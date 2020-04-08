Real Flow Defense Levels MT4

DerReal Flow Defense Levels-Indikator ist ein proprietäres Tool, das entwickelt wurde, umsignifikante, überzeugende Preiszonen zu identifizieren und direkt auf Ihrem Haupt-Handelsdiagramm darzustellen. Er verwendet eine dynamische, volumenbasierte Analyse, um zu bestimmen, wo der Markt zuvor diestärkste Verteidigung oder Konzentration von Aktivität gezeigt hat.

Diese eingezeichneten Linien dienen alsdynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die die Preise hervorheben, bei denen die wichtigsten Marktteilnehmer am ehesten einsteigen oder ihre Positionen verteidigen. Im Gegensatz zu statischen horizontalen Linien passen sich diese Niveaus im Laufe der Zeit an und spiegeln so die aktuelle Marktstruktur auf der Grundlage der jüngsten starken Aktivitäten wider.

Wichtigste Merkmale

Dynamische Unterstützung und Widerstand

Identifiziert und zeichnet automatisch bis zuvier wichtige Verteidigungsniveaus ein, an denen starke Volumina aufgetreten sind, und markiert so wichtige Bereiche von Marktinteresse.

Relevanz in Echtzeit

Der Indikator überwacht kontinuierlich die jüngsten Handelsaktivitäten, um sicherzustellen, dass die eingezeichneten Levels für den aktuellen Marktkontext relevant bleiben.

Konfigurierbare Gewichtung

Der Indikator enthältoptionale Gewichtungsfaktoren, die es dem Händler ermöglichen, Kursniveaus hervorzuheben, die zu einerbestimmten Tageszeit auftreten oder die einen größerenEinfluss auf das Handelsvolumen haben.

Visuelle Priorität und Ebenenhierarchie

Jeder der vier Stufen wird eine eigene, anpassbare Farbe zugewiesen, um Händlern zu helfen, ihre Bedeutung zu priorisieren. Die Stufen sind nach ihrer Stärke auf der Grundlage der Marktaktivität geordnet: