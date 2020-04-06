Golduxe
- Asesores Expertos
- Sachin Gautam
- Versión: 1.33
- Actualizado: 30 octubre 2025
- Activaciones: 10
Presentación de Golduxe EA. Es un sistema totalmente automático de comercio de oro en el Abierto de EE.UU..
No Martingale, No Grid, No Averaging, No AI
Precio actual: $149--> (Próximo precio $249)
Señal en vivo - https://www.mql5.com/en/signals/2327717
******* CARACTERÍSTICAS *******
- Solo Compra y Solo Venta
- Ajustes individuales de TSL y SL para órdenes de compra y venta
- Operando en el Par XAUUSD
- Esta es una estrategia de ruptura diaria durante la sesión de apertura temprana de EE.UU..
- Cada orden está siempre protegida por Stop-Loss y Trailing SL.
- Fácil de usar con la configuración por defecto.
- 1 Operación por día si los spreads están en Zona de Trading.
Nota: ¡Es muy importante utilizar cuentas RAW, ECN o Zero SPREAD para obtener los mejores resultados! IC Markets es el mejor broker.
Cómo configurarlo:
- Descargue el EA en su terminal MT5
- Abra el gráfico de XAUUSD M5 timeframe.
- Cargue el EA en el gráfico
- Elija su tamaño de lote fijo o nivel de riesgo
- Active el botón Auto-trading
Detalles del EA:
|Símbolo
|XAUUSD
|Marco de tiempo
|M5
|Apalancamiento
|500 y más
|Prueba Desde
|2023
|Ajustes
|Ajustes por defecto
|Corredores
|IC Markets, Fusion Markets y Vantage
|Tipo de cuenta
|Bruta, Cero o ECN
|Depósito Mínimo
|$100 para 0.01 lote
|Depósito recomendado
|$100 (Para drawdown <10%)