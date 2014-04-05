Volume Compair Indicator

Es ermöglicht Händlern, das Gleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck besser zu verstehen und liefert klare visuelle Signale für potenzielle Umkehrungen und Ausbrüche.

✨ Hauptmerkmale:

  • 📊 Kumulatives Delta-Volumen: trennt Kauf- und Verkaufsdruck in Echtzeit.

  • 📈 Median Buy & Sell Volume Linien: heben Gleichgewichtszonen im Orderflow hervor.

  • Volume Velocity Factor: passt die Deltastärke basierend auf plötzlichen Volumenänderungen an.

  • 🔔 Smart MFI Alerts: automatische Kauf-/Verkaufspfeile erscheinen, wenn der Money Flow Index (MFI) überkaufte/überverkaufte Niveaus erreicht.

  • 🔧 Vollständig anpassbare Einstellungen: Kumulative Delta-Periode, Bereich, MFI-Niveaus und Geschwindigkeitsfaktor.

📊 Wie zu verwenden:

  1. Blaues Histogramm = Kumulatives Delta Up (Kaufdruck).

  2. Oranges Histogramm = Kumulatives Delta Down (Verkaufsdruck).

  3. Weiße Linien = Median der Kauf- und Verkaufsvolumina, die die Gleichgewichtszonen anzeigen.

  4. Grüne/rote Pfeile = Automatische Alarme für mögliche Umkehrungen, wenn der MFI eine Erschöpfung bestätigt.

🚀 Vorteile für Trader:

  • Erkennen Sie versteckten Kauf-/Verkaufsdruck, bevor der Preis reagiert.

  • Kombinieren Sie Volumen- und Orderflow-Signale mit der technischen Analyse.

  • Antizipieren Sie Marktumkehrungen bei extremen Volumenbedingungen.

  • Funktioniert bei Forex, Aktien, Indizes, Futures und Kryptowährungen.

  • Ideal für Scalper, Daytrader und Swingtrader.


