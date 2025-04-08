Kit Trader Golden Days MT5

Kit-Trader Golden Days für MT5

Ein umfassender und äußerst effektiver Kurszettel, der Sie beim Trading unterstützt. Trading selbst ist sehr schwierig. Kein Wunder, dass 97 % der Trader Verlierer sind und die Trades der 3 % Gewinner finanzieren. Dieser Kurszettel soll Ihr Trading-Niveau verbessern und Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Orders geben.

Ein Kurszettel mit Stop-Loss, Take-Profit, Trailing-Stop und dynamischen Orderanpassungen unterstützt Trader bei:

Risiken kontrollieren – Stop-Loss begrenzt automatisch Verluste.

Gewinne schützen – Take-Profit und Trailing-Stop garantieren Gewinne und verfolgen Trends.

Emotionale Disziplin – Eliminiert impulsive Entscheidungen durch Befolgen vordefinierter Regeln.

Ein- und Ausstiege optimieren – Dynamische Anpassungen ermöglichen eine emotionslose Anpassung an den Markt.

Ergebnis: Weniger Fehler, mehr Konsistenz und effizienteres Trading.

Empfohlene Produkte
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
Experten
Der Expert Advisor (EA) basiert auf dem Dynamic Linear Regression Indikator (https://www.mql5.com/en/market/product/49702) . Benutzereingaben: Die Anzahl der Kerzen wird bei der Berechnung der linearen Regression berücksichtigt; Abstand zur oberen Linie; Abstand zur unteren Linie; Stoppen Sie den Verlust von. Der EA führt Kauf- und Verkaufsaufträge am Markt aus, wenn der Wert einer Linie, höher oder niedriger, zum aktuellen Kurs erreicht wird. Wenn die untere Linie erreicht wird, wird ein Kauf
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusF
FREE
Hammer Master MT5
Maziar Safaeinajafabadi
Experten
Wir stellen Ihnen HammerMaster EA vor, Ihren ultimativen Handelsassistenten für den MQL5-Markt. Nutzen Sie die Kraft der technischen Analyse mit unserem Expert Advisor, der Hammer Candlestick-Muster identifiziert und aus ihnen Kapital schlägt. Ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, HammerMaster EA bietet robuste Funktionen, um Ihre Handelsstrategie zu verbessern und Ihre potenziellen Gewinne zu maximieren. Überblick über die Strategie HammerMaster EA basiert auf der Identifizierun
FREE
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experten
Als erfahrener Trader ist es entscheidend, die richtigen Tools und Ressourcen zu haben, um erfolgreich am Markt zu agieren. Pro Trader EA bietet eine professionelle und effiziente Handelslösung. Mit unserer innovativen Software können Sie Handelsstrategien automatisieren, präzise Handelssignale erhalten und Emotionen eliminieren. Pro Trader EA ermöglicht das Handeln verschiedener Assetklassen, bietet Echtzeit-Analysen und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Unser Support-Team steht zur Verfügun
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Experten
Die Outside-Day-Trading-Strategie sucht nach einem bestimmten Muster im Kurschart eines Wertpapiers. Das Muster ist durch eine größere Spanne als am Vortag gekennzeichnet, wobei der Tageshöchstwert höher als der Höchstwert des Vortages und der Tiefstwert des Tages niedriger als der Tiefstwert des Vortages ist. Funktioniert mit vielen Symbolen, wie z.B. BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, Öl, Gas, und anderen. BITTE BEWERTEN! Herzlichen Dank! FEATURES: - Echte Strategie - Tägliche Bar-Strategie - Beenden Sie
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Experten
Der Go Long EA implementiert eine fortgeschrittene Intraday-Handelsstrategie, die auf dem Prinzip des systematischen täglichen Handels mit mehrfachen technischen Bestätigungen basiert. Während viele Händler nach komplexen Algorithmen suchen, kombiniert dieser EA einfache, aber effektive Konzepte mit ausgefeiltem Risikomanagement und mehreren technischen Filtern. Der EA öffnet Positionen zu einer bestimmten Zeit jeden Tag, aber nur wenn die Marktbedingungen mit mehreren technischen Indikatoren
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experten
Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
FREE
LarryTrader
Paul Timothy Turculetu
Experten
LarryTrader EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für XAUUSD auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Algorithmus basiert auf einem dynamischen Ausbruchs- und Momentum-Modell, das darauf ausgelegt ist, unter strikter Risikokontrolle aus den untertägigen Kursbewegungen Kapital zu schlagen. Er passt sich auf intelligente Weise an die Marktbedingungen an, indem er Volumenbestätigungen, Volatilitätsfilter und ein adaptives Stop-Loss-Management verwendet. Der EA enthält fortschrit
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Experten
Der Expert Advisor handelt nach Pivot-Ebenen, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die auf Pivot-Ebenen basieren. Der Expert Advisor berücksichtigt auch den Volatilitätsfilter, verwendet Standard-Martingale- und Anti-Martingale-Systeme, Drawdown-Schutz, Standard-Trailing-Stop, Handelszeit und Handel Handelsauftrag - Richtung des Handels (nur kaufen, nur verkaufen oder kaufen und verkaufen) Volatilitätsfilter verwenden - Aktivierung/Deaktivierung des Volatilitätsfilters mit Volatilitätsfilter
Triangle Hunter Pro
Mansoor Ali P Cheriaottayil
Experten
Triangle Hunter Pro ist ein hochmodernes algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um aus einem der zuverlässigsten Chartmuster der technischen Analyse Kapital zu schlagen: Dreieckskonsolidierungen . Durch die Kombination von Dreiecksmuster-Erkennung, Candlestick-Bestätigung und einem optionalen adaptiven Gittersystem identifiziert dieser EA hochwahrscheinliche Ausbruchsgeschäfte, während er dem Risikomanagement Priorität einräumt. Er eignet sich perfekt für das volatile Devisenpaar E
FREE
Rsi Cloud PullBack
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Wollen Sie Handelsroboter? Lesen Sie dies: Bevor Sie in einen Handelsroboter investieren, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um zu verstehen, was damit verbunden ist. Der Handel ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Niemand kann Ihnen bei jedem Handel oder in jedem Monat einen Gewinn garantieren. Was wirklich zählt, ist die langfristige Rentabilität. Wenn Sie das nicht akzeptieren können, ist es sinnlos, meinen Roboter zu kaufen. Suchen Sie sich einen anderen Job. Kaufen Sie einen Roboter nich
DiginGold
Ali Reza Emami Bistgani
Experten
Haben Sie sich auch schon einmal geärgert, wenn Sie die Chance verpasst haben, das Beste aus dem Markt herauszuholen? Beispielsweise ändert sich die Trendrichtung über Nacht, sodass Sie sich wahrscheinlich wünschen, wach zu sein und davon zu profitieren. Mit dem folgenden Expert Advisor können Sie sich entspannt zurücklehnen und Ihren Kaffee trinken, während er seine Arbeit erledigt. Wie funktioniert er? Funktioniert nur für GOLD (XAUUSD). Nutzen Sie ihn, wenn sich der Markt im Range-Modus be
StarApp Swing Trading Expert Advisor
Cedric Landry Shema
Experten
StarApp_M15 – Swing Trading Expert Advisor (EA) v1.07 Neujahrsgeschenk Einstellungsdateien:  StarApp Settings und .set Dateien | Knight Watcher .C Beschreibung: StarApp_M15 ist ein professioneller Swing-Trading EA für MetaTrader 5, der gleitende Durchschnitte (MA) und Relative Strength Index (RSI) kombiniert, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Der EA verfügt über fortgeschrittenes Risikomanagement, dynamische Positionsgrößen, Margenprüfungen und ist kompatibel mit Prop-Firm-Re
FREE
Exclusive Maximus MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Maximus MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Maximus MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse‑Algorithmen und Risikomanagement‑Strategien. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Wenn ein bestimmtes Währungsp
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experten
Wir stellen unseren innovativen Expert Advisor (EA) vor, der mit Unterstützung des Average True Range (ATR)-Indikators entwickelt wurde, um von Pullback-Gelegenheiten auf dem Forex-Markt zu profitieren. Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Momenten, in denen der Preis vorübergehend innerhalb eines vorherrschenden Trends zurückgeht und bietet potenzielle Einstiegspunkte mit kontrolliertem Risiko. Der ATR-Indikator ist ein Volatilitätsindikator, der die Amplitude der Kursb
FREE
Big candle breakout EA
Irvan Trias Putra
4 (2)
Experten
Big Candle Break Out ist ein Expert Advisor, der eine einfache und effektive Handelsstrategie verwendet, die auf signifikanten Veränderungen der Volatilität basiert. Der EA identifiziert Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Chart und sucht nach einer Kerze, die eines dieser Niveaus mit mindestens x Volumen durchbricht. Dies kann eine Richtungsänderung des Marktes signalisieren und eine potenzielle Handelsmöglichkeit bieten. Der EA kann sowohl Long- als auch Short-Positionen handeln, j
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Experten
Verwenden Sie diesen Expertenberater, dessen Strategie im Wesentlichen auf dem Relative Strength Index (RSI) Indikator sowie eine persönliche Note basiert. Andere kostenlose Expertenberater sind in meinem persönlichen Bereich sowie Signale zur Verfügung, zögern Sie nicht zu besuchen und einen Kommentar hinterlassen, wird es mich glücklich machen und wird mich wollen, um Inhalte anzubieten. Derzeit verfügbare Expert Advisors: LVL Schöpfer LVL Schöpfer Pro LVL Bollinger-Bänder Trading ist keine
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experten
Wir stellen vor: GridWeaverFX - Ein Grid/Martingale EA für XAUUSD | Kostenloser Download! Hallo, liebe Trader der MQL5-Community! Ich freue mich, Ihnen einen Expert Advisor (EA) vorzustellen, den ich entwickelt und verfeinert habe, und ich stelle ihn jedem zur Verfügung, der ihn nutzen und darauf aufbauen möchte. Er heißt GridWeaverFX und, was am wichtigsten ist, er ist völlig KOSTENLOS! Dieser EA wurde entwickelt, um mit volatilen Marktbedingungen umzugehen, indem er eine bekannte Strategie ve
FREE
Magic Gold Scalper EA
Mike Wilson Namaru
Experten
Magischer Gold Scalper EA Magic Gold Scalper EA wurde entwickelt, um verborgene Liquiditätszonen des Goldmarktes , fraktale Ungleichgewichte und Multi-Pattern-Bestätigungen zu identifizieren und so hochgradig vertrauenswürdige Einstiegsmöglichkeiten zu schaffen. Die adaptive Engine des EA passt sich automatisch an den Marktrhythmus an und kombiniert Trendfolge , Mustererkennung und intelligente Skalierung , um die Performance über unterschiedliche Volatilitätszyklen hinweg zu erhalten. Mit leis
SpikeBoom
Kabelo Frans Mampa
Experten
Eine klassische Buy Low & Sell High Strategie. Dieser Bot wurde speziell entwickelt, um von den Kursbewegungen des US30/Dow Jones auf dem 1-Stunden-Chart zu profitieren, da sich diese Indizes aufgrund von Angebot und Nachfrage bewegen. Die Interaktion zwischen Angebot und Nachfrage im US30 bestimmt den Preis des Index. Wenn die Nachfrage nach dem US30 hoch ist, steigt der Preis des US30. Umgekehrt sinkt der Kurs des US30 , wenn das Angebot an Aktien hoch und die Nachfrage niedrig ist. Die Analys
FREE
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Experten
https://t.me/mql5_neuroExt aktuelle Version Signal https://www.mql5.com/ru/signal s/1511461 Sie können jedes beliebige Werkzeug verwenden. Die Basisdateien werden beim Start des Lernprogramms automatisch erstellt. Wenn Sie mit dem Lernen bei 0 beginnen möchten, löschen Sie einfach die Basisdateien. Ersteinlage - ab 200 J. Optionen: VERSUCHEN SIE NICHT, OHNE TRAINING DES NEURONALEN NETZES ZU TESTEN! Es genügt, wenn der Gleichgewichtsgraph nach dem Training horizontal ist. Die Erstellung einer
FREE
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (6)
Experten
Ein Expert Advisor mit neuronalem Netzwerk, der auf zwei gleitenden Durchschnitten mit Trainingsmodus basiert. Trainieren Sie den Expert Advisor an ausgewählten Beispielen und erzielen Sie einen Gewinn im echten Leben. Der EA kann auf jedem Instrument und in jedem Zeitrahmen arbeiten. Handelsalgorithmus des EA Zwei gleitende Durchschnitte werden vom Kern des neuronalen Netzwerks analysiert, das Befehle zum Kauf oder Verkauf erzeugt. Die Werte von zwei gleitenden Durchschnitten, dem schnellen (F
FREE
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.47 (38)
Experten
Range Auto TP SL ist für Sie, 100% kostenlos für jetzt, laden Sie es und geben Sie mir eine gute Bewertung und Sie sind frei, es für die Lebensdauer !!!! verwenden. Range Auto TP SL ist ein EA, der Stop Loss und Take Profit Level auf Basis der Range mit Average True Range (ATR) setzt. Es funktioniert sowohl bei manuell eröffneten Positionen über PC MT5 Teriminals oder MT5 Mobiles als auch bei EA/Robotern eröffneten Positionen. Sie können eine magische Zahl angeben, mit der es arbeiten soll, od
FREE
RenkoExpert
Andrey Goida
3.8 (5)
Experten
Der Renko Expert Advisor basiert auf der Simulation von Renko-Balken. Der EA verfügt über zwei Optionen zur Erstellung von Renko-Balken. Klassisch und ATR. In der klassischen Version werden die Renko-Balken mit Flächen auf dem Hauptchart markiert; in der ATR-Version werden die Renko-Balken modelliert und im Indikatorfenster gezeichnet. Die Modellierung von Renko-Balken innerhalb des EA ermöglicht eine bessere Optimierung des Roboters als die Offline-Zeichnung von Renko-Balken. Unser neues, auf k
FREE
Killzone Liquidity Sweep EV
Enrique Valeros Muriana
5 (3)
Experten
Killzone Liquidity Sweep EA Pro von EV Trading Labs Dieser Expert Advisor basiert auf institutionellen Konzepten (Smart Money / ICT-Methodik) und konzentriert sich auf die Identifizierung und Ausführung von Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit während der Londoner und New Yorker Killzones. Das System kombiniert direktionale Tendenzen, Liquiditätsbestätigungen und präzise Stop-Entries, die mit der institutionellen Handelslogik abgestimmt sind. Der Algorithmus arbeitet auf dem M15-Zeitrahmen und
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (57)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (104)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (17)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.81 (36)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 Plätzen verfügbar — fast ausverkauft. Der Preis steigt in Kürze auf 999 USD . Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblick X Fusion AI ist ein automatisiertes
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.67 (12)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experten
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experten
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (7)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experten
Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann. Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 199  USD Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System. Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesa
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Experten
XAUUSD Master ist ein Multisystem Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert 10 unabhängige Handelssysteme, die gleichzeitig laufen, jedes mit unterschiedlichen Parametern, um verschiedene Marktbedingungen zu erfassen. Der EA verfügt über fortschrittliche Risikomanagementfunktionen, Spoofing-Funktionen für Prop-Firmen und ein einfaches Informationspanel für die Echtzeitüberwachung. After the purchase send me private message to recieve manual with i
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (25)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experten
Bereit für die Prop Firm! Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse     |    Öffentliche Community Einführungspreis: 249 $, Nächster Preis: 349 $ (Nur noch 6 Exemplare verfügbar) Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (
Weitere Produkte dieses Autors
American Dream for MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Experten
American Dream MT5 Hebelroboter: Extrem riskant, mit dem Risiko, 100 % des investierten Kapitals zu verlieren. Der Roboter zielt darauf ab, aus 10 USD in kürzester Zeit 100.000 USD zu machen. Daher sind Hebelwirkung und Risiko maximal, aber kontrollierbar. Achtung: Das Risiko ist maximal. Sie können Ihr Konto pleitegehen. Seien Sie vorsichtig bei der Nutzung dieses Roboters. Sie können Ihr gesamtes Geld verlieren. Bei bewusster Nutzung könnte er jedoch der beste Roboter Ihres Lebens sein, und S
Golden Days for MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Experten
Golden Days MT5 Hebelroboter, extrem riskant, mit dem Risiko, 100 % des investierten Kapitals zu verlieren. Achtung: Das Risiko ist maximal. Sie können Ihr Konto tatsächlich pleitegehen. Seien Sie vorsichtig bei der Nutzung dieses Roboters. Sie können Ihr gesamtes Geld verlieren. Wenn Sie ihn jedoch bewusst nutzen, könnte er der beste Roboter sein, den Sie je benutzt haben, und Sie werden nie wieder einen so guten Roboter finden. Über den Golden Days V1 Roboter: Er ist mein umfassendstes und kom
Legacy Anchor MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Experten
Legacy Anchor für MT5 Extrem riskanter Roboter mit konservativen Zielen, die ungefähr dem von Ihnen in der Executive-Konfiguration gewählten Wert entsprechen. Weniger mutige und konservativere Ziele, dennoch bleibt er aggressiv. Achtung: Das Risiko ist maximal. Sie können Ihr Konto tatsächlich ruinieren. Seien Sie vorsichtig bei der Nutzung dieses Roboters. Sie können Ihr gesamtes Geld verlieren. Wenn Sie ihn jedoch bewusst nutzen, könnte er der beste Roboter sein, den Sie je genutzt haben, und
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension