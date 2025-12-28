🏆 MultiStrategy GOLD - Intelligenter Expert Advisor für den Goldhandel

✨ VORTEILE

🎯 4 Strategien in einer

Anstelle einer anfälligen Strategie - vier unabhängige Ansätze, die gleichzeitig arbeiten:

Swing-Strategie - fängtMarktumkehrungen ab

Fraktal-Strategie - macht präzise Einstiege auf Basis von Levels

Trendstrategie - folgt dem Trend

Breakout-Strategie - fängt impulsive Bewegungen ein

🛡️ Kapitalschutz

Automatische Lotberechnung - riskieren Sie nie mehr als einen bestimmten Prozentsatz

Stop-Loss bei jedem Handel - schützt vor unerwarteten Bewegungen

Trailing-Stop - sichert Gewinne, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt.

Drawdown-Schutz - stoppt den Handel, wenn das Limit erreicht ist

📊 Intelligente Filterung

ADX-Filter - Handelt nur in starken Trends

Spread-Filter - vermeidet hohe Kommissionen

Zeitfilter - umgeht Perioden mit hoher Volatilität

Nachrichtenfilter - schützt vor starken Bewegungen aufgrund von Nachrichten

⚡ A utomatisierung

Arbeitet rund um die Uhr - man muss nicht am Bildschirm sitzen

Erteilt selbstständig Aufträge

Passt Stop-Loss automatisch an

Führt Statistiken in Echtzeit

🔧 F UNKTIONSPRINZIP

1. Marktanalyse

Der Expert Advisor analysiert den Goldmarkt (XAUUSD) im Sekundentakt mit vier unabhängigen Strategien gleichzeitig.

2. Erzeugung von Signalen

Jede Strategie sucht nach ihren eigenen Mustern:

Strategie 1 : Findet Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

Strategie 2 : Identifiziert fraktale Umkehrungen mit RSI-Bestätigung

Strategie 3 : Folgt dem Trend und wartet auf Rücksetzer

Strategie 4: Sucht nach dynamischen Kanaldurchbrüchen

3. Signalfilterung

Bevor ein Handel eröffnet wird, durchläuft ein Signal 7 Prüfungen:

Spread-Check (ist der Spread zu hoch?) ADX-Prüfung (gibt es einen Trend?) Zeit-Check (handelt es sich nicht um einen Nachrichtenzeitraum?) Limit-Check (ist das Tageslimit nicht überschritten?) Drawdown-Check (ist das maximale Niveau nicht erreicht?) Kapital-Check (sind genügend Mittel vorhanden?) Risikoprüfung (entspricht die Position den Einstellungen?)

4. Eröffnen einer Position

Wenn alle Prüfungen bestanden sind:

Die Positionsgröße wird automatisch berechnet

Stop Loss und Take Profit werden festgelegt.

Ein schwebender Auftrag wird eröffnet

Die Transaktion wird von einer magischen Zahl begleitet (zur Identifizierung der Strategie).

5. Verwaltung der Geschäfte

Nach der Eröffnung einer Position:

Der Preis wird überwacht

Bei Erreichen eines bestimmten Gewinns wird der Stop-Loss auf Breakeven verschoben.

Im Falle einer weiteren Bewegung wird ein Trailing-Stop aktiviert.

Wenn der Take Profit oder der Stop Loss ausgelöst wird, wird die Position geschlossen.

6. Statistik und Berichterstattung

Der Expert Advisor wird auf dem Chart angezeigt:

Anzahl der Geschäfte pro Tag

Gewinn/Verlust

Aktueller Drawdown

Status der einzelnen Strategien

Arbeitsplan

⚙️ SCHLÜSSEL-EINSTELLUNGEN

📈 Einstellungen für Gold (XAUUSD)

Minimales Lot - minimales Transaktionsvolumen (0.01)

Maximales Lot - maximales Handelsvolumen (1.00)

Spread Limit - maximaler Spread für den Handel (250 Pips)

Volatilitätsmultiplikator - Anpassung für Gold (1,8)

🎮 Risikomanagement

Text Art der Kapitalverwaltung: - Risikoprozentsatz - Prozentsatz des Kontos pro Handel - Festes Los - konstantes Volumen - Prozentsatz der Einlage - Prozentsatz des Guthabens Maximales Risiko pro Handel - bis zu 5% Maximaler Drawdown - bis zu 25%

⏰ Zeitfilter

Beginn des Handels - Stunde des Beginns (GMT)

Ende des Handels - Stunde des Arbeitsendes (GMT)

News Period - Zeit, in der der Handel ausgesetzt wird.

Tägliches Orderlimit - maximale Anzahl von Trades pro Tag (15)

🛡️ Schutzmechanismen

ATR für Stop-Loss - adaptive Stop-Größe (2,2 x ATR)

TP/SL-Verhältnis - Verhältnis von Take Profit zu Stop Loss (1,8)

Breakeven - automatische Übertragung des Stops, wenn der Gewinn erreicht ist.

TrailingStop - gleitender Stop-Loss zum Schutz der Gewinne

📊 WAS EIN TRADER SIEHT

Auf dem Chart wird eine Informationstafel angezeigt:

================================ MultiStrategy GOLD v5.03 ================================ Tägliche Aufträge: 3/15 Gewinn heute: 127,50 $ Gewinnrate: 67,5% Spread: 18,5 Pips Maximaler Drawdown: 8,2% ================================ Strategie 1: DONE Strategie 2: ACTIVE Strategie 3: DONE Strategie 4: ACTIVE ================================

🎯 F ÜR WEN IST DIESE EA GEEIGNET?

✅ Für Anfänger - vollständige Automatisierung, keine Kenntnisse der technischen Analyse erforderlich

✅ Für erfahrene Trader - flexible Einstellungen für jeden Handelsstil

✅ Für Investoren - langfristige Kapitalverwaltung

✅ Für Vielbeschäftigte - arbeitet selbstständig 24/7

💡 EINFACHE INSTALLATION

Kopieren Sie die Datei in den Ordner Experts Starten Sie das Terminal neu Ziehen Sie den Expert Advisor auf den XAUUSD-Chart Passen Sie die Parameter an Ihr Depotan Aktivieren Sie den Handel

MultiStrategy GOLD ist ein professionelles Tool für den automatisierten Goldhandel, das Zuverlässigkeit, Sicherheit und hohe Effizienz vereint. Der Expert Advisor erledigt die ganze Arbeit für Sie, so dass Sie sich auf strategische Entscheidungen konzentrieren können.

Ersteinlage - 1000 USD

Warnung: Mit diesem Expert Advisor werden Sie nicht morgen reich werden. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. (Der Expert Advisor kann auch Verluste erleiden).

Sie sollten vorsichtig sein und ein niedriges Risikoniveau verwenden. Passen Sie die Parameter entsprechend Ihren Bedürfnissen und Testergebnissen an (Demo und Tester).

Denken Sie daran, dass nach dem Herunterladen des Expert Advisors keine Rückerstattung möglich ist.