldene Gabel erscheint und der blaue Pfeil erscheint. Wenn die rosa Linie die grüne Linie nach unten kreuzt, ist die ros
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experten
Als erfahrener Trader ist es entscheidend, die richtigen Tools und Ressourcen zu haben, um erfolgreich am Markt zu agieren. Pro Trader EA bietet eine professionelle und effiziente Handelslösung. Mit unserer innovativen Software können Sie Handelsstrategien automatisieren, präzise Handelssignale erhalten und Emotionen eliminieren. Pro Trader EA ermöglicht das Handeln verschiedener Assetklassen, bietet Echtzeit-Analysen und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Unser Support-Team steht zur Verfügun
GoldenArrow
Marcelo Sebrao
Experten
---ATTENTION : Aktionspreis von USD 30 nur bis Ende Januar/26 ------------ GOLDENARROW XAUUSD 2025 Professioneller Trendfolge-Expert Advisor, exklusiv für XAUUSD (Gold) entwickelt und optimiert. Kernstrategie - Buy the Dip - mehrere smarte Einstiege bei Swing-Lows - Sell the Rip - mehrere smarte Einstiege bei Swing-Highs - Intelligentes Preiszonensystem - eine Position pro Zone (kein Clustering) - Dynamischer Trailing-Stop (aktiviert sich nach 500 Punkten, 500-Punkte-Abstand) - Vollständiger H
PRHammer
Slobodan Manovski
Experten
Hammer EA - Präzises Candlestick-Handelssystem Automatische Hammer-Formationserkennung für Forex & Metalle Der Hammer EA ist ein Trading-Robot, der Märkte nach Hammer-Candlestick-Formationen scannt und Trades nur bei Bestätigung durch einen Moving Average-Filter ausführt. Optimiert für den M30-Zeitrahmen, mit guter Performance auf M15 und H1. Kernfunktionen: Mustererkennung: Identifiziert bullische/bärische Hammer-Formationen Trendbestätigung: 238-Perioden MA-Filter (anpassbar) Risikomana
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experten
Zuerst habe ich mich in Phoenix Ultra Expert Advisor verguckt . Dieser Expert Advisor unterstützt die automatische Schließung, wenn die Richtung richtig ist, und führt eine Erholung durch, wenn die Richtung falsch ist. Wenn Sie einen Auftrag eingeben: 1. Der Preis geht in die richtige Richtung und trifft den Min Profit Point , Trailing Stop 20% des aktuellen Gewinns. 2. Der Preis geht in die entgegengesetzte Richtung, der Expert Advisor wird den Auftrag mit dem Volumen platzieren ist Recovery V
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Experten
Somewhere over the rainbow Es ist ein System, das versucht, den Markt von der Erschöpfung des Trends mit einem Korrekturalgorithmus zu bedienen, der versucht, Verluste auf Kosten der Erhöhung der Marge zu reduzieren Dieses System nimmt alle Anpassungen automatisch vor, indem es das Paar und den Markt analysiert, um zu entscheiden, welcher Schritt am effizientesten ist, um Ihr Ziel zu erreichen. Irgendwo auf der anderen Seite des Regenbogens befindet sich ein System mit mehreren Trades und mehre
Harmonic Pattern Helper Engulfing Bar MT5
Paul Conrad Carlson
Experten
Expert Advisor für den Handel mit Engulfing Candle Patterns innerhalb einer manuell eingegebenen Preisspanne der D-Punkt von harmonischen Mustern, Gartley, Bat Cypher Butterfly ect. Wie funktioniert es? Schritt 1 Identifizieren Sie eine Preisspanne um den Endpunkt D Ihres harmonischen Musters. Geben Sie zwei Preise in die EA-Einstellungen ein Inp9 Upper Level - geben Sie den höchsten Preis ein, bei dem ein engulfing candle pattern auftreten kann. Inp9 Lower Level - geben Sie den niedrigsten Pr
FREE
MLTA by Vertice
Camille Eric Tronel
Experten
MLTA von Vertice - eine hochmoderne Handelslösung Wir bei Vertice sind der festen Überzeugung, dass datengestützte Erkenntnisse die Handelsperformance erheblich verbessern können. MLTA (Machine Learning Technical Analysis) ist unsere vollautomatische Handelsstrategie, die darauf ausgelegt ist, die Entscheidungsfindung zu rationalisieren und die Handelsausführung mit Präzision zu optimieren. Wie sie funktioniert MLTA nutzt fortschrittliche Rechentechniken, um den optimalen Handelskanal innerhalb
DCA Guardian
Yulia Azan Sabaeva
Experten
EA 100% konzentriert auf GBPUSD auf M15. DCA-Strategie mit einem Korb von bis zu 5 Aufträgen, Ergänzungen auf der Grundlage der prozentualen Abweichung und Korb Take-Profit. Wird mit zwei Voreinstellungen geliefert: Funding (konservativ): gebaut, um Prop-Firm-Herausforderungen mit niedrigem Drawdown zu bestehen. Turbo (aggressiv): Derselbe Algorithmus mit höherer Losgröße und Equity SL für diejenigen, die Geschwindigkeit suchen und gleichzeitig ein höheres Risiko in Kauf nehmen wollen. ️ Keine
Smart Pattern AtrShield
Nuno Miguel Costa Tome
Experten
Self-learning core – scans the last 500 candles, extracts RSI + MA-slope patterns and builds its own database—no Python, DLLs or external files. Real-time adaptation – each bar updates accuracy scores and votes on the most similar patterns before opening a trade. Volatility-aware risk – every position starts with a stop-loss equal to ATR(14) × 1.5 , automatically wider in fast markets and tighter in calm ones. Ultra-light, 100 % MQL5 – minimal CPU load, works on any broker, any symbol. Full sou
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
Indikatoren
LevelPAttern MT5 ist ein technischer Indikator, der auf den täglichen Niveaus und Price Action-Mustern basiert. Der Indikator basiert auf dem Standard-ZigZag-Indikator und Umkehrkerzenmustern, wie Star, Hammer (auch bekannt als Pin Bar), Engulfing und anderen. Der Indikator generiert Audio- und Textbenachrichtigungen, wenn sich ein Muster bildet und ein Level berührt wird. Er unterstützt auch den Versand von E-Mail- und Push-Benachrichtigungen. Funktionsmerkmale des Indikators Er eignet sich fü
Forecast Effective
Ivan Simonika
Experten
Der Forecast Effective Bot arbeitet mit Niveaus, die durch den Preis selbst gebildet werden. Auf der Grundlage dieser Niveaus erzeugt der Algorithmus ein Einstiegssignal. So erhält man ein recht zuverlässiges System. Es wird empfohlen, für 1-2 Jahre zu optimieren und für 3-6 Monate zu arbeiten. Dieser Test wurde mit dem H1-Zeitrahmen und dem Währungspaar EURUSD durchgeführt. Außerdem wird empfohlen, diesen Bot für eine bessere Rentabilität auf mehreren verschiedenen Charts zu verwenden. Bot-Pa
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Experten
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Ein automatisierter Scalping-Expert Advisor, der hauptsächlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader-5-Plattform entwickelt wurde SYSTEMANFORDERUNGEN Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Hauptsymbol: XAUUSD Akzeptiert: XAUUSD (Standard-Digit-Symbol) Nicht getestet: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD oder andere modifizierte Symbole Andere Gold-Symbole: Unterstützt, jedoch kann die Performance variieren und ist nicht optimiert Zeitrahm
FREE
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
Experten
Dies ist ein universeller automatischer Expert Advisor für MetaTrader 5, der an Standardindikatoren arbeitet. UniversalEA Der Constructor EA verfügt über eine Vielzahl von Funktionen. Sie können eines von 20 Signalen auswählen, um eine Position zu öffnen, und 5 von 20 Filtern, um die Signale der im MetaTrader-Paket enthaltenen Standardindikatoren auszusortieren. Außerdem können Sie die Indikatorparameter anpassen, einen Zeitrahmen auswählen und für jedes Signal einen Signalbalken festlegen. Bea
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
Whale Tick Speed Reversal Trap
Mustafa Ozkurkcu
Experten
Übersicht Dieser Expert Advisor (EA) zielt auf hochwahrscheinliche, kurzfristige Scalping-Gelegenheiten ab, indem er minutenbasierte Marktaktivitäten (Tick-Momentum), Unentschlossenheitsboxen und Ausbruchs-/Momentum-Verhalten analysiert - optional abgestimmt mit Trend- und Sitzungsfiltern . Version 2.0 ersetzt das sekundenbasierte TPS durch ein Minuten-Fenstermodell (M1) , das mit Open Prices Only kompatibel ist und stabiler zu optimieren ist. Zusätzliche Einstiegsmodi (Breakout Close und Retes
FREE
HedgeStar
Ahmet Gokcen Sirma
Experten
Hedge Star EA - Intelligente, adaptive, vollautomatische Handelsintelligenz ( candleforms.co ) Hedge Star EA ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um Stabilität, Präzision und Anpassungsfähigkeit unter wechselnden Marktbedingungen zu bieten. Durch die Kombination von Trendanalyse, Hedge-Logik, Gittermechanik und dynamischen Risikokontrollfunktionen reagiert der Roboter intelligent auf Preisbewegungen, während das Risiko streng kontrolliert wird.
Aurum Vector Pro
Mujib Ramdan Hidayatulloh
Experten
️ Aurum Vector Pro EA - Der XAUUSD (Gold) M5 Zeitrahmen Scalping Spezialist! Sind Sie ein Intraday-Händler, der von den schnellen Bewegungen und dem Marktrauschen auf dem M5-Chart des XAUUSD frustriert ist? Fällt es Ihnen schwer, inmitten volatiler Ausschläge blitzschnelle Entscheidungen zu treffen, die oft zu Verlusten führen? Hören Sie auf, auf der Basis von Vermutungen zu handeln. Es ist an der Zeit, ein Tool zu verwenden, das von Spezialisten für Spezialisten entwickelt wurde. Wir stellen
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experten
Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
FREE
The Fibonacci Scalper
STANTON ROUX
4.2 (44)
Experten
Der Fibonacci Trader MQL5 Expert Advisor verwendet die Fibonacci-Ebenen, um einen Kauf- oder Verkaufshandel mit dem MACD als Bestätigung zu bestimmen. Die Fibonacci-Levels funktionieren wie folgt: Oberhalb von 61,8 VERKAUFEN, wenn der MACD-Trend VERKAUFEN lautet Trading Range (Möglichkeit zur Auswahl von Trading-Eingangsparametern) KAUFEN, wenn der MACD-Trend KAUFEN lautet VERKAUFEN, wenn der MACD-Trend VERKAUFEN lautet Unterhalb von 23,6 KAUFEN, wenn der MACD-Trend auf KAUFEN steht Die Standar
FREE
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experten
Der Inside Bar e ist eine Umkehr-/Fortsetzungskerzenformation und eines der am häufigsten gehandelten Kerzenmuster. Mit Robot F1 können Sie verschiedene Handelsstrategien konfigurieren, Day Trade oder Swing Trade, basierend auf dem Inside Bar als Ausgangspunkt. Für die Ausführung dieses Musters sind nur zwei Kerzen erforderlich. Robot F1 nutzt dieses äußerst effiziente Muster, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um die Operationen noch effektiver zu gestalten, verfügt er über Indikator
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Experten
Wir stellen Ihnen Maxi Daxi vor, einen sorgfältig ausgearbeiteten Expert Advisor, der für einen beständigen, langfristigen Erfolg im Markt des Deutschen Aktienindex (DAX) entwickelt wurde. Maxi Daxi wird Ihr Konto NICHT sprengen. Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging, keine AI/ML, keine Quantum Gimmicks. Wir haben ihn so entwickelt, dass er beständig und nicht riskant ist. MACHEN SIE SICH KEINE SORGEN! WIR WERDEN DEN PREIS NICHT ERHÖHEN! Stattdessen werden wir den Verkauf einstellen, sobal
Kit Trader Golden Days MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Experten
Kit-Trader Golden Days für MT5 Ein umfassender und äußerst effektiver Kurszettel, der Sie beim Trading unterstützt. Trading selbst ist sehr schwierig. Kein Wunder, dass 97 % der Trader Verlierer sind und die Trades der 3 % Gewinner finanzieren. Dieser Kurszettel soll Ihr Trading-Niveau verbessern und Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Orders geben. Ein Kurszettel mit Stop-Loss, Take-Profit, Trailing-Stop und dynamischen Orderanpassungen unterstützt Trader bei: Risiken kontrollieren – Stop-Loss begre
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Quantum Nexus EA V6
Vladimir Novikov
Experten
**Quantum Nexus EA V6** **Multistrategischer Expert Advisor für MetaTrader 5 mit adaptivem Risikomanagement*. **Schlüsselmerkmale:** 1. **4 Strategien in einem Algorithmus**: - **RSI + Stochastik + MA** (Überkauft/Überverkauft + Trend) - **RSI + Bollinger Bands + MA** (Volatilität + Trend) - **RSI + EMA + MACD** (Langfristiger Trend + Momentum) - **RSI + Volumen + CCI** (Volumina + Zyklen) - Jede Strategie arbeitet auf ihrem eigenen Zeitrahmen (H1/D1). 2. **Smartes Risikomanagement**: - **3 M
FREE
Safe Adaptive Trader PRO
Vladimir Novikov
Experten
Vorteile des Systems Dies ist ein professionelles Handelssystem, das speziell für die Arbeit mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Das System zeigt stabile Ergebnisse aufgrund des mehrstufigen Schutzes und des adaptiven Algorithmus. Wichtigste Vorteile: Hohe Effizienz ️ Robuster Schutz ️ Ausgewogenes Risiko Mehrstufige Risikokontrolle Gold-Spezialisierung : Optimiert für XAUUSD-Volatilität 1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES EA Safe Adaptive Trader PRO v6.0 ist ein professionelles auto
AlphaEvo
Vladimir Novikov
Experten
4 unabhängige Strategien mit einzigartigen Indikatorenkombinationen: Strategie 1 : RSI + Stochastik + Gleitender Durchschnitt RSI Überkauft/Überverkauft-Filterung Stochastische Umkehrbestätigung Trenderkennung durch MA Strategie 2 : RSI + Bollinger Bänder + MA Handel an Bollinger Bändern MA Trend-Filterung Bestätigung von RSI-Signalen Strategie 3 : RSI + MA + MACD Kombination von Trend- und Momentum-Signalen Synchronisierung von RSI und MACD Strategie 4 : RSI + Volumen + CCI Volumen-Bestätigung
FREE
Vortex MultiStrategy Pro
Vladimir Novikov
Experten
Stärken: 4 Strategien in einem System RSI + Stochastik + MA ( Trend + überkauft) RSI + Bollinger Bands + MA ( Volatilität + Trend) RSI + MA + MACD ( Momentum-Konvergenz) RSI + Volumen + CCI ( Volumen + Zyklen) → Diversifizierung der Signale, Verringerung der Abhängigkeit von einem einzigen Muster. Adaptives Risikomanagement 3 Risikomodelle : fest , volatilitätsadaptiv , Kelly-Formel. Automatische Lot-Berechnung mit Margin-Call-Schutz: Begrenzung des maximalen Portfoliorisikos ( MaxPortfolioRi
FREE
Safe Adaptive Trader PRO Majors Edition
Vladimir Novikov
Experten
Safe Adaptive Trader PRO v1.1 MAJORS EDITION Dies ist ein fortschrittlicher Multi-Indikator-Handelsberater, der für die Arbeit mit den wichtigsten Währungspaaren optimiert ist. Das System nutzt ein Ensemble von technischen Indikatoren und modernen Risikomanagementmethoden, um Handelsentscheidungen zu treffen. Architektur des Systems 1. Multi-Indikatoren-Ensemble Der Expert Advisor kombiniert Signale von 7 verschiedenen technischen Indikatoren: Trendindikatoren: EMA (50 Perioden) - schneller gl
MultiStrategy GOLD
Vladimir Novikov
Experten
MultiStrategy GOLD - Intelligenter Expert Advisor für den Goldhandel VORTEILE 4 Strategien in einer Anstelle einer anfälligen Strategie - vier unabhängige Ansätze, die gleichzeitig arbeiten: Swing-Strategie - fängt Marktumkehrungen ab Fraktal-Strategie - macht präzise Einstiege auf Basis von Levels Trendstrategie - folgt dem Trend Breakout-Strategie - fängt impulsive Bewegungen ein ️ Kapitalschutz Automatische Lotberechnung - riskieren Sie nie mehr als einen bestimmten Prozentsatz Stop
Auswahl:
SHYAM4365
31
SHYAM4365 2025.10.16 16:33 
 

Производительность этого экспертного советника просто отличная! У него низкая просадка и высокая стабильность. Он прекрасно работает на золоте и подходит для долгосрочной торговли. Я хотел бы выразить благодарность разработчику за такую замечательную работу.

Vladimir Novikov
1974
Antwort vom Entwickler Vladimir Novikov 2025.10.16 16:56
I have released a new advisor, check out its demo version, it is much better, it is called Safe Adaptive Trader PRO.
Cristian-bogdan Buzatu
664
Cristian-bogdan Buzatu 2025.10.11 08:42 
 

A very interesting EA. Tested for a month and a half, so far is in profit with an acceptable DD.

Vladimir Novikov
1974
Antwort vom Entwickler Vladimir Novikov 2025.10.16 16:57
I have released a new advisor, check out its demo version, it is much better, it is called Safe Adaptive Trader PRO.
Kate_43
148
Kate_43 2025.09.15 04:58 
 

Very outstanding result for Gold (same result at any timeframe), consistency profit and acceptable DD. Thank you so much the developer. He is very supportive.

Vladimir Novikov
1974
Antwort vom Entwickler Vladimir Novikov 2025.10.16 16:57
I have released a new advisor, check out its demo version, it is much better, it is called Safe Adaptive Trader PRO.
Antwort auf eine Rezension