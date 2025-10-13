🏆 Vorteile des Systems

Dies ist ein professionelles Handelssystem, das speziell für die Arbeit mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Das System zeigt stabile Ergebnisse aufgrund des mehrstufigen Schutzes und des adaptiven Algorithmus.

✅ Wichtigste Vorteile:

📈 Hohe Effizienz

🛡️ Robuster Schutz

⚖️ Ausgewogenes Risiko

🔐 Mehrstufige Risikokontrolle

🎯 Gold-Spezialisierung: Optimiert für XAUUSD-Volatilität

1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES EA

Safe Adaptive Trader PRO v6.0 ist ein professionelles automatisches Handelssystem mit fortschrittlichem adaptivem Drawdown-Schutz. Der Expert Advisor kombiniert Multi-Parameter-Marktanalyse, intelligentes Risikomanagement und selbstanpassende Algorithmen, um unter verschiedenen Marktbedingungen zu arbeiten.

Hauptmerkmale:

Adaptives Drawdown-Schutzsystem mit Kalibrierung auf die Depotgröße

Mehrstufiges Risikomanagement-System

Intelligente Erkennung von Marktregimes

Fortschrittliches System zur Wiederherstellung nach einer Reihe von Verlusten

Unterstützung für kleine Einlagen mit Mikrolosen

2. GRUNDEINSTELLUNGEN

2.1 Grundlegende Parameter

Magic Number - eindeutige Kennung des Expert Advisors für seine Aufträge

Basisrisiko - Basisrisiko pro Handel

Min Bars Between Trades - Mindestanzahl von Bars zwischen den Trades

ATR-Multiplikator SL - ATR-Multiplikator für die Stop-Loss-Berechnung

TP to SL Ratio - Verhältnis von Take ProfitzuStop Loss

3. LOSVERWALTUNG

3.1 Kontrolle der Positionsgröße

Max Allowed Lot - maximal erlaubtes Lot.

Use Fixed Lot - Verwendung eines festen Lots

Feste Losgröße - festeLosgröße

Adaptive Lot-Berechnung:

Risikoorientierte Berechnung auf Basis des Kontostandes

Automatische Anpassung im Falle einer Margin-Knappheit

Reserve-Micro-Lot-Berechnung für kleine Einlagen

4. INDIKATOR-EINSTELLUNGEN

4.1 Indikator-Parameter

RSI-Periode - RSI-Periode

ADX Periode - ADX Periode zur Bestimmung der Trendstärke

ATR Periode - ATR Periode für die Volatilität

Fast MA Periode - Periode des schnellen gleitenden Durchschnitts

Slow MA Periode - Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts.

Analyse-Zeitrahmen - Zeitrahmen für die Analyse

5. SIGNALFILTER

5.1 Multi-Faktor-Filterung

RSI verwenden - RSI für überkaufte/überverkaufte Signale verwenden

ADX verwenden - Filter für Trendstärke

MA verwenden - gleitende Durchschnitte verwenden

Min ADX Strength - minimale Trendstärke

RSI Overbought - überkauftes Niveau

RSI Oversold - überverkauftes Niveau

6. RISIKOMANAGEMENT

6.1 Mehrstufiger Schutz

Max Daily Trades - maximale Anzahl von Trades pro Tag

Max Daily Loss - maximaler täglicher Drawdown

Max Total Loss - maximaler Gesamtverlust (Hard Stop)

Use Hard Stop - Aktivierung eines Hard Stops, wenn MaxTotalLoss erreicht ist.

7. FORTGESCHRITTENER ADAPTIVER DRAWDOWN-SCHUTZ

7.1 Intelligentes Schutzsystem

Enable Adaptive Drawdown Protection - Aktivierung des adaptiven Schutzes

Basisdepotgröße - Basisdepotgröße für die Kalibrierung

Aggressivitätsfaktor - AggressivitätsfaktordesSchutzes

7.2 Parameter der Absicherung

Max Equity Drawdown - maximaler Equity Drawdown

Recovery Threshold - Erholungsschwelle für die Wiederaufnahme von Geschäften

Recovery Timeout Hours - maximale Zeit im Recovery-Modus

7.3 Technische Parameter der Wiederherstellung

Recovery RSI Period - RSI zur Analyse der Erholungsbedingungen

Recovery MA Periode - MA zur Analyse des Erholungstrends

Min/Max RSI For Recovery - zulässige RSI-Niveaus für den Ausstieg aus der Erholung

8. VERLUST-ERHOLUNGS-SYSTEM

8.1 Anpassung nach Verlusten

Max Consecutive Losses - maximale Anzahl von aufeinanderfolgenden Verlusten

Recovery Lot Multiplier - Lot-Multiplikator nach einer Reihe von Verlusten

Betriebslogik:

Verringerung des Positionsvolumens nach einer Reihe von Verlustgeschäften

Allmähliche Wiederherstellung der normalen Losgröße bei Rückkehr zur Profitabilität.

9. TRAILING STOP

9.1 Dynamisches Trailing

Trailing Stop verwenden - Aktivierung des Trailing Stops .

Trailing Start ATR - Aktivierungsniveau in ATR

Trailing-Schritt ATR - Trailing-Schritt in ATR

MA Trailing verwenden - MA für Trailing Stop verwenden

Trailing MA Periode - MA Trailing Periode

10. ZEITFILTER

10.1 Zeitliche Begrenzungen

Zeitfilter verwenden - Aktivierung des Zeitfilters

Trade Start/End Time - Start/Endzeit der Handelssitzung

11. SITZUNGSFILTER

11.1 Geografische Sitzungen

Avoid Asian Session - Asiatische Session meiden

Trade European Open - Handel zur Eröffnung der europäischen Session

Trade American Open - Handeln Sie zur Eröffnung der amerikanischen Session

12. DYNAMISCHES RISIKO

12.1 Anpassung an die Volatilität

Dynamisches Risiko verwenden - Aktivierung der dynamischen Risikoberechnung

Volatilitätsschwelle - Volatilitätsschwelle zur Risikoreduzierung

Min/Max Risk - minimales/maximales Risiko

High/Low Volatility Multiplier - Risikomultiplikatoren für hohe/niedrige Volatilität.

13. SPREAD-SCHUTZ

13.1 Spread-Steuerung

Spreadschutz verwenden - Aktivierung des erweiterten Spreadschutzes

Max Spread Multiplikator - maximale Abweichung vom durchschnittlichen Spread

14. MINIMALE STOP-LOSS-LEVELS

14.1 Validierung der Stop-Levels

Min Stop Distance Points - Mindestabstand in Points

Min. Stop-Abstand ATR - Mindestabstand in ATR

15. MARGENSICHERHEIT

15.1 Margin-Sicherheit

Margin Safety Buffer - freier Margin-Sicherheitspuffer

Use Micro Lot Fallback - Verwendung vonMicro Lots im Falle einer Margin-Knappheit

16. ADAPTIVER MODUS FÜR KLEINE EINLAGEN

16.1 Unterstützung für kleine Konten

Aktivieren des Modus für kleine Einlagen - Aktivierung des Modus für kleine Einlagen

Schwellenwertfür kleine Einlagen - Schwellenwert für kleine Einlagen.

Merkmale des Modus:

Automatische Berechnung von Kleinstbeträgen

Spezielle Regeln für das Risikomanagement

Adaptive Schutzparameter

17. ERKENNUNG DES MARKTMODUS

17.1 Markterkennung

Use Market Regime Filter - Filterung nach Marktregime

Trend/Range ADXThreshold - ADX-Schwellenwerte für Trend/Flat.

Definierte Modi:

TREND - Trendmarkt

RANGE - flacher Markt

MIXED - gemischter Modus

18. WEITERE FUNKTIONEN

18.1 Ausführungsüberwachung

Execution Monitor - Verfolgung von Slippage und Ausführungsqualität

Durchschnittliche Schlupfstatistiken

Warnungen bei hohem Schlupf

18.2 Parameter-Überprüfung

Automatische Validierung der korrekten Einstellungen

Schutz vor inkonsistenten Parametern

Detaillierte Fehlermeldungen

18.3 Daten-Caching

Leistungsoptimierung durch Caching

Automatische Cache-Aktualisierung

Reduzierung der Systemlast

18.4 Fehlerbehandlung

Wiederholungen im Falle von Netzwerkfehlern

Schutz vor ungültigen Preisen und Stop-Levels

Detaillierte Protokollierung aller Vorgänge

19. LOGGING- UND ÜBERWACHUNGSSYSTEM

19.1 Ausführliche Statistiken

Registrierung aller Transaktionen mit vollständigen Informationen

Statistiken über Rentabilität und Inanspruchnahme

Überwachung des durchschnittlichen Gewinns und Verlusts

Berechnung des Gewinnfaktors und anderer Metriken

19.2 Visualisierung des Status

Detaillierter Kommentar zum Diagramm

Status des Drawdown-Schutzes

Informationen über aktuelle Positionen

Parameter für Risiko und Volatilität

20. NOTFALLVERFAHREN

20.1 Verteidigungsmechanismen

Hard Stop - vollständige Schließung aller Positionen im Falle eines kritischen Drawdowns.

Recovery Mode - vorübergehende Einstellung des Handels im Falle eines signifikanten Drawdowns.

Verbindungsüberwachung - Schutz vor Verbindungsverlust

VORTEILE FÜR TRADER:

Anpassungsfähigkeit - automatische Anpassung an die Depotgröße und Marktbedingungen Sicherheit - mehrstufiges Kapitalschutzsystem Transparenz - vollständige Protokollierung und Überwachung aller Transaktionen Flexibilität - breite Möglichkeiten der Anpassung an individuelle Präferenzen Zuverlässigkeit - stabiler Betrieb unter verschiedenen Marktbedingungen