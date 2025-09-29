EurJpy Scalper

Wir stellen vor: EURJPY Scalper EA. Es ist ein vollautomatisches System Handel London Open.

******* Sondereinführungsangebot $99 beendet*******

No Martingale,  No Grid, No Averaging, No AI

    Aktueller Preis: $149--> (Nächster Preis $249)

    Live Signal - Klicken Sie hier


    ******* FEATURES *******

    • Buy only und Sell only Einstellungen
    • Individuelle TSL- und SL-Einstellungen für Kauf- und Verkaufsaufträge
    • Handel mit dem EURJPY-Paar
    • Dies ist eine tägliche Breakout-Strategie während der Early London Open Session.
    • Jede Order ist immer durch Stop-Loss und Trailing SL geschützt.
    • Einfach zu verwenden mit Standardeinstellungen.
    • 1 Trade pro Tag, wenn die Spreads in der Handelszone liegen.
    Hinweis: Es ist sehr wichtig, RAW, ECN oder Zero SPREAD Konten für beste Ergebnisse zu verwenden! IC Markets ist der beste Broker.


    Wie einrichten:

    • Laden Sie den EA auf Ihr MT5-Terminal herunter
    • Öffnen Sie den Chart des EURJPY H1 Zeitrahmens.
    • Laden Sie den EA auf den Chart
    • Wählen Sie Ihre feste Losgröße oder Ihr Risikoniveau
    • Schalten Sie die Schaltfläche Auto-Trading ein


    EA-Details:

    Symbol EURJPY
    Zeitrahmen H1
    Hebelwirkung 500 und mehr
    Test von 2021
    Einstellungen Standard-Einstellungen
    Makler IC Markets, Fusion Markets und Vantage
    Konto-Typ Roh, Null oder ECN
    Mindest-Einzahlung $100 für 0,01 Lot
    Empfohlene Einzahlung $100 (für Auslosung <10%)


















































































































