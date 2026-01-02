============== Prop [AUREA] MT5 ==============

- Dies ist ein WIP-Projekt, so dass diese KOSTENLOSE Version nur eine BACKTEST-Funktion aktiviert hat.

- Nutzen Sie die tägliche Volatilität mit diesem intelligenten EA für XAUUSD.

- Er definiert automatisch den Eröffnungskurskanal und handelt mit hochwahrscheinlichen Ausbrüchen.

- Eine intelligente adaptive Ausstiegsstrategie lässt die Gewinner laufen und sorgt für eine konsistente Performance sowohl in trendigen als auch in volatilen Märkten.

