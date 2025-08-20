Event Horizon Trader
- Mise à jour: 14 septembre 2025
Event Horizon Trader - это передовой автоматический торговый робот, построенный на инновационной гибридной архитектуре. Он объединяет квантовые принципы, искусственный интеллект и многоуровневую систему управления рисками для адаптивной торговли на финансовых рынках. Советник разработан для работы в изменчивых рыночных условиях, динамически подстраиваясь под трендовые, флэтовые и высоковолатильные периоды. Советник имеет тестовую настройку для пары: XAUUSD
Ключевые компоненты системы:
1. Квантовая система (Quantum System)
-
Квантовые состояния (QuantumStates): Моделирует неопределенность рынка через множество вероятностных состояний.
-
Декогеренция (QuantumDecayRate): Контролирует "распад" состояний, добавляя элемент стохастичности для предотвращения переобучения.
-
Механизм коллапса: Случайный выбор состояния перед каждой сделкой, имитирующий квантовое измерение.
2. Искусственный интеллект (AI Core)
-
Динамическое взвешивание сигналов: AI переоценивает значимость каждого индикатора на основе их recent performance.
-
Обучение с подкреплением: Корректирует веса модулей после каждой сделки, усиливая влияния успешных индикаторов.
-
Регуляризация (RegularizationLambda): Предотвращает переобучение через L2-регуляризацию весов.
3. Механизм внимания (Attention Mechanism)
-
Мультитаймфреймный анализ: Сравнивает ясность сигналов на первичном (PrimaryTimeframe) и вторичном (SecondaryTimeframe) таймфреймах.
-
Адаптивное взвешивание: Присваивает больший вес таймфрейму с более четкими сигналами (на основе RSI, ADX, MA).
4. Модульная система индикаторов
-
RSI (Relative Strength Index): Определяет перекупленность/перепроданность.
-
ADX (Average Directional Index): Оценивает силу тренда.
-
Moving Averages (MA): Определяет направление тренда через разницу быстрой и медленной MA.
-
ATR (Average True Range): Используется для расчета динамических стоп-лоссов и тейк-профитов.
-
Chaos Filter: Отсеивает сигналы в низковолатильные периоды (на основе стандартного отклонения доходностей).
5. Продвинутое управление рисками
-
Адаптивный размер позиции: Рассчитывает лот на основе:
-
Текущего риска (% от депозита).
-
Расстояния до стоп-лосса.
-
Волатильности (через ATR).
-
-
Критерий Келли (опционально): Оптимизирует размер позиции на основе исторической эффективности стратегии.
-
Защита от просадки:
-
Дневной лимит (MaxDailyDrawdownPercent): Блокирует торговлю при превышении просадки.
-
Автосброс при новом дне (ResetLockOnNewDay).
-
-
Проверка совместимости с брокером:
-
Автоподгонка стоп-лоссов под требования брокера (MinStopDistance, UseBrokerStopLevels).
-
Проверка маржи перед сделкой.
-
Как работает генерация сигналов:
-
Обновление данных: Считываются актуальные значения индикаторов на двух таймфреймах.
-
Фильтр хаоса: Отбрасывает сигналы при низкой волатильности (Chaos < ChaosThreshold).
-
Квантовый коллапс: Случайный выбор состояния для внесения стохастичности.
-
Взвешивание таймфреймов: Расчет "ясности сигналов" на каждом таймфрейме и определение весов внимания.
-
Агрегация сигналов: Итоговый сигнал = взвешенная сумма вкладов от каждого модуля (RSI, ADX, MA, Chaos, Quantum).
-
Принятие решения: Сигнал генерируется при превышении порога AdaptiveThreshold.
Особенности риск-менеджмента:
-
Динамический риск: Увеличивает риск после серии прибыльных сделок и уменьшает после убыточных.
-
Волатильность-адаптивный риск: Учитывает текущую волатильность рынка (через ATR).
-
Критерий Келли: Расчет оптимальной доли капитала для сделки на основе исторической вероятности прибыли.
-
Проверка стоп-лоссов: Корректирует стоп-лоссы и тейк-профиты под требования брокера и текущий спред.
Инструкция по использованию:
1. Настройка под брокера:
-
MaxLotSize: Установите максимальный допустимый лот.
-
MinStopDistance: Укажите минимальное расстояние стопа в пунктах (должно быть > требований брокера).
-
UseBrokerStopLevels: Включить для автоматического учета уровней стоп-ордеров брокера.
2. Выбор модулей:
-
Включите/отключите индикаторы (UseRSI, UseADX и т.д.).
-
Настройте веса индикаторов (RSIWeight, ADXWeight и т.д.).
3. Управление риском:
-
BaseRisk: Стартовый риск в % от депозита (0.1–1.0% рекомендуется).
-
MaxRisk: Максимальный риск (не превышайте 5%).
-
MaxDailyDrawdownPercent: Установите дневной лимит просадки (например, 15%).
4. Оптимизация:
-
Проведите бэк-тест на истории (2–5 лет).
-
Используйте встроенный тестер OnTester() для автоматического отбора устойчивых стратегий.
-
Настройте параметры индикаторов и AI под конкретный инструмент.
Важные замечания:
-
Тестирование: Всегда тестируйте на демо-счете перед запуском на реальные средства.
-
Резервные копии: Советник автоматически сохраняет веса AI в файл. Регулярно архивируйте файлы QuantumAI_СИМВОЛ.txt .
-
Переобучение: Избегайте излишней оптимизации под исторические данные. Полагайтесь на механизм OOS-валидации в OnTester().
Заключение:
Event Horizon Trader — это комплексное решение для автоматической торговли, сочетающее современные подходы AI и квантовой метафоры с практическим риск-менеджментом. Его сила — в адаптивности и защите капитала.
