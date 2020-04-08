Market Profile TPO MT4

Der MarketProfileTPO-Indikator für MetaTrader 5 ist ein leistungsstarkes Tool, das dasauf der Time Price Opportunity (TPO)-Analyse bas ierendeMarktprofil-Konzept direkt in Ihr Haupt-Chartfenster bringt. Dieser Indikator berechnet und zeigt die Preisverteilung über einen bestimmten Zeitraum an und hebt die wichtigsten Bereiche der Marktaktivität und -konzentration hervor.

Er ist besonders fürInstrumente mit hoher Volatilität wie NAS100, US30 und XAUUSD optimiert, wenn er auf dem M1-Zeitrahmen (1 Minute) verwendet wird, und bietet eine detaillierte Perspektive auf die Intraday-Marktstruktur und die Handelsaktivität.

Hauptmerkmale & Komponenten