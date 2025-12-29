Ultra Gold Grid Master Expert Advisor

Ultra Gold Grid Master ist ein automatisiertes Handelssystem, das für Grid-Trading-Strategien auf das Symbol XAUUSD entwickelt wurde. Der Expert Advisor implementiert mehrere Grid-Handelsansätze mit integrierten Risikomanagementfunktionen.

Produktübersicht

Dieser Expert Advisor bietet automatisierte Grid-Trading-Funktionen mit konfigurierbaren Parametern für verschiedene Handelsstile. Er ist mit der MetaTrader 5-Plattform kompatibel.

Hauptmerkmale

Mehrere Grid-Handelsmodi: Nur Kauf, Nur Verkauf, Beide Richtungen, Trendfolge

Einstellbare Rasterschrittparameter

Konfigurierbare maximale Rasterstufen (0-7)

Individuelle Losgrößeneinstellungen für jede Rasterstufe

Optionaler gleitender Durchschnittstrendfilter

Tägliche Gewinn- und Verlustlimits

Eigenkapitalschutz mit maximalen Drawdown-Einstellungen

Zeitbasierte Handelsfilter

Technische Spezifikationen

Plattform: MetaTrader 5

Mindest-MetaTrader-Version: Build 1400

Symbol-Kompatibilität: Hauptsächlich auf XAUUSD getestet

Unterstützte Timeframes: Alle Zeitrahmen

Kontotypen: Netting-Konten

Eingabe-Parameter

Grundeinstellungen

Rasterschritt Pips: Abstand zwischen den Rasterstufen in Punkten

Gewinnmitnahme Pips: Take-Profit-Abstand in Punkten

Maximale Rasterstufe: Maximale Anzahl von Rasterstufen (0-7)

Handelsmodus: Auswahl des Ansatzes für die Handelsrichtung

Konfiguration der Losgröße

Basis-Lotgröße für Level 0-3

Individuelle Lot-Einstellungen für die Stufen 4-7

Risiko-Management

Tägliches maximales Verlustlimit

Tägliches maximales Gewinnziel

Maximaler Drawdown-Prozentsatz

Optionen zur Zeitfilterung

Trend-Filter (optional)

Periode und Zeitrahmen des gleitenden Durchschnitts

Schwellenwert für die Trendstärke

Option, nur mit Trendrichtung zu handeln

Installation und Einrichtung

Befestigen Sie den Expert Advisor an einem XAUUSD-Chart Konfigurieren Sie die Parameter entsprechend Ihren Handelspräferenzen Vor dem Live-Handel auf dem Demokonto testen Überwachen Sie die anfängliche Leistung

Risikomanagement-Funktionen

Der Expert Advisor umfasst mehrere Risikokontrollmechanismen:

Kontrolle der Positionsgröße

Tägliche Handelslimits

Einstellungen zum Aktienschutz

Optionale Trendfilterung

System-Anforderungen

MetaTrader 5-Plattform

Netting-Konto-Typ

Stabile Internetverbindung

Empfohlenes Mindestguthaben für XAUUSD: Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Broker nach den Mindestanforderungen

Wichtige Hinweise

Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko

Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

Testen Sie Handelssysteme immer gründlich auf Demokonten

Berücksichtigen Sie Ihre Erfahrung und Risikotoleranz, bevor Sie handeln.

Der Entwickler bietet nur technischen Support für die Funktionalität des Expert Advisors

Unterstützung

Der Produktsupport ist über den Kommentarbereich der MQL5-Plattform verfügbar. Über diesen Kanal können Benutzer technische Probleme melden oder Fragen zur Funktionalität stellen.

Aktualisierungen

In regelmäßigen Abständen können Updates veröffentlicht werden, um technische Probleme zu beheben oder neue Funktionen hinzuzufügen. Benutzer können über den MetaTrader 5 Market in ihrem Terminal aktualisieren.