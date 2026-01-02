Prop Aurea MT5
- Experten
- Jefferson Roberto Chiavegato
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 2 Januar 2026
============== Prop [AUREA] MT5 ==============
- Dies ist ein WIP-Projekt, so dass diese KOSTENLOSE Version nur eine BACKTEST-Funktion aktiviert hat.
- Nutzen Sie die tägliche Volatilität mit diesem intelligenten EA für XAUUSD.
- Er definiert automatisch den Eröffnungskurskanal und handelt mit hochwahrscheinlichen Ausbrüchen.
- Eine intelligente adaptive Ausstiegsstrategie lässt die Gewinner laufen und sorgt für eine konsistente Performance sowohl in trendigen als auch in volatilen Märkten.