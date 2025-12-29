Ultra Gold Grid master
- Experten
- Piyush Rai
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Ultra Gold Grid Master ist ein automatisiertes Handelssystem, das für Grid-Trading-Strategien auf das Symbol XAUUSD entwickelt wurde. Der Expert Advisor implementiert mehrere Grid-Handelsansätze mit integrierten Risikomanagementfunktionen.
Produktübersicht
Dieser Expert Advisor bietet automatisierte Grid-Trading-Funktionen mit konfigurierbaren Parametern für verschiedene Handelsstile. Er ist mit der MetaTrader 5-Plattform kompatibel.
Hauptmerkmale
-
Mehrere Grid-Handelsmodi: Nur Kauf, Nur Verkauf, Beide Richtungen, Trendfolge
-
Einstellbare Rasterschrittparameter
-
Konfigurierbare maximale Rasterstufen (0-7)
-
Individuelle Losgrößeneinstellungen für jede Rasterstufe
-
Optionaler gleitender Durchschnittstrendfilter
-
Tägliche Gewinn- und Verlustlimits
-
Eigenkapitalschutz mit maximalen Drawdown-Einstellungen
-
Zeitbasierte Handelsfilter
Technische Spezifikationen
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Mindest-MetaTrader-Version: Build 1400
-
Symbol-Kompatibilität: Hauptsächlich auf XAUUSD getestet
-
Unterstützte Timeframes: Alle Zeitrahmen
-
Kontotypen: Netting-Konten
Eingabe-Parameter
Grundeinstellungen
-
Rasterschritt Pips: Abstand zwischen den Rasterstufen in Punkten
-
Gewinnmitnahme Pips: Take-Profit-Abstand in Punkten
-
Maximale Rasterstufe: Maximale Anzahl von Rasterstufen (0-7)
-
Handelsmodus: Auswahl des Ansatzes für die Handelsrichtung
Konfiguration der Losgröße
-
Basis-Lotgröße für Level 0-3
-
Individuelle Lot-Einstellungen für die Stufen 4-7
Risiko-Management
-
Tägliches maximales Verlustlimit
-
Tägliches maximales Gewinnziel
-
Maximaler Drawdown-Prozentsatz
-
Optionen zur Zeitfilterung
Trend-Filter (optional)
-
Periode und Zeitrahmen des gleitenden Durchschnitts
-
Schwellenwert für die Trendstärke
-
Option, nur mit Trendrichtung zu handeln
Installation und Einrichtung
-
Befestigen Sie den Expert Advisor an einem XAUUSD-Chart
-
Konfigurieren Sie die Parameter entsprechend Ihren Handelspräferenzen
-
Vor dem Live-Handel auf dem Demokonto testen
-
Überwachen Sie die anfängliche Leistung
Risikomanagement-Funktionen
Der Expert Advisor umfasst mehrere Risikokontrollmechanismen:
-
Kontrolle der Positionsgröße
-
Tägliche Handelslimits
-
Einstellungen zum Aktienschutz
-
Optionale Trendfilterung
System-Anforderungen
-
MetaTrader 5-Plattform
-
Netting-Konto-Typ
-
Stabile Internetverbindung
-
Empfohlenes Mindestguthaben für XAUUSD: Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Broker nach den Mindestanforderungen
Wichtige Hinweise
-
Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko
-
Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
-
Testen Sie Handelssysteme immer gründlich auf Demokonten
-
Berücksichtigen Sie Ihre Erfahrung und Risikotoleranz, bevor Sie handeln.
-
Der Entwickler bietet nur technischen Support für die Funktionalität des Expert Advisors
Unterstützung
Der Produktsupport ist über den Kommentarbereich der MQL5-Plattform verfügbar. Über diesen Kanal können Benutzer technische Probleme melden oder Fragen zur Funktionalität stellen.
Aktualisierungen
In regelmäßigen Abständen können Updates veröffentlicht werden, um technische Probleme zu beheben oder neue Funktionen hinzuzufügen. Benutzer können über den MetaTrader 5 Market in ihrem Terminal aktualisieren.