CMF Scalping Indicator

Dynamische CMF-Berechnung: Passen Sie den Zeitraum für den Chaikin Money Flow (CMF) an, um Ihre Analyse zu verfeinern und die Signalgenauigkeit zu maximieren.

Intuitive farbkodierte Warnungen: Interpretieren Sie die Marktbedingungen sofort mit klaren visuellen Hinweisen:

  • 🟢 Grüner Alarm: Zeigt die überkaufte Zone an und signalisiert eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit.

  • 🔴 Roter Alarm: Zeigt die überverkaufte Zone an - was auf eine potenzielle Kaufgelegenheit hindeutet.

  • Grauer Alarm: Zeigt die neutrale Zone an - ein Signal, auf einen bestätigten Trend oder eine Umkehr zu warten.

Automatische Divergenzerfassung: Entdecken Sie mühelos versteckte Wendepunkte im Markt. Unser System erkennt automatisch Divergenzen zwischen Preis und Momentum und hilft Ihnen, bedeutende Umkehrungen zu antizipieren.

Integration des realen Volumens: Verbessern Sie die Signalgenauigkeit, indem Sie zur Real Volume Option wechseln und sicherstellen, dass Ihre Handelsentscheidungen auf den zuverlässigsten Marktdaten basieren.


