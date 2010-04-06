Ma Cross T
- Experten
- Husain Raja P
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
Ma Cross T - Automatisierter Trendfolgehandelsroboter
Ma Cross T ist ein vollautomatischer Trendfolge-Handelsroboter, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde, um Markttrends mithilfe einer Crossover-Strategie des gleitenden Durchschnitts zu erkennen und zu handeln.
Der Roboter analysiert kontinuierlich die Preisdaten und eröffnet automatisch KAUF- oder VERKAUF-Positionen, wenn ein bestätigter Crossover zwischen einem schnellen und einem langsamen gleitenden Durchschnitt auftritt. Dieser Ansatz hilft dabei, ein anhaltendes Marktmomentum zu erfassen und gleichzeitig emotionale oder manuelle Handelsfehler zu vermeiden.
Wichtigste Merkmale
Logik der gleitenden Durchschnittsüberkreuzung
Trades werden ausgeführt, wenn ein schneller gleitender Durchschnitt einen langsamen gleitenden Durchschnitt über- oder unterschreitet und damit einen möglichen Trendwechsel signalisiert.
Vollständig automatisierte Ausführung
Sobald der Roboter mit einem Chart verbunden und der automatische Handel aktiviert ist, ist kein manueller Eingriff mehr erforderlich.
Risikomanagement-Kontrollen
Unterstützt Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, feste Losgrößen oder risikobasierte Positionsgrößen für kontrollierten Handel.
New-Bar-Handelslogik
Trades werden nur bei abgeschlossenen Kerzen platziert, wodurch Fehlsignale und Marktrauschen reduziert werden.
One-Trade-at-a-Time-Schutz
Verhindert übermäßigen Handel durch Verwaltung einer einzigen Position pro Symbol.
Handelsstil
Strategie-Typ: Trendfolgend
Handelshäufigkeit: Mäßig
Zeitrahmen: M5 bis H1 (vom Benutzer konfigurierbar)
Märkte: Forex, Gold, Indizes, Krypto (abhängig vom Broker)
Vorteile
Einfache und transparente Handelslogik
Keine Martingale, kein Grid, keine Arbitrage
Geeignet für Anfänger und erfahrene Trader
Funktioniert auf jedem Symbol mit ausreichender Liquidität
Empfohlene Verwendung
Für beste Ergebnisse wird empfohlen, den Roboter zu testen:
Testen Sie den Roboter vor dem Live-Einsatz im Strategy Tester
Verwenden Sie die richtigen Einstellungen für das Risikomanagement
Wenden Sie den Roboter bei trendigen Marktbedingungen an.