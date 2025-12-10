



GOLDENARROW XAUUSD 2025 Professioneller Trendfolge-Expert Advisor, exklusiv für XAUUSD (Gold) entwickelt und optimiert. Kernstrategie - Buy the Dip - mehrere smarte Einstiege bei Swing-Lows - Sell the Rip - mehrere smarte Einstiege bei Swing-Highs - Intelligentes Preiszonensystem - eine Position pro Zone (kein Clustering) - Dynamischer Trailing-Stop (aktiviert sich nach 500 Punkten, 500-Punkte-Abstand) - Vollständiger Hedge-Modus (mit einem Klick aktivieren/deaktivieren) Hauptmerkmale - 100% auf XAUUSD ausgerichtet - Standardkonfiguration bereits hochgradig für Gold optimiert - IDEALER ZEITRAUM: M15 (beste Balance zwischen Frequenz und Präzision) - Drei unabhängige Einstiegsmöglichkeiten (primär, sekundär und tertiär) - Hochwertige Filter: - EMA 10 & EMA 20 - 50% Fibonacci Retracement-Validierung - Preisaktionsbestätigung bei EMA-Kreuzungen - Maximale Eingänge pro Richtung vollständig konfigurierbar - Kein Martingal - Kein Raster - Keine Mittelwertbildung von Verlustgeschäften HUNDERTE VON KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN Obwohl die Standardeinstellungen bereits kampferprobt und hochprofitabel sind, legt der EA alle Schlüsselparameter offen, was Ihnen buchstäblich **tausende von Kombinationsmöglichkeiten** bietet, die perfekt zu Ihrem persönlichen Handelsstil und Risikomanagement passen: - Trailing-Aktivierung und -Abstand - Preiszonengröße - Maximale Eingänge pro Richtung - EMA-Perioden - Fibonacci-Level - Hedge ein/aus - Take Profit / Stop Loss - Diese Flexibilität macht GoldenArrow geeignet für konservative, ausgewogene oder aggressive Profile - Sie entscheiden. Zusätzliche Optionen - Optionaler fester Take Profit / Stop Loss - Fibonacci-Levels - Arbeitet 24/7 auf VPS mit minimaler Überwachung - Sauberer und transparenter Code - Lebenslange kostenlose Updates - Direkter Entwickler-Support über MQL5-Nachrichten Risikohinweis Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit XAUUSD ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Verwenden Sie nur Risikokapital. (zeitlich begrenzt o 7-tägige kostenlose Testversion verfügbar Lebenslange Updates enthalten GoldenArrow XAUUSD 2025 - Der flexibelste Goldspezialist.

"=== Allgemeine Einstellungen ===" (BEST PERFORMANCE TESTED)

Eingabe ENUM_TIMEFRAMES InpTimeframe = PERIOD_15MIN

input double InpLotSize = 0.01;

input bool InpUseTakeProfit = false;

input bool InpUseStopLoss = false;

input bool InpUseTrailingStop = true;

input double InpTrailingStopPoints = 500;

input double InpTrailingActivationPoints = 500;





"=== SmartLock Trailing ==="

input bool InpUseSmartLock = wahr;

input double InpSmartLockThreshold = 1000;

input double InpSmartLockDistance = 100;





"=== Allgemeine Einstellungen (Forts.) ==="

input int InpMaxBuyEntries = 5;

input int InpMaxSellEntries = 5;

input int InpLookbackCandles = 100;

input bool InpAllowHedge = false;

input bool InpUsePriceZones = true;

input double InpPriceZoneSize = 1000;





"=== Gleitende Durchschnitte ==="

input int InpMAPeriodFast = 10;

input int InpMAPeriodSlow = 20;





"=== BUY Setups ==="

input bool InpUsePrimaryBuySetup = true;

input bool InpUseSecondaryBuySetup = true;

input bool InpUseTertiaryBuySetup = true;

input double InpFibonacciLevel = 50.0;





input Gruppe "=== SELL Setups ==="

input bool InpUsePrimarySellSetup = false;

input bool InpUseSecondarySellSetup = false;

input bool InpUseTertiarySellSetup = false;







