Indicador Fimathe
- Indikatoren
- Thiago Pereira Pinho
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 11 Oktober 2025
Fimathe-Indikator
DerFimathe-Indikator ist ein Tool für MetaTrader 5, das Händlern hilft, Unterstützung, Widerstand, neutrale Zonen und Preiskanäle zu erkennen. Er verfügt über eine interaktive Schnittstelle zum Zeichnen und Verwalten von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, zum Erzeugen von Take-Profit-Kanälen und neutralen Zonen sowie zum Bereitstellen von visuellen und akustischen Warnungen bei Ausbrüchen.
Hauptmerkmale
-
Unterstützungs- und Widerstandslinien:
-
Dynamische und verschiebbare Linien zur Identifizierung von Schlüsselniveaus.
-
-
Referenz-Kanal:
-
Erzeugt einen Kanal zwischen Unterstützung und Widerstand und zeigt den Abstand in Pips an.
-
-
Neutrale Zone und Take-Profit-Kanäle:
-
Erzeugt eine neutrale Zone und mehrere Take-Profit-Kanäle basierend auf der Marktrichtung (Aufwärts- oder Abwärtstrend).
-
-
Kanalaufteilung:
-
Unterteilt den Kanal in Quartile (25 %, 50 %, 75 %), um Bereiche von Interesse zu identifizieren.
-
-
Interaktive Schaltflächen:
-
Sperren/Entsperren: Verhindert oder ermöglicht die Anpassung der Linien.
-
Aufwärtstrend/Abwärtstrend: Legt die Marktrichtung fest , um Zonen und Kanäle zu erzeugen.
-
Slice/Restore: Aktiviert oder deaktiviert die Slicing-Linien.
-
Breakout NZ: Generiert Take-Profit-Kanäle nach einem Ausbruch aus einer neutralen Zone.
-
RZN löschen: Entfernt generierte Take-Profit-Kanäle.
-
-
Warnungen:
-
Visuelle und akustische Warnungen bei Durchbrüchen von Unterstützungs-, Widerstands- oder neutralen Zonen.
-
Vorteile
-
Benutzerfreundlichkeit: Intuitive Oberfläche mit interaktiven Schaltflächen.
-
Genauigkeit: Berechnungen basieren auf aktuellen Kursen.
-
Anpassung: Farben, Linienstärke und Anzahl der Take-Profit-Levels können angepasst werden .
-
Alarme: Benachrichtigungen bei Ausbrüchen
Anwendungen
-
Technische Analyse: Identifizieren Sie wichtige Niveaus und Bereiche von Interesse.
-
Risikomanagement: Setzen Sie Gewinnziele und Stop-Loss-Levels auf der Grundlage von Take-Profit-Kanälen.
-
Breakout-Strategien: Überwachen Sie Ausbrüche und projizieren Sie neue Kanäle.
