Volume Compair Indicator

Ключевые Особенности:

  •  Гистограмма Кумулятивной Дельты – Визуализирует чистый объем покупок против объема продаж в реальном времени.

  •  Медианы Объема Покупок/Продаж – Горизонтальные линии, показывающие средние уровни объема покупок и продаж.

  •  Умная Классификация Объема – Разделяет:

    • Сильные Покупки (Зеленый) – Бычье давление.

    • Сильные Продажи (Красный) – Медвежье давление.

    • Медиана Объема Покупок (Синяя Линия) – Ориентир для типичного объема покупок.

    • Медиана Объема Продаж (Оранжевая Линия) – Ориентир для типичного объема продаж.

  •  Настраиваемые Параметры – Настройте CDIPeriod и CDIRange для чувствительности.

  •  Объем, Сглаженный EMA – Уменьшает рыночный шум для более чистых сигналов.

 Чем Он Помогает Трейдерам:

  •  Выявлять Институциональную Активность – Необычные всплески объема указывают на вход крупных игроков.

  • Подтверждать Прорывы/Развороты – Сильная дельта-дивергенция предупреждает о ложных движениях.

  •  Поддержка/Сопротивление на Основе Объема – Линии медиан выступают в качестве динамических референсных уровней.

  • Дневная Торговля и Скальпинг – Оценивает внутридневные изменения импульса.

 Логика Индикатора:

  • Зеленые Бары = Чистый объем покупок (бычье давление).

  • Красные Бары = Чистый объем продаж (медвежье давление).

  • Синяя Линия = Медиана объема покупок (типичная сила покупок).

  • Оранжевая Линия = Медиана объема продаж (типичная сила продаж).


Рекомендуем также
Range Exhaustion MT5
Robert Gerald Wood
Индикаторы
Исчерпание диапазона происходит, когда цена достигает или превышает ожидаемый диапазон для текущего периода. На этих уровнях цена начинает терять свой импульс по сравнению с более ранним периодом, поэтому стоит убедиться, что вы не открываете новые позиции. Этот индикатор покажет вам, где это может произойти на вашем графике, показывая уровни для дневного, недельного и месячного периодов. Когда вы видите, что цена превышает эти уровни истощения, это говорит вам о том, что импульс, стоящий за дви
Liquidity Map
Alex Amuyunzu Raymond
Индикаторы
Liquidity Map  Overview The Liquidity Map indicator is an advanced visualization tool based on ICT Smart Money Concepts . It automatically identifies daily Buy Zones , Sell Zones , and Liquidity Levels , showing where price is likely to reverse or continue based on institutional order flow. It calculates key levels from the daily session — such as the previous day’s high, low, and midpoint — then derives a premium (sell bias) and discount (buy bias) structure. When price trades into these mapped
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Индикаторы
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Название индикатора:   BullBear Display Версия:   1.00 Разработчик:  É verton Messias Компания:   MT5TOOLSLAB Тип:   Индикатор графика Рынок:   Форекс, Акции, Фьючерсы, Криптовалюты 2. ОПИСАНИЕ BullBear Display   — визуальный индикатор, показывающий в реальном времени: Силу быков (покупателей) Силу медведей (продавцов) Доминирование на рынке (кто контролирует цену) Индикатор отображает эту информацию в верхнем левом углу графика, позволяя быстро анализировать настроения рынк
Percentage Oscillator
Alexandre Borela
5 (1)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Как институционалы торгуют большими объемами, для них не должно пытаться защищать свою позицию на определенных процентных уровнях. Эти уровни будут служить естественной поддержкой и устойчивостью, которую вы можете использовать либо войти в торговлю или быть в курсе возможных опасностей против вашей позиции. Этот осциллятор покажет вам вариацию процент для: День. Неделя. Месяц. Квартал. Год. В подокте, где вы следите за своими опорами
FREE
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Эксперты
Советник использует скальпинг стратегию в ночное время, торговля состоит из   трёх алгоритмов и каждый алгоритм  работает в своём интервале времени. Советник использует множества умных фильтров для адаптации под практически любые экономические ситуации. Используется отложенные ордера для наименьшего проскальзывания при торговли скальпинга. Советник безопасный и не требует никаких настроек от пользователя, просто установить на график и готова. Советник устанавливает защитный стоп-приказ, поэтому
Analise Probabilistica
Valter Cezar Costa
4.78 (9)
Индикаторы
I'm sure after a lot of research on the internet, you haven't found any indicator that can help you with forex or binary trading in the latest probability strategy created by famous trader Ronald Cutrim. The strategy is based on a simple count of green and red candles, checking for a numerical imbalance between them over a certain period of time on an investment market chart. If this imbalance is confirmed and is equal to or greater than 16%, according to trader Ronald Cutrim, creator of the pro
FREE
Easy Trend Trading
Loncey Duwarkah
Индикаторы
The Easy Trend Trading Indicator delivers quick and accurate BUY/SELL signals, ensuring that traders can make timely decisions. It works flawlessly across various timeframes and supports all symbols, making it a versatile tool for any market. Whether you're trading short-term or long-term, this indicator adapts to your needs with ease. Quick Setup: Simply "Enable" the indicator via input settings With a low memory footprint, the indicator is designed for efficiency, ensuring smooth performance e
Market Structures Pro MT5
Andrei Novichkov
Индикаторы
Индикатор Market Structures Pro находит и показывает на графике 5 (пять) паттернов системы Smart Money Concepts (SMC) , а именно: Break Of Structures (BoS) Change of character (CHoCH) Equal Highs & Lows Premium, Equilibrium and Discount зоны с сеткой Фибо High-high, Low-low, High-low and Low-high экстремумы   Паттерны отображаются для двух режимов - Swing   и  Internal  и легко различаются цветом на график. Для режима Internal выбраны более контрастные цвета, более тонкие линии и меньший размер
Utilities
Douglas Lucio De Araujo
Индикаторы
Indicator with 3 features - Clock : Clock independent of the chart, counting continues even when the market is closed. - Template : After setting up a configuration in any graphic, be it color patterns, indicators, zoom ... The configuration will be copied to all active graphics. - TimeFrame : Set the TimeFrame on a chart, and with just one click all the active charts will be changed to the same TimeFrame.
Higher Time Frame Bars
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Индикаторы
Этот индикатор эффективно отслеживает любые свечи других таймфреймов, которые вы хотите отслеживать на том же графике. 1. Выберите любой более высокий таймфрейм для загрузки баров на тот же график. 2. Настройте цвета и стиль свечей. 3. Выберите количество баров для рисования свечей. 4. Отслеживайте завершенные свечи более высоких таймфреймов вместе с фитилем и телом. 5. Легко и удобно для тех, кто не хочет переключать график.
My Point MT5
Claudia Ramona Angerer
Индикаторы
Diagnosis of major and minor pivot Trend detection with many signals Can be used in all symbols Can be used in all time frames Settings: Back Show: The number of candles it displays If you need any adjustments, or have any questions or suggestions, message me How to trade: Blue: sell signal Red: buy signal Blue and red at the same time: no signal Exit signal: Opposite signal
Trend is real
Ivan Simonika
Индикаторы
Несмотря на всю видимую простоту индикатора, внутри у него сложные аналитические алгоритмы, при помощи которых система определяет моменты входов. Индикатор дает точные и своевременные сигналы на вход и на выход из сделки, которые появляются на текущей свече.  Основная цель данного индикатора это определение моментов входов и выходов из сделок, поэтому индикатор Trend Revers отображат только линию тренда и точки входа, тоесть отображает показывают места входа в рынок. Пользоваться индикатором
Xagusd Sentinel
Wycliffe Wanjala Wanyonyi
Эксперты
XAGUSD SENTINEL (MT5) — Breakout & Retest Scalper for XAGUSD/EURUSD on M1 Trade the structure, not the noise. XAGUSD SENTINEL is a precision support/resistance breakout + retest expert advisor purpose-built for XAGUSD (Silver) and EURUSD on the M1 timeframe . It maps dynamic zones from price pivots, times entries on clean breaks or fast retests, and manages risk with basket-level protections—so you can pursue high-frequency setups without letting floating profit slip away.   What makes SENTINEL
Market Might
Sabina Fik
Индикаторы
Индикатор Market Might, несмотря на свою внешнюю простоту, основан на сложных аналитических алгоритмах, позволяющих точно определять моменты входа и выхода из сделок. Сигналы, генерируемые этим индикатором, являются точными и своевременными, появляясь непосредственно на текущей свече. Основная задача индикатора Market Might заключается в определении моментов входа и выхода из сделок. Поэтому он отображает только линию тренда и точки входа, что обеспечивает ясное представление о местах входа на
Fibonacci Sonar
Lorentzos Roussos
Индикаторы
Сонар Фибоначчи Сонар Фибоначчи имеет внутреннюю библиотеку паттернов ценового действия, собранных из 28 символов и 7 таймфреймов. Каждый паттерн разделен на 2 стороны. Сторона до и сторона после. Сонар Фибоначчи использует сторону до для распознавания похожих паттернов. Самое последнее ценовое действие (в любой момент) до цены открытия самого нового бара — это то, что используется в качестве стороны до для поиска в библиотеке. Сторона после содержит совокупность всей активности, которую видел
Daily HiLo
Nicanor Jr Cagape Layco
Индикаторы
DailyHiLo Indicator Master the daily range like a pro. This indicator automatically plots the previous day’s high and low levels —a core element in the (Beat The Market Maker) trading approach—directly on your chart. These levels act as natural boundaries for intraday price action, helping traders identify potential reversal zones, breakout points, and liquidity targets. Key Features Accurate plotting of yesterday’s high and low for any symbol and timeframe. Works seamlessly with BTMM-inspired
FREE
Previous Day Close
Vincent Kipleting Burugo
Индикаторы
The indicator is a line right at yesterday's closing price. With the indicator, there is no need for adding or deleting previous day close lines each new day. T he line gives you an instant visual reference point for support, resistance, and market sentiment.   Whether you are day trading or swing trading, this line helps you quickly gauge where the market closed last session and how current price action relates to that level. It works seamlessly across all timeframes - from 1-minute charts to d
FREE
Engulfing Candle Alert MT5
Prafull Manohar Nikam
Индикаторы
This is a simple arrow system based on Engulfing Candlestick Pattern. It gives you alerts on your smartphone when there is an engulfing candlestick pattern happens. Which type of alerts available? 1. It paints on chart Up/Down Arrows. 2. Popup message and sound alert in trading terminal window. 3. Push notification or Alert on your Android and IOS mobile phones (requires MT4 or MT5 app installed!) *Note: Use it on higher timeframes like H4 (4 hours), D1 (1 Day) then find trade opportunities on s
StudentK Sync Chart
Chui Yu Lui
Индикаторы
--- StudentK Sync Chart --- 1. Move charts at the same time 2. Cross check among different Symbols and Timeframes 3. Plan your own trading strategies --- Context --- StudentK is not indicated as a master or K Sir for knowledgeable person who claims for winning all the time. (But lots of traders should know the fact that it is rarely truth, especially in fluctuated period of time) StudentK is a group of years-experienced traders who want to share amazing tools in Free and Paid versions. Aiming
EmasFijas
Isaias Villalobos Arias
Индикаторы
EmasFijas Multi-Timeframe EMA Indicator for MetaTrader 5 Product Description English: EmasFijas displays EMAs (Exponential Moving Averages) from any timeframe on your current chart. Perfect for multi-timeframe analysis without switching charts. Features an intuitive visual dropdown panel to quickly select any of the 21 available MT5 timeframes. Español: EmasFijas muestra EMAs (Medias Móviles Exponenciales) de cualquier temporalidad en tu gráfico actual. Perfecto para análisis multi-temporalidad
Candle com Fibonacci
Fernando Sanches
Индикаторы
Автоматически строит «золотое соотношение Фибоначчи» между максимумом и минимумом предыдущего дня ... ... Максимумы и минимумы - отличные зоны поддержки и сопротивления. Прорывы уровней Фибоначчи являются ключевыми точками входа и выхода из сделок. Розовые линии показывают, что свеча предыдущего дня закрылась ниже. Линии синего цвета показывают, что свеча предыдущего дня закрылась выше.
Smart Market Flow Detector
Victor Paul Hamilton
4 (1)
Индикаторы
Smart Market Flow Detector (SMFD) - Professional V1.31 I CAN CONSISTENTLY GRIND MONEY FROM THIS, BE IT SCALPING OR LOWER LOTS ON LONGER TIME FRAMES. IF YOU ARE WILLING TO PUT THE WORK IN, TRADING GIVES BACK IN PROFIT WHAT YOU GIVE IN PATIENCE AND DISCIPLINE. WET DREAM 5000% PROFIT A MONTH GAMBLERS MOVE ALONG — THIS IS NOT FOR YOU. 4 Advanced Algorithms Combined Into One Powerful Indicator The Smart Market Flow Detector (SMFD) is a professional-grade Meta Trader 5 indicator that integrates four d
HedgingTrading
Evgeniy Zhdan
Утилиты
Советник для хеджинговой торговли или парного трейдинга. Удобная панель позволяет открывать позиции по нужным торговым инструментам и лотам. Автоматически определяет тип торгового счета - неттинг ли хеджинг. Советник может закрывать все свои позиции при достижении профита или убытка (определяется в настройках). Для контроля убытков необходимо отрицательное значение (например, -100, -500 и т.п.). Если в соответствующих полях стоит 0 - советник не будет использовать эту функцию. Настройки: Close
Ssl b vinod ema alerts
Vinodkumar Nair
Индикаторы
# SSL ST Strategy MT5 Indicator - Russian Version Индикатор SSL ST Strategy MT5 — это инструмент технического анализа, разработанный для помощи трейдерам в четком определении сигналов покупки и продажи на графике торговли. Он предлагает визуальные индикаторы в виде линий и стрелок, а также звуковые, всплывающие и push-уведомления для своевременного оповещения трейдеров о возможностях торговли. ## Основные преимущества - Предоставляет четкие визуальные сигналы прямо на графике с использование
PZ Currency Meter MT5
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Торговля сильными валютами против слабых валют - всегда самая безопасная игра. Этот индикатор измеряет относительную силу между основными валютами и облегчает выбор инструментов, облегчает вход и выход. Основная идея состоит в том, чтобы атаковать слабые валюты, используя сильные в качестве контрвалюты, и наоборот. Покупайте силу против слабости и короткую слабость против силы. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Найти сильные и с
Dsc Vwap Channel
Diogo Sawitzki Cansi
4 (1)
Индикаторы
Indicador usado para sabermos os pontos de suporte de resistência no gráfico. Funciona em todos ativos e timeframes. Acerte exatamente os pontos de entradas e saídas das suas operações.   SEE OUR RESULTS ON INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/diogo.cansi/   TELEGRAM GROUP =  https://t.me/robosdsc More information by email dscinvestimentos@gmail.com or by Whatsapp 55-991372299
FREE
KT Psar Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Индикаторы
KT Psar Arrows строит стрелки на графике с использованием стандартного индикатора Parabolic SAR. Восходящая стрелка отображается, когда максимум свечи касается линии SAR. Нисходящая стрелка появляется, когда минимум свечи касается линии SAR. Сигналы генерируются в реальном времени без ожидания закрытия бара.  Особенности Полезный инструмент для трейдеров, которые хотят экспериментировать с торговыми стратегиями, включающими использование индикатора Parabolic SAR.  Можно использовать для поиска
KT Tether Line MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
The KT Tether Line is a trend-following tool consisting of three indicators that work together to generate trading signals. It can correctly identify market trends while signaling trade entries. It was first introduced by Bryan Strain in the Stock & Commodities magazine in 2000 in "How to get with the trend and out at the end." The Concept When a market trend is confirmed, the most challenging part is determining the timing of the entries. This indicator alerts you to potential trend reversals
Standard Deviation Channel Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Индикаторы
Мультивалютный и мультитаймфреймовый индикатор Канала Стандартных Отклонений (Standard Deviation Channel). Отображает текущее направление рынка. На панели вы можете видеть прорывы и касания (ценой) уровней канала линейной регрессии. В параметрах можете указать любые желаемые валюты и периоды. Также индикатор может отправлять уведомления при касании уровней. По клику на ячейке будет открыт данный символ и период. «Канал стандартных отклонений строится на основе Тренда Линейной Регрессии, которая
Stock Eagle EA MT5
Ivan Pochta
5 (1)
Эксперты
Stock Eagle EA  – автоматизированный торговый советник, разработанный для американского фондового рынка. Основываясь на авторской торговой стратегии и наблюдении за тем, что фондовый рынок, как спотовый рынок, со временем имеет тенденцию к росту, система настроена на открытие исключительно длинных позиций. Она пытается определить рыночные просадки, торгуя волнами, и отслеживает несколько таймфреймов для выявления оптимальных точек входа во время временных снижений цен. В отличии от Stock Trader
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299$ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти у
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Индикаторы
Свинг-трейдинг - это первый индикатор, предназначенный для обнаружения колебаний в направлении тренда и возможных разворотов. Он использует базовый подход свинговой торговли, широко описанный в торговой литературе. Индикатор изучает несколько векторов цен и времени для отслеживания направления совокупного тренда и выявляет ситуации, когда рынок перепродан или перекуплен и готов к исправлению. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] П
Divergence In Chaos Environment
Arief
Индикаторы
Получите БЕСПЛАТНЫЙ AUX индикатор и поддержку EA  Прямая загрузка — Нажмите здесь [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment — это специализированный инструмент MT5, созданный для трейдеров, использующих Теорию волн Эллиотта в рамках методов Trading Chaos. Он выявляет скрытые и обычные дивергенции в ценовом движении, синхронизированные с хаотичной рыночной средой, описанной Биллом Уильямсом. Ключевые особенности Дивергенция, согласованная с волнами Эллиотта: определяет бычьи
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённые реальным рыночным импульсом. Данный индикатор   не пытается предсказать вершины или
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, разработанный для помощи трейдерам в определении точек входа и эффективном управлении рисками. Индикатор предоставляет комплексный набор аналитических инструментов, включая систему обнаружения сигналов, автоматическое управление Entry/SL/TP, анализ объемов и статистику эффективности в режиме реального времени. Руководство пользователя для понимания системы   |   Руководство пользователя на других языках ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Индикаторы
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Продвинутая система скальпингового индикатора с множеством фильтров SuperScalp Pro — это продвинутая система скальпингового индикатора, объединяющая классический Supertrend и множество интеллектуальных подтверждающих фильтров. Индикатор эффективно работает на всех таймфреймах от M1 до H4 и особенно подходит для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар. Может использоваться как самостоятельная система или гибко интегрироваться в существующие торговые стратегии. Индикатор включает б
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System MT5 " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких ст
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Berma Bands (BBs) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся определить и извлечь выгоду из рыночных тенденций. Анализируя взаимосвязь между ценой и BBs, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе тренда или диапазона. Посетите [ Блог Berma Home ], чтобы узнать больше. Berma Bands состоят из трех отдельных линий: Upper Berma Band, Middle Berma Band и Lower Berma Band. Эти линии наносятся вокруг цены, создавая визуальное представление движения цены относительно об
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Индикаторы
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Индикаторы
MetaForecast предсказывает и визуализирует будущее любого рынка на основе гармонии в данных о ценах. Хотя рынок не всегда предсказуем, если существует узнаваемый паттерн в ценах, то MetaForecast способен предсказать будущее с наибольшей точностью. По сравнению с другими аналогичными продуктами, MetaForecast способен генерировать более точные результаты, анализируя тренды на рынке. Входные параметры Past size (Размер прошлых данных) Указывает количество баров, которые MetaForecast использует для
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.48 (138)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tra
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Индикаторы
Индикатор Elliott Wave Trend был разработан для научного подсчета волн на основе шаблонов и паттернов, впервые разработанных Чжон Хо Сео. Индикатор нацелен на максимальное устранение нечеткости классического подсчета волн Эллиотта с использованием шаблонов и паттернов. Таким образом индикатор Elliott Wave Trend в первую очередь предоставляет шаблон для подсчета волн. Во-вторых, он предлагает структурный подсчет волн Wave Structural Score, которые помогает определить точное формирование волны. Он
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Trend Forecaster использует уникальный авторский алгоритм для определения точек входа в сделку по пробойной стратегии. Индикатор определяет ценовые скопления и анализирует движение цены возле уровней и показывает сигнал, когда цена пробивает уровень. Индикатор Trend Forecaster подходит для любых финансовых активов: валюты (Форекс), металлы, акции, индексы, криптовалюты. Также индикатор можно настроить для работы на любых тайм-фреймах, однако в качестве рабочего тайм-фрейма все же реком
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Индикаторы
Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
Другие продукты этого автора
Fimathe Painel
Thiago Pereira Pinho
Утилиты
Indicador Fimathe   agora com entrada Automática Tamanho e posição do painel selecionáveis.   LINHAS DINÂMICAS  - Suporte e resistência interativas e arrastáveis   ZONA NEUTRA INTELIGENTE  - Área crítica entre os movimentos MÚLTIPLOS CANAIS DE TAKE   - Projeções precisas de lucro   SISTEMA DE ALERTAS   - Notificações visuais e sonoras   FATIAMENTO PRECISO   - Divisão em 25%, 50% e 75%   BOT OPERACIONAL   - Execute trades automaticamente!  NOVIDADE EXCLUSIVA:   Ativação Instantânea  - Um cliq
Indicador Fimathe
Thiago Pereira Pinho
5 (4)
Индикаторы
Линии поддержки и сопротивления: Динамические и перемещаемые линии для определения ключевых уровней. Референсный канал: Создает канал между поддержкой и сопротивлением, отображая расстояние в пунктах. Нейтральная зона и каналы для тейк-профита: Генерирует нейтральную зону и несколько каналов для тейк-профита в зависимости от направления рынка (восходящий или нисходящий тренд). Разделение канала: Делит канал на квартили (25%, 50%, 75%) для определения зон интереса. Интерактивные кнопки: Заблокир
FREE
CMF Scalping Indicator
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Динамический Расчет CMF: Настройте период для Денежного Потока Чайкина (CMF) , чтобы точно настроить ваш анализ и максимизировать точность сигнала.  Интуитивно Понятные Цветовые Оповещения: Мгновенно интерпретируйте рыночные условия с помощью четких визуальных сигналов:  Зеленый Алерт: Указывает на зону Перекупленности – сигнализируя о потенциальной возможности для продажи.  Красный Алерт: Указывает на зону Перепроданности – предлагая потенциальную возможность для покупки.  Серый Алерт: Предста
FREE
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
The   ADX  Histogram   is a modern and visual upgrade of the classic   Average Directional Index (ADX) . It transforms the standard ADX and DI+ / DI– values into a   color-coded histogram , making trend analysis much clearer and faster.  Key Features: Histogram with four states :  Blue = Normal Buy Trend Green = Strong Buy Trend  Orange = Normal Sell Trend  Red = Strong Sell Trend Automatic strength detection : uses the ADX line to separate “normal” vs. “strong” signals.  Fully customizable: ADX
FREE
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Утилиты
A powerful and intuitive trade management tool designed for scalpers and intraday traders. Created to complement the Nampim Samba Scalper strategy , it allows traders to open, manage, and close positions quickly without leaving the chart.  Key Features: Customizable trading panel – choose position (left, right, center, top, bottom). One-click trading buttons – instantly open Buy/Sell trades with pre-set lot sizes. Close management – close last 1/2/3 trades or all Buy/Sell positions with one clic
FREE
Keltner Channels Modern
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
The Keltner Channel Pro is a modern and enhanced version of the classic Keltner Channel , designed for traders who want to identify trends, reversals, and overbought/oversold zones with greater accuracy.  Built with EMA (Exponential Moving Average) and ATR (Average True Range) , this indicator automatically adapts to market volatility, providing dynamic channels that help filter noise and improve trade timing.  Key Features: Main channel (upper, middle, and lower) based on EMA + ATR. Optional ad
FREE
Sync
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Утилиты
Sync Indicator для MetaTrader 5 (MT5): Синхронизация Графиков и Объектов Расширьте возможности вашего анализа на нескольких графиках с помощью Sync Indicator.   Это идеальный инструмент для трейдеров, использующих Price Action, Smart Money Concepts (SMC) или любые стратегии, требующие точной корреляции между таймфреймами. Этот профессиональный инструмент выходит за рамки простой синхронизации мыши. Он   копирует ваш технический анализ (линии, каналы, прямоугольники)   на другие графики и оснаще
Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
TickVolume — это передовой инструмент Анализа Потока Ордеров и Объема (Order Flow & Volume Analysis) , разработанный для отслеживания доминирования тиков в реальном времени между покупателями и продавцами. Он преобразует сырой тиковый объем в интуитивно понятную и действенную визуализацию, выделяя силу, слабость, скорость и зоны поглощения рынка с помощью многослойных динамических гистограмм.  Уникальные Особенности и Передовые Технологии Многослойное Отслеживание Доминирования: Сила и Слабость:
CMF Scalping
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Динамический Расчет CMF: Настройте период для Денежного Потока Чайкина (Chaikin Money Flow, CMF) , чтобы точно настроить ваш анализ и максимизировать точность сигнала.  Интуитивно Понятные Цветовые Оповещения: Мгновенно интерпретируйте рыночные условия с помощью четких визуальных сигналов:  Зеленый Алерт: Указывает на зону Перекупленности – сигнализируя о потенциальной возможности для продажи.  Красный Алерт: Указывает на зону Перепроданности – предлагая потенциальную возможность для покупки.  
FREE
Tick Volume
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Индикаторы
TickVolume: Продвинутый Индикатор Объема TicvVolume — это продвинутый индикатор, основанный на гистограмме тикового объема , который сочетает направленную силу (Бычью/Медвежью) с логикой поглощения ордеров . Он предоставляет четкое представление о доминировании на рынке между покупателями и продавцами, помогая выявлять сильные дисбалансы или фазы нейтрализации . Ключевые Особенности: Направленная Цветовая Гистограмма  Сильные Быки ( Bull Strong ) – доминирующие импульсы покупок.  Слабые Быки ( B
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Ключевые Особенности  Гистограмма Кумулятивной Дельты – Визуализирует чистый объем покупок против объема продаж в реальном времени. Медианы Объема Покупок/Продаж – Горизонтальные линии, показывающие средние уровни объема покупок и продаж.  Умная Классификация Объема – Разделяет: Сильные Покупки (Зеленый) – Бычье давление. Сильные Продажи (Красный) – Медвежье давление. Медиана Объема Покупок (Синяя Линия) – Ориентир для типичного объема покупок. Медиана Объема Продаж (Оранжевая Линия) – Ориентир
Real Flow Defense Levels MT4
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
️ Real Flow Defense Levels: Уровни Защиты Высокого Воздействия Индикатор Real Flow Defense Levels — это проприетарный инструмент, разработанный для выявления и построения значимых ценовых зон с высокой уверенностью непосредственно на вашем основном торговом графике. Он использует динамический, основанный на объеме анализ для определения того, где рынок ранее демонстрировал самую сильную защиту или концентрацию активности . Эти построенные линии служат динамическими уровнями поддержки и сопроти
Market Profile TPO MT4
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
MarketProfileTPO: Анализ TPO в MetaTrader 5 Индикатор   MarketProfileTPO   для MetaTrader 5 — это мощный инструмент, предназначенный для отображения концепции   Рыночного Профиля   ( Market Profile ), основанной на анализе   Временных Ценовых Возможностей (TPO) , прямо в главном окне вашего графика. Этот индикатор рассчитывает и отображает распределение цен за определенный период, выделяя ключевые области рыночной активности и концентрации. Он особенно оптимизирован для   высоковолатильных ин
Follow Line MT4
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Stop chasing the market. The Follow Line Indicator provides clear, high-probability signals right on your chart. This advanced tool features a Dynamic Trend Line that instantly adapts to market structure. It’s your immediate visual reference: Blue means you're in an uptrend, and Red signals a downtrend. The core function tracks price extremes and volatility to define the true trend strength. The best part is the automatic signal generation: Buy Arrow: Appears when the trend line flips from Red t
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
MarketProfileTPO: Анализ TPO в MetaTrader 5 Индикатор MarketProfileTPO для MetaTrader 5 — это мощный инструмент, предназначенный для отображения концепции Рыночного Профиля ( Market Profile ), основанной на анализе Временных Ценовых Возможностей (TPO) , прямо в главном окне вашего графика. Этот индикатор рассчитывает и отображает распределение цен за определенный период, выделяя ключевые области рыночной активности и концентрации. Он особенно оптимизирован для высоковолатильных инструментов ,
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
️ Real Flow Defense Levels: Уровни Защиты Высокого Воздействия Индикатор Real Flow Defense Levels — это проприетарный инструмент, разработанный для выявления и построения значимых ценовых зон с высокой уверенностью непосредственно на вашем основном торговом графике. Он использует динамический, основанный на объеме анализ для определения того, где рынок ранее демонстрировал самую сильную защиту или концентрацию активности . Эти построенные линии служат динамическими уровнями поддержки и сопроти
Follow Line
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
The Follow Line Indicator is an essential technical analysis tool that provides a clear, immediate visualization of the trend while detecting high-probability reversals in real-time. By combining adaptive price tracking with clear visual alerts, it transforms complex data into actionable trading signals. Key Features Dynamic Trend Line: Tracks the market's prevailing direction, automatically adjusting to each new price extreme. Clear Colors: The line turns Blue during uptrends and Red during dow
Price Compass
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Price Compass — это мощный инструмент технического анализа, разработанный для работы в качестве навигационной системы тренда на финансовых рынках. Он оценивает среднее направленное давление рынка, эффективно отфильтровывая краткосрочный шум, чтобы ясно определить доминирующее движение. Индикатор количественно определяет, насколько текущая цена отклонилась от своего "центрального среднего", предоставляя точный сигнал рыночной ориентации (Бычья, Медвежья или Нейтральная). Интерпретация (Три Состоя
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв