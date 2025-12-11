Tick Volume Indicator

Der TickVolume-Indikator ist ein fortschrittliches Order Flow & Volumenanalyse-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um die Echtzeit-Tick-Dominanz zwischen Käufern und Verkäufern zu verfolgen. Es übersetzt rohes Tick-Volumen in eine intuitive und handlungsrelevante Visualisierung, die Stärke, Schwäche, Geschwindigkeit und Absorptionszonen durch mehrere dynamische Histogramm-Ebenen hervorhebt.

✨ Exklusive Funktionen und Fortschrittliche Technologie

Mehrschichtige Dominanz-Verfolgung (Multi-Layer Dominance Tracking):

  • Stärke und Schwäche: Variables Histogramm der Dicke (Dicke Balken für Starke Dominanz und Dünne Balken für Schwache Bewegungen).

  • Integriertes Fade-System: Erfasst die Kontinuität des Drucks. Die Balkengröße und -farbe können auch nach dem anfänglichen Hochvolumen-Balken anhalten (ausblenden), was auf anhaltende Aggression im Order Flow hinweist.

Geschwindigkeitskomponente (Velocity Component / Speed Overlay):

  • Neu in v4.5. Identifiziert, wann das Tick-Volumen die dynamische Medianlinie signifikant überschreitet, was eine Beschleunigung und potenzielle Ausbrüche durch zwei separate Ebenen signalisiert (Bull Speed und Bear Speed).

Dynamische Volumen-Medianlinie (Goldene Linie):

  • Etabliert eine adaptive Basislinie für das Tick-Volumen, die es Tradern ermöglicht, das aktuelle Volumen gegen den jüngsten Marktdurchschnitt zu bewerten.

Absorptions-/Gleichgewichts-Erkennung (Grau):

  • Signalisiert Konsolidierungs- oder Absorptionsphasen, in denen der Preis trotz zugrundeliegenden hohen Volumens ins Stocken geraten kann.

Intelligente und Anpassbare Alarme:

  • Visuelle und akustische Benachrichtigungen, die ausgelöst werden, wenn die Tick-Geschwindigkeit einen benutzerdefinierten Alarmschwellenwert ( alertThreshold ) überschreitet, und vor potenzieller Erschöpfung oder Bewegungsbeschleunigung warnen.


Empfohlene Produkte
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
Tick Chart Monitor MT5
Sumit Dubey
5 (2)
Utilitys
Tick Chart Monitor mit Countdown-Tick-Volumen und einfacher Änderung der Tick-Größe, ohne zurück zum Hauptdiagramm zu gehen. Dies funktioniert mit dem Tick Chart Generator , den Sie im MQL5 Market herunterladen können: Tick-Chart-Generator: https: //www.mql5.com/en/market/product/79763 HINWEIS: Benutzerdefinierte Symbole auf MT5 sind nicht direkt handelbar. Dies liegt am Design von Metatrader5. Wenn Sie direkt auf dem von diesem Produkt generierten benutzerdefinierten Symbol handeln möchten, ben
FREE
Simple Dispertion Zones
Bruno Kamino Yamamoto
Indikatoren
Simple Dispersion Zones ist ein leistungsstarker und dennoch einfach zu bedienender Indikator, der wichtige Handelszonen durch die Analyse der Preisstreuung der letzten N Kerzen identifiziert. Er erkennt automatisch Bereiche der Preiskonsolidierung und hebt sie auf dem Chart durch ein transparentes rotes Dreieck hervor, das eine klare visuelle Darstellung der jüngsten Marktstruktur bietet. Dieses Tool ist ideal für: Zeichnen von Trendkanälen Identifizierung von Seitwärtsmarktzonen Unterstützung
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indikatoren
Haven Volume Profile ist ein multifunktionaler Indikator für die Analyse des Volumenprofils, der dabei hilft, wichtige Preisniveaus basierend auf der Verteilung des Handelsvolumens zu identifizieren. Er wurde für professionelle Trader entwickelt, die den Markt besser verstehen und wichtige Einstiegspunkte sowie Ausstiegspunkte für ihre Trades erkennen möchten. Andere Produkte ->  HIER Hauptfunktionen: Berechnung des Point of Control (POC) - des Niveaus mit der höchsten Handelsaktivität, um die l
FREE
Chart Mirror Client MT5
Fabio Albano
Indikatoren
Dieser Indikator spiegelt die Assets, die in einem anderen Metatrader verwendet werden, und ermöglicht es, den Zeitrahmen und ein Template zu wählen. Dies ist der Metatrader 5 Client, er benötigt die Metatrader 4 oder 5 Server Versionen: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details zur Funktionsweise finden Sie im Video.
FREE
Rainbow Range Volume Profile
Yoshito Tokunaga
Indikatoren
Regenbogen-Volumenprofil Ein einfacher, leichtgewichtiger Volumenprofil-Indikator, der das Volumen einer Preisspanne mit farbcodierten POCs (Points of Control) visualisiert. Übersicht RainbowVolumeProfile04Simple.mq5 berechnet und zeigt ein Preis-Volumen-Profil (Volume Profile) über eine vom Benutzer festgelegte Anzahl von Balken an. Der Indikator erkennt automatisch die 5 höchsten Volumenkonzentrationen (POCs) und zeichnet ein farbiges horizontales Histogramm auf der rechten Seite des Charts. D
FREE
XCalper CandleTimer
Aecio de Feo Flora Neto
4.64 (14)
Indikatoren
Dieser Hilfsindikator zeigt die verbleibende Zeit bis zur Schließung auf dem aktuellen Zeitrahmen mit kontinuierlicher Aktualisierung an. Er zeigt auch den letzten Handelspreis und die Abweichung vom Vortagesschluss in Prozent und Punkten an. Dieser Indikator ist sehr praktisch für Daytrader und Scalper, die das Schließen und Öffnen von Kerzen genau überwachen wollen. Parameter des Indikators Show in shifted end - Voreinstellung: Falsch. Zeit und Werte auf dem Bildschirm anzeigen. Wenn True, wi
FREE
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indikatoren
Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf die Historie. Der Indikator OrderBook Cumulative Indicator akkumuliert die Marktbuchdaten online und stellt sie auf dem Chart dar. Darüber hinaus
MA Color Candles
Vladimir Kuzmin
Indikatoren
MA Color Candles Indikator MA Color Candles ist ein Indikator zur visuellen Darstellung von Markttrends durch Einfärben von Chartkerzen. Er fügt keine Objekte hinzu und verzerrt keine Kursdaten, sondern färbt echte Kerzen auf der Grundlage des Stands zweier gleitender Durchschnitte ein. Dies ermöglicht eine schnelle Trendbeurteilung und die Verwendung als Filter in Handelsstrategien. Wie es funktioniert Aufwärtstrend: Schneller MA über dem langsamen MA, langsamer MA steigend (grüne Kerzen). Abw
FREE
RandomChoice
Aleksei Lesnikov
5 (1)
Experten
Experte, der in der Lage ist, durch zufälliges Eröffnen von Positionen Gewinne zu erzielen. Zeigt gute Ergebnisse im langfristigen Handel - auf Zeitrahmen ab H12. Merkmale Der vollautomatische Modus ist verfügbar. Positionen werden nach dem Zufallsprinzip eröffnet. Martingale wird angewendet - wenn die vorherige Position mit einem Verlust geschlossen wurde, wird die aktuelle Position mit einem Volumen eröffnet, das diesen Verlust ausgleicht. Parameter Modus - Betriebsmodus des Experten: Automa
FREE
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.55 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator stellt das Volumenprofil nach Preis auf dem Chart dar. Es gibt 5 Möglichkeiten, ihn zu betrachten: Nach gehandeltem Gesamtvolumen (Premium Version); Volumen Ticks (Forex) Getrennt nach Käufern und Verkäufern (Premium Version); Nur Käufer (Premium Version); Nur Verkäufer (Premium Version); Geschäftsbilanz (Käufer - Verkäufer) (Premium Version); . Sie können auswählen, wie viele Tage die Profile berechnet werden sollen (Premium Version) . Am aktuellen Tag werden die Histogr
FREE
Bidu Position Count
Victor Borring Vieira
Indikatoren
Indikator, der ein Panel zur Überwachung der Gesamtzahl der offenen Positionen im Chart-Asset erstellt. Die Daten werden angezeigt: Chart Vermögenswert Offene Verkaufspositionen insgesamt Volumen der offenen Verkaufspositionen Offene Kaufpositionen insgesamt Volumen der offenen Kaufpositionen. Einfaches, aber effizientes Panel für den Orderausgleich
FREE
Url HTML and XML to CSV Mt5 Demo
Boubacar Tidiane Traore
Utilitys
Darstellung URL html und xml to csv wurde entwickelt, um Inhalte von URLs mit html- oder xml-Inhalt zu erhalten und sie in ein Ausgabeformat als txt- oder csv-Datei herunterzuladen. Es ermöglicht, die gesamte Website-Seite, beginnend mit dem http-Protokoll, in einem Dokument für eine weitere Verwendung und zusätzlich mit dem Herunterladen direkt auf den MetaTrader-Anwendungen und auf dem Desktop zu erhalten. Dies ist ein guter Vorteil, um die meisten Daten aus Ereignissen und Wirtschaftskalender
FREE
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Indikatoren
Gold Venamax – das ist der beste technische Indikator für Aktien. Der Indikatoralgorithmus analysiert die Preisbewegung eines Vermögenswerts und spiegelt die Volatilität und potenzielle Einstiegszonen wider. Indikatorfunktionen: Dies ist ein Super-Indikator mit Magic und zwei Blöcken von Trendpfeilen für komfortables und profitables Trading. Auf dem Diagramm wird eine rote Schaltfläche zum Wechseln von Blöcken angezeigt. Magic ist in den Indikatoreinstellungen eingestellt, sodass Sie den Indika
World Time Display
Mohd Firuz Fahmi Bin Yusoff
Indikatoren
Die beste und einzige Weltzeitanzeige für MT5 Features : - JAPAN, LONDON & NEW YORK Zeitanzeige - Sie können mit verschiedenen Schriftarten, Farben und Textgrößen anpassen - Sie können die Position der Box und die Farbe der Box zu Ihrer Zufriedenheit anpassen - Nur für Metatrader 5 - Passen Sie GMT entsprechend Ihrer Zeitzone an - Einfach zu bedienen. Einfach an Ihren MT5 anhängen - Kein versteckter Code oder keine Fehler
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Period separators
Mykola Demko
5 (6)
Indikatoren
Der Indikator Zeitraumtrennzeichen trennt die vom Benutzer angegebenen Zeiträume. Er unterstützt alle Zeiträume, die größer oder kleiner als der aktuelle Zeitrahmen sind. Im Falle eines nicht korrekten Zeitrahmens ändert der Indikator diesen auf den nächstgelegenen korrekten Wert. Zusätzlicher Bonus - die Trennung von Nicht-Standard-Zeiträumen - MOON, MOON/2, MOON/4 (Mondphasen). Die Trennzeichen werden mit Hilfe der Puffer des Indikators gezeichnet. Der Indikator verwendet ein grafisches Objekt
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indikatoren
Freund des Trends: Ihr Trend-Tracker Meistern Sie den Markt mit Friend of the Trend , dem Indikator, der die Trendanalyse vereinfacht und Ihnen hilft, die besten Momente zum Kaufen, Verkaufen oder Abwarten zu erkennen. Mit seinem intuitiven und visuell ansprechenden Design analysiert Friend of the Trend die Kursbewegungen und liefert Signale über ein farbiges Histogramm: Grüne Balken : signalisieren einen Aufwärtstrend und weisen auf Kaufgelegenheiten hin. Rote Balken : Warnen vor einem Abwärtst
FREE
MACD Colored ZeroLag
Farzin Sadeghi Bonjar
4.7 (10)
Indikatoren
Es ist die MQL5 Version von Zero Lag MACD, die für MT4 hier verfügbar war: https://www.mql5.com/en/code/9993 Es gab auch eine farbige Version davon hier, aber sie hatte einige Probleme: https://www.mql5.com/en/code/8703 Ich habe die MT4-Version korrigiert, die 95 Zeilen Code hat. Ich habe 5 Tage gebraucht, um die MT5-Version zu schreiben (Lesen der Logs und mehrfaches Testen, um den Unterschied zwischen MT5 und MT4 herauszufinden). Meine erste MQL5-Version dieses Indikators hatte 400 Zeilen Code
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Price Position Indicator
Lamont Simone Reynecke
Indikatoren
Preislage-Indikator.... Dieser Indikator sagt Ihnen genau, wann Sie auf dem Markt mit Warnungen kaufen oder verkaufen sollten, er funktioniert auf jedem Zeitrahmen und mit jedem Markt Ihrer Wahl, er ist hochpräzise und ist definitiv die Investition wert, dieser Indikator funktioniert gut mit dem Indikator des gleitenden Durchschnitts, den ich auch zum Verkauf habe, achten Sie darauf, mein Profil zu besuchen, um meine Produkte zu sehen. Es gibt Kauf- und Verkaufssignale aus, die auf dem aktuell
PipTick Pairs Spread MT5
Michal Jurnik
Indikatoren
Der Pairs Spread Indikator wurde für die beliebte Strategie des Pairs Trading, Spread Trading oder der statistischen Arbitrage entwickelt. Dieser Indikator misst den Abstand (Spread) zwischen den Preisen von zwei direkt (positiv) korrelierten Instrumenten und zeigt das Ergebnis als Kurve mit Standardabweichungen an. So können Händler schnell erkennen, wann die Instrumente zu weit auseinander liegen und diese Information für Handelsmöglichkeiten nutzen. So verwenden Sie den Pairs Spread Indikato
Exact Neuron Genuine Algo Genius Engaged
Toha Arekaatera Akutina Gage
3.8 (5)
Experten
!! DAS ERSTE KOSTENLOSE NEURONALE NETZWERK EA MIT HERVORRAGENDEN UND REALISTISCHEN ERGEBNISSEN!!! Ein weiteres schönes Kunstwerk, Jungs, die Sie nicht wissen, die leistungsstarke Kreationen, die von meinem Entwickler Nardus Van Staden erstellt werden. Schaut ihn euch an, Jungs und Mädels, er ist das einzig Wahre, eine erstaunliche Person und ein Profi, wenn es um Programmierung und Geschäft geht, wenn ihr Arbeit haben wollt, dann wendet euch an ihn! Ihr könnt HIER mit ihm in Kontakt treten. DAS
FREE
Currency Slope Strength for MT5
Fabio Albano
Indikatoren
Metatrader 5 Version des bekannten MT4 Indikators "Currency Slope Strength". Dieses Tool wurde entwickelt, um die Stärke der wichtigsten globalen Währungen in Echtzeit visuell zu messen und so Trendwährungen, Umkehrungen und Cross-Currency-Gelegenheiten zu identifizieren. Währungen: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD und USD. Level-Crossing-Warnungen (Pop-up, Push, E-Mail). Anpassbare Zeitrahmen (Haupt- und Extrazeitrahmen). Anpassbare Farben. Nicht wiederholend . Der Indikator läuft im Strategy
Divergentes
Dion Lima Dasilva
Experten
Beschreibung Dieser Expert Advisor (EA) implementiert eine Strategie, die auf Preisdivergenzen zwischen dem Mini-Dollar (WDO$N) und dem Full-Dollar (DOL$N) basiert. Er überwacht mögliche Diskrepanzen zwischen diesen beiden Vermögenswerten Sekunden vor der Markteröffnung oder während des Tages (je nach gewähltem Modus) und platziert Orders auf den Mini-Dollar, wobei er auf eine zukünftige Konvergenz setzt. Wichtigste Merkmale Konfigurierbare minimale Divergenz: Die Strategie verwendet einen mini
FREE
Volume Orderflow Profile MT5
Suvashish Halder
Indikatoren
Wir stellen das Volume Orderflow Profile vor, ein vielseitiges Tool, das Händlern hilft, die Dynamik des Kauf- und Verkaufsdrucks innerhalb eines bestimmten Rückblickzeitraums zu visualisieren und zu verstehen. Perfekt für alle, die einen tieferen Einblick in das volumenbasierte Marktverhalten gewinnen möchten! MT4-Version - https://www.mql5.com/en/market/product/122656/ Der Indikator sammelt Daten zu Höchst- und Tiefstkursen sowie Kauf- und Verkaufsvolumina über einen benutzerdefinierten Zeitra
Gino Renko
Stephane, Andr Valette
1 (1)
Indikatoren
Ein weiterer renko-basierter Indikator. Er liefert verschiedene nutzbare Werte für einen EA und wird direkt auf dem Hauptdiagramm angezeigt. Seine Einstellung ist sehr einfach: Die Größe des Renko Die Anzahl der zu berücksichtigenden Balken Die fallende Farbe Die Farbe bei steigendem Kurs Zurückgegebene Werte: Puffer 0 : Wert der Mitte Puffer 1 : Wert des oberen Teils Puffer 2 : Wert der Unterseite Puffer 3 : Richtung des Renko (0,0 für oben; 1,0 für unten) Puffer 4: Verhältnis des Renko, z.B.
VConnect Ticks Data Validator
Omphile Vuyo Molahloe
Utilitys
V-Connect Tick Data Validator ist ein Dienstprogramm für MetaTrader 5. Es prüft jeden Tick und weist ungültige Daten zurück. Merkmale - Prüft Geld- und Briefkurse - Prüft Spread und Zeit - Verwendet nur MQL5-Funktionen - Protokolliert die Ergebnisse in der Registerkarte Experten - Filterung in Echtzeit: - Negative oder Null-Spreads - Veraltete Zeitstempel (>60 Sekunden) - Umgekehrtes Bid/Ask - **<1ms Overhead** - läuft auf Low-Spec VPS - **Journal Audit Trail** - "TICK PASSED" / "TICK REJECTED"
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indikatoren
Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
FREE
MultiTimeAnchor MA
Ramon Xavier Da Conceicao
Indikatoren
MultiTimeAnchor MA ist dein neuer Verbündeter, um den Markt auf eine intelligentere und einfachere Weise zu analysieren! Dieser kostenlose Indikator zeigt drei verschiedene gleitende Durchschnitte , die jeweils auf einen einzigartigen Zeitraum angepasst sind. Das bedeutet, dass du den Markt sowohl kurz-, mittel- als auch langfristig in einem Blick sehen kannst – ganz ohne ständiges Wechseln zwischen den Charts. Du kannst zwischen verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten wählen, wie dem
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indikatoren
Wir präsentieren Ihnen einen revolutionären Indikator, der die Spielregeln in der Welt des Trendhandels ändert. Der Indikator wurde entwickelt, um die Leistung zu überdenken und Ihr Handelserlebnis auf eine beispiellose Höhe zu heben. Unser Indikator verfügt über eine einzigartige Kombination fortschrittlicher Funktionen, die ihn von der Konkurrenz unterscheiden. Die fortschrittliche Technologie von "Real Pricing Factors" bietet selbst unter den schwierigsten und volatilsten Marktbedingungen unü
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Indikatoren
AI Adaptive Market Holographic System Indicator basierend auf Mikrostruktur und Feldtheorie Zusammenfassung: In diesem Beitrag werden die Konstruktionsprinzipien und der Implementierungsmechanismus eines neuartigen Finanzmarktanalysewerkzeugs untersucht - das KI-Selbstregulierungssystem mit Mikrogravitationsregression. Dieses System vereint die Theorie der Marktmikrostruktur, die klassische Mechanik (Elastizitäts- und Gravitationsmodelle), die Theorie der Informationsentropie und adaptive KI-Alg
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Breakout PRO   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie mit Breakout-Zonen handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Breakout PRO       ist darauf ausgelegt, Ihre Handelsreise mit seiner innovativen und dynamischen Breakout-Zone-Strategie auf ein neues Niveau zu heben. Der Quantum Breakout Indicator zeigt Ihnen Signalpfeile auf Breakout-Zonen mit 5 Gewinnzielzonen u
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indikatoren
Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenheit zu erkennen. Benu
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indikatoren
MonsterDash Harmonics Indicator ist ein Dashboard für harmonische Muster. Es erkennt alle wichtigen Muster. MonsterDash ist ein Dashboard, das alle erkannten Muster für alle Symbole und (fast) alle Zeitrahmen in einem sortierbaren und scrollbaren Format anzeigt. Benutzer können ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. MonsterDash kann Charts mit den gefundenen Mustern öffnen und aktualisieren . Einstellungen Die Standardeinstellungen von MonsterDash sind in den meisten Fällen gut gen
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indikatoren
BESCHREIBUNG ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) ist ein Indikator, der die Preisbewegung analysiert und gültige Impulse, Korrekturen und SCOBs (Single Candle Order Block) identifiziert. Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das mit jeder Art von technischer Analyse verwendet werden kann, da es flexibel, informativ und einfach zu bedienen ist und das Bewusstsein des Händlers für die liquidesten Interessenzonen erheblich verbessert. EINSTELLUNGEN Allgemein | Visuals Farbthema — definiert d
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indikatoren
Für die Preisentwicklung gibt es viele Gründe, und diese können von einem Marktteilnehmer zum anderen variieren: Software, private und institutionelle Händler tragen gleichzeitig zur Preisbildung bei, was eine Vorhersage sehr schwierig macht. Es gibt jedoch messbare Faktoren, die den Preis an einen zugrunde liegenden Trend binden, der mit der physischen Realität, die der finanzielle Vermögenswert darstellt, übereinstimmt: Dies sind die makroökonomischen Indikatoren. Großanleger nutzen diese Inf
Next Candle Prediction
Samuel Bedin
1 (1)
Indikatoren
Wer möchte nicht die Marktpreise vorhersagen? Dieser Indikator gibt Ihnen mehr Vertrauen, um eine Position einzunehmen. Er gibt Ihnen Warnungen mit einem Prozentsatz der Chance, dass die nächste Kerze bärisch oder bullisch sein könnte. Natürlich können wir die Zukunft nicht vorhersagen, aber wir können versuchen.... Sie können den Prozentsatz anpassen, um einen präziseren Filter zu erhalten. Zögern Sie nicht, mich für Informationen zu kontaktieren.
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
Indikatoren
Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Handelsinstrument, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine geheime Formel eingebaut haben. Mit nur EINEM Chart liefert er Alerts für alle 28 Währungspaare. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösepunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenheit zu erkennen! Auf der Grund
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator für die gleichzeitige Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen 3. Suche nach Mustern in allen möglichen Größen. Von den kleinsten bis z
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indikatoren
TREND FLOW PRO hilft dabei zu erkennen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator hebt Trendwenden sowie Bereiche hervor, in denen große Marktteilnehmer erneut in den Markt eintreten. BOS -Markierungen im Chart stellen echte Trendwechsel und wichtige Levels höherer Timeframes dar. Die Daten des Indikators werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen jeder Kerze im Chart erhalten. Hauptelemente des Indikators: BOS FLOW – Trendwellen und echte Trendwechsel. Sie stel
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Indikatoren
Stargogs Spike Catcher V4.0 Dieser Indikator wurde entwickelt, um die BOOM und CRASH Indizes zu melken. funktioniert jetzt auch auf weltrade für PAIN und GAIN Indizes. Senden Sie mir eine Nachricht, wenn Sie Hilfe mit dem Indikator benötigen. ÜBERPRÜFEN SIE DIE STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: KLICKEN SIE HIERALSO ÜBERPRÜFEN SIE DIE ZWEITE ZU NONEFX SPIKE CATCHER: KLICKEN SIE HIER STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 WAS NEUES! Brandneue Strategie. Dies ist der Indikator, den Sie für 2025 brauchen. N
Royal Scalping Indicator M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Eingebaute Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale Preis
Weitere Produkte dieses Autors
Indicador Fimathe
Thiago Pereira Pinho
5 (4)
Indikatoren
Fimathe-Indikator Der Fimathe-Indikator ist ein Tool für MetaTrader 5, das Händlern hilft, Unterstützung, Widerstand, neutrale Zonen und Preiskanäle zu erkennen. Er verfügt über eine interaktive Schnittstelle zum Zeichnen und Verwalten von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, zum Erzeugen von Take-Profit-Kanälen und neutralen Zonen sowie zum Bereitstellen von visuellen und akustischen Warnungen bei Ausbrüchen. Hauptmerkmale Unterstützungs- und Widerstandslinien: Dynamische und verschiebbare L
FREE
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Das ADX-Histogramm ist eine moderne und visuelle Erweiterung des klassischen Average Directional Index (ADX ). Es wandelt die Standard-ADX- und DI+ / DI--Werte in ein farbkodiertes Histogramm um, wodurch die Trendanalyse viel klarer und schneller wird. Hauptmerkmale: Histogramm mit vier Zuständen : Blau = Normaler Kauftrend Grün = Starker Kauftrend Orange = Normaler Verkaufstrend Rot = Starker Verkaufstrend Automatische Erkennung der Stärke : verwendet die ADX-Linie, um "normale
FREE
CMF Scalping Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Dynamische CMF-Berechnung: Passen Sie den Zeitraum für den Chaikin Money Flow (CMF) an, um Ihre Analyse zu verfeinern und die Signalgenauigkeit zu maximieren. Intuitive farbkodierte Warnungen: Interpretieren Sie die Marktbedingungen sofort mit klaren visuellen Hinweisen: Grüner Alarm: Zeigt die überkaufte Zone an und signalisiert eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit. Roter Alarm: Zeigt die überverkaufte Zone an - was auf eine potenzielle Kaufgelegenheit hindeutet. Grauer Alarm: Zeig
FREE
Tick Volume
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Indikatoren
Der TickVolume -Indikator ist ein fortschrittliches Order Flow & Volumenanalyse-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um die Echtzeit-Tick-Dominanz zwischen Käufern und Verkäufern zu verfolgen. Es übersetzt rohes Tick-Volumen in eine intuitive und handlungsrelevante Visualisierung, die Stärke, Schwäche, Geschwindigkeit und Absorptionszonen durch mehrere dynamische Histogramm-Ebenen hervorhebt. Exklusive Funktionen und Fortschrittliche Technologie Mehrschichtige Dominanz-Verfolgung (Mult
Sync
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Utilitys
Sync-Indikator für MetaTrader 5 (MT5): Synchronisieren Sie Ihre Charts und Objekte Der Sync-Indikator ist das ultimative Werkzeug für Händler, die Price Action, Smart Money Concepts (SMC) oder andere Strategien verwenden, die eine präzise Korrelation zwischen mehreren Zeitrahmen erfordern. Dieses professionelle Tool geht über eine einfache Maussynchronisation hinaus. Es repliziert Ihre technische Analyse (Linien, Kanäle, Rechtecke) über mehrere Charts hinweg und verfügt über ein exklusives O
Keltner Channels Modern
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der Keltner-Kanal Pro ist eine moderne und verbesserte Version des klassischen Keltner-Kanals und wurde für Händler entwickelt, die Trends, Umkehrungen und überkaufte/überverkaufte Zonen mit größerer Genauigkeit erkennen möchten. Mit dem EMA (Exponential Moving Average) und dem ATR (Average True Range) passt sich dieser Indikator automatisch an die Marktvolatilität an und liefert dynamische Kanäle, die helfen, Störungen herauszufiltern und das Handels-Timing zu verbessern. Hauptmerkmale: Ha
FREE
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Utilitys
Ein leistungsstarkes und intuitives Handelsmanagement-Tool , das für Scalper und Intraday-Händler entwickelt wurde. Es wurde zur Ergänzung der Nampim Samba Scalper-Strategie entwickelt und ermöglicht es Händlern, Positionen schnell zu eröffnen, zu verwalten und zu schließen , ohne den Chart zu verlassen. Hauptmerkmale: ️ Anpassbares Handelsfenster - wählen Sie die Position (links, rechts, mittig, oben, unten). Ein-Klick-Handelsschaltflächen - sofortige Eröffnung von Kauf-/Verkaufsgeschäft
FREE
CMF Scalping
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Dynamische CMF-Berechnung: Passen Sie den Zeitraum für den Chaikin Money Flow (CMF) an, um Ihre Analyse zu verfeinern und die Signalgenauigkeit zu maximieren. Intuitive farbkodierte Warnungen: Interpretieren Sie die Marktbedingungen sofort mit klaren visuellen Hinweisen: Grüner Alarm: Zeigt die überkaufte Zone an und signalisiert eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit. Roter Alarm: Zeigt die überverkaufte Zone an - was auf eine potenzielle Kaufgelegenheit hindeutet. Grauer Alarm: Zeig
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Professioneller kumulativer Delta- und Volumen-Median-Indikator Verfolgen Sie echten Kauf-/Verkaufsdruck mit diesem leistungsstarken Tool zur Volumenanalyse. Der Volumenvergleichsindikator kombiniert kumulatives Delta und Volumenmedian , um Ihnen zu helfen, institutionelle Aktivitäten, Ungleichgewichte und potenzielle Umkehrungen zu erkennen. Hauptmerkmale: Kumulatives Delta-Histogramm - Visualisiert das Netto-Kauf- und Verkaufsvolumen in Echtzeit. Kauf-/Verkaufsvolumen-Mediane - Horiz
Real Flow Defense Levels MT4
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der Real Flow Defense Levels-Indikator ist ein proprietäres Tool, das entwickelt wurde, um signifikante, überzeugende Preiszonen zu identifizieren und direkt auf Ihrem Haupt-Handelsdiagramm darzustellen. Er verwendet eine dynamische, volumenbasierte Analyse, um zu bestimmen, wo der Markt zuvor die stärkste Verteidigung oder Konzentration von Aktivität gezeigt hat. Diese eingezeichneten Linien dienen als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus , die die Preise hervorheben, bei denen die
Market Profile TPO MT4
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der MarketProfileTPO-Indikator für MetaTrader 5 ist ein leistungsstarkes Tool, das das auf der Time Price Opportunity (TPO)-Analyse bas ierende Marktprofil-Konzept direkt in Ihr Haupt-Chartfenster bringt. Dieser Indikator berechnet und zeigt die Preisverteilung über einen bestimmten Zeitraum an und hebt die wichtigsten Bereiche der Marktaktivität und -konzentration hervor. Er ist besonders für Instrumente mit hoher Volatilität wie NAS100, US30 und XAUUSD optimiert , wenn er auf dem M1-Zeitrahmen
Follow Line MT4
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Hören Sie auf, dem Markt hinterherzulaufen. Der Follow-Line-Indikator liefert klare Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt in Ihrem Chart. Dieses fortschrittliche Tool verfügt über eine dynamische Trendlinie , die sich sofort an die Marktstruktur anpasst. Sie ist Ihre unmittelbare visuelle Referenz: Blau bedeutet, dass Sie sich in einem Aufwärtstrend befinden, und Rot signalisiert einen Abwärtstrend. Die Kernfunktion verfolgt Preisextreme und Volatilität, um die wahre Trendstärke zu definie
Volume Compair Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Es ermöglicht Händlern, das Gleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck besser zu verstehen und liefert klare visuelle Signale für potenzielle Umkehrungen und Ausbrüche . Hauptmerkmale: Kumulatives Delta-Volumen : trennt Kauf- und Verkaufsdruck in Echtzeit. Median Buy & Sell Volume Linien : heben Gleichgewichtszonen im Orderflow hervor. Volume Velocity Factor : passt die Deltastärke basierend auf plötzlichen Volumenänderungen an. Smart MFI Alerts : automatische Kauf-/Verkaufspfei
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der MarketProfileTPO-Indikator für MetaTrader 5 ist ein leistungsstarkes Tool, das das auf der Time Price Opportunity (TPO)-Analyse basierende Marktprofil-Konzept direkt in Ihr Haupt-Chartfenster bringt. Dieser Indikator berechnet und zeigt die Preisverteilung über einen bestimmten Zeitraum an und hebt die wichtigsten Bereiche der Marktaktivität und -konzentration hervor. Er ist besonders für Instrumente mit hoher Volatilität wie NAS100, US30 und XAUUSD optimiert, wenn er auf dem M1-Zeitrahmen (
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der Real Flow Defense Levels-Indikator ist ein proprietäres Tool, das entwickelt wurde, um signifikante, überzeugende Preiszonen zu identifizieren und direkt auf Ihrem Haupt-Handelsdiagramm darzustellen. Er verwendet eine dynamische, volumenbasierte Analyse, um zu bestimmen, wo der Markt zuvor die stärkste Verteidigung oder Konzentration von Aktivität gezeigt hat. Diese eingezeichneten Linien dienen als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus , die die Preise hervorheben, bei denen die
Follow Line
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der Follow-Line-Indikator ist ein unverzichtbares technisches Analyseinstrument, das eine klare, unmittelbare Visualisierung des Trends bietet und gleichzeitig hochwahrscheinliche Umkehrungen in Echtzeit erkennt. Durch die Kombination von adaptiver Preisverfolgung mit klaren visuellen Warnungen verwandelt er komplexe Daten in umsetzbare Handelssignale. Hauptmerkmale Dynamische Trendlinie: Verfolgt die vorherrschende Richtung des Marktes und passt sich automatisch an jedes neue Preisextrem an. Kl
Fimathe Painel
Thiago Pereira Pinho
Utilitys
Fimathe-Anzeige jetzt mit automatischer Eingabe Größe und Position des Panels wählbar. DYNAMIC LINES - Interaktive und verschiebbare Unterstützung und Widerstand INTELLIGENT NEUTRAL ZONE - Kritischer Bereich zwischen den Bewegungen MULTIPLE TAKE CHANNELS - Präzise Gewinnprognosen ALERTS SYSTEM - Visuelle und akustische Benachrichtigungen ACCURATE TAKE - 25%, 50% und 75% Aufschlüsselung OPERATIONAL BOT - Führen Sie Trades automatisch aus! EXKLUSIVE NEUHEIT: So fortige Aktivieru
Price Compass
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der Price Compass ist ein leistungsstarkes Werkzeug der technischen Analyse, das als Ihr Trend-Navigationssystem an den Finanzmärkten konzipiert wurde. Er bewertet den durchschnittlichen gerichteten Marktdruck und filtert kurzfristiges Rauschen effektiv heraus, um die dominante Bewegung klar zu identifizieren. Der Indikator quantifiziert, wie weit der aktuelle Preis von seinem "zentralen Durchschnitt" entfernt ist, und liefert ein präzises Signal für die Marktausrichtung (Bullisch, Bärisch oder
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension