Volume Compair Indicator
- Indikatoren
- Thiago Pereira Pinho
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 20
Es ermöglicht Händlern, das Gleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck besser zu verstehen und liefert klare visuelle Signale für potenzielle Umkehrungen und Ausbrüche.
✨ Hauptmerkmale:
-
📊 Kumulatives Delta-Volumen: trennt Kauf- und Verkaufsdruck in Echtzeit.
-
📈 Median Buy & Sell Volume Linien: heben Gleichgewichtszonen im Orderflow hervor.
-
⚡ Volume Velocity Factor: passt die Deltastärke basierend auf plötzlichen Volumenänderungen an.
-
🔔 Smart MFI Alerts: automatische Kauf-/Verkaufspfeile erscheinen, wenn der Money Flow Index (MFI) überkaufte/überverkaufte Niveaus erreicht.
-
🔧 Vollständig anpassbare Einstellungen: Kumulative Delta-Periode, Bereich, MFI-Niveaus und Geschwindigkeitsfaktor.
📊 Wie zu verwenden:
-
Blaues Histogramm = Kumulatives Delta Up (Kaufdruck).
-
Oranges Histogramm = Kumulatives Delta Down (Verkaufsdruck).
-
Weiße Linien = Median der Kauf- und Verkaufsvolumina, die die Gleichgewichtszonen anzeigen.
-
Grüne/rote Pfeile = Automatische Alarme für mögliche Umkehrungen, wenn der MFI eine Erschöpfung bestätigt.
🚀 Vorteile für Trader:
-
Erkennen Sie versteckten Kauf-/Verkaufsdruck, bevor der Preis reagiert.
-
Kombinieren Sie Volumen- und Orderflow-Signale mit der technischen Analyse.
-
Antizipieren Sie Marktumkehrungen bei extremen Volumenbedingungen.
-
Funktioniert bei Forex, Aktien, Indizes, Futures und Kryptowährungen.
-
Ideal für Scalper, Daytrader und Swingtrader.