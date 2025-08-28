DTK Scalping Panel

Ein leistungsstarkes und intuitives Handelsmanagement-Tool, das für Scalper und Intraday-Händler entwickelt wurde.
Es wurde zur Ergänzung der Nampim Samba Scalper-Strategie entwickelt und ermöglicht es Händlern, Positionen schnell zu eröffnen, zu verwalten und zu schließen, ohne den Chart zu verlassen.

✨ Hauptmerkmale:

  • 🎛️ Anpassbares Handelsfenster - wählen Sie die Position (links, rechts, mittig, oben, unten).

  • 🟢 Ein-Klick-Handelsschaltflächen - sofortige Eröffnung von Kauf-/Verkaufsgeschäften mit voreingestellten Losgrößen.

  • Close Management - Schließen Sie die letzten 1/2/3 Trades oder alle Buy/Sell Positionen mit einem Klick.

  • Automatische TP/SL in USD - Setzen Sie globale Gewinn-/Verlustziele für Kauf- und Verkaufspositionen.

  • 📊 Live-Gewinnverfolgung - das Panel zeigt in Echtzeit Gewinn/Verlust für die Kauf- und Verkaufsseite an.

  • ⏱️ Kerzen-Timer - zeigt die verbleibenden Sekunden und den Fortschritt der aktuellen M5-Kerze an.

  • 📐 Anpassbares Panel - Größe und Höhe des Panels mit Schnellschaltflächen einstellen.

  • 🎨 Modernes Interface - sauberes Design mit benutzerdefinierten Farben und Hintergrund mit Farbverlauf.

📊 Wie man es benutzt:

  1. Platzieren Sie den EA auf dem gewünschten Chart.

  2. Wählen Sie die Position des Panels (Standard: unten links).

  3. Verwenden Sie die Lot-Eingabefelder, um Ihre bevorzugten Handelsgrößen festzulegen.

  4. Eröffnen Sie Trades mit einem Klick, überwachen Sie Gewinne in Echtzeit und verwalten Sie sie direkt vom Panel aus.

  5. Legen Sie Take Profit und Stop Loss in USD fest, um alle Positionen automatisch zu schließen, wenn die Ziele erreicht sind.

🚀 Vorteile für Trader:

  • Erspart die manuelle Verwaltung von Trades im Terminal.

  • Erhöht die Geschwindigkeit und Präzision - ideal für Scalping und schnelle Intraday-Strategien.

  • Reduziert die emotionale Entscheidungsfindung durch die Verwendung vordefinierter TP/SL in Geldwerten.

  • Funktioniert bei Forex, Indizes, Rohstoffen, Aktien und Kryptowährungen.


Weitere Produkte dieses Autors
Fimathe Painel
Thiago Pereira Pinho
Utilitys
Fimathe-Anzeige jetzt mit automatischer Eingabe Größe und Position des Panels wählbar. DYNAMIC LINES - Interaktive und verschiebbare Unterstützung und Widerstand INTELLIGENT NEUTRAL ZONE - Kritischer Bereich zwischen den Bewegungen MULTIPLE TAKE CHANNELS - Präzise Gewinnprognosen ALERTS SYSTEM - Visuelle und akustische Benachrichtigungen ACCURATE TAKE - 25%, 50% und 75% Aufschlüsselung OPERATIONAL BOT - Führen Sie Trades automatisch aus! EXKLUSIVE NEUHEIT: So fortige Aktivieru
Indicador Fimathe
Thiago Pereira Pinho
5 (4)
Indikatoren
Fimathe-Indikator Der Fimathe-Indikator ist ein Tool für MetaTrader 5, das Händlern hilft, Unterstützung, Widerstand, neutrale Zonen und Preiskanäle zu erkennen. Er verfügt über eine interaktive Schnittstelle zum Zeichnen und Verwalten von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, zum Erzeugen von Take-Profit-Kanälen und neutralen Zonen sowie zum Bereitstellen von visuellen und akustischen Warnungen bei Ausbrüchen. Hauptmerkmale Unterstützungs- und Widerstandslinien: Dynamische und verschiebbare L
FREE
CMF Scalping Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Dynamische CMF-Berechnung: Passen Sie den Zeitraum für den Chaikin Money Flow (CMF) an, um Ihre Analyse zu verfeinern und die Signalgenauigkeit zu maximieren. Intuitive farbkodierte Warnungen: Interpretieren Sie die Marktbedingungen sofort mit klaren visuellen Hinweisen: Grüner Alarm: Zeigt die überkaufte Zone an und signalisiert eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit. Roter Alarm: Zeigt die überverkaufte Zone an - was auf eine potenzielle Kaufgelegenheit hindeutet. Grauer Alarm: Zeig
FREE
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Das ADX-Histogramm ist eine moderne und visuelle Erweiterung des klassischen Average Directional Index (ADX ). Es wandelt die Standard-ADX- und DI+ / DI--Werte in ein farbkodiertes Histogramm um, wodurch die Trendanalyse viel klarer und schneller wird. Hauptmerkmale: Histogramm mit vier Zuständen : Blau = Normaler Kauftrend Grün = Starker Kauftrend Orange = Normaler Verkaufstrend Rot = Starker Verkaufstrend Automatische Erkennung der Stärke : verwendet die ADX-Linie, um "normale
FREE
Keltner Channels Modern
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der Keltner-Kanal Pro ist eine moderne und verbesserte Version des klassischen Keltner-Kanals und wurde für Händler entwickelt, die Trends, Umkehrungen und überkaufte/überverkaufte Zonen mit größerer Genauigkeit erkennen möchten. Mit dem EMA (Exponential Moving Average) und dem ATR (Average True Range) passt sich dieser Indikator automatisch an die Marktvolatilität an und liefert dynamische Kanäle, die helfen, Störungen herauszufiltern und das Handels-Timing zu verbessern. Hauptmerkmale: Ha
FREE
Sync
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Utilitys
Sync-Indikator für MetaTrader 5 (MT5): Synchronisieren Sie Ihre Charts und Objekte Der Sync-Indikator ist das ultimative Werkzeug für Händler, die Price Action, Smart Money Concepts (SMC) oder andere Strategien verwenden, die eine präzise Korrelation zwischen mehreren Zeitrahmen erfordern. Dieses professionelle Tool geht über eine einfache Maussynchronisation hinaus. Es repliziert Ihre technische Analyse (Linien, Kanäle, Rechtecke) über mehrere Charts hinweg und verfügt über ein exklusives O
Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der TickVolume -Indikator ist ein fortschrittliches Order Flow & Volumenanalyse-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um die Echtzeit-Tick-Dominanz zwischen Käufern und Verkäufern zu verfolgen. Es übersetzt rohes Tick-Volumen in eine intuitive und handlungsrelevante Visualisierung, die Stärke, Schwäche, Geschwindigkeit und Absorptionszonen durch mehrere dynamische Histogramm-Ebenen hervorhebt. Exklusive Funktionen und Fortschrittliche Technologie Mehrschichtige Dominanz-Verfolgung (Multi-
CMF Scalping
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Dynamische CMF-Berechnung: Passen Sie den Zeitraum für den Chaikin Money Flow (CMF) an, um Ihre Analyse zu verfeinern und die Signalgenauigkeit zu maximieren. Intuitive farbkodierte Warnungen: Interpretieren Sie die Marktbedingungen sofort mit klaren visuellen Hinweisen: Grüner Alarm: Zeigt die überkaufte Zone an und signalisiert eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit. Roter Alarm: Zeigt die überverkaufte Zone an - was auf eine potenzielle Kaufgelegenheit hindeutet. Grauer Alarm: Zeig
FREE
Tick Volume
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Indikatoren
Der TickVolume -Indikator ist ein fortschrittliches Order Flow & Volumenanalyse-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um die Echtzeit-Tick-Dominanz zwischen Käufern und Verkäufern zu verfolgen. Es übersetzt rohes Tick-Volumen in eine intuitive und handlungsrelevante Visualisierung, die Stärke, Schwäche, Geschwindigkeit und Absorptionszonen durch mehrere dynamische Histogramm-Ebenen hervorhebt.  Exklusive Funktionen und Fortschrittliche Technologie Mehrschichtige Dominanz-Verfolgung (Multi
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Professioneller kumulativer Delta- und Volumen-Median-Indikator Verfolgen Sie echten Kauf-/Verkaufsdruck mit diesem leistungsstarken Tool zur Volumenanalyse. Der Volumenvergleichsindikator kombiniert kumulatives Delta und Volumenmedian , um Ihnen zu helfen, institutionelle Aktivitäten, Ungleichgewichte und potenzielle Umkehrungen zu erkennen. Hauptmerkmale: Kumulatives Delta-Histogramm - Visualisiert das Netto-Kauf- und Verkaufsvolumen in Echtzeit. Kauf-/Verkaufsvolumen-Mediane - Horiz
Real Flow Defense Levels MT4
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der Real Flow Defense Levels-Indikator ist ein proprietäres Tool, das entwickelt wurde, um signifikante, überzeugende Preiszonen zu identifizieren und direkt auf Ihrem Haupt-Handelsdiagramm darzustellen. Er verwendet eine dynamische, volumenbasierte Analyse, um zu bestimmen, wo der Markt zuvor die stärkste Verteidigung oder Konzentration von Aktivität gezeigt hat. Diese eingezeichneten Linien dienen als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus , die die Preise hervorheben, bei denen die
Market Profile TPO MT4
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der MarketProfileTPO-Indikator für MetaTrader 5 ist ein leistungsstarkes Tool, das das auf der Time Price Opportunity (TPO)-Analyse bas ierende Marktprofil-Konzept direkt in Ihr Haupt-Chartfenster bringt. Dieser Indikator berechnet und zeigt die Preisverteilung über einen bestimmten Zeitraum an und hebt die wichtigsten Bereiche der Marktaktivität und -konzentration hervor. Er ist besonders für Instrumente mit hoher Volatilität wie NAS100, US30 und XAUUSD optimiert , wenn er auf dem M1-Zeitrahmen
Follow Line MT4
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Hören Sie auf, dem Markt hinterherzulaufen. Der Follow-Line-Indikator liefert klare Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt in Ihrem Chart. Dieses fortschrittliche Tool verfügt über eine dynamische Trendlinie , die sich sofort an die Marktstruktur anpasst. Sie ist Ihre unmittelbare visuelle Referenz: Blau bedeutet, dass Sie sich in einem Aufwärtstrend befinden, und Rot signalisiert einen Abwärtstrend. Die Kernfunktion verfolgt Preisextreme und Volatilität, um die wahre Trendstärke zu definie
Volume Compair Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Es ermöglicht Händlern, das Gleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck besser zu verstehen und liefert klare visuelle Signale für potenzielle Umkehrungen und Ausbrüche . Hauptmerkmale: Kumulatives Delta-Volumen : trennt Kauf- und Verkaufsdruck in Echtzeit. Median Buy & Sell Volume Linien : heben Gleichgewichtszonen im Orderflow hervor. Volume Velocity Factor : passt die Deltastärke basierend auf plötzlichen Volumenänderungen an. Smart MFI Alerts : automatische Kauf-/Verkaufspfei
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der MarketProfileTPO-Indikator für MetaTrader 5 ist ein leistungsstarkes Tool, das das auf der Time Price Opportunity (TPO)-Analyse basierende Marktprofil-Konzept direkt in Ihr Haupt-Chartfenster bringt. Dieser Indikator berechnet und zeigt die Preisverteilung über einen bestimmten Zeitraum an und hebt die wichtigsten Bereiche der Marktaktivität und -konzentration hervor. Er ist besonders für Instrumente mit hoher Volatilität wie NAS100, US30 und XAUUSD optimiert, wenn er auf dem M1-Zeitrahmen (
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der Real Flow Defense Levels-Indikator ist ein proprietäres Tool, das entwickelt wurde, um signifikante, überzeugende Preiszonen zu identifizieren und direkt auf Ihrem Haupt-Handelsdiagramm darzustellen. Er verwendet eine dynamische, volumenbasierte Analyse, um zu bestimmen, wo der Markt zuvor die stärkste Verteidigung oder Konzentration von Aktivität gezeigt hat. Diese eingezeichneten Linien dienen als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus , die die Preise hervorheben, bei denen die
Follow Line
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der Follow-Line-Indikator ist ein unverzichtbares technisches Analyseinstrument, das eine klare, unmittelbare Visualisierung des Trends bietet und gleichzeitig hochwahrscheinliche Umkehrungen in Echtzeit erkennt. Durch die Kombination von adaptiver Preisverfolgung mit klaren visuellen Warnungen verwandelt er komplexe Daten in umsetzbare Handelssignale. Hauptmerkmale Dynamische Trendlinie: Verfolgt die vorherrschende Richtung des Marktes und passt sich automatisch an jedes neue Preisextrem an. Kl
Price Compass
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der Price Compass ist ein leistungsstarkes Werkzeug der technischen Analyse, das als Ihr Trend-Navigationssystem an den Finanzmärkten konzipiert wurde. Er bewertet den durchschnittlichen gerichteten Marktdruck und filtert kurzfristiges Rauschen effektiv heraus, um die dominante Bewegung klar zu identifizieren. Der Indikator quantifiziert, wie weit der aktuelle Preis von seinem "zentralen Durchschnitt" entfernt ist, und liefert ein präzises Signal für die Marktausrichtung (Bullisch, Bärisch oder
