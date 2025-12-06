EmasFijas

Multi-Timeframe EMA-Indikator für MetaTrader 5

Produkt-Beschreibung

Englisch:

EmasFijas zeigt EMAs (Exponential Moving Averages) von jedem Zeitrahmen auf Ihrem aktuellen Chart an. Perfekt für Multi-Timeframe-Analysen ohne Chartwechsel. Verfügt über ein intuitives visuelles Dropdown-Panel zur schnellen Auswahl eines der 21 verfügbaren MT5-Zeitrahmen.

Spanisch:

EmasFijas zeigt EMAs (Medias Móviles Exponenciales) für jeden beliebigen Zeitrahmen in Ihrem aktuellen Chart an. Perfekt für multitemporale Analysen ohne Bildwechsel. Enthält ein visuelles Panel mit abwählbaren Menüs, um schnell eine der 21 Zeiträume auszuwählen, die im MT5 verfügbar sind.

Anzeige von 3 anpassbaren EMAs (Standard: 30, 50, 100)

Alle 21 MT5-Zeitrahmen verfügbar (M1 bis MN1)

Kompaktes visuelles Dropdown-Panel für eine einfache Zeitrahmenauswahl

Erinnert sich an den zuletzt ausgewählten Zeitrahmen (bleibt über Chartänderungen hinweg erhalten)

Aktivieren/Deaktivieren bestimmter Zeitrahmen über Eingabeparameter

Vollständig anpassbare Farben und Linienbreiten

Anpassbare EMA-Perioden

Einstellbare Panel-Position

Skalpieren: Anzeige von H1- oder H4-Trend-EMAs beim Handel auf M1 oder M5

Swing-Handel: Überwachen Sie D1 oder W1 EMAs auf H4 Charts

Trend-Bestätigung: Bestätigen Sie Einstiege mit der Trendrichtung des höheren Zeitrahmens

Unterstützung/Widerstand: Verwenden Sie EMAs höherer Zeitrahmen als dynamische S/R-Levels

Kategorie Zeitrahmen Minuten M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30 Stunden H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12 Höher D1 (Täglich), W1 (Wöchentlich), MN1 (Monatlich)

Wichtigste MerkmaleAnwendungsfälleVerfügbare Timeframes





Parameter Beschreibung EMA-Perioden (1, 2, 3) Anpassen der EMA-Perioden (Standard: 30, 50, 100) Farben (1, 2, 3) Benutzerdefinierte Farben für jede EMA-Linie festlegen Linienbreite Stellen Sie die Linienstärke ein (Standardwert: 2) M1-MN1 anzeigen Aktivieren/Deaktivieren jedes Zeitrahmens im Dropdown Panel-Position X, Y Position des Panels auf dem Diagramm einstellen

Eingabe-Parameter





Fügen Sie den Indikator zu einem beliebigen Chart hinzu Konfigurieren Sie die EMA-Perioden und Farben, falls gewünscht Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche im Panel Wählen Sie den Zeitrahmen, den Sie anzeigen möchten Die EMAs werden von dem ausgewählten Zeitrahmen auf Ihrem aktuellen Chart gezeichnet.

MetaTrader 5 (jede Version)

Funktioniert mit jedem Broker

Funktioniert mit jedem Symbol (Forex, Aktien, Krypto, etc.)

Keine externen Abhängigkeiten

VerwendungVoraussetzungenCheckliste für Screenshots (zum Einreichen)

Erforderliche Screenshots müssen enthalten sein:

Hauptansicht: Indikator im Chart mit sichtbaren EMAs Dropdown geöffnet: Panel mit erweiterter Zeitrahmenliste Anderer Zeitrahmen: Anzeige der H1 EMAs auf dem M10 Chart Parameter: Eingabe-Einstellungsfenster Mehrere Symbole: Der Indikator funktioniert auf verschiedenen Instrumenten

Plattform MetaTrader 5 Kategorie Indikatoren - Trend Version 1.00 Sprache MQL5

Technische Informationen





Zusätzliche Hinweise

Dieser Indikator wurde gründlich getestet und auf Leistung optimiert. Der Code ist sauber, gut dokumentiert und folgt den MQL5 Best Practices. Er verwendet ein effizientes Handle-Management und korrekte Pufferberechnungen, um einen reibungslosen Betrieb auch bei Charts mit vielen Balken zu gewährleisten.

Das visuelle Panel ist kompakt und nicht aufdringlich, so dass sich die Händler auf ihre Analyse konzentrieren können, während sie schnellen Zugriff auf die Zeitrahmenauswahl haben.

Unterstützung

Für Fragen, Vorschläge oder Support kontaktieren Sie mich bitte über das MQL5.com Nachrichtensystem.