Market Profile TPO MT4
- Indikatoren
- Thiago Pereira Pinho
- Version: 2.4
- Aktivierungen: 20
Der MarketProfileTPO-Indikator für MetaTrader 5 ist ein leistungsstarkes Tool, das dasauf der Time Price Opportunity (TPO)-Analyse bas ierendeMarktprofil-Konzept direkt in Ihr Haupt-Chartfenster bringt. Dieser Indikator berechnet und zeigt die Preisverteilung über einen bestimmten Zeitraum an und hebt die wichtigsten Bereiche der Marktaktivität und -konzentration hervor.
Er ist besonders fürInstrumente mit hoher Volatilität wie NAS100, US30 und XAUUSD optimiert, wenn er auf dem M1-Zeitrahmen (1 Minute) verwendet wird, und bietet eine detaillierte Perspektive auf die Intraday-Marktstruktur und die Handelsaktivität.
Hauptmerkmale & Komponenten
TPO-basiertes Marktprofil: Berechnet die Verteilung der auf jedem Kursniveau verbrachten Zeit innerhalb einer definierten Sitzung (TPO-Periode).
Point of Control (POC): Identifiziert eindeutig das Preisniveau mit der höchsten Konzentration von TPOs (am meisten verbrachte Zeit) und dient als entscheidende Referenz für den Marktkonsens.
Value Area (VA): Bestimmt automatisch den Preisbereich, in dem ein signifikanter Prozentsatz der Handelsaktivität stattfand (Standardwert ist70%), definiert durch dieValue Area High (VAH) und Value Area Low (VAL).
Visuelles Profil: Zeigt die Preisverteilung als grafisches Profil an , bei dem die Länge und Farbintensität der horizontalen Linien proportional zur TPO-Anzahl auf jedem Preisniveau ist.
Optimierung für Volatilität: Enthält einen anpassbaren Preisschritt-Parameter , um Preisniveaus auf der Grundlage des Punktwerts des Instruments genau zu gruppieren und Präzision für verschiedene Märkte zu gewährleisten.