Follow Line MT4

Hören Sie auf, dem Markt hinterherzulaufen. Der Follow-Line-Indikator liefert klare Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt in Ihrem Chart.

Dieses fortschrittliche Tool verfügt über eine dynamische Trendlinie, die sich sofort an die Marktstruktur anpasst. Sie ist Ihre unmittelbare visuelle Referenz: Blau bedeutet, dass Sie sich in einem Aufwärtstrend befinden, und Rot signalisiert einen Abwärtstrend.

Die Kernfunktion verfolgt Preisextreme und Volatilität, um die wahre Trendstärke zu definieren. Der beste Teil ist die automatische Signalgenerierung:

  • 🟢 Kaufpfeil: Erscheint, wenn die Trendlinie von Rot nach Blau wechselt, was eine potenzielle Trendwende nach oben bestätigt.

  • 🔴 Verkaufspfeil: Erscheint, wenn die Trendlinie von Blau nach Rot umschlägt, was eine potenzielle Umkehrung nach unten bestätigt.


OrionFX AI Market Scanner Signal Dashboard
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
OrionFX AI Market Scanner - Ihr ultimatives Signal Dashboard Wechseln Sie nicht mehr zwischen Dutzenden von Charts. Sehen Sie den gesamten Devisenmarkt von einer einzigen, professionellen Schnittstelle. OrionFX ist ein professioneller Marktscanner, der ein leistungsfähiges Dashboard mit 24 Instrumenten mit einer Signalstrategie mit fünf Indikatoren und hohem Einfluss kombiniert. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Klarheit verlangen. Er scannt den Markt in Echtzeit u
SFT Fibonacci Levels
Artem Kuzmin
Indikatoren
Der Indikator zeigt die Fibonaccia-Levels des Goldenen Schnitts und die Preisgleichgewichtslinie an Hat drei verschiedene Empfindlichkeitsoptionen Ermöglicht es Ihnen, visuell zu sehen, in welchem Zustand sich der Markt befindet und wo Trendumkehrungen möglich sind Funktioniert auf allen Zeitrahmen, für alle Währungspaare, Metalle und Kryptowährungen Kann bei der Arbeit mit binären Optionen verwendet werden Unverwechselbare Merkmale Basiert auf dem goldenen Fibonacci-Wert; Bestimmt die Gleichgew
FREE
ZigZag History with Reverse Level
Aleksandr Martynov
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf der vorherigen Option (https://www.mql5.com/ru/market/product/37376) und umfasst alle Fertigstellungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Die Verfügbarkeit zusätzlicher Daten ermöglicht ein tieferes Verständnis des Prinzips der Arbeit als dieser Indikator und des Originals. Die Punkte auf den Extrema der Balken zeigen die Geschichte der Darstellung der Extrema wie früher. Die Niveaus der Umkehr zeigen, wie weit der Preis für die Bildung einer neuen Schulter abweichen muss
Practica Trend
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Mit Hilfe des Algorithmus des Practica Trend Forex-Indikators können Sie schnell erkennen, welche Art von Trend sich gerade auf dem Markt entwickelt. Der Practica Trend-Indikator begleitet lange Trends und kann ohne Beschränkung auf Instrumente oder Zeitrahmen verwendet werden. Mit diesem Indikator können Sie versuchen, zukünftige Werte vorherzusagen. Die Hauptanwendung des Indikators besteht jedoch darin, Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Der Practical Trend-Indikator wird auf den Devi
Touch VWAP MT4
Danrlei Hornke
5 (2)
Indikatoren
Touch VWAP ist ein Indikator, der es Ihnen ermöglicht, einen volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) zu berechnen, indem Sie einfach die Taste "w" auf Ihrer Tastatur drücken und dann auf die Kerze klicken, die Sie berechnen möchten. Wenn Sie unter der Kerze klicken, wird der VWAP auf der Grundlage des Tiefstpreises mit dem Volumen berechnet, Wenn Sie auf den Kerzenkörper klicken, wird der VWAP auf der Grundlage des Durchschnittspreises und des Volumens berechnet, und wenn Sie auf die Kerze
FREE
PositionsSizeCal
Noor Ghani Rahman
Indikatoren
In der Finanzwelt ist Risikomanagement der Prozess der Identifizierung, Analyse und Akzeptanz von Unsicherheit bei Investitionsentscheidungen. Im Wesentlichen findet Risikomanagement statt, wenn ein Anleger oder Fondsmanager das Verlustpotenzial einer Investition analysiert und zu quantifizieren versucht, wie z. B. ein moralisches Risiko, und dann angesichts seiner Anlageziele und seiner Risikotoleranz die geeigneten Maßnahmen ergreift. Dieses Werkzeug sollte der Schlüssel zum Erfolg sein, bevor
TheStrat Timeframe Continuity scanner
Mr Hamish Richmond Haddow
Indikatoren
Basierend auf TheStrat von Rob Smith (@robintheblack) #thestrat , die eine Handelsmethode, die Rob hat über eine 30-jährige Karriere in den Markt entwickelt ist. Dies ist TheStrat Timeframe Continuity Scanner, die Sie ständig entweder die Aktien, Währungspaare, Indizes oder Rohstoffe, die Sie beobachten möchten scannen können. Die Zeitrahmen, die Sie beobachten können, können sein (Jahr, Quartal, Monat, Woche, Tag, H4, H1, 15M und kleiner, wenn Sie wollen). Es sagt, was die aktuelle Kerze tut. E
Trend Analysis in act
Ihab Mohamed Kamal Fouda
Indikatoren
Der Trendanalyse-Indikator ist ein innovatives Instrument für Händler und Anleger, die die Komplexität der Finanzmärkte mit größerer Präzision und Einsicht navigieren wollen. Dieser leistungsstarke Indikator wurde entwickelt, um zu erkennen, ob sich ein Markt in einem Trend befindet oder nicht, und bietet den Benutzern einen entscheidenden Vorteil für ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Präzise Trend-Erkennung : Die Kernfunktionalität des Trendanalyse-Indikators liegt in seiner Fähigkeit, Mark
Market Structures Pro MT4
Andrei Novichkov
5 (1)
Indikatoren
Der Market Structures Pro Indikator findet und zeigt 5 (fünf) Muster des Smart Money Concepts (SMC) Systems auf dem Chart an, nämlich: Bruch der Strukturen (BoS ) Wechsel des Charakters (CHoCH) Gleiche Hochs und Tiefs Premium, Equilibrium und Discount Zonen mit Fibo-Gitter Hoch-Hoch, Tief-Tief, Hoch-Tief und Tief-Hoch Extremwerte Die Muster werden in zwei Modi angezeigt - Swing und Internal - und sind durch die Farbe auf dem Chart leicht zu unterscheiden. Der interne Modus zeichnet sich durch k
Crosshair Local Time
Alberto Gauer Borrego
Indikatoren
Wenn Sie schon immer wissen wollten, wie spät es ist (oder wie spät es in New York ist), ohne Zeit mit mentalen Berechnungen zu verschwenden, dann sind Sie hier genau richtig. Dieser Indikator erzeugt ein Fadenkreuz, das Sie an eine beliebige Stelle im Diagramm ziehen können und das Ihnen die Ortszeit in einem Etikett über der Zeitachse anzeigt. Drücken Sie die Taste "c", um das Fadenkreuz ein- oder auszublenden. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Fadenkreuz und ziehen Sie es an eine
XX Power
Mati Maello
Indikatoren
Dieser Indikator XX Power indicator.indicator zeigt Trend Bewegung. Indikator hilft zu kaufen und zu verkaufen. Indikator zeigt Pfeil und Linie. Eigenschaften FiltPer - zeigt den Zeitraum des Indikators an. Wie der Status zu verstehen ist: Wenn die Trendfarbe grün ist, ist der Trend steigend. Wenn die Trendfarbe rot ist, ist der Trend rückläufig. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Account Info Manager
Phua Hock Seng
Indikatoren
Das Beispiel in der rechten Ecke des Diagramms verwendet die Schriftgröße 20. Die Zeichen/Zahlen beginnen an der rechten Seite/Ecke des Diagramms, so dass sich der Text beim Vergrößern der Schriftgröße nach links/oben ausdehnt und nicht nach rechts/unten verschwindet und ausgeblendet wird. Sie können diese Eingaben ändern. a. Anderes Symbol: Das aktuelle Diagrammsymbol wird immer angezeigt . b. Schriftarten. c. Schriftgröße. d. Textfarbe (alle Textbeschriftungen, Ortszeit, Bid, Ask, Spread, Lot
MACD Level Alert MT4
Prafull Manohar Nikam
Indikatoren
Dies ist ein einfaches Pfeilsystem, das auf den MACD-Indikatoren Haupt-/Basislinie und MACD-Levels basiert. Es gibt Ihnen Warnungen, wenn die MACD-Hauptlinie ein bestimmtes Niveau über-/unterschreitet. Welche Arten von Alarmen sind verfügbar? 1. Es malt auf dem Chart Auf/Ab-Pfeile. 2. Popup-Meldung und akustischer Alarm im Trading-Terminal-Fenster. 3. Push-Benachrichtigung oder Alert auf Ihrem Android- und iOS-Handy (erfordert MT4 oder MT5 App installiert!)
XFibo Auto Fibonacci
Welinton Dos Reis Goncalves
5 (1)
Indikatoren
Verwendung mit diszipliniertem Risikomanagement. Das Fibonacci-Einstiegssystem basiert auf der goldenen Zone 38,2 - 61,8, wobei der Einstieg bei 23,6 bestätigt wird und ein Take Profit von 3:1 angezeigt wird. Automatisch geplottete Fibonacci enthält Retracement und Expansions-Fibonacci in einem einzigen Indikator. Bis zu 77% Gewinnrate mit diesem System. FTMO Challenge Pass mit 0,50% Risiko und 1,50% R:R.
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Indikatoren
Der TMA AI Bands Indikator basiert auf dem Dreieckigen Gleitenden Durchschnitt (TMA) mit dynamischen oberen und unteren Bändern sowie klaren Kauf-/Verkaufs-Pfeilen, die direkt auf dem Chart geplottet werden. Er verfügt über integrierte KI für adaptive Optimierung und garantiert keine Neuanzeichnung, indem er präzise Umkehrsignale liefert, wenn der Preis die Bänder berührt. * Paare: Funktioniert mit allen Währungspaaren * Empfohlene Zeitrahmen: D1 / W1 / MN * Konfigurierbare externe Variablen
Market Reversal Alerts
LEE SAMSON
4.2 (115)
Indikatoren
Werden Sie Breaker Trader und profitieren Sie von Änderungen der Marktstruktur, wenn sich der Preis umkehrt. Der Order Block Breaker Indikator zeigt an, wann sich eine Trend- oder Preisbewegung der Erschöpfung nähert und bereit ist, sich umzukehren. Es weist Sie auf Änderungen in der Marktstruktur hin, die normalerweise auftreten, wenn eine Umkehrung oder ein größerer Rückzug bevorsteht. Der Indikator verwendet eine proprietäre Berechnung, die Ausbrüche und Preisdynamik identifiziert. Jedes M
Mood
Gevorg Hakobyan
Indikatoren
Dieser Indikator ist für den Trendhandel konzipiert und hilft bei der Bestimmung der besten Einstiegspunkte. Um die Punkte zu identifizieren, ist es notwendig, der Signallinie zu folgen. Sobald die Linie die Nulllinie nach oben kreuzt - kaufen, und wenn sie nach unten kreuzt - verkaufen. Neben der Signallinie zeigt der Indikator auch die so genannte "Stimmung" des Marktes in Echtzeit in Form eines Histogramms an. Der Indikator funktioniert auf allen Zeitskalen und mit allen Instrumenten. Die Fun
ForexFlipAlert
Adriano De Mello Moura
Indikatoren
FOREX FLIP ALERT - Zeigt an, wo der Kurs mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 95% umkehren wird. Diese Information wird jedem Händler helfen, effektiv Trades zu eröffnen. Der Indikator zeichnet auf dem Chart Pfeile ein, an welchem Ort und in welche Richtung sich der Kurs umkehren wird. Der Indikator zeichnet seine Pfeile nicht neu und zeigt Kursumkehrungen über mittlere und lange Distanzen an. Das bedeutet, dass der Kurs nach dem Erscheinen des Pfeils viele Punkte lang in die angegebene Ri
The Session Indicator
David Muriithi
Indikatoren
Haben Sie Schwierigkeiten zu erkennen, wo die verschiedenen Forex-Sessions beginnen und enden? Oder erfordert Ihre Strategie, dass Sie nur in einer bestimmten Sitzung handeln? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Der Sitzungsindikator schattiert die gewünschte Sitzung in einer bestimmten Farbe, so dass Sie sie leicht identifizieren können. Zu den angezeigten Sitzungen gehören: Londoner Sitzung, New Yorker Sitzung, Asiatische Sitzung, Überschneidung Asien - London und Überschneidung London
FREE
VWap Bands EForex
Veridiana Adorno Kendrick
Indikatoren
VWAP Bands Metatrader 4 Forex-Indikator Der VWAP Bands Metatrader 4 Forex-Indikator ist den Bollinger-Bändern sehr ähnlich, setzt aber den volumengewichteten Durchschnitt als Kernwert der Bänder ein. Bei der Verwendung des VWAP Bands Metatrader 5 Forex-Indikators besteht die Möglichkeit, das Tick-Volumen oder das reale Volumen für die Berechnung zu verwenden, insbesondere wenn der Forex-Broker neben dem realen Volumen auch Symbole anzeigt. Ebenso können Sie entscheiden, ob Sie die Abweichungen
CloseBarInfo
Dmitrii Korchagin
Indikatoren
Der Indikator zeigt die aktuelle Serverzeit und die Zeit an, bis der aktuelle Balken geschlossen ist. Die Informationen sind in den Momenten der Veröffentlichung von Nachrichten sehr nützlich, wenn Händler darauf warten, dass die Kerze geschlossen wird, um eine Handelssitzung zu beginnen. Sie können die Schriftgröße und -farbe an Ihre Grafikvorlage anpassen. Die Einstellungen: Text color - die Farbe des Anzeigetextes Text size - die Größe des Anzeigetextes Füge mich zu deinen Freunden hinzu, u
FREE
Quick Navigator
Dhananjayan V
Utilitys
Der Chart Navigator ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Indikator, der die Chart-Navigation auf der MetaTrader-Plattform verbessert. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und seiner intuitiven Benutzeroberfläche ermöglicht er Händlern, mühelos mehrere Zeitrahmen zu erkunden, zwischen Symbolen zu wechseln und Kursbewegungen effizient zu analysieren. Hauptmerkmale: Zeitrahmen-Navigation: Wechseln Sie nahtlos zwischen verschiedenen Zeitrahmen mit nur einem einzigen Klick. Der Chart-
FREE
Bear EA Scalper
Ofer Dvir
Experten
Die Märkte fallen, hier ist das beste Werkzeug auf dem Markt, um ein trauriges Gesicht in ein glückliches zu verwandeln! scalp trade den fall jetzt Hallo Verkäufer hier ist mein EA Sell Bearish Scalper Trader es kann auf jedem offenen Fenster verwendet werden, aber schauen Sie heraus und spielen mit den Parametern !! Begrenzte Zeit für 45$ dann gehe ich auf den Verkaufspreis von 299$ Leave a comment and review  5 Sterne bedeutet, dass Sie es mögen :) Machen Sie mich glücklich Bitte sehen S
