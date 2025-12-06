EmasFijas
- Indikatoren
- Isaias Villalobos Arias
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Multi-Timeframe EMA-Indikator für MetaTrader 5Produkt-Beschreibung
Englisch:
EmasFijas zeigt EMAs (Exponential Moving Averages) von jedem Zeitrahmen auf Ihrem aktuellen Chart an. Perfekt für Multi-Timeframe-Analysen ohne Chartwechsel. Verfügt über ein intuitives visuelles Dropdown-Panel zur schnellen Auswahl eines der 21 verfügbaren MT5-Zeitrahmen.
Spanisch:
EmasFijas zeigt EMAs (Medias Móviles Exponenciales) für jeden beliebigen Zeitrahmen in Ihrem aktuellen Chart an. Perfekt für multitemporale Analysen ohne Bildwechsel. Enthält ein visuelles Panel mit abwählbaren Menüs, um schnell eine der 21 Zeiträume auszuwählen, die im MT5 verfügbar sind.Wichtigste Merkmale
Anzeige von 3 anpassbaren EMAs (Standard: 30, 50, 100)
Alle 21 MT5-Zeitrahmen verfügbar (M1 bis MN1)
Kompaktes visuelles Dropdown-Panel für eine einfache Zeitrahmenauswahl
Erinnert sich an den zuletzt ausgewählten Zeitrahmen (bleibt über Chartänderungen hinweg erhalten)
Aktivieren/Deaktivieren bestimmter Zeitrahmen über Eingabeparameter
Vollständig anpassbare Farben und Linienbreiten
Anpassbare EMA-Perioden
Einstellbare Panel-Position
Skalpieren: Anzeige von H1- oder H4-Trend-EMAs beim Handel auf M1 oder M5
Swing-Handel: Überwachen Sie D1 oder W1 EMAs auf H4 Charts
Trend-Bestätigung: Bestätigen Sie Einstiege mit der Trendrichtung des höheren Zeitrahmens
Unterstützung/Widerstand: Verwenden Sie EMAs höherer Zeitrahmen als dynamische S/R-Levels
|
Kategorie
|
Zeitrahmen
|
Minuten
|
M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30
|
Stunden
|
H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12
|
Höher
|
D1 (Täglich), W1 (Wöchentlich), MN1 (Monatlich)
Eingabe-Parameter
|
Parameter
|
Beschreibung
|
EMA-Perioden (1, 2, 3)
|
Anpassen der EMA-Perioden (Standard: 30, 50, 100)
|
Farben (1, 2, 3)
|
Benutzerdefinierte Farben für jede EMA-Linie festlegen
|
Linienbreite
|
Stellen Sie die Linienstärke ein (Standardwert: 2)
|
M1-MN1 anzeigen
|
Aktivieren/Deaktivieren jedes Zeitrahmens im Dropdown
|
Panel-Position X, Y
|
Position des Panels auf dem Diagramm einstellen
Verwendung
Fügen Sie den Indikator zu einem beliebigen Chart hinzu
Konfigurieren Sie die EMA-Perioden und Farben, falls gewünscht
Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche im Panel
Wählen Sie den Zeitrahmen, den Sie anzeigen möchten
Die EMAs werden von dem ausgewählten Zeitrahmen auf Ihrem aktuellen Chart gezeichnet.
MetaTrader 5 (jede Version)
Funktioniert mit jedem Broker
Funktioniert mit jedem Symbol (Forex, Aktien, Krypto, etc.)
Keine externen Abhängigkeiten
|
Plattform
|
MetaTrader 5
|
Kategorie
|
Indikatoren - Trend
|
Version
|
1.00
|
Sprache
|
MQL5
Zusätzliche Hinweise
Dieser Indikator wurde gründlich getestet und auf Leistung optimiert. Der Code ist sauber, gut dokumentiert und folgt den MQL5 Best Practices. Er verwendet ein effizientes Handle-Management und korrekte Pufferberechnungen, um einen reibungslosen Betrieb auch bei Charts mit vielen Balken zu gewährleisten.
Das visuelle Panel ist kompakt und nicht aufdringlich, so dass sich die Händler auf ihre Analyse konzentrieren können, während sie schnellen Zugriff auf die Zeitrahmenauswahl haben.Unterstützung
Für Fragen, Vorschläge oder Support kontaktieren Sie mich bitte über das MQL5.com Nachrichtensystem.