MultiStrategy GOLD
- Experten
- Vladimir Novikov
- Version: 7.0
- Aktualisiert: 28 Dezember 2025
- Aktivierungen: 7
✨ VORTEILE
🎯 4 Strategien in einer
Anstelle einer anfälligen Strategie - vier unabhängige Ansätze, die gleichzeitig arbeiten:
-
Swing-Strategie - fängtMarktumkehrungen ab
-
Fraktal-Strategie - macht präzise Einstiege auf Basis von Levels
-
Trendstrategie - folgt dem Trend
-
Breakout-Strategie - fängt impulsive Bewegungen ein
🛡️ Kapitalschutz
-
Automatische Lotberechnung - riskieren Sie nie mehr als einen bestimmten Prozentsatz
-
Stop-Loss bei jedem Handel - schützt vor unerwarteten Bewegungen
-
Trailing-Stop - sichert Gewinne, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt.
-
Drawdown-Schutz - stoppt den Handel, wenn das Limit erreicht ist
📊 Intelligente Filterung
-
ADX-Filter - Handelt nur in starken Trends
-
Spread-Filter - vermeidet hohe Kommissionen
-
Zeitfilter - umgeht Perioden mit hoher Volatilität
-
Nachrichtenfilter - schützt vor starken Bewegungen aufgrund von Nachrichten
⚡ A utomatisierung
-
Arbeitet rund um die Uhr - man muss nicht am Bildschirm sitzen
-
Erteilt selbstständig Aufträge
-
Passt Stop-Loss automatisch an
-
Führt Statistiken in Echtzeit
🔧 F UNKTIONSPRINZIP
1. Marktanalyse
Der Expert Advisor analysiert den Goldmarkt (XAUUSD) im Sekundentakt mit vier unabhängigen Strategien gleichzeitig.
2. Erzeugung von Signalen
Jede Strategie sucht nach ihren eigenen Mustern:
-
Strategie 1: Findet Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
-
Strategie 2: Identifiziert fraktale Umkehrungen mit RSI-Bestätigung
-
Strategie 3: Folgt dem Trend und wartet auf Rücksetzer
-
Strategie 4: Sucht nach dynamischen Kanaldurchbrüchen
3. Signalfilterung
Bevor ein Handel eröffnet wird, durchläuft ein Signal 7 Prüfungen:
-
Spread-Check (ist der Spread zu hoch?)
-
ADX-Prüfung (gibt es einen Trend?)
-
Zeit-Check (handelt es sich nicht um einen Nachrichtenzeitraum?)
-
Limit-Check (ist das Tageslimit nicht überschritten?)
-
Drawdown-Check (ist das maximale Niveau nicht erreicht?)
-
Kapital-Check (sind genügend Mittel vorhanden?)
-
Risikoprüfung (entspricht die Position den Einstellungen?)
4. Eröffnen einer Position
Wenn alle Prüfungen bestanden sind:
-
Die Positionsgröße wird automatisch berechnet
-
Stop Loss und Take Profit werden festgelegt.
-
Ein schwebender Auftrag wird eröffnet
-
Die Transaktion wird von einer magischen Zahl begleitet (zur Identifizierung der Strategie).
5. Verwaltung der Geschäfte
Nach der Eröffnung einer Position:
-
Der Preis wird überwacht
-
Bei Erreichen eines bestimmten Gewinns wird der Stop-Loss auf Breakeven verschoben.
-
Im Falle einer weiteren Bewegung wird ein Trailing-Stop aktiviert.
-
Wenn der Take Profit oder der Stop Loss ausgelöst wird, wird die Position geschlossen.
6. Statistik und Berichterstattung
Der Expert Advisor wird auf dem Chart angezeigt:
-
Anzahl der Geschäfte pro Tag
-
Gewinn/Verlust
-
Aktueller Drawdown
-
Status der einzelnen Strategien
-
Arbeitsplan
⚙️ SCHLÜSSEL-EINSTELLUNGEN
📈 Einstellungen für Gold (XAUUSD)
-
Minimales Lot - minimalesTransaktionsvolumen (0.01)
-
Maximales Lot - maximales Handelsvolumen (1.00)
-
Spread Limit - maximaler Spread für den Handel (250 Pips)
-
Volatilitätsmultiplikator - Anpassung für Gold (1,8)
🎮 Risikomanagement
Art der Kapitalverwaltung: - Risikoprozentsatz - Prozentsatz des Kontos pro Handel - Festes Los - konstantes Volumen - Prozentsatz der Einlage - Prozentsatz des Guthabens Maximales Risiko pro Handel - bis zu 5% Maximaler Drawdown - bis zu 25%
⏰ Zeitfilter
-
Beginn des Handels - Stunde des Beginns (GMT)
-
Ende des Handels - Stunde des Arbeitsendes (GMT)
-
News Period - Zeit, in der der Handel ausgesetzt wird.
-
Tägliches Orderlimit - maximale Anzahl von Trades pro Tag (15)
🛡️ Schutzmechanismen
-
ATR für Stop-Loss - adaptive Stop-Größe (2,2 x ATR)
-
TP/SL-Verhältnis - Verhältnis von Take Profit zu Stop Loss (1,8)
-
Breakeven - automatische Übertragung des Stops, wenn der Gewinn erreicht ist.
-
TrailingStop - gleitender Stop-Loss zum Schutz der Gewinne
📊 WAS EIN TRADER SIEHT
Auf dem Chart wird eine Informationstafel angezeigt:
================================ MultiStrategy GOLD v5.03 ================================ Tägliche Aufträge: 3/15 Gewinn heute: 127,50 $ Gewinnrate: 67,5% Spread: 18,5 Pips Maximaler Drawdown: 8,2% ================================ Strategie 1: DONE Strategie 2: ACTIVE Strategie 3: DONE Strategie 4: ACTIVE ================================
🎯 F ÜR WEN IST DIESE EA GEEIGNET?
-
✅ Für Anfänger - vollständige Automatisierung, keine Kenntnisse der technischen Analyse erforderlich
-
✅ Für erfahrene Trader - flexible Einstellungen für jeden Handelsstil
-
✅ Für Investoren - langfristige Kapitalverwaltung
-
✅ Für Vielbeschäftigte - arbeitet selbstständig 24/7
💡 EINFACHE INSTALLATION
-
Kopieren Sie die Datei in den Ordner Experts
-
Starten Sie das Terminal neu
-
Ziehen Sie den Expert Advisor auf den XAUUSD-Chart
-
Passen Sie die Parameter an Ihr Depotan
-
Aktivieren Sie den Handel
MultiStrategy GOLD ist ein professionelles Tool für den automatisierten Goldhandel, das Zuverlässigkeit, Sicherheit und hohe Effizienz vereint. Der Expert Advisor erledigt die ganze Arbeit für Sie, so dass Sie sich auf strategische Entscheidungen konzentrieren können.
Ersteinlage - 1000 USD
Warnung: Mit diesem Expert Advisor werden Sie nicht morgen reich werden. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. (Der Expert Advisor kann auch Verluste erleiden).
Sie sollten vorsichtig sein und ein niedriges Risikoniveau verwenden. Passen Sie die Parameter entsprechend Ihren Bedürfnissen und Testergebnissen an (Demo und Tester).
Denken Sie daran, dass nach dem Herunterladen des Expert Advisors keine Rückerstattung möglich ist.