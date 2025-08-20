Event Horizon Trader - это передовой автоматический торговый робот, построенный на инновационной гибридной архитектуре. Он объединяет квантовые принципы, искусственный интеллект и многоуровневую систему управления рисками для адаптивной торговли на финансовых рынках. Советник разработан для работы в изменчивых рыночных условиях, динамически подстраиваясь под трендовые, флэтовые и высоковолатильные периоды. Советник имеет тестовую настройку для пары: XAUUSD

Ключевые компоненты системы:

1. Квантовая система (Quantum System)

Квантовые состояния (QuantumStates): Моделирует неопределенность рынка через множество вероятностных состояний.

Декогеренция (QuantumDecayRate): Контролирует "распад" состояний, добавляя элемент стохастичности для предотвращения переобучения.

Механизм коллапса: Случайный выбор состояния перед каждой сделкой, имитирующий квантовое измерение.

2. Искусственный интеллект (AI Core)

Динамическое взвешивание сигналов: AI переоценивает значимость каждого индикатора на основе их recent performance.

Обучение с подкреплением: Корректирует веса модулей после каждой сделки, усиливая влияния успешных индикаторов.

Регуляризация (RegularizationLambda): Предотвращает переобучение через L2-регуляризацию весов.

3. Механизм внимания (Attention Mechanism)

Мультитаймфреймный анализ: Сравнивает ясность сигналов на первичном (PrimaryTimeframe) и вторичном (SecondaryTimeframe) таймфреймах.

Адаптивное взвешивание: Присваивает больший вес таймфрейму с более четкими сигналами (на основе RSI, ADX, MA).

4. Модульная система индикаторов

RSI (Relative Strength Index): Определяет перекупленность/перепроданность.

ADX (Average Directional Index): Оценивает силу тренда.

Moving Averages (MA): Определяет направление тренда через разницу быстрой и медленной MA.

ATR (Average True Range): Используется для расчета динамических стоп-лоссов и тейк-профитов.

Chaos Filter: Отсеивает сигналы в низковолатильные периоды (на основе стандартного отклонения доходностей).

5. Продвинутое управление рисками

Адаптивный размер позиции: Рассчитывает лот на основе: Текущего риска (% от депозита). Расстояния до стоп-лосса. Волатильности (через ATR).

Критерий Келли (опционально): Оптимизирует размер позиции на основе исторической эффективности стратегии.

Защита от просадки: Дневной лимит (MaxDailyDrawdownPercent): Блокирует торговлю при превышении просадки. Автосброс при новом дне (ResetLockOnNewDay).

Проверка совместимости с брокером: Автоподгонка стоп-лоссов под требования брокера (MinStopDistance, UseBrokerStopLevels). Проверка маржи перед сделкой.



Как работает генерация сигналов:

Обновление данных: Считываются актуальные значения индикаторов на двух таймфреймах. Фильтр хаоса: Отбрасывает сигналы при низкой волатильности (Chaos < ChaosThreshold). Квантовый коллапс: Случайный выбор состояния для внесения стохастичности. Взвешивание таймфреймов: Расчет "ясности сигналов" на каждом таймфрейме и определение весов внимания. Агрегация сигналов: Итоговый сигнал = взвешенная сумма вкладов от каждого модуля (RSI, ADX, MA, Chaos, Quantum). Принятие решения: Сигнал генерируется при превышении порога AdaptiveThreshold.

Особенности риск-менеджмента:

Динамический риск: Увеличивает риск после серии прибыльных сделок и уменьшает после убыточных.

Волатильность-адаптивный риск: Учитывает текущую волатильность рынка (через ATR).

Критерий Келли: Расчет оптимальной доли капитала для сделки на основе исторической вероятности прибыли.

Проверка стоп-лоссов: Корректирует стоп-лоссы и тейк-профиты под требования брокера и текущий спред.

Инструкция по использованию:

1. Настройка под брокера:

MaxLotSize: Установите максимальный допустимый лот.

MinStopDistance: Укажите минимальное расстояние стопа в пунктах (должно быть > требований брокера).

UseBrokerStopLevels: Включить для автоматического учета уровней стоп-ордеров брокера.

2. Выбор модулей:

Включите/отключите индикаторы (UseRSI, UseADX и т.д.).

Настройте веса индикаторов (RSIWeight, ADXWeight и т.д.).

3. Управление риском:

BaseRisk: Стартовый риск в % от депозита (0.1–1.0% рекомендуется).

MaxRisk: Максимальный риск (не превышайте 5%).

MaxDailyDrawdownPercent: Установите дневной лимит просадки (например, 15%).

4. Оптимизация:

Проведите бэк-тест на истории (2–5 лет).

Используйте встроенный тестер OnTester() для автоматического отбора устойчивых стратегий.

Настройте параметры индикаторов и AI под конкретный инструмент.

Важные замечания:

Тестирование: Всегда тестируйте на демо-счете перед запуском на реальные средства.

Резервные копии: Советник автоматически сохраняет веса AI в файл. Регулярно архивируйте файлы QuantumAI_СИМВОЛ.txt .

Переобучение: Избегайте излишней оптимизации под исторические данные. Полагайтесь на механизм OOS-валидации в OnTester().

Заключение:

Event Horizon Trader — это комплексное решение для автоматической торговли, сочетающее современные подходы AI и квантовой метафоры с практическим риск-менеджментом. Его сила — в адаптивности и защите капитала.