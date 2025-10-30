Golduxe
Wir stellen vor: Golduxe EA. Es ist ein vollautomatisches System, das Gold auf US Open handelt.
No Martingale, No Grid, No Averaging, No AI
Aktueller Preis: $149--> (Nächster Preis $249)
Live-Signal - https://www.mql5.com/en/signals/2327717
******* FEATURES *******
- Buy only und Sell only Einstellungen
- Individuelle TSL- und SL-Einstellungen für Kauf- und Verkaufsaufträge
- Handel mit dem XAUUSD-Paar
- Dies ist eine tägliche Breakout-Strategie während der frühen US Open Session.
- Jede Order ist immer durch Stop-Loss und Trailing SL geschützt.
- Einfach zu verwenden mit Standardeinstellungen.
- 1 Trade pro Tag, wenn die Spreads in der Handelszone liegen.
Hinweis: Es ist sehr wichtig, RAW, ECN oder Zero SPREAD Konten für beste Ergebnisse zu verwenden! IC Markets ist der beste Broker.
Wie einrichten:
- Laden Sie den EA auf Ihr MT5-Terminal herunter
- Öffnen Sie den Chart von XAUUSD M5 Zeitrahmen.
- Laden Sie den EA auf den Chart
- Wählen Sie Ihre feste Losgröße oder Ihr Risikoniveau
- Schalten Sie die Schaltfläche Auto-Trading ein
EA-Details:
|Symbol
|XAUUSD
|Zeitrahmen
|M5
|Hebelwirkung
|500 und mehr
|Test von
|2023
|Einstellungen
|Standard-Einstellungen
|Makler
|IC Markets, Fusion Markets und Vantage
|Konto-Typ
|Roh, Null oder ECN
|Mindest-Einzahlung
|$100 für 0,01 Lot
|Empfohlene Einzahlung
|$100 (für Auslosung <10%)