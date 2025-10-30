Golduxe

Wir stellen vor: Golduxe EA. Es ist ein vollautomatisches System, das Gold auf US Open handelt.

No Martingale,  No Grid, No Averaging, No AI

    Aktueller Preis: $149--> (Nächster Preis $249)

    Live-Signal - https://www.mql5.com/en/signals/2327717


    ******* FEATURES *******

    • Buy only und Sell only Einstellungen
    • Individuelle TSL- und SL-Einstellungen für Kauf- und Verkaufsaufträge
    • Handel mit dem XAUUSD-Paar
    • Dies ist eine tägliche Breakout-Strategie während der frühen US Open Session.
    • Jede Order ist immer durch Stop-Loss und Trailing SL geschützt.
    • Einfach zu verwenden mit Standardeinstellungen.
    • 1 Trade pro Tag, wenn die Spreads in der Handelszone liegen.
    Hinweis: Es ist sehr wichtig, RAW, ECN oder Zero SPREAD Konten für beste Ergebnisse zu verwenden! IC Markets ist der beste Broker.


    Wie einrichten:

    • Laden Sie den EA auf Ihr MT5-Terminal herunter
    • Öffnen Sie den Chart von XAUUSD M5 Zeitrahmen.
    • Laden Sie den EA auf den Chart
    • Wählen Sie Ihre feste Losgröße oder Ihr Risikoniveau
    • Schalten Sie die Schaltfläche Auto-Trading ein


    EA-Details:

    Symbol XAUUSD
    Zeitrahmen M5
    Hebelwirkung 500 und mehr
    Test von 2023
    Einstellungen Standard-Einstellungen
    Makler IC Markets, Fusion Markets und Vantage
    Konto-Typ Roh, Null oder ECN
    Mindest-Einzahlung $100 für 0,01 Lot
    Empfohlene Einzahlung $100 (für Auslosung <10%)


















































































































    Weitere Produkte dieses Autors
    EurJpy Scalper
    Sachin Gautam
    Experten
    Wir stellen vor: EURJPY Scalper EA . Es ist ein vollautomatisches System Handel London Open. ******* Sondereinführungsangebot $99 beendet******* No  Martingale,  No  Grid , No Averaging, No AI Aktueller Preis: $149--> (Nächster Preis $249) Live Signal - Klicken Sie hier ******* FEATURES ******* Buy only und Sell only Einstellungen Individuelle TSL- und SL-Einstellungen für Kauf- und Verkaufsaufträge Handel mit dem EURJPY-Paar Dies ist eine tägliche Breakout-Strategie während der Early London O
    The Gold Sniper
    Sachin Gautam
    5 (1)
    Experten
    Wir stellen den Gold Sniper EA vor . Es ist ein Gold Breakout System. Preisanstieg in 1 Tag auf $249 als Fundednext mit diesem EA bestanden No  Martingale,  No  Grid , No Averaging, No AI Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2333366 ******* FEATURES ******* Buy only und Sell only Einstellungen Individuelle TSL- und SL-Einstellungen für Buy- und Sell-Orders Handel mit dem XAUUSD-Paar Dies ist eine tägliche Breakout-Strategie. Jede Order ist immer durch Stop-Loss und Trailing SL geschützt.
    KDJ Indicator
    Sachin Gautam
    Indikatoren
    KDJ-Indikator für MT5 Der KDJ-Indikator für MT5 ist ein professionelles Momentum- und Trendanalyse-Tool, das Händlern hilft, Trendumkehrungen , überkaufte/überverkaufte Bedingungen und Einstiegs- oder Ausstiegsmöglichkeiten mit hoher Genauigkeit zu erkennen. Ursprünglich als Erweiterung des Stochastik-Oszillators entwickelt, fügt der KDJ eine leistungsstarke J-Linie hinzu, die schneller auf Kursbewegungen reagiert und Händler früher vor möglichen Umkehrungen warnt. Wichtigste Merkmale Drei-Linie
    FREE
    Index Sniper Pro MT5
    Sachin Gautam
    5 (12)
    Experten
    Wir stellen Index Sniper Pro EA vor . Es ist ein vollautomatisches Index US30 und S&P500(US500) System für den frühen US Open Handel. *******Veröffentlicht v2.34 update******* No  Martingale,  No  Grid , No Averaging, No AI *******NEUE FEATURES******* Viele neue Funktionen veröffentlicht, siehe Abschnitt "Was ist neu? S&P500 Set File - Freigegeben *******NEUES FEATURE******* DE40 Set File - Freigegeben in unserer Gruppe *******NEUES FEATURE******* Nur-Kaufen- und Nur-Verkaufen-Einstellungen -
