Volume Compair Indicator

 プロフェッショナルな累積デルタ＆ボリューム中央値インジケータ


この強力なボリューム分析ツールを使用して、実際の売買圧力を追跡します。ボリューム比較インジケーター (Volume Compare Indicator) は、累積デルタ (Cumulative Delta)ボリューム中央値 (Volume Medians) を組み合わせて、機関投資家の活動、不均衡、および潜在的な反転を特定するのに役立ちます。

 主な特徴：

  • 累積デルタヒストグラム – リアルタイムで純粋な買いボリュームと売りボリュームを視覚化します。

  •  売買ボリューム中央値 – 平均的な買いボリュームと売りボリュームのレベルを示す水平線。

  •  スマートなボリューム分類 – 以下を区別します：

    • 強い買い（緑） – 強気（ブル）の圧力。

    • 強い売り（赤） – 弱気（ベア）の圧力。

    • 買いボリューム中央値（青線） – 標準的な買いボリュームの基準。

    • 売りボリューム中央値（オレンジ線） – 標準的な売りボリュームの基準。

  •  カスタマイズ可能なパラメーター – 感度に合わせて CDIPeriod CDIRange を調整します。

  •  EMA平滑化ボリューム – ノイズを減らし、よりクリーンなシグナルを提供します。

 トレーダーへの貢献：

  •  機関投資家の活動を把握 – 異常なボリュームの急増は、大口プレーヤーの参入を示します。

  • ブレイクアウト/反転の確認 – 強いデルタのダイバージェンスは、偽の動きを警告します。

  •  ボリュームベースのサポート/レジスタンス – 中央線は動的な参照レベルとして機能します。

  •  デイトレードとスキャルピング – 日中のモメンタムの変化を測定します。

 インジケーターのロジック：

  • 緑色のバー = 純粋な買いボリューム（強気圧力）。

  • 赤色のバー = 純粋な売りボリューム（弱気圧力）。

  • 青線 = 買いボリューム中央値（典型的な買いの強さ）。

  • オレンジ線 = 売りボリューム中央値（典型的な売りの強さ）。


