Multi-Timeframe EMA-Indikator für MetaTrader 5

Produkt-Beschreibung

Englisch:

EmasFijas zeigt EMAs (Exponential Moving Averages) von jedem Zeitrahmen auf Ihrem aktuellen Chart an. Perfekt für Multi-Timeframe-Analysen ohne Chartwechsel. Verfügt über ein intuitives visuelles Dropdown-Panel zur schnellen Auswahl eines der 21 verfügbaren MT5-Zeitrahmen.

Spanisch:

EmasFijas zeigt EMAs (Medias Móviles Exponenciales) für jeden beliebigen Zeitrahmen in Ihrem aktuellen Chart an. Perfekt für multitemporale Analysen ohne Bildwechsel. Enthält ein visuelles Panel mit abwählbaren Menüs, um schnell eine der 21 Zeiträume auszuwählen, die im MT5 verfügbar sind.

Wichtigste Merkmale

  • Anzeige von 3 anpassbaren EMAs (Standard: 30, 50, 100)

  • Alle 21 MT5-Zeitrahmen verfügbar (M1 bis MN1)

  • Kompaktes visuelles Dropdown-Panel für eine einfache Zeitrahmenauswahl

  • Erinnert sich an den zuletzt ausgewählten Zeitrahmen (bleibt über Chartänderungen hinweg erhalten)

  • Aktivieren/Deaktivieren bestimmter Zeitrahmen über Eingabeparameter

  • Vollständig anpassbare Farben und Linienbreiten

  • Anpassbare EMA-Perioden

  • Einstellbare Panel-Position

Anwendungsfälle

  • Skalpieren: Anzeige von H1- oder H4-Trend-EMAs beim Handel auf M1 oder M5

  • Swing-Handel: Überwachen Sie D1 oder W1 EMAs auf H4 Charts

  • Trend-Bestätigung: Bestätigen Sie Einstiege mit der Trendrichtung des höheren Zeitrahmens

  • Unterstützung/Widerstand: Verwenden Sie EMAs höherer Zeitrahmen als dynamische S/R-Levels

Verfügbare Timeframes

Kategorie

Zeitrahmen

Minuten

M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30

Stunden

H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12

Höher

D1 (Täglich), W1 (Wöchentlich), MN1 (Monatlich)


Eingabe-Parameter

Parameter

Beschreibung

EMA-Perioden (1, 2, 3)

Anpassen der EMA-Perioden (Standard: 30, 50, 100)

Farben (1, 2, 3)

Benutzerdefinierte Farben für jede EMA-Linie festlegen

Linienbreite

Stellen Sie die Linienstärke ein (Standardwert: 2)

M1-MN1 anzeigen

Aktivieren/Deaktivieren jedes Zeitrahmens im Dropdown

Panel-Position X, Y

Position des Panels auf dem Diagramm einstellen


Verwendung

  1. Fügen Sie den Indikator zu einem beliebigen Chart hinzu

  2. Konfigurieren Sie die EMA-Perioden und Farben, falls gewünscht

  3. Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche im Panel

  4. Wählen Sie den Zeitrahmen, den Sie anzeigen möchten

  5. Die EMAs werden von dem ausgewählten Zeitrahmen auf Ihrem aktuellen Chart gezeichnet.

Voraussetzungen

  • MetaTrader 5 (jede Version)

  • Funktioniert mit jedem Broker

  • Funktioniert mit jedem Symbol (Forex, Aktien, Krypto, etc.)

  • Keine externen Abhängigkeiten

Checkliste für Screenshots (zum Einreichen)

Erforderliche Screenshots müssen enthalten sein:

  1. Hauptansicht: Indikator im Chart mit sichtbaren EMAs

  2. Dropdown geöffnet: Panel mit erweiterter Zeitrahmenliste

  3. Anderer Zeitrahmen: Anzeige der H1 EMAs auf dem M10 Chart

  4. Parameter: Eingabe-Einstellungsfenster

  5. Mehrere Symbole: Der Indikator funktioniert auf verschiedenen Instrumenten

Technische Informationen

Plattform

MetaTrader 5

Kategorie

Indikatoren - Trend

Version

1.00

Sprache

MQL5


Zusätzliche Hinweise

Dieser Indikator wurde gründlich getestet und auf Leistung optimiert. Der Code ist sauber, gut dokumentiert und folgt den MQL5 Best Practices. Er verwendet ein effizientes Handle-Management und korrekte Pufferberechnungen, um einen reibungslosen Betrieb auch bei Charts mit vielen Balken zu gewährleisten.

Das visuelle Panel ist kompakt und nicht aufdringlich, so dass sich die Händler auf ihre Analyse konzentrieren können, während sie schnellen Zugriff auf die Zeitrahmenauswahl haben.

Unterstützung

Für Fragen, Vorschläge oder Support kontaktieren Sie mich bitte über das MQL5.com Nachrichtensystem.


