Indicador Fimathe

HiLo Activator Plus Rodrigo Galeote 5 (1) Indikatoren

HiLo Activator ist einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren zur Trendbestimmung. Hier finden Sie ihn mit der Möglichkeit, den Zeitraum und die Farben anzupassen. Dieser Indikator zeichnet auch Auf- und Abwärtspfeile, wenn es eine Trendänderung gibt, die sehr starke Einstiegs- und Ausstiegspunkte anzeigen. HiLo passt gut zu verschiedenen Arten von Perioden für den Daytrading. Sie können leicht erkennen, wann es Zeit ist, zu kaufen oder zu verkaufen. Er eignet sich auch für andere Zeiträume