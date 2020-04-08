Follow Line MT4

Hören Sie auf, dem Markt hinterherzulaufen. Der Follow-Line-Indikator liefert klare Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt in Ihrem Chart.

Dieses fortschrittliche Tool verfügt über eine dynamische Trendlinie, die sich sofort an die Marktstruktur anpasst. Sie ist Ihre unmittelbare visuelle Referenz: Blau bedeutet, dass Sie sich in einem Aufwärtstrend befinden, und Rot signalisiert einen Abwärtstrend.

Die Kernfunktion verfolgt Preisextreme und Volatilität, um die wahre Trendstärke zu definieren. Der beste Teil ist die automatische Signalgenerierung: