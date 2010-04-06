Keltner Channels Modern

Der Keltner-Kanal Pro ist eine moderne und verbesserte Version des klassischen Keltner-Kanals und wurde für Händler entwickelt, die Trends, Umkehrungen und überkaufte/überverkaufte Zonen mit größerer Genauigkeit erkennen möchten.

Mit dem EMA (Exponential Moving Average) und dem ATR (Average True Range) passt sich dieser Indikator automatisch an die Marktvolatilität an und liefert dynamische Kanäle, die helfen, Störungen herauszufiltern und das Handels-Timing zu verbessern.

✨ Hauptmerkmale:

  • 📈 Hauptkanal (oberer, mittlerer und unterer) basierend auf EMA + ATR.

  • Optionale zusätzliche Bänder zur Erkennung extremer Kursbewegungen.

  • Hohe Präzision bei der Erkennung von Ausbrüchen und Rücksetzern.

  • 🎯 Geeignet für Scalping, Daytrading und Swingtrading in Forex, Aktien, Indizes und Cryptocurrencies.

  • 🔧 Vollständig anpassbare Parameter: EMA-Periode, ATR-Periode, Multiplikatoren und angewandter Preistyp.

📊 Wie zu verwenden:

  1. Die mittlere Linie (EMA) dient als Trendführer.

  2. Dieoberen und unteren Bänder dienen als dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen.

  3. Zusätzliche Bänder markieren überkaufte/überverkaufte Bedingungen, die sich perfekt für Gegentrend-Strategien oder zur Bestätigung starker Ausbrüche eignen.

🚀 Vorteile für Trader:

  • Reduziert falsche Signale in volatilen Märkten.

  • Passt sich automatisch an jeden Vermögenswert oder Zeitrahmen an.

  • Funktioniert perfekt als Filter für Preisaktionsstrategien.

  • Hilft, echte Ausbrüche von Erschöpfungsbewegungen zu unterscheiden.


