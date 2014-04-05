Volume Compair Indicator

Fibonacci Sonar Lorentzos Roussos 指标

斐波那契声纳 斐波那契声纳有一个内部价格行为模式库，收集自 28 个符号和 7 个时间范围。 每个模式分为两面。前侧和后侧。斐波那契声纳使用前侧来识别相似的模式。最近的价格行为（任何时刻）直到最新条的开盘价是用作搜索库的前侧。 后侧保存每个模式所见的所有活动的汇总。这就是斐波那契术语的用武之地。从过去每个模式的所有实例的开盘价中，我们以斐波那契序列部署了开盘价上方和下方的价格水平。然后，我们测量了达到价格水平的次数。如果将达到价格水平的次数除以单个价格模式存在的实例数，则可以将其提取为百分比 (%) 当然，对于每个模式，您可以想象在顶部斐波那契价格和底部斐波那契价格上都有一个百分比。这允许使用给定百分比值来查找价格的方法。例如，使用此方法，我们可以要求达到 50% 的时间的水平，该方法将返回价格水平。 这些水平就是您在图表上看到的。虽然它们是由斐波那契价格范围与其发生可能性相结合而创建的，但它们并不位于与每个模式的开盘价之间的斐波那契距离。 这些水平的预定发生百分比为： 75% 50% 33% 10% 0% 其中有 5 个高于开盘价，5 个低于开盘价。这些水平并不围绕开盘价对