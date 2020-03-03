Shikaa XAU Breakout EA

Shikaa XAU Breakout Pro

Der ultimative Spezialist für Tages- und 12-Stunden-Goldausbrüche

Shikaa XAU Breakout Pro ist ein hochpräziser Handelsroboter, der speziell für die Volatilität von XAU/USD (Gold) entwickelt wurde . Im Gegensatz zu einfachen Breakout-EAs konzentriert sich diese Pro-Version auf die "Institutional Breakout"-Zonen der Tages- und 12-Stunden-Kerzen, wo die größten Marktbewegungen stattfinden.

Zentrale Handelsstrategie

Der EA identifiziert die Höchst- und Tiefststände der vorherigen Kerze. Sobald der Markt diese wichtigen psychologischen Niveaus durchbricht, führt der EA einen Handel aus, um das daraus resultierende Momentum zu nutzen.

  • Primäres Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Optimale Zeitrahmen: D1 (Täglich) und H12 (12-Stunden).

  • Kontotyp: Kompatibel mit Hedging und Netting.

Erweiterte professionelle Funktionen

  • Intelligente Geldverwaltung: Enthält eine integrierte Auto-Lot-Funktion. Legen Sie einfach Ihren Risikoprozentsatz fest (z. B. 1 %), und der EA berechnet automatisch die Losgröße auf der Grundlage Ihres Kontostands und des Stop Loss.

  • Margin Guard-Technologie: Der EA berechnet vor jedem Handel die erforderliche Marge. Wenn Ihr Konto nicht genügend freie Marge aufweist, wird der Handel blockiert und ein professioneller Bericht erstellt, um "Fehler" zu vermeiden und Ihr Konto zu schützen.

  • Präzise Ausführung: Erkennt automatisch die spezifischen Ausführungsmodi Ihres Brokers (IOC/FOK/Return) und passt sich diesen an, um sicherzustellen, dass Ihre Aufträge auch bei hoher Volatilität ausgeführt werden.

  • 1-Handel pro Kerze-Logik: Um Over-Trading und "Tick-Spamming" zu verhindern, ist der EA so programmiert, dass er nur einen Einstiegsversuch pro Kerze zulässt, um eine qualitativ hochwertige Handelsauswahl zu gewährleisten.

Eingabe-Parameter

  • Risiko-Management: Wählen Sie zwischen Fixed Lots oder RiskPercent (Auto-Lot).

  • Absicherung: Anpassbare StopLoss und TakeProfit (berechnet in Punkten).

  • Magische Zahl: Einfaches Ausführen mehrerer EAs auf einem Konto.

Empfehlungen

  • Mindestguthaben: $100 (bei Verwendung von 0,01 Lots).

  • Broker: Funktioniert am besten auf Low-Spread/ECN-Konten.

  • Einrichtung: Legen Sie einfach einen XAUUSD D1- oder H12-Chart an und aktivieren Sie Auto-Trading.

Wie holt man das Beste aus Shikaa XAU Pro heraus?

  1. Backtest: Verwenden Sie "Every tick based on real ticks", um die genauesten Gold-Ergebnisse zu erhalten.

  2. VPS: Ein VPS wird empfohlen, ist aber nicht zwingend erforderlich, da der EA einmal pro Kerze auf Ausbrüche prüft.


