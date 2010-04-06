Ma Cross T - Automatisierter Trendfolgehandelsroboter





Ma Cross T ist ein vollautomatischer Trendfolge-Handelsroboter, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde, um Markttrends mithilfe einer Crossover-Strategie des gleitenden Durchschnitts zu erkennen und zu handeln.





Der Roboter analysiert kontinuierlich die Preisdaten und eröffnet automatisch KAUF- oder VERKAUF-Positionen, wenn ein bestätigter Crossover zwischen einem schnellen und einem langsamen gleitenden Durchschnitt auftritt. Dieser Ansatz hilft dabei, ein anhaltendes Marktmomentum zu erfassen und gleichzeitig emotionale oder manuelle Handelsfehler zu vermeiden.





Wichtigste Merkmale





Logik der gleitenden Durchschnittsüberkreuzung

Trades werden ausgeführt, wenn ein schneller gleitender Durchschnitt einen langsamen gleitenden Durchschnitt über- oder unterschreitet und damit einen möglichen Trendwechsel signalisiert.





Vollständig automatisierte Ausführung

Sobald der Roboter mit einem Chart verbunden und der automatische Handel aktiviert ist, ist kein manueller Eingriff mehr erforderlich.





Risikomanagement-Kontrollen

Unterstützt Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, feste Losgrößen oder risikobasierte Positionsgrößen für kontrollierten Handel.





New-Bar-Handelslogik

Trades werden nur bei abgeschlossenen Kerzen platziert, wodurch Fehlsignale und Marktrauschen reduziert werden.





One-Trade-at-a-Time-Schutz

Verhindert übermäßigen Handel durch Verwaltung einer einzigen Position pro Symbol.





Handelsstil





Strategie-Typ: Trendfolgend





Handelshäufigkeit: Mäßig





Zeitrahmen: M5 bis H1 (vom Benutzer konfigurierbar)





Märkte: Forex, Gold, Indizes, Krypto (abhängig vom Broker)





Vorteile





Einfache und transparente Handelslogik





Keine Martingale, kein Grid, keine Arbitrage





Geeignet für Anfänger und erfahrene Trader





Funktioniert auf jedem Symbol mit ausreichender Liquidität





Empfohlene Verwendung





Für beste Ergebnisse wird empfohlen, den Roboter zu testen:





Testen Sie den Roboter vor dem Live-Einsatz im Strategy Tester





Verwenden Sie die richtigen Einstellungen für das Risikomanagement





Wenden Sie den Roboter bei trendigen Marktbedingungen an.