Golduxe

Presentación de Golduxe EA. Es un sistema totalmente automático de comercio de oro en el Abierto de EE.UU..

No Martingale,  No Grid, No Averaging, No AI

    Precio actual: $149--> (Próximo precio $249)

    Señal en vivo - https://www.mql5.com/en/signals/2327717


    ******* CARACTERÍSTICAS *******

    • Solo Compra y Solo Venta
    • Ajustes individuales de TSL y SL para órdenes de compra y venta
    • Operando en el Par XAUUSD
    • Esta es una estrategia de ruptura diaria durante la sesión de apertura temprana de EE.UU..
    • Cada orden está siempre protegida por Stop-Loss y Trailing SL.
    • Fácil de usar con la configuración por defecto.
    • 1 Operación por día si los spreads están en Zona de Trading.
    Nota: ¡Es muy importante utilizar cuentas RAW, ECN o Zero SPREAD para obtener los mejores resultados! IC Markets es el mejor broker.


    Cómo configurarlo:

    • Descargue el EA en su terminal MT5
    • Abra el gráfico de XAUUSD M5 timeframe.
    • Cargue el EA en el gráfico
    • Elija su tamaño de lote fijo o nivel de riesgo
    • Active el botón Auto-trading


    Detalles del EA:

    Símbolo XAUUSD
    Marco de tiempo M5
    Apalancamiento 500 y más
    Prueba Desde 2023
    Ajustes Ajustes por defecto
    Corredores IC Markets, Fusion Markets y Vantage
    Tipo de cuenta Bruta, Cero o ECN
    Depósito Mínimo $100 para 0.01 lote
    Depósito recomendado $100 (Para drawdown <10%)


















































































































    Productos recomendados
    ADX Cross Sell
    Jorge Rodriguez Redondo
    Asesores Expertos
    ADX Cross Sell - Precisión con lógica direccional y gestión dinámica avanzada   Versión actual: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez “Kium” ️ Compatible con: MetaTrader 5 ️ Tipo: Expert Advisor (EA) automático Estrategia: Tendencial con validación de momentum y filtros temporales Protección: Gestión dinámica de riesgos (SL/TP/BE)   Descripción general ADX Cross Buy es un Expert Advisor de tipo tendencial que busca oportunidades de compra sólidas mediante el cruce del indicador   ADX
    CCI Envelopes Breakout Strategy
    Dipak Dilip Reddy
    Asesores Expertos
    Esta estrategia utiliza dos indicadores: Commodity Channel Index (CCI) y Envelopes. Abre una posición de compra cuando el CCI cruza por encima del nivel inferior y la cierra cuando el precio cruza por encima de la banda superior de las Envolventes. Abre una posición de venta cuando el CCI cruza por debajo del nivel superior y la cierra cuando el precio cruza por debajo de la banda inferior de las Envolventes. También utiliza un stop loss y un take profit fijos, y un trailing stop basado en el má
    TropangFX v1 MT5
    Jordanilo Sarili
    Asesores Expertos
    PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los compañeros de los comerciantes y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de negociar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos, mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. Recomendaciones: Plazo: H1 ( Cualquier plazo) Pares de divisas soportados: EU
    Awmm Scalper Mt5
    Pankaj Kapadia
    Asesores Expertos
    Futuro de Ea: Hacemos este Ea en la estrategia de reventa para la tendencia a corto plazo. Ea es capaz de trabajar en cualquier par de divisas y cualquier tiempo de los marcos grÃ¡ficos, pero los beneficios y el riesgo son depende de tiempo chart.we proporcionar apoyo completo a la configuraciÃ³n ea en su mejor carta de tiempo de acuerdo con el par de divisas. Contacte con nosotros mediante el envío de masaje en el chat mql5 para configuraciones Ea. Tambien almacenamos nuestros archivos de conf
    DOW King
    Anton Kondratev
    4.25 (8)
    Asesores Expertos
    DOW KING EA   Es   un       Sistema accesible totalmente automático   con todos los parámetros de optimización abiertos y un   mecanismo de recuperación. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 999 $   GUÍA DOW King Señales Reembolso del corredor de comisiones Actualizaciones Mi blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        US30 M15 Cada puesto siempre tiene un    
    A1 Beta
    Justin Jeremy Salazar Agleam
    Asesores Expertos
    # A1 Beta Expert Advisor: Avanzado sistema de comercio multi-estrategia ## Perfecto para los comerciantes que quieren fiable, el comercio automatizado ** A1 Beta Expert** es un sofisticado robot de trading que combina tres potentes indicadores técnicos para identificar entradas de mercado de alta probabilidad con una gestión inteligente del riesgo incorporada. ## Características principales: - ** Estrategia de triple confirmación **: Utiliza Awesome Oscillator cambios de color, los nive
    HammerExtremeEA
    Sachin Ashok Tajane
    Asesores Expertos
    HammerExtremeEA es un sofisticado Asesor Experto (EA) diseñado para MetaTrader 5, que aprovecha el poder de los patrones de velas de martillo y martillo inverso para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Construido con precisión, este EA combina el reconocimiento de patrones con estrategias de negociación basadas en pivotes dinámicos, por lo que es ideal para los operadores que buscan un rendimiento constante a través de diversas condiciones de mercado.
    Statistical Intelligence EA MT5
    Marios Demosthenous
    Asesores Expertos
    Libere el poder del trading avanzado con "Statistical Intelligence EA MT5", el Asesor Experto diseñado para elevar su estrategia de trading a través del análisis inteligente del mercado y la precisión. He aquí por qué "Inteligencia Estadística EA MT5" es la herramienta definitiva para los operadores que buscan maximizar su potencial: 1. Análisis de Mercado Avanzado: Aprovechando el poder del análisis histórico exhaustivo del mercado, "Inteligencia Estadística EA MT5" hace predicciones precisas s
    Scalper Marti 5
    Prafull Manohar Nikam
    Asesores Expertos
    Simple scalping EA que utiliza el sistema de lotes martingala. Scalping sucede en el patrón de velas y el tamaño de la vela en pips. Este es un sistema de comercio automático completo que tiene la opción de gestión de dinero automático también. CARACTERÍSTICAS: 1. Martingala 2. NO Grid 3. Scalping 4. Hard Stop Loss 5. Take Profit fácil 6. 6. Utiliza patrones de velas Nota Importante : - Como su nombre indica se trata de un sistema de Martingala. ¡Siempre es mejor utilizar la configuración mínima
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Asesores Expertos
    SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
    Infinite Storm EA MT5
    Radek Reznicek
    4 (1)
    Asesores Expertos
    Infinite Storm EA es un asesor experto seguro y totalmente automatizado que analiza la tendencia del mercado y los movimientos de precios y gracias a eso es capaz de lograr una alta tasa de operaciones ganadoras. Cada orden tiene StopLoss (ya sea real o virtual) y EA ha implementado funciones avanzadas de filtrado, junto con la propagación y las protecciones de deslizamiento. Este EA NO utiliza ninguna de las estrategias peligrosas como Martingala, Rejilla o Arbitraje. Este EA es totalmente per
    BTC High Ratio
    Angel Torres
    Asesores Expertos
    BTC High Ratio Versión 1.6 es una herramienta optimizada para operar BTCUSD en temporalidad M15, diseñada específicamente para cuentas PRO del broker Exness, con un rendimiento ideal en VPS con delays inferiores a 30 ms. Esta versión presenta un cambio total en el algoritmo, alineado con las condiciones actuales del mercado, adaptándose a los nuevos patrones de volatilidad y comportamiento del precio. Este EA emplea una lógica basada en la detección de microtendencias y correcciones, con entrad
    Kral
    Dragan Drenjanin
    Asesores Expertos
    KRAL - Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Bienvenido a KRAL, un Asesor Experto sofisticado y fiable diseñado exclusivamente para la plataforma MetaTrader 5. Diseñado para los operadores que exigen precisión, adaptabilidad y un rendimiento constante, KRAL sirve como un poderoso aliado en la navegación de los dinámicos mercados financieros de hoy. Características principales Gestión Completa de Órdenes-Soporta órdenes de mercado, stop y limitadas con una ejecución impecable. Dirección d
    Bison XAUUSD
    Sivaprasanthan Kandasamy
    Asesores Expertos
    Bison es un Asesor Experto (EA) diseñado para MetaTrader 5 (MT5), específicamente para el comercio XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 15 minutos. Suena como que viene con una relación riesgo-recompensa preestablecida y ajusta el tamaño del lote de negociación en consecuencia, lo que haría que sea muy fácil de usar, especialmente para el comercio de estilo plug-and-play. ¿Tiene alguna característica particular de gestión de riesgos, como niveles de stop loss o take profit? ¿O se centra princi
    The Currency Master
    Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
    Asesores Expertos
    El Maestro de Divisas The Currency Master es un potente robot de comercio de divisas que puede ayudarle a automatizar sus operaciones. Estas son algunas de las ventajas de utilizar este robot Operaciones automatizadas Currency Master puede realizar operaciones automáticamente en su nombre, por lo que no tendrá que pasar horas vigilando los mercados. Esto puede liberar su tiempo para que pueda centrarse en otras cosas. Gestión del riesgo Currency Master incluye funciones integradas de gestión
    EMA Scalper 5
    Prafull Manohar Nikam
    Asesores Expertos
    Muy simple EA utiliza la famosa tendencia scalping es decir, EMA Crossover scalping para abrir operaciones con sistema de lotes martingala. Incluye 03 EMA, es decir, medias móviles exponenciales, para decidir en qué dirección operar. También comprueba la distancia de una media móvil rápida de la media móvil de tendencia. Después de que todas estas condiciones se cumplen se abre una posición. Una posición a la vez con stop loss y take profit. Características: 1. Martingala 2. Utiliza indicadores
    TugOfWar MT5
    Erwin Rustandi
    2.5 (2)
    Asesores Expertos
    Descripción del Asesor Experto EA TugOfWar abrirá posiciones de compra y venta en diferentes momentos de acuerdo con la señal activada, el mayor número de posiciones y de acuerdo con la dirección del mercado que va a ganar y el beneficio. El objetivo de beneficio por guerra es del 1% al 5%. Warmode normal = Estrategia a largo plazo Warmode extremo = Estrategia a corto plazo Parámetro Descripción StartTrade = Tiempo para empezar a operar / posición abierta EndTrade = Hora de finalización de la
    FREE
    Nuker
    Javier Antonio Gomez Miranda
    Asesores Expertos
    Nuker - Precisión a través del análisis de la longitud de las velas Nuker es un Expert Advisor altamente práctico que se centra en la longitud de las velas previas, actuando cuando estas superan un umbral predeterminado. Analizando el contexto histórico de las longitudes de las velas, Nuker se adapta de manera eficiente a las variaciones del mercado. Backtesting y Rendimiento en Vivo Las pruebas se realizaron con datos in-sample desde 2012 hasta 2019 y out-of-sample desde 2020 hasta mediados de
    Sentinel Heikin Ashi
    Daniel Eduardo San Martin
    Asesores Expertos
    ¿Buscas maximizar tus ganancias y minimizar riesgos? SENTINEL Heikin-Ashi combina las señales Heikin-Ashi con la robustez de la gestión de riesgo del módulo SENTINEL, optimizado para ofrecerte herramientas avanzadas y fáciles de usar. Puntos de partida (probado con datos históricos en 2024): EURUSD M15 , XAUUSD M12 , USDJPY M5 · Adaptable a varios activos y marcos temporales Identifica oportunidades precisas : Captura operaciones rentables gracias a la combinación de señales Heikin-Ashi, RSI y
    Blitz Gold EA Pro
    Eddy Bang
    Asesores Expertos
    Presentamos Blitz Gold Trader Pro: la solución de vanguardia para ejecutar operaciones de oro con una velocidad y precisión incomparables. Creado por un equipo de traders y desarrolladores experimentados, este avanzado robot de trading utiliza un poderoso algoritmo que incorpora análisis de acción del precio, seguimiento de tendencias y puede personalizarse con múltiples indicadores. Está diseñado para optimizar operaciones en un marco temporal M1 rápido, aprovechando oportunidades rentables mie
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Asesores Expertos
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    Oscillator Trigger EA
    Irina Cherkashina
    Asesores Expertos
    Oscillator Trigger EA  is a expert advisor created by a professional prop trader and financial manager with many years of experience. This is a solution for those who seek stable profits without constant control over each transaction or monitoring the work of a trading advisor. Created for optimal conservative trading and investing through exchange instruments with long-term regular profits and minimal risks.This expert advisor works effectively on different timeframes and on all trading instrum
    Taurus XAUUSD
    Sivaprasanthan Kandasamy
    Asesores Expertos
    Me complace presentar TAURUS , un potente Asesor Experto (EA) diseñado para el mercado XAUUSD (Oro) . TAURUS está diseñado específicamente para gráficos de 30 minutos (M30) y está optimizado para cuentas RAW y ECN , garantizando una alta velocidad de ejecución y un deslizamiento mínimo. Características principales de TAURUS Estrategia de negociación de alto rendimiento TAURUS utiliza una combinación de acción de precios, análisis de tendencias y algoritmos basados en la volatilidad para identif
    The Blue Box
    Ezequiel Tomas Gonzalez Araneda
    Asesores Expertos
    THE BLUE BOX es un Expert Advisor profesional que opera rupturas de rango. Identifica un rango de precios durante una sesión específica y ejecuta operaciones cuando el precio rompe ese rango, con opciones de entrada directa o reentrada en pullback. FUNCIONAMIENTO 1. Identificación del Rango Analiza el movimiento durante un horario definido (ej: 9:00-17:00) y dibuja una "caja" con el HIGH y LOW del período. 2. Esperar Ruptura Ruptura ALCISTA: Precio > HIGH → Señal COMPRA Ruptura BAJISTA: Preci
    RsiMfi100 strain
    Kevin John Hastings
    Asesores Expertos
    RSIMFI100 Strain EA - Lógica de Momentum Multi-Timeframe para Entradas de Precisión El Asesor Experto RSIMFI100 Strain es un sistema de trading de alta disciplina, impulsado por el momentum y diseñado para MetaTrader 5. Combina el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Índice de Flujo de Dinero (MFI) a través de tres marcos de tiempo-H4, D1, y MN1-para identificar zonas de reversión de alta probabilidad y ejecutar operaciones con riesgo calculado. Estrategia principal RSIMFI100 Strain utiliza
    Open Season
    Philipp Shvetsov
    Asesores Expertos
    Open Season es un Asesor Experto totalmente automatizado que permite a los operadores "activos" y "listos y olvidados" negociar rupturas de acción de precios EURUSD H1 de alta probabilidad. Detecta la acción del precio antes de la apertura de Londres y negocia las rupturas. El EA se basa en la psicología humana para operar con cortos de alta probabilidad. Cada operación está protegida por un stop loss Filtro de tiempo incorporado Tres técnicas de dimensionamiento de posiciones para adaptarse a s
    Htf Xau
    Murilo Neves Castro
    Asesores Expertos
    HTF CAD JPY es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operar con CAD JPY. Se basa en el análisis de clústeres de aprendizaje automático y algoritmos genéticos. El Asesor Experto contiene un algoritmo de mercado autoadaptativo que utiliza patrones de acción de precios e indicadores de negociación estándar. La lógica de entrada y salida funciona sólo cuando se cierra una barra. Filtra el ruido del mercado, acelera enormemente la optimización, evita la caza del stop-loss y garanti
    HuiAi
    Saeid Soleimani
    Asesores Expertos
    Robot de Trading HUIAI PROBADO EN VIVO - Contáctenos para ver el rendimiento en tiempo real   Próximo precio: 399$ Descripción HUIAI es un sistema de trading automatizado diseñado para analizar y operar el Nas100 en el marco temporal H1. Especificaciones Técnicas Mercado objetivo: Nas100 Marco temporal: H1 (1 hora) Balance mínimo recomendado: $100 Plataforma: MetaTrader 5 Características Principales Sistema de Gestión de Riesgos Cálculo automático del tamaño del lote Ajuste de stop loss trailin
    AwS Mt5
    Marta Gonzalez
    4 (1)
    Asesores Expertos
    Algoritmo AwS con Stocastic: Es un sistema algorítmico que utiliza la señal de stocastic como referencia para entrar en el mercado. El sistema detecta los puntos importantes y opera la tendencia o el pulback, usted elige la dirección Puede descargar la demo y probarlo usted mismo. Curva de crecimiento muy estable como resultado de técnicas de promediación inteligentes. Enfoque de "seguridad ante todo" en desarrollo. Pruebas de estrés sobre datos históricos para múltiples pares. Totalmente au
    God Gold Martingale
    Pratham Jatin Barot
    Asesores Expertos
    Estimados clientes: Yo, Pratham Barot, propietario y desarrollador de God Gold Martingale, quiero advertirles que se están publicando versiones falsas de mi Asesor Experto (EA) en varias páginas. Para proteger sus valiosos fondos y garantizar una experiencia segura, les rogamos que eviten estos productos falsificados. Compren y utilicen siempre nuestra plataforma genuina a través de plataformas como YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET, etc., que venden bots falsos que usan nuestro nombre. Esta
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Asesores Expertos
    ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.73 (37)
    Asesores Expertos
    AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Asesores Expertos
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Asesores Expertos
    Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Asesores Expertos
    Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Asesores Expertos
    Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (14)
    Asesores Expertos
    P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (5)
    Asesores Expertos
    X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Asesores Expertos
    Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    5 (1)
    Asesores Expertos
    ¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Asesores Expertos
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Asesores Expertos
    PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Asesores Expertos
    Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Asesores Expertos
    Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Asesores Expertos
    How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Asesores Expertos
    ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Asesores Expertos
    Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    Asesores Expertos
    Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Asesores Expertos
    AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
    Otros productos de este autor
    The Gold Sniper
    Sachin Gautam
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Presentamos el Gold Sniper EA . Es un Sistema de Breakout de Oro. Subida de precios en 1 día a $ 249 como Fundednext pasó con esta EA No  Martingale,  No  Grid , No Averaging, No AI Señal en vivo https://www.mql5.com/en/signals/2333366 ******* CARACTERÍSTICAS ******* Ajustes de Sólo Compra y Sólo Venta Ajustes individuales de TSL y SL para Órdenes de Compra y Venta Operando en el Par XAUUSD Esta es una estrategia de ruptura diaria. Cada orden está siempre protegida por Stop-Loss y Trailing SL. F
    EurJpy Scalper
    Sachin Gautam
    Asesores Expertos
    Presentación de EURJPY Scalper EA . Es un Sistema Totalmente Automático para operar en el London Open. ******* Oferta Especial de Lanzamiento $99 terminada******* No  Martingale,  No  Grid , No Averaging, No AI Precio Actual: $149--> (Próximo precio $249) Señal en vivo - Haga clic aquí ******* CARACTERÍSTICAS ******* Solo Compra y Solo Venta Ajustes individuales de TSL y SL para órdenes de compra y venta Operando en el Par EURJPY Esta es una estrategia de ruptura diaria durante la sesión de ap
    KDJ Indicator
    Sachin Gautam
    Indicadores
    Indicador KDJ para MT5 El Indicador KDJ para MT5 es una herramienta profesional de análisis de tendencias e impulso diseñada para ayudar a los operadores a identificar cambios de tendencia , condiciones de sobrecompra/sobreventa y oportunidades de entrada o salida con gran precisión. Desarrollado originalmente como una mejora del oscilador estocástico , el KDJ añade una potente línea J que reacciona más rápidamente al movimiento de los precios, dando a los operadores advertencias más tempranas d
    FREE
    Index Sniper Pro MT5
    Sachin Gautam
    5 (12)
    Asesores Expertos
    Presentamos Index Sniper Pro EA . Se trata de un índice totalmente automático US30 y S&P500(US500) Sistema de comercio temprano US Open. *******Lanzamiento de la actualización v2.34******* No  Martingale,  No  Grid , No Averaging, No AI *******NUEVAS CARACTERÍSTICAS******* Un montón de nuevas características liberado, ver lo que es nuevo sección S&P500 Set File - Lanzamiento *******NUEVA CARACTERÍSTICA******* DE40 Set File - Publicado en nuestro Grupo *******NUEVA CARACTERÍSTICA******* Buy onl
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario