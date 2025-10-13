Safe Adaptive Trader PRO
- Experten
- Vladimir Novikov
- Version: 7.0
- Aktualisiert: 17 Januar 2026
- Aktivierungen: 7
🏆 Vorteile des Systems
Dies ist ein professionelles Handelssystem, das speziell für die Arbeit mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Das System zeigt stabile Ergebnisse aufgrund des mehrstufigen Schutzes und des adaptiven Algorithmus.
✅ Wichtigste Vorteile:
-
📈 Hohe Effizienz
-
🛡️ Robuster Schutz
-
⚖️ Ausgewogenes Risiko
-
🔐 Mehrstufige Risikokontrolle
-
🎯 Gold-Spezialisierung: Optimiert für XAUUSD-Volatilität
1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES EA
Safe Adaptive Trader PRO v6.0 ist ein professionelles automatisches Handelssystem mit fortschrittlichem adaptivem Drawdown-Schutz. Der Expert Advisor kombiniert Multi-Parameter-Marktanalyse, intelligentes Risikomanagement und selbstanpassende Algorithmen, um unter verschiedenen Marktbedingungen zu arbeiten.
Hauptmerkmale:
-
Adaptives Drawdown-Schutzsystem mit Kalibrierung auf die Depotgröße
-
Mehrstufiges Risikomanagement-System
-
Intelligente Erkennung von Marktregimes
-
Fortschrittliches System zur Wiederherstellung nach einer Reihe von Verlusten
-
Unterstützung für kleine Einlagen mit Mikrolosen
2. GRUNDEINSTELLUNGEN
2.1 Grundlegende Parameter
-
Magic Number - eindeutige Kennung des Expert Advisors für seine Aufträge
-
Basisrisiko - Basisrisiko pro Handel
-
Min Bars Between Trades - Mindestanzahl von Bars zwischen den Trades
-
ATR-Multiplikator SL - ATR-Multiplikator für die Stop-Loss-Berechnung
-
TP to SL Ratio - Verhältnis von Take ProfitzuStop Loss
3. LOSVERWALTUNG
3.1 Kontrolle der Positionsgröße
-
Max AllowedLot - maximal erlaubtes Lot.
-
Use Fixed Lot - Verwendungeines festen Lots
-
Feste Losgröße - festeLosgröße
Adaptive Lot-Berechnung:
-
Risikoorientierte Berechnung auf Basis des Kontostandes
-
Automatische Anpassung im Falle einer Margin-Knappheit
-
Reserve-Micro-Lot-Berechnung für kleine Einlagen
4. INDIKATOR-EINSTELLUNGEN
4.1 Indikator-Parameter
-
RSI-Periode - RSI-Periode
-
ADX Periode - ADX Periode zur Bestimmung der Trendstärke
-
ATRPeriode - ATR Periode für die Volatilität
-
Fast MA Periode - Periode des schnellen gleitenden Durchschnitts
-
Slow MA Periode - Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts.
-
Analyse-Zeitrahmen - Zeitrahmen für die Analyse
5. SIGNALFILTER
5.1 Multi-Faktor-Filterung
-
RSI verwenden - RSI für überkaufte/überverkaufte Signaleverwenden
-
ADX verwenden - Filter für Trendstärke
-
MA verwenden - gleitende Durchschnitte verwenden
-
Min ADX Strength - minimale Trendstärke
-
RSI Overbought - überkauftes Niveau
-
RSI Oversold - überverkauftes Niveau
6. RISIKOMANAGEMENT
6.1 Mehrstufiger Schutz
-
Max Daily Trades - maximale Anzahl von Trades pro Tag
-
Max Daily Loss - maximalertäglicher Drawdown
-
Max Total Loss - maximaler Gesamtverlust(Hard Stop)
-
Use Hard Stop - Aktivierung eines Hard Stops, wenn MaxTotalLoss erreicht ist.
7. FORTGESCHRITTENER ADAPTIVER DRAWDOWN-SCHUTZ
7.1 Intelligentes Schutzsystem
-
Enable Adaptive Drawdown Protection - Aktivierungdes adaptiven Schutzes
-
Basisdepotgröße - Basisdepotgröße für die Kalibrierung
-
Aggressivitätsfaktor - AggressivitätsfaktordesSchutzes
7.2 Parameter der Absicherung
-
MaxEquityDrawdown - maximaler Equity Drawdown
-
RecoveryThreshold - Erholungsschwelle für die Wiederaufnahme von Geschäften
-
Recovery Timeout Hours - maximale Zeit im Recovery-Modus
7.3 Technische Parameter der Wiederherstellung
-
Recovery RSI Period - RSI zur Analyse der Erholungsbedingungen
-
Recovery MA Periode - MA zur Analyse des Erholungstrends
-
Min/Max RSI For Recovery - zulässige RSI-Niveaus für den Ausstieg aus der Erholung
8. VERLUST-ERHOLUNGS-SYSTEM
8.1 Anpassung nach Verlusten
-
MaxConsecutiveLosses - maximale Anzahl von aufeinanderfolgenden Verlusten
-
Recovery Lot Multiplier - Lot-Multiplikator nach einer Reihe von Verlusten
Betriebslogik:
-
Verringerung des Positionsvolumens nach einer Reihe von Verlustgeschäften
-
Allmähliche Wiederherstellung der normalen Losgröße bei Rückkehr zur Profitabilität.
9. TRAILING STOP
9.1 Dynamisches Trailing
-
Trailing Stop verwenden - Aktivierung des TrailingStops.
-
Trailing Start ATR - Aktivierungsniveau in ATR
-
Trailing-Schritt ATR - Trailing-Schritt in ATR
-
MATrailingverwenden - MA für Trailing Stop verwenden
-
Trailing MA Periode - MA Trailing Periode
10. ZEITFILTER
10.1 Zeitliche Begrenzungen
-
Zeitfilter verwenden - Aktivierung des Zeitfilters
-
Trade Start/End Time - Start/Endzeit der Handelssitzung
11. SITZUNGSFILTER
11.1 Geografische Sitzungen
-
Avoid Asian Session - Asiatische Session meiden
-
Trade European Open - Handel zur Eröffnung der europäischen Session
-
Trade American Open - Handeln Sie zur Eröffnung der amerikanischen Session
12. DYNAMISCHES RISIKO
12.1 Anpassung an die Volatilität
-
DynamischesRisikoverwenden - Aktivierung der dynamischen Risikoberechnung
-
Volatilitätsschwelle - Volatilitätsschwelle zur Risikoreduzierung
-
Min/Max Risk - minimales/maximales Risiko
-
High/Low Volatility Multiplier - Risikomultiplikatoren für hohe/niedrige Volatilität.
13. SPREAD-SCHUTZ
13.1 Spread-Steuerung
-
Spreadschutz verwenden - Aktivierung des erweiterten Spreadschutzes
-
Max Spread Multiplikator - maximale Abweichung vom durchschnittlichen Spread
14. MINIMALE STOP-LOSS-LEVELS
14.1 Validierung der Stop-Levels
-
Min Stop Distance Points - Mindestabstand in Points
-
Min. Stop-Abstand ATR - Mindestabstand in ATR
15. MARGENSICHERHEIT
15.1 Margin-Sicherheit
-
Margin Safety Buffer - freier Margin-Sicherheitspuffer
-
Use Micro Lot Fallback - Verwendung vonMicro Lots im Falle einer Margin-Knappheit
16. ADAPTIVER MODUS FÜR KLEINE EINLAGEN
16.1 Unterstützung für kleine Konten
-
Aktivierendes Modus für kleine Einlagen - Aktivierung des Modus für kleine Einlagen
-
Schwellenwertfür kleine Einlagen - Schwellenwert für kleine Einlagen.
Merkmale des Modus:
-
Automatische Berechnung von Kleinstbeträgen
-
Spezielle Regeln für das Risikomanagement
-
Adaptive Schutzparameter
17. ERKENNUNG DES MARKTMODUS
17.1 Markterkennung
-
Use Market RegimeFilter - Filterung nach Marktregime
-
Trend/Range ADXThreshold - ADX-Schwellenwerte für Trend/Flat.
Definierte Modi:
-
TREND - Trendmarkt
-
RANGE - flacher Markt
-
MIXED - gemischter Modus
18. WEITERE FUNKTIONEN
18.1 Ausführungsüberwachung
-
ExecutionMonitor - Verfolgung von Slippage und Ausführungsqualität
-
Durchschnittliche Schlupfstatistiken
-
Warnungen bei hohem Schlupf
18.2 Parameter-Überprüfung
-
Automatische Validierung der korrekten Einstellungen
-
Schutz vor inkonsistenten Parametern
-
Detaillierte Fehlermeldungen
18.3 Daten-Caching
-
Leistungsoptimierung durch Caching
-
Automatische Cache-Aktualisierung
-
Reduzierung der Systemlast
18.4 Fehlerbehandlung
-
Wiederholungen im Falle von Netzwerkfehlern
-
Schutz vor ungültigen Preisen und Stop-Levels
-
Detaillierte Protokollierung aller Vorgänge
19. LOGGING- UND ÜBERWACHUNGSSYSTEM
19.1 Ausführliche Statistiken
-
Registrierung aller Transaktionen mit vollständigen Informationen
-
Statistiken über Rentabilität und Inanspruchnahme
-
Überwachung des durchschnittlichen Gewinns und Verlusts
-
Berechnung des Gewinnfaktors und anderer Metriken
19.2 Visualisierung des Status
-
Detaillierter Kommentar zum Diagramm
-
Status des Drawdown-Schutzes
-
Informationen über aktuelle Positionen
-
Parameter für Risiko und Volatilität
20. NOTFALLVERFAHREN
20.1 Verteidigungsmechanismen
-
Hard Stop - vollständige Schließung aller Positionen im Falle eines kritischen Drawdowns.
-
Recovery Mode - vorübergehende Einstellung des Handels im Falle eines signifikanten Drawdowns.
-
Verbindungsüberwachung - Schutz vor Verbindungsverlust
VORTEILE FÜR TRADER:
-
Anpassungsfähigkeit - automatische Anpassung an die Depotgröße und Marktbedingungen
-
Sicherheit - mehrstufiges Kapitalschutzsystem
-
Transparenz - vollständige Protokollierung und Überwachung aller Transaktionen
-
Flexibilität - breite Möglichkeiten der Anpassung an individuelle Präferenzen
-
Zuverlässigkeit - stabiler Betrieb unter verschiedenen Marktbedingungen
Das System wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Kapitalersparnis , systematisches Vorgehen und professionelles Risikomanagement legen.
Warnung: Mit diesem Expert Advisor werden Sie morgen nicht reich. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. (Der Berater kann auch Verluste erleiden.)
Sie sollten vorsichtig sein und ein niedriges Risikoniveau wählen. Passen Sie die Parameter entsprechend Ihren Bedürfnissen und Testergebnissen an (Demo und Tester).
Denken Sie daran, dass nach dem Herunterladen des Expert Advisors keine Rückerstattung möglich ist.
