DTK Scalping Panel
- Utilitys
- Thiago Pereira Pinho
- Version: 4.2
- Aktualisiert: 28 August 2025
Ein leistungsstarkes und intuitives Handelsmanagement-Tool, das für Scalper und Intraday-Händler entwickelt wurde.
Es wurde zur Ergänzung der Nampim Samba Scalper-Strategie entwickelt und ermöglicht es Händlern, Positionen schnell zu eröffnen, zu verwalten und zu schließen, ohne den Chart zu verlassen.
✨ Hauptmerkmale:
-
🎛️ Anpassbares Handelsfenster - wählen Sie die Position (links, rechts, mittig, oben, unten).
-
🟢 Ein-Klick-Handelsschaltflächen - sofortige Eröffnung von Kauf-/Verkaufsgeschäften mit voreingestellten Losgrößen.
-
❌ Close Management - Schließen Sie die letzten 1/2/3 Trades oder alle Buy/Sell Positionen mit einem Klick.
-
⚡ Automatische TP/SL in USD - Setzen Sie globale Gewinn-/Verlustziele für Kauf- und Verkaufspositionen.
-
📊 Live-Gewinnverfolgung - das Panel zeigt in Echtzeit Gewinn/Verlust für die Kauf- und Verkaufsseite an.
-
⏱️ Kerzen-Timer - zeigt die verbleibenden Sekunden und den Fortschritt der aktuellen M5-Kerze an.
-
📐 Anpassbares Panel - Größe und Höhe des Panels mit Schnellschaltflächen einstellen.
-
🎨 Modernes Interface - sauberes Design mit benutzerdefinierten Farben und Hintergrund mit Farbverlauf.
📊 Wie man es benutzt:
-
Platzieren Sie den EA auf dem gewünschten Chart.
-
Wählen Sie die Position des Panels (Standard: unten links).
-
Verwenden Sie die Lot-Eingabefelder, um Ihre bevorzugten Handelsgrößen festzulegen.
-
Eröffnen Sie Trades mit einem Klick, überwachen Sie Gewinne in Echtzeit und verwalten Sie sie direkt vom Panel aus.
-
Legen Sie Take Profit und Stop Loss in USD fest, um alle Positionen automatisch zu schließen, wenn die Ziele erreicht sind.
🚀 Vorteile für Trader:
-
Erspart die manuelle Verwaltung von Trades im Terminal.
-
Erhöht die Geschwindigkeit und Präzision - ideal für Scalping und schnelle Intraday-Strategien.
-
Reduziert die emotionale Entscheidungsfindung durch die Verwendung vordefinierter TP/SL in Geldwerten.
-
Funktioniert bei Forex, Indizes, Rohstoffen, Aktien und Kryptowährungen.